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Египет (763) корабль (2015)

Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно

Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно

Контейнеровоз Ever Given, который 29 марта удалось снять с мели, из-за сильного ветра частично развернулся обратно и вновь перегородил судовой ход Суэцкого канала

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и свидетелей.

Отмечается, что судно не село на мель. Чуть позже его опять поставили в судовой ход, контейнеровоз начал движение с помощью буксиров.

Напомним, контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала 23 марта, перекрыв движение. 

Сообщалось, что на борту судна находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, которые переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина - 59 м.

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Отметим, что контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, называется Ever Given ("Эвер Гивен"). Название судоходной компании, которой он принадлежит - Evergreen Marine (или сокращенно Evergreen), что и указано крупными буквами на борту судна. Надпись "Эвер Гивен" на контейнеровозе тоже есть, но мельче. У компании есть и другие суда с похожими названиями: "Эвер Грит", "Эвер Грейд", "Эвер Гудз", "Эвер Голден", "Эвер Глори" и так далее. На всех этих контейнеровозах есть большая белая надпись "Evergreen".

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Топ комментарии
+36
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 4191
...
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29.03.2021 17:01
+32
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 7455
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29.03.2021 17:01
+23
Через Суэцкий канал проходит 10-12% мировых морских грузоперевозок.
-------------------------------
Китаец с летучей мышью на плече:
- Я за несколько месяцев могу поломать мировую экономику!
Капитан контейнеровоза Ever Given:
- Парень, подержи мое пиво
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29.03.2021 17:08
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Правила форума Совет форумчан
вечно зеленый совпадение? не думаю
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29.03.2021 16:50 Ответить
В каком из двух слов названия вы слово "зеленый" нашли?

-Виктор Федорович, говорят вы знаете английский язык?
- Да!
-Скажите что нибудь?
-Гутен таг!
-Так это же на немецком!
-О! Так я еще и немецкий знаю?!
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29.03.2021 16:55 Ответить
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 7600
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29.03.2021 16:58 Ответить
Тогда согласен, но как гласит залоловок цензора:
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно
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29.03.2021 17:00 Ответить
тупін))) далі заголовка ну ніяк?
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29.03.2021 17:11 Ответить
Не тупи,бикодур!
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29.03.2021 17:22 Ответить
тупін, я ж тебе назвав так, як ти сам підписався))) що не так?
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29.03.2021 17:28 Ответить
Я я що ,помилився? Ну тоді вибачення!
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29.03.2021 17:30 Ответить
вова, нюхни у себе під хвостом))) буде сприйнято як сатисфакцію
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29.03.2021 17:36 Ответить
Ось бачиш,вже і ген кацапський з тебе почав лізти!
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29.03.2021 17:43 Ответить
а ти у нас ще й спєц з генеалогії? ну то краще віднайди свої витоки, здається вони десь у вигрібній ямі, судячи з твоєї схильності спілкуватися свинособачою
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29.03.2021 17:54 Ответить
вже майже тиждень триває епопея з цим судном...купа повідомлень з ілюстраціями, а як наслідок, величезна кількість фотожаб й жартів на цю тему... але тупін вова чомусь лише сьогодні ніби вперше прочитав новину й тепер повчає сторонніх людей... ну дійсно ж - тупін вова)))
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29.03.2021 17:32 Ответить
Ви вважаете,що всі мають тільки тим і займатися,що тиждень відслідковувати про нього новини? Тоді задайте теж питання тому,хто дав такий заголовок на цензорі.
Тупін Вова,то похідне від Путін Вова,вашого ідейного керманича.
І якщо б ви дійсно не були Тупіним Геною,то б побачили мій допис,де я погодився з назвою,коли людина скинула фото. Єле вам мабудь краще какнути, чим читати.
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29.03.2021 17:38 Ответить
новина на слуху, там навіть стежити нема чого...
як ніжно й по-панібратськи ти звеш *****)))
заголовок коректний, адже судно так і зветься - ЕверГівен...
жарт стосується назви компанії, яку величезними літерами нанесено на борту контейнеровоза... чи тобі на очі не траплялися його численні фото?
за твоєю ж незбагненною логікою, де тупін то - путін, ти називаєш мене путіним?
вова, у мене є ім'я і прізвище, яким я пишаюся й підписуюся... а що там у тебе?
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29.03.2021 17:50 Ответить
дружок, а що таке "єле"...
і ще, тупеньке, я побачив твій "допис,де я погодився з назвою,коли людина скинула фото" і де ти виправдовуєшся заголовком цензора... саме під ним я тобі й написав
оченята промий
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29.03.2021 18:07 Ответить
Воспользуюсь в общении с тобой советом дедушки Марка Твена:
Не спорь с дураком,он затянет тебя на свой уровень,и там задавит опытом.
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29.03.2021 20:24 Ответить
о! воно повернулося у вигляді тупіна
що таке "єле", тупін?
вошка, а ти ж мені траплялося й раніше... нічого нового
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29.03.2021 20:30 Ответить
,!,,
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29.03.2021 20:36 Ответить
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29.03.2021 20:45 Ответить
А дальше заголовка - тоже Ever Given и ни разу - Evergreen.
И да, Erevgreen - название компании, контейнеровоз - Ever Given.
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29.03.2021 18:18 Ответить
???
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29.03.2021 18:19 Ответить
Что не ясно?
В статье упоминается только название "Ever Given" - что в заголовке, что в тексте. Никаких "Evergreen" там нет, а потому замечение по поводу "далі заголовка ну ніяк?" - глупое.
И да, название судна таки "Ever Given".
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29.03.2021 18:32 Ответить
ДАЛІ ЗАГОЛОВКА новину ілюстровано СВІТЛИНОЮ того самого судна!!!
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29.03.2021 18:39 Ответить
По-перше - Цензор часто вставляє світлини, що не зовсім відповідають статті - тому треба не дивитися картинки, а читати текст.
По-друге - судно називається "Ever Given", "Evergreen" - то назва компанії-власника судна.
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29.03.2021 19:21 Ответить
фу-ху-ху-х...
"вже майже тиждень триває епопея з цим судном... купа повідомлень з ілюстраціями, а як наслідок, величезна кількість фотожаб й жартів на цю тему...жарт стосується назви компанії, яку величезними літерами нанесено на борту контейнеровоза..."
перелогінься ще кілька разів, і я тобі повторю те саме, допоки не дійде

