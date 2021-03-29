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Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов

Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов

Обострение ситуации с коронавирусом в Украине будет как минимум до 15 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, если 50-70% страны будет находиться в "красной" зоне карантина, то правительство будет рассматривать вопрос общенационального жесткого карантина.

"Действительно, у нас напряженная ситуация. мы прогнозируем рост количества больных еще в течение двух недель, как минимум. До 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации", - подчеркнул Степанов.

Министр добавил, что если условия адаптивного карантина выполняются, то это позволяет стабилизировать ситуация в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 585 человек, всего - 198 465, - Степанов

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Топ комментарии
+8
Це вже не надія, це вже впевненність! Так ЗЕбіли?

Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4812
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29.03.2021 16:13
+4
Вопрос не в цене куртки а почему это тело ее купило. И на этот вопрос Вам ответит любой психолог, потому что это тело без этой куртки не чувствует себя человеком и равноправным членом этого общество. Подобным страдают и негры в бедных африканских странах, когда одевают яркую одежду и кучу погремушек как обезьяны... Был Степанов министром в Зимбабве, то ходил бы в ярко желтом пиджаке и с кучей золотых украшений. Вся проблема в том что 73% так и не понимают каких моральных уродов они привели к власти!
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29.03.2021 16:20
+2
просто пацаны засмеют за курточку из прошлого сезона
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29.03.2021 16:17
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Це вже не надія, це вже впевненність! Так ЗЕбіли?

Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 4812
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29.03.2021 16:13 Ответить
Протупил степан максимов с курточкой за 620 000. Уже она не по погоде, жарко в ней будет, а на следующий сезон это уже моветон такое носить с точки зрения моды
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29.03.2021 16:16 Ответить
просто пацаны засмеют за курточку из прошлого сезона
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29.03.2021 16:17 Ответить
Біографія Степанова. Цікаво, як Лоху могло прийти в голову призначити його міністром охорони здоров'я?

Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 2134
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29.03.2021 16:20 Ответить
думаеш нелох там что-то решает и у него есть хоть капля власти? Он кукла и человек, который просто подписывает бумажки, не читая, за что когда-то ответит, а реальная власть сейчас находится в руках вице-перезедента Андрея Елдака...
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29.03.2021 16:26 Ответить
Вопрос не в цене куртки а почему это тело ее купило. И на этот вопрос Вам ответит любой психолог, потому что это тело без этой куртки не чувствует себя человеком и равноправным членом этого общество. Подобным страдают и негры в бедных африканских странах, когда одевают яркую одежду и кучу погремушек как обезьяны... Был Степанов министром в Зимбабве, то ходил бы в ярко желтом пиджаке и с кучей золотых украшений. Вся проблема в том что 73% так и не понимают каких моральных уродов они привели к власти!
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29.03.2021 16:20 Ответить
та жлоб он обычный. вот и все)
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29.03.2021 16:24 Ответить
мастера спорта
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29.03.2021 16:19 Ответить
до 15 апреля какого года, дурик?!
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29.03.2021 16:20 Ответить
Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 5708
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29.03.2021 16:21 Ответить
https://www.5.ua/suspilstvo/druzhyna-novoho-ochilnyka-moz-u-den-ioho-pryznachennia-zareiestruvala-medychnu-firmu-dokument-211867.html ДРУЖИНА НОВОГО ОЧІЛЬНИКА МОЗ У ДЕНЬ ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАРЕЄСТРУВАЛА МЕДИЧНУ ФІРМУ - ДОКУМЕНТ

Дружина міністра охорони здоров'я Максима Степанова Наталія 30 березня 2020 року зареєструвала нове підприємство, яке здійснюватиме діяльність у медичній галузі. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань Міністерства юстиції України.

Саме 30 березня Верховна Рада України проголосувала за призначення Максима Степанова на посаду очільника МОЗу.

Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов - Цензор.НЕТ 8912
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29.03.2021 16:24 Ответить
А чё не до 17 го.кстати на Пасху и майские будет локдаун
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29.03.2021 16:26 Ответить
Питання в тому, що ви, вазеленська пліснява, зробили для того, щоб цьому запобігти?
НІЧОГО, від слова ЗОВСІМ.
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29.03.2021 16:36 Ответить
конюх
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29.03.2021 20:16 Ответить
Степанов уже давно потерял контроль над ситуацией и пиз.....дит абы шо *****......нуть
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29.03.2021 21:15 Ответить
 
 