Снятый с мели контейнеровоз Ever Given вновь перегородил Суэцкий канал: судно из-за ветра вернулось обратно

Контейнеровоз Ever Given, который 29 марта удалось снять с мели, из-за сильного ветра частично развернулся обратно и вновь перегородил судовой ход Суэцкого канала

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и свидетелей.

Отмечается, что судно не село на мель. Чуть позже его опять поставили в судовой ход, контейнеровоз начал движение с помощью буксиров.

Напомним, контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель на юге Суэцкого канала 23 марта, перекрыв движение.

Сообщалось, что на борту судна находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, которые переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе: его длина достигает 400 м, ширина - 59 м.

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Отметим, что контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, называется Ever Given ("Эвер Гивен"). Название судоходной компании, которой он принадлежит - Evergreen Marine (или сокращенно Evergreen), что и указано крупными буквами на борту судна. Надпись "Эвер Гивен" на контейнеровозе тоже есть, но мельче. У компании есть и другие суда с похожими названиями: "Эвер Грит", "Эвер Грейд", "Эвер Гудз", "Эвер Голден", "Эвер Глори" и так далее. На всех этих контейнеровозах есть большая белая надпись "Evergreen".