"Цензор часто вставляє світлини, що не зовсім відповідають статті" - в даному конкретному випадку ілюстрація відповідає змісту статті?
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29.03.2021 19:44 Ответить
Да всё правильно, судно называется Ever Given,а Evergreen - это компания, котторой оно принадлежит.
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29.03.2021 17:12 Ответить
Не будьте строги ,редакторы тоже люди со своими слабостями. Они иногда ошибаются и есть темы за которые отправляют в бан, по личным убеждениям сотрудников.
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29.03.2021 17:12 Ответить
Так збоку Евергрін а в корабля назва Евергівен. На носі видно.
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29.03.2021 18:18 Ответить
Одно корыто парализовало пол мира .
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29.03.2021 16:50 Ответить
Пусть скажут спасибо, что то был не скотовоз Ашот, а то пол флотилии бы потопил
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29.03.2021 16:56 Ответить
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 2367
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29.03.2021 17:02 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1376521322285694977 2 ч

Соупадение!
Нефть падает - взрывается в Саудовской Аравии,
нефть дешевеет - танкер перегородил Суэцкий канал.
Освободили канал - взорвался завод в Индонезии.
Всё совпадения
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29.03.2021 19:02 Ответить
бейрутский сварщик-мастер зрелищь.
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29.03.2021 19:59 Ответить
Не удивлюсь если лоцман там кацапских кровей))
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29.03.2021 16:59 Ответить
И штурман с рулевым: перед заходом в канал фаллические фигуры чертили.
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29.03.2021 22:22 Ответить
Контейнеровоз Ever Given вновь частично перегородил Суэцкий канал - Цензор.НЕТ 488
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29.03.2021 16:50 Ответить
Большому контейнеровозу - большие проблемы....
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29.03.2021 16:52 Ответить
Ничего не поделаешь, нужно новый канал копать.
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29.03.2021 17:01 Ответить
а десь дуже зачекались вмісту цих контейнерів
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29.03.2021 17:02 Ответить
там не продукты питания а значит подождут.
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29.03.2021 19:14 Ответить
И ещё 450 судов
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29.03.2021 22:24 Ответить
450 судов, 450 тудов...
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30.03.2021 04:56 Ответить
Нужно просто перестать садиться на мель☝️
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29.03.2021 16:56 Ответить
Контейнеры не бывают тяжеловесными, контейнеры крупнотоннажные.
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29.03.2021 16:57 Ответить
а кацапня чего сидит?давно б уже бурлаков с волги пригнали бы
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29.03.2021 17:01 Ответить
Украина и Египет (у Вас опечатка)
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29.03.2021 17:01 Ответить
Это не опечатка. Он только залесье с мокшандией с большой буквы пишет.
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29.03.2021 17:16 Ответить
Имеется чудный советский мультфильм на эту тему: "В порту". Краткий пересказ: пионеры пошли в порт узнать что завезли нового, и в частности услышать шутки грузчиков в порту...Без комментариев
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29.03.2021 16:59 Ответить
там песни классные)))
Олег Анофриев хорошо мультики озвучивал (пел)
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29.03.2021 17:03 Ответить
Песни офигенные . Особенно о дельфинах. Но песня о грузчиках в порту - это уже перебор. это ж чего ж детишки наслушались от них, как глубоко и широко открылся у них словарный запас и кругозор в целом после такой экскурссии то? И куда смотрели товарищи из минульта в СССР в далеком 1975ом?
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29.03.2021 17:15 Ответить
А для цієї новини потрібен https://youtu.be/CQeezCdF4mk ось такий саундтрек
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29.03.2021 17:27 Ответить
"эта территория зовется акватория" тупая песенка, в порту есть и территория, и акватория, это две разные вещи.
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29.03.2021 19:11 Ответить
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 7455
