Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Раде осудить события под ОП 20 марта
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом проект постановления об осуждении событий, которые произошли 20 марта возле Офиса Президента Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в информационном управлении аппарата ВР.
Члены Комитета во время заседания 29 марта рассмотрели проект постановления Верховной Рады Украины "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса Президента Украины" №5295.
Проект доложил народный депутат Александр Бакумов. Он зачитал текст проекта постановления и отметил, что авторы, "осуждая любые попытки подмены цивилизованного выявления несогласия с действиями власти насилием и надругательством над государственными символами", считают, что действия протестующих были направлены на "подрыв государственности" и Парламент должен отреагировать на события 20 марта текущего года возле Офиса Президента.
Председатель подкомитета Владлен Неклюдов доложил предложение подкомитета по поддержке Комитетом проекта постановления с исключением пункта 2 о поручении Государственному управлению делами подать в Верховную Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию Офиса Президента.
Комитет 16 голосами "за" при "2" - против и 3 воздержавшихся принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления №5295 за основу и в целом с учетом предложения Комитета.
Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.
В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.
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Андрей Гмырин - новый "решала" Офиса президента по спирту, сигаретам, конвертам и налоговой
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Государство, где все решения принимаются в нескольких кабинетах одного офиса, обречено воспроизводить коррупцию. Концентрация власти в Офисе Андрея Ермака не ускорила реформы, а усиливает развал правительства и восстанавливает ряд масштабных теневых схем, для менеджирования которых назначаются проверенные "старые смотрящие".
13 февраля СБУ задержала подозреваемого в передаче секретной информации террористам подполковника налоговой милиции Эдуарда Устинова, запросы на информацию которого оформлялись начальником ГФС Вадимом Мельником и начальником Оперативного управления Владимиром Ткаченко. Несмотря на этот скандал, ни Мельник, ни Ткаченко даже не отстранены от исполнения обязанностей на период следствия. Почему?
Ресурс власти в украинской политике - это прежде всего именно фискальные ведомства. От них зависит ситуация на теневых рынках, генерирующих кэш - рынок сигарет, рынок спирта, конвертационные центры, нелегальный экспорт сельхозпродукции, автозаправочные станции. Там, где есть живые деньги, которые не прослеживаются и легко отмываются, где нет никакой ответственности и никаких следов, там, где для "заработка" руководителям достаточно ничего не делать, а всего лишь на время прикрыть глаза.
Можно констатировать, что в Офисе президента под руководством Андрея Ермака создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику, под видом "беспощадной борьбы".
Для координации силовиков в ОП работает Олег Татаров, на пост главы Государственной фискальной службы назначен Вадим Мельник. А "смотрящим" по теневым потокам стал, по данным источников, Андрей Гмырин.
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Дядя - Михаил Бакумов, экс-заместитель директора Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области.
Тесть - замглавы Харьковского облсовета, близкий к https://dosye.info/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виталию Хомутыннику - Владимир СкоробогачЗаместитель директора Сервисного центра МВД в Харьковской области, бывший заместитель начальника ГАИ региона Михаил Бакумов купил автомобиль Mercedes-Benz S 500LMercedes-Benz S 500 4 matic Long 2020 179 000 $