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Ситуация с коронавирусом в Украине будет обостряться минимум до 15 апреля, - Степанов
Обострение ситуации с коронавирусом в Украине будет как минимум до 15 апреля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, если 50-70% страны будет находиться в "красной" зоне карантина, то правительство будет рассматривать вопрос общенационального жесткого карантина.
"Действительно, у нас напряженная ситуация. мы прогнозируем рост количества больных еще в течение двух недель, как минимум. До 15 апреля мы точно понимаем, что у нас будет обострение ситуации", - подчеркнул Степанов.
Министр добавил, что если условия адаптивного карантина выполняются, то это позволяет стабилизировать ситуация в регионе.
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Дружина міністра охорони здоров'я Максима Степанова Наталія 30 березня 2020 року зареєструвала нове підприємство, яке здійснюватиме діяльність у медичній галузі. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань Міністерства юстиції України.
Саме 30 березня Верховна Рада України проголосувала за призначення Максима Степанова на посаду очільника МОЗу.
НІЧОГО, від слова ЗОВСІМ.