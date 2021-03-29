РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9061 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 803 13
воровство (662) Николаевская область (2061) правоохранительные органы (2959) силовики (2797) военнослужащие (5997) Военная прокуратура (932)

Бывший контрактник украл в части прибор ночного видения стоимостью 300 тыс. грн, - военная прокуратура

Бывший контрактник украл в части прибор ночного видения стоимостью 300 тыс. грн, - военная прокуратура

Бывший военнослужащий одной из воинских частей ВСУ подозревается в краже прибора ночного видения на полигоне в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

Установлено, что бывший военнослужащий-контрактник, освободившись от прохождения военной службы, с целью присвоения военного имущества и его дальнейшей реализации тайно похитил и вывез за территорию военной части, которая на момент совершения преступления дислоцировалась на военном полигоне "Широкий Лан", прибор ночного видения водителя , стоимость которого составляет более 300 тыс. гривен.

Сейчас военное имущество изъято, назначены необходимые экспертизы, виновное лицо задержано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Хмельнитчине дезертира-контрактника приговорили в 5 годам лишения свободы

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления ч. 3 ст. 410 УК Украины.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
підор...
показать весь комментарий
29.03.2021 16:41
+3
Недавний контрактник украл на полигоне Широкий Лан прибор ночного видения? Это он просто не успел добраться до оборудования электростанции, насосной, котельной, спортзала и сантехники в новеньком городке на Ширлане.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:20
+2
виновное лицо - идиот .
показать весь комментарий
29.03.2021 16:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
підор...
показать весь комментарий
29.03.2021 16:41 Ответить
виновное лицо - идиот .
показать весь комментарий
29.03.2021 16:42 Ответить
Теперь лет пять будет смотреть в дверной глазок камеры, и днем и ночью!
показать весь комментарий
29.03.2021 16:47 Ответить
Случайно не знаменитый тепловизор Матиоса?
показать весь комментарий
29.03.2021 16:59 Ответить
Похож на ТВН-5,ценен тем,что пассивен,может работать без ик подстветки на дальности до 180м
показать весь комментарий
29.03.2021 17:42 Ответить
та не, судя по резиновому амортизатору это похоже https://besplatka.ua/obyavlenie/pribor-tvne-4b-558ae8 ТВНЕ-4Б
показать весь комментарий
30.03.2021 06:38 Ответить
а украденные тараном миллионы в упор не видят
показать весь комментарий
29.03.2021 17:01 Ответить
Может он ночью плохо видит, а вы сразу осуждаете.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:05 Ответить
Недавний контрактник украл на полигоне Широкий Лан прибор ночного видения? Это он просто не успел добраться до оборудования электростанции, насосной, котельной, спортзала и сантехники в новеньком городке на Ширлане.
показать весь комментарий
29.03.2021 17:20 Ответить
Зайдите ОЛХ посмотрите что там продают
показать весь комментарий
29.03.2021 19:21 Ответить
Зайдите ОЛХ посмотрите что там продают
показать весь комментарий
29.03.2021 19:21 Ответить
отбить шаловливые руки резиновой палкой
показать весь комментарий
29.03.2021 21:16 Ответить
 
 