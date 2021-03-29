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акция (2397) ВР (27377) протест (5834) Офис Президента (1775)

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Раде осудить события под ОП 20 марта

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом проект постановления об осуждении событий, которые произошли 20 марта возле Офиса Президента Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в информационном управлении аппарата ВР.

Члены Комитета во время заседания 29 марта рассмотрели проект постановления Верховной Рады Украины "Об осуждении событий, произошедших 20 марта 2021 у Офиса Президента Украины" №5295.

Проект доложил народный депутат Александр Бакумов. Он зачитал текст проекта постановления и отметил, что авторы, "осуждая любые попытки подмены цивилизованного выявления несогласия с действиями власти насилием и надругательством над государственными символами", считают, что действия протестующих были направлены на "подрыв государственности" и Парламент должен отреагировать на события 20 марта текущего года возле Офиса Президента.

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Председатель подкомитета Владлен Неклюдов доложил предложение подкомитета по поддержке Комитетом проекта постановления с исключением пункта 2 о поручении Государственному управлению делами подать в Верховную Раду информацию о размере вреда, причиненного зданию Офиса Президента.

Комитет 16 голосами "за" при "2" - против и 3 воздержавшихся принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления №5295 за основу и в целом с учетом предложения Комитета.

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Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве прошла акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

23 марта стало известно, что полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП.

В тот же день суд отправил писателя и ветерана Влада Сорда под круглосуточный домашний арест. По версии следствия, мужчина разбил стекло в дверях Офиса президента. 24 марта суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста для еще одного участника акции в поддержку Сергея Стерненко - главы организации "Неизвестный патриот" Евгения Строканя.
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Топ комментарии
+8
хорошо шо в стране нет больше проблем кроме обоссаной двери
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29.03.2021 16:48
+2
Пожалейте мосейчучку. У неё моральная травма из-за надругательства над этой дверью)
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29.03.2021 16:51
+1
Да все уже забыли про этот движ под ОП,придурки. Конечно кроме зелени,которой заняться больше нечем.
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29.03.2021 16:49
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хорошо шо в стране нет больше проблем кроме обоссаной двери
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29.03.2021 16:48 Ответить
Пожалейте мосейчучку. У неё моральная травма из-за надругательства над этой дверью)
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29.03.2021 16:51 Ответить
А вовочка то злопамятный оказался ,а вы говорите забыли
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29.03.2021 17:26 Ответить
Хаха 2 раза. Надо было не только насцать, надо было наложить большую кучу дерьма и тогда наверное, всё это дело классифицировали б как терроризм и покушение на жизнь великого ЗЕ! Где он кстати?
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29.03.2021 21:05 Ответить
Да все уже забыли про этот движ под ОП,придурки. Конечно кроме зелени,которой заняться больше нечем.
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29.03.2021 16:49 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
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29.03.2021 16:51 Ответить
Разом можливо засудити Майдан,чому ні !!!)))
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29.03.2021 16:50 Ответить
Все к этому и идёт.
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29.03.2021 16:58 Ответить
Схоже на Помаранчеве дежавю !!!))))
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29.03.2021 17:00 Ответить
Реванш бело-голубых не за горами.
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29.03.2021 17:02 Ответить
Реванш кремлівських,імперських гнид триває з 24 серпня 1991 р. !!!)))
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29.03.2021 17:05 Ответить
Ну, ну... Берегите двери в ВР.
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29.03.2021 17:03 Ответить
И это постановление факсом, электронной почтой, курьерами сразу отправить судьям, которые будут рассматривать дела активистов. Вот он "незалежный" суд зелени.
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29.03.2021 17:08 Ответить
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
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29.03.2021 17:09 Ответить
Их и после обеда нельзя читать, и тем более перед сном
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29.03.2021 17:13 Ответить
А ЦЮ ТЕМУ АБСУДІТЬ , НЄ?
Андрей Гмырин - новый "решала" Офиса президента по спирту, сигаретам, конвертам и налоговой
Автор: https://censor.net/ru/resonance/all/page/1/category/0/interval/5/author/1825/sortby/date
Государство, где все решения принимаются в нескольких кабинетах одного офиса, обречено воспроизводить коррупцию. Концентрация власти в Офисе Андрея Ермака не ускорила реформы, а усиливает развал правительства и восстанавливает ряд масштабных теневых схем, для менеджирования которых назначаются проверенные "старые смотрящие".

13 февраля СБУ задержала подозреваемого в передаче секретной информации террористам подполковника налоговой милиции Эдуарда Устинова, запросы на информацию которого оформлялись начальником ГФС Вадимом Мельником и начальником Оперативного управления Владимиром Ткаченко. Несмотря на этот скандал, ни Мельник, ни Ткаченко даже не отстранены от исполнения обязанностей на период следствия. Почему?
Ресурс власти в украинской политике - это прежде всего именно фискальные ведомства. От них зависит ситуация на теневых рынках, генерирующих кэш - рынок сигарет, рынок спирта, конвертационные центры, нелегальный экспорт сельхозпродукции, автозаправочные станции. Там, где есть живые деньги, которые не прослеживаются и легко отмываются, где нет никакой ответственности и никаких следов, там, где для "заработка" руководителям достаточно ничего не делать, а всего лишь на время прикрыть глаза.
Можно констатировать, что в Офисе президента под руководством Андрея Ермака создана устойчивая группа по прямому влиянию на теневую экономику, под видом "беспощадной борьбы".
Для координации силовиков в ОП работает Олег Татаров, на пост главы Государственной фискальной службы назначен Вадим Мельник. А "смотрящим" по теневым потокам стал, по данным источников, Андрей Гмырин.
читати далі... https://censor.net/ru/resonance/3256176/andreyi_gmyrin_novyyi_reshala_ofisa_prezidenta_po_spirtu_sigaretam_konvertam_i_nalogovoyi
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29.03.2021 17:11 Ответить
Даже зебилам эта тема уже не интересна
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29.03.2021 17:27 Ответить
Брат - Денис Бакумов, руководитель Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области.
Дядя - Михаил Бакумов, экс-заместитель директора Регионального сервисного центра МВД в Харьковской области.
Тесть - замглавы Харьковского облсовета, близкий к https://dosye.info/%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виталию Хомутыннику - Владимир СкоробогачЗаместитель директора Сервисного центра МВД в Харьковской области, бывший заместитель начальника ГАИ региона Михаил Бакумов купил автомобиль Mercedes-Benz S 500LMercedes-Benz S 500 4 matic Long 2020 179 000 $
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29.03.2021 17:33 Ответить
 
 