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Довыборы в Раду на Прикарпатье: четыре участковые комиссии пересчитают голоса, - ОПОРА

Довыборы в Раду на Прикарпатье: четыре участковые комиссии пересчитают голоса, - ОПОРА

Четыре участковые избирательные комиссии в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) должны осуществить повторный пересчет голосов избирателей.

Об этом рассказала председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В 87-м округе 73 из 117 избирательных участков пока не сдали избирательную документацию, протоколы, соответственно данные, которые публикуются на сайте ЦИК или в публичной плоскости, не являются точными и конечными. Кроме того, что 73 участка пока не сдали документы, 4 отправлены на повторный пересчет голосов, что связано с нарушением процедуры или опечатывания избирательной документации, или жалоб со стороны субъектов избирательного процесса", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 41,02% протоколов, Вирастюк - 34,44%, Кошулинский - 28,36%, Шевченко - 26,92%, - ЦИК

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Топ комментарии
+7
Ганьба!!! На Станіславщині 61% лохтората !!!))))
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29.03.2021 16:38
+7
цікаво скільки б там набрав задохлений Моторола якби дожив і вступив в Слугу Народа)
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29.03.2021 16:41
+5
З чого можливо зробити висновок , стан українського суспільства гірше ніж здається !!!)))
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29.03.2021 16:55
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Ганьба!!! На Станіславщині 61% лохтората !!!))))
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29.03.2021 16:38 Ответить
Возникает законный вопрос: так кто лохторат? Это же Западная Украина всё-таки!
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29.03.2021 16:48 Ответить
З чого можливо зробити висновок , стан українського суспільства гірше ніж здається !!!)))
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29.03.2021 16:55 Ответить
Гiрше для кого?
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29.03.2021 17:08 Ответить
Для України та українців !!! Реванш кремлівських реваншистів триває та прогресує !!!)))
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29.03.2021 17:19 Ответить
цікаво скільки б там набрав задохлений Моторола якби дожив і вступив в Слугу Народа)
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29.03.2021 16:41 Ответить
Кроме того, что 73 участка пока не сдали документы, 4 отправлены на повторный пересчет голосовИсточник: https://censor.net/ru/n3256253
Це вже замутки на користь чи провладного, чи Майбаха.
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29.03.2021 16:44 Ответить
А між ними є різниця??? Гниди не різняця одна від одної !!!)))
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29.03.2021 16:58 Ответить
васє срочно нужни ещьо голоса! поднажмітє!!!
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29.03.2021 16:45 Ответить
Традиційна віра українського народу,що тупі злодіями не бувають,а дурний - обов"язково чесний.І навіть Кличко ще її до кінця не зруйнував.
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29.03.2021 17:22 Ответить
ты конченный дебил , тебе до Кличка как ... косноязычное чмо
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29.03.2021 17:25 Ответить
ты конченный дебил , тебе до Кличка как ... косноязычное чмо
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29.03.2021 17:25 Ответить
Влада хоче протягнути свою кандидатуру(Вірастюка),тому й "хімічить".В ДВК приблизно 10 чоловік,на дільниці 1500-2000 виборців,явка 30%.10 ЧОЛОВІК ДОБУ НЕ МОЖУТЬ ПОРАХУВАТИ 500 БЮЛЕТЕНІВ?В списку було 3 чоловіка з прізвищем Шевченко.
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29.03.2021 20:13 Ответить
 
 