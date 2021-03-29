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По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева. ФОТО

По факту вырубки вековых дубов в Голосеевском парке Киева начато уголовное производство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева 01

"Установлено, что на территории Голосеевского парка вблизи ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования Украины группой лиц осуществлена незаконная вырубка 17 вековых дубов", - говорится в сообщении.

Учитывая общественный резонанс Голосеевской окружной прокуратурой г. Киева в порядке ст. 214 УПК Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев, совершенная на территориях природно-заповедного фонда).

По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева 02

Проведение досудебного расследования поручено Голосеевскому УП ГУ Нацполиции в г. Киеве.

По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева 03

Напоминаем, ранее в СМИ сообщалось о том, что в Голосеевском парке Киева неизвестные спилили 17 вековых дубов. Люди, которые назвали себя работниками коммунального предприятия "Киевзеленстрой", предоставили разрешение на уничтожение деревьев. Якобы распоряжение дано на основании того, что деревья были сухостоями, при этом ни одно из спиленных деревьев, как утверждается в публикации, не является таким.

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Топ комментарии
+15
ничего святого у этих тварей нету. пожизненно посадить уродов и всех делов...
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29.03.2021 17:15
+12
Це прямо варварство якесь. У кого могла рука піднятися на таке дерево. Просто монстри.
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29.03.2021 17:19
+8
Под видом санитарной рубки уже почти лесов не осталось.
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29.03.2021 17:09
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то скорее всего тебе Обама на голову насрал...
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29.03.2021 17:00 Ответить
Дуб годится на паркет, - так ведь нет:
Выходили из избы здоровенные жлобы,
Порубили те дубы на гробы.
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29.03.2021 16:58 Ответить
Сегодня видел как загружают грузовик строительным мусором возле новостроя . Мусор - стеклопакеты - мусор - стеклопакеты - ... . О сортировке нет и речи . Всё отвезут на свалку .
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29.03.2021 16:59 Ответить
Кацап, вышиванки не трогай, чучело лишнехромосомное! Тебе до вышиванок как до луны раком
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29.03.2021 18:02 Ответить
По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 7820
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29.03.2021 17:06 Ответить
Хорошо у Кличко получается камнем прикидываться.
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29.03.2021 18:52 Ответить
Под видом санитарной рубки уже почти лесов не осталось.
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29.03.2021 17:09 Ответить
Ага, Кличко винний.
Понавибирають ідіотів, а потім самі на них жаліються. До розуміння причинно-наслідкових зв`язків ще далеко
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29.03.2021 17:10 Ответить
Пока тварям руки не начнут рубать ,,, хорошо что каждая подобная мразь здохнет рано или поздно ,, демократия на таких сук не должна распространяться
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29.03.2021 17:13 Ответить
ничего святого у этих тварей нету. пожизненно посадить уродов и всех делов...
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29.03.2021 17:15 Ответить
Це прямо варварство якесь. У кого могла рука піднятися на таке дерево. Просто монстри.
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29.03.2021 17:19 Ответить
Гитлеровцы и советы не вырезАли дубы в Киеве. Отож...
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29.03.2021 17:21 Ответить
Ну да, советы только весь Хрещатик и Лавру взорвали, а деревья жалели, конечно
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29.03.2021 18:03 Ответить
При совке Киев утопал в зелени.
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29.03.2021 20:33 Ответить
там банда
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29.03.2021 17:31 Ответить
Это последствия державного и сторожайшего ноу стоп вырубки на Закарпатьи. Наши брюхатые и сытые родимые крысы свою дислокацию в норах ушленько изменили. Вот как-то про столицу Киев верха да и подзабыли. Или так кому-то так надо было, типа картишка в масть пошла - почему бы и нет по поводу отборной древесины, запродажное панове с баблом немерянным, но без ушей, глаз и совести?..
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29.03.2021 17:44 Ответить
а ви завітайте в Ірпінь і прозрійте скіки там було подібних дубів ще років так 10 назад і що лишилося зараз! іпанутій нарід, більше немає других слів
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29.03.2021 17:49 Ответить
очередная сирота надумала строиться? фамилию в студию
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29.03.2021 17:54 Ответить
Немає слів.
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29.03.2021 18:03 Ответить
і що найболючіше і найстрашніше,що ніхто не понесе покарання!!! коли Їх пиляли перед носом у всіх,адміністраціЇ університету,мешканців,то ніхто не бачив і не чув! спиляти стільки величезних дерев,то бензопили було чути на 5 кілометрів!
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29.03.2021 18:04 Ответить
НовоСтолбовой дворянин с чинуш мебель себе заказал. Але реально боляче дивитись, прогрес нащадків від простеньких ідоло-камяних капищ,до "святих" деревяних церков .
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29.03.2021 18:20 Ответить
В Танзании за убивство Льва, слона, носорога дают 20 лет, начальника парка и всех профессоров Которие перед камерами захищали єтого директора парка под суд су...
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29.03.2021 18:24 Ответить
В Києві с.ки не бояться різать дерева яким по 500 років, щоб вам руки повідсихали
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29.03.2021 18:27 Ответить
В Києві с.ки не бояться різать дерева яким по 500 років, щоб вам руки повідсихали
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29.03.2021 18:28 Ответить
А разве такие вырубки могут делать без разрешения киевской власти? Бардак и беспредел.
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29.03.2021 18:32 Ответить
Треба шукати тих хто там вирішив або посилитися або щось будувати
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29.03.2021 18:48 Ответить
Вы б видели что в посадках Херсонской области творится...
Куб доски дуба под 2к зелени стоит
А каждому дюдоеду подавай дубовый паркет и гарнитур. А как сдохнет хочет и в дубовом гробу полированном с золотыми ручками разлагаться
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29.03.2021 18:53 Ответить
Так или иначе, но такое происходит во всех городах страны. Под видом санитарной рубки или кронирования вырезают совершенно здоровые деревья. И меры ничего против этого не делают так как сами в деле. Полный беспредел.
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29.03.2021 18:56 Ответить
Вороватие дружки Кличко скоро начнут застройку!...
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29.03.2021 18:58 Ответить
Они не дружки ему, они ему отдают распоряжения и управляют Виталиком, как куклой.
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29.03.2021 19:44 Ответить
Глянте обьявления в нете сколько древесины дуба продают!!!
Откуда она? Вырастили дома на участке?
И никто ими ******** не занимается
Проще и выгодней людей без масок трусить и за двери Зеленского переживать...
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29.03.2021 19:04 Ответить
Часто гуляю там. Дуби розкішні, живі навіть якщо засохли окремі гілки у декількох. Сльози на очах. Це вбивство.
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29.03.2021 19:43 Ответить
клячко и зеленский решили построиться ...
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29.03.2021 20:04 Ответить
Пошумлять і продадуть. Максимум штрафик заплатять - %% з продажу.
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29.03.2021 20:31 Ответить
За вырубку нужно давать пожизненное. Эти деревья пережили большевиков и кгб но не пережили населениеЗЕ
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30.03.2021 08:47 Ответить
Многие люди успели побывать на месте вырубки. Деревья действительно на 100% сухие. Уже довольно много фотографий опубликовано... Если хотите убедиться лично, пофотографировать, вам проведут экскурсию и всё покажут. Заодно увидите богатую коллекцию арборетума. Телефон 0972114934 Станислав, заведующий лаборатории интродукции и селекции доевесгых растений. Можете также обратится на кафедру дендрологии (на втором этаже Ботсада). Адрес ул. Генерала Родимцева 2.
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30.03.2021 20:56 Ответить
 
 