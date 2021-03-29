Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно
Контейнеровоз Ever Given, который 29 марта удалось снять с мели, из-за сильного ветра частично развернулся обратно и вновь перегородил судовой ход Суэцкого канала
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и свидетелей.
Отмечается, что судно не село на мель. Чуть позже его опять поставили в судовой ход, контейнеровоз начал движение с помощью буксиров.
Напомним, контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала 23 марта, перекрыв движение.
Сообщалось, что на борту судна находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, которые переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина - 59 м.
Отметим, что контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, называется Ever Given ("Эвер Гивен"). Название судоходной компании, которой он принадлежит - Evergreen Marine (или сокращенно Evergreen), что и указано крупными буквами на борту судна. Надпись "Эвер Гивен" на контейнеровозе тоже есть, но мельче. У компании есть и другие суда с похожими названиями: "Эвер Грит", "Эвер Грейд", "Эвер Гудз", "Эвер Голден", "Эвер Глори" и так далее. На всех этих контейнеровозах есть большая белая надпись "Evergreen".
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-Виктор Федорович, говорят вы знаете английский язык?
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Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно
Тупін Вова,то похідне від Путін Вова,вашого ідейного керманича.
І якщо б ви дійсно не були Тупіним Геною,то б побачили мій допис,де я погодився з назвою,коли людина скинула фото. Єле вам мабудь краще какнути, чим читати.
як ніжно й по-панібратськи ти звеш *****)))
заголовок коректний, адже судно так і зветься - ЕверГівен...
жарт стосується назви компанії, яку величезними літерами нанесено на борту контейнеровоза... чи тобі на очі не траплялися його численні фото?
за твоєю ж незбагненною логікою, де тупін то - путін, ти називаєш мене путіним?
вова, у мене є ім'я і прізвище, яким я пишаюся й підписуюся... а що там у тебе?
і ще, тупеньке, я побачив твій "допис,де я погодився з назвою,коли людина скинула фото" і де ти виправдовуєшся заголовком цензора... саме під ним я тобі й написав
оченята промий
Не спорь с дураком,он затянет тебя на свой уровень,и там задавит опытом.
що таке "єле", тупін?
вошка, а ти ж мені траплялося й раніше... нічого нового
И да, Erevgreen - название компании, контейнеровоз - Ever Given.
В статье упоминается только название "Ever Given" - что в заголовке, что в тексте. Никаких "Evergreen" там нет, а потому замечение по поводу "далі заголовка ну ніяк?" - глупое.
И да, название судна таки "Ever Given".
По-друге - судно називається "Ever Given", "Evergreen" - то назва компанії-власника судна.
"вже майже тиждень триває епопея з цим судном... купа повідомлень з ілюстраціями, а як наслідок, величезна кількість фотожаб й жартів на цю тему...жарт стосується назви компанії, яку величезними літерами нанесено на борту контейнеровоза..."
перелогінься ще кілька разів, і я тобі повторю те саме, допоки не дійде
"Цензор часто вставляє світлини, що не зовсім відповідають статті" - в даному конкретному випадку ілюстрація відповідає змісту статті?
https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1376521322285694977 2 ч
Соупадение!
Нефть падает - взрывается в Саудовской Аравии,
нефть дешевеет - танкер перегородил Суэцкий канал.
Освободили канал - взорвался завод в Индонезии.
Всё совпадения
Олег Анофриев хорошо мультики озвучивал (пел)
...
так кинути заголовок щоби треба було прочитати всю статтю щоби зрозуміти суть )))
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Китаец с летучей мышью на плече:
- Я за несколько месяцев могу поломать мировую экономику!
Капитан контейнеровоза Ever Given:
- Парень, подержи мое пиво
https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 21 ч. ·
Если бы это случилось в Украине)
прикинь...сегодня покупаю у бабки семечки, а она - они, говорит, подорожали,
спрашиваю - схерась?, а она - так это... Канал Суэцкий.... пробка, вот...
капитанаа этого судна, смелого принципиального индуса, за то что в прошлый заход отказался дать им бакшиш.
Но немного переусердствовали.
Ну так вот про Ever Given, а точнее про команду индусов, песчаную бурю, сильный ветер и бла бла. Нет абсолютно никаких факторов, чтобы корабль такого класса сел на мель....только внешне искуственные. Но не это главное!!!! ..а авария в Египте, крушение двух поездов. Почему никто не обратил на нее внимание? А точнее, на срабатывание кем то!!! стоп крана.
Я вам расскажу свою историю о ...стоп кранах в поездах...поучительнейшую.
Видите ли, я имею крайне личную неприязнь с целой командой маленьких зеленых, и особенно одним из них, назовем его Игорьком. Так случилось, что я умышленно рассказал целую пикантную историю их личной жизни. Не жалею, целенаправленно и умышленно!!! Так вот энтот Игорек, который годок бегает(точнее перемещается за мной с пяток лет), всюду, где бы я ни был(упускаю очень много деталей). Так вот однажды путешествуя в киевском поезде в столицу эта тварь раз 20(двадцать раз!!!) хлопала колодками стоп-крана. Я лежал и наблюдал как взмыленные проводники с начальником поезда бегали всю ночь!!!!(поезд ночной) по вагонам, проверяя ручки. Вам просто это Укрзализныця не рассказывает.
Нет ничего сложно хлопнуть стоп краном перед носом удущего сзади поезда в Египте. Это почерк этого зеленого урода, но я уверен. что найдут какого Хасана..и скажут, что это он сорвал ручку. Вот така мутня малята.....любі хлопчики й дівчата.