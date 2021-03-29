По факту вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке открыто уголовное производство, - прокуратура Киева. ФОТО

По факту вырубки вековых дубов в Голосеевском парке Киева начато уголовное производство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

"Установлено, что на территории Голосеевского парка вблизи ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования Украины группой лиц осуществлена незаконная вырубка 17 вековых дубов", - говорится в сообщении.

Учитывая общественный резонанс Голосеевской окружной прокуратурой г. Киева в порядке ст. 214 УПК Украины в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев, совершенная на территориях природно-заповедного фонда).

Проведение досудебного расследования поручено Голосеевскому УП ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Напоминаем, ранее в СМИ сообщалось о том, что в Голосеевском парке Киева неизвестные спилили 17 вековых дубов. Люди, которые назвали себя работниками коммунального предприятия "Киевзеленстрой", предоставили разрешение на уничтожение деревьев. Якобы распоряжение дано на основании того, что деревья были сухостоями, при этом ни одно из спиленных деревьев, как утверждается в публикации, не является таким.