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29.03.2021 17:01 Ответить
Зеля что и в Египте уже побывал?
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29.03.2021 17:04 Ответить
Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно - Цензор.НЕТ 4191
...
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29.03.2021 17:01 Ответить
жаль, что это корыто не перевернулось, и не перекрыло ту канаву
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29.03.2021 17:02 Ответить
пачіму тібє жаль?
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29.03.2021 17:07 Ответить
из вредности )))
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29.03.2021 17:11 Ответить
рузкаму чілавєку движ по каналу нєстєрпимъ..
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29.03.2021 17:46 Ответить
Ради интереса обоснуй свои пожелания
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29.03.2021 17:16 Ответить
мечта кацапов - перекрыть международную торговлю?
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29.03.2021 18:05 Ответить
Жаль? Ты ипанутый или кацап?
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29.03.2021 18:16 Ответить
Ну почему же корыто- вполне себе современный новый контейнеровоз.
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29.03.2021 19:13 Ответить
цікава подача новин... що у цензора, що у рейтерів, яких тут цитують: в заголовку стверджувати, а в тексті спростовувати самих себе...
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29.03.2021 17:07 Ответить
це ж головне! )))
так кинути заголовок щоби треба було прочитати всю статтю щоби зрозуміти суть )))
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29.03.2021 17:13 Ответить
Я когда-то на тренажере за бугром попытался провести супертанкер по каналу и посадил на мель. Точно утверждать не могу , но вроде в том же месте. Это совсем не просто оказалось
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29.03.2021 17:07 Ответить
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29.03.2021 17:07 Ответить
Через Суэцкий канал проходит 10-12% мировых морских грузоперевозок.
-------------------------------
Китаец с летучей мышью на плече:
- Я за несколько месяцев могу поломать мировую экономику!
Капитан контейнеровоза Ever Given:
- Парень, подержи мое пиво
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29.03.2021 17:08 Ответить
А раньше там ветров не было, что ли? Китаезы пакости строят?
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29.03.2021 17:18 Ответить
выгодно не китаезам, а россии-нефтяные танкеры с персидского залива не идут в Европу
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29.03.2021 17:26 Ответить
Китаезы и рашка два близнеца мерзопакостника мирового масштаба.
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29.03.2021 17:45 Ответить
Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад - Цензор.НЕТ 9424
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29.03.2021 17:30 Ответить
Цензор мастер по заголовкам.
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29.03.2021 17:42 Ответить
Вы сначала определитесь с названием Ever Given или Evergreen как на нем написано.
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29.03.2021 17:46 Ответить
Evergreen - судоходная линия-компания, Ever Given - название судна.
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29.03.2021 17:55 Ответить
Название судна мелким шрифтом написено на носу и на табличке над ходовым мостиком!!!И это EverGiven
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29.03.2021 19:17 Ответить
солярочка была подешевше? ветер проклятый дунул не в ту сторону паруса
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29.03.2021 17:53 Ответить
а раніше,що вітрів не було? Тут щось не так,не просто це все!
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29.03.2021 17:53 Ответить
Редакция - вы совсем не владеете ситуацией - судно идет и ничего не перекрывало. Vessel Finder вам в помощь. И вообще "Сообщалось, что на борту судна находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров..." у вас хоть кто-то компетентный есть, что-бы эту чушь не писать?Источник: https://censor.net/ru/n3256262
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29.03.2021 17:53 Ответить
А фотки спутниковые фейк?
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29.03.2021 19:20 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUwD-irnOS_K1xxcNV950oayY2KKjfkms690d88nL1S0AGZsoNz9FiT6MOGZWDuaiYqIKm1pCunkJoiEcTxgSm3w9xhLMUag_WRdjLDS6xFycZn3Ep9EzF9Q0vw29XFB5I&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

https://www.facebook.com/sergonaumovich?fref=nf# 21 ч. ·

Если бы это случилось в Украине)

Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад - Цензор.НЕТ 1845
Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад - Цензор.НЕТ 66
Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад - Цензор.НЕТ 961
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29.03.2021 18:08 Ответить
Любопытно, что это первая новость на Цензоре по данной теме
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29.03.2021 18:37 Ответить
А цензор нынче полностю превратился в зеленый румпор, все про бубачку до про бубачку. Вот изредка проскакивает что-то помимо бубачки.
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29.03.2021 19:18 Ответить
***
прикинь...сегодня покупаю у бабки семечки, а она - они, говорит, подорожали,
спрашиваю - схерась?, а она - так это... Канал Суэцкий.... пробка, вот...
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29.03.2021 19:05 Ответить
Так говорите, ветерок помешал? Только что прочитала на "антиколорадос" ЛО про этот "ветерок". Оказывается ентот караблик совсем новый с новейшим навигационным оборудованием и вдруг ему мешает ветерок... хаха.
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29.03.2021 19:16 Ответить
Есть инсайд, что лоцмана суэцкого канала, вредные жадные арабы, хотели проучить
капитанаа этого судна, смелого принципиального индуса, за то что в прошлый заход отказался дать им бакшиш.
Но немного переусердствовали.
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29.03.2021 19:25 Ответить
не все зависит от нашего желания. Там уже провели расследование-кто в теме те уже делают выводы.
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29.03.2021 20:02 Ответить
Хмм, ну давайте и я включусь. Все равно я диван эксперд, и нет с меня спроса за мой концерт. Вы не сможете доказать, что я говорю правду, и никто в мире не сможет доказать, что я говорю неправду.
Ну так вот про Ever Given, а точнее про команду индусов, песчаную бурю, сильный ветер и бла бла. Нет абсолютно никаких факторов, чтобы корабль такого класса сел на мель....только внешне искуственные. Но не это главное!!!! ..а авария в Египте, крушение двух поездов. Почему никто не обратил на нее внимание? А точнее, на срабатывание кем то!!! стоп крана.
Я вам расскажу свою историю о ...стоп кранах в поездах...поучительнейшую.
Видите ли, я имею крайне личную неприязнь с целой командой маленьких зеленых, и особенно одним из них, назовем его Игорьком. Так случилось, что я умышленно рассказал целую пикантную историю их личной жизни. Не жалею, целенаправленно и умышленно!!! Так вот энтот Игорек, который годок бегает(точнее перемещается за мной с пяток лет), всюду, где бы я ни был(упускаю очень много деталей). Так вот однажды путешествуя в киевском поезде в столицу эта тварь раз 20(двадцать раз!!!) хлопала колодками стоп-крана. Я лежал и наблюдал как взмыленные проводники с начальником поезда бегали всю ночь!!!!(поезд ночной) по вагонам, проверяя ручки. Вам просто это Укрзализныця не рассказывает.
Нет ничего сложно хлопнуть стоп краном перед носом удущего сзади поезда в Египте. Это почерк этого зеленого урода, но я уверен. что найдут какого Хасана..и скажут, что это он сорвал ручку. Вот така мутня малята.....любі хлопчики й дівчата.
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29.03.2021 20:00 Ответить
Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given знову перегородив Суецький канал: судно через вітер повернулося назад - Цензор.НЕТ 109
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29.03.2021 20:02 Ответить
А мне интересно, что по этой теме скажет профессионал: Андрей Шевченко. Все ж старший офицер.
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29.03.2021 22:26 Ответить
400 м длины--сдуреть! Конечно парусность невероятная. Я не застал канал двусторонним. Японцы прокопали своими Камацу рядом другой, стал в обе стороны канал работать. Но расхождение и формирование караваном как бы в озере по средине. Там пустыня вокруг, ветру не за что цеплятся. Его и разворачивает. Контейнеры уложены в высоту до капитанского мостика.
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29.03.2021 22:33 Ответить
То ли плакать,то ли ржать?)))
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30.03.2021 02:35 Ответить
ЭТО ЧТОБ ЗЕЛЕНСКОГО НЕ РЕКЛАМИРОВАТЬ НАПИСАЛИ ЕВЕРГИВЕН, А НЕ ЕВЕРГРИН ))))))))
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30.03.2021 06:44 Ответить
 
 