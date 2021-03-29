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Новости Коронавирус и карантин
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детсад (425) карантин (16728) Киев (24765) транспорт (1653) школа (2994) Поворозник (119) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Ситуация критическая. Если она не изменится - придется закрывать начальную школу, детсады и ограничивать работу транспорта в Киеве, - Поворозник

Ситуация критическая. Если она не изменится - придется закрывать начальную школу, детсады и ограничивать работу транспорта в Киеве, - Поворозник

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник заявляет, что в случае, если ситуация с COVID-19 в Киеве не улучшится, то придется закрывать начальную школу, детские сады и принимать решение об ограничении работы общественного транспорта.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - отметил Поворозник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В столичных больницах находится 4 252 пациента с коронавирусом, 2 700 из них - в тяжелом состоянии, - Кличко

Так, по его словам, за последние две недели в столице добавили более 1 тысячи койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом, однако их заполненность на сегодняшний день "достаточно серьезная".

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - заявил Поворозник.

Также читайте: За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 25 человек, выздоровели - 217, выявили 402 новых случая, - Кличко
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Топ комментарии
+12
Ще трохи потепліє, почнуться пікніки-шашлики, потім Великдень, травневі - і ми вийдемо на абсолютно нові цифри , досі не бачені.
Вчора зайшов у парк в своєму районі (Київ): мініфутбольне поле зайняте, баскетбольний майданчик -зайнятий, тренажери - зайняті, на лавочках компанії з піцца-пиво-кокакола. По доріжках вештаються молоді сім'ї, бігають діти. Зрозуміло, всі без масок.
А вчора вранці дивився фільм Жанни Бадоєвої про Андорру з циклу "Інше життя", знятий взимку 2020/2021:
місцеві на вулицях в масках, діти в садочку)школі - в масках, лижники на лижній гірці - в масках, відпочиваючі в термальному басейні в масках (реально, в купальниках і масках!)
А тепер питання: яка країна, Україна чи Андорра переможе пандемію швидше ???
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29.03.2021 17:11
+8
а де майстри по боротьбі з короновірусом? Коли наступна пресуха? Що заявлять?
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29.03.2021 17:09
+7
мудрий нарід в прошедшие выходные наглядно показал, что ковида не боится - все парки были забиты шашлычниками и просто любителями пиваса.... и НИ ОДНОГО патруля с предупреждениями о дистанции и масках. теперь милости просим в суперсовременные больницы Киева( если есть прописка и повезет с местом с кислородом). вы сделали это сами...
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29.03.2021 17:12
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І парки знову закрийте. Ви ж любите експериментувати над населенням. За рік "пландемії" умови карантину змінилися вже більше 50 разів. Чим не експеримент?
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29.03.2021 17:06 Ответить
а де майстри по боротьбі з короновірусом? Коли наступна пресуха? Що заявлять?
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29.03.2021 17:09 Ответить
Ще трохи потепліє, почнуться пікніки-шашлики, потім Великдень, травневі - і ми вийдемо на абсолютно нові цифри , досі не бачені.
Вчора зайшов у парк в своєму районі (Київ): мініфутбольне поле зайняте, баскетбольний майданчик -зайнятий, тренажери - зайняті, на лавочках компанії з піцца-пиво-кокакола. По доріжках вештаються молоді сім'ї, бігають діти. Зрозуміло, всі без масок.
А вчора вранці дивився фільм Жанни Бадоєвої про Андорру з циклу "Інше життя", знятий взимку 2020/2021:
місцеві на вулицях в масках, діти в садочку)школі - в масках, лижники на лижній гірці - в масках, відпочиваючі в термальному басейні в масках (реально, в купальниках і масках!)
А тепер питання: яка країна, Україна чи Андорра переможе пандемію швидше ???
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29.03.2021 17:11 Ответить
https://rationalground.com/mask-charts/
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29.03.2021 17:14 Ответить
мудрий нарід в прошедшие выходные наглядно показал, что ковида не боится - все парки были забиты шашлычниками и просто любителями пиваса.... и НИ ОДНОГО патруля с предупреждениями о дистанции и масках. теперь милости просим в суперсовременные больницы Киева( если есть прописка и повезет с местом с кислородом). вы сделали это сами...
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29.03.2021 17:12 Ответить
А поліція вже всіх злочинців зловила?

Щодо лікарень. Менше 0,5% інфікованих потребують шпиталізацію. Не робіть з мухи слона.
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29.03.2021 17:15 Ответить
а как там в Польше с ковидом? 35000 в сутки не убеждают тебя в необходимости соблюдать карантин или хотя бы не толпиться с шашлычницей в парке?
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29.03.2021 17:38 Ответить
В Польщі все закрито. Саме це породжує сумніви, що проблема в дотриманні чи ігноруванні карантину. Здатний усвідомити чому?
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29.03.2021 17:42 Ответить
Зебіли розікрали фонд ковіду і думали, що пронесе.
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29.03.2021 17:12 Ответить
Дуже мудре рішення!Молодчага!Зразу видно що людина на своєму місці і знає як подолати коронавірус!
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29.03.2021 17:13 Ответить
Хоть в масках, хоть без масок - вы все равно заболеете! А значит, самое главное - это подготовить ИММУНИТЕТ к болезни! Пропейте комплекс витаминов хотя бы как минимум, у кого есть деньги на иммунолога и на иммуностимуляторы, прокачайте иммунитет! И тогда вы ковид даже не заметите! А тот бред про карантины и маски несут реальные вредители, которые ведут человеческую популяцию к полному уничтожению
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29.03.2021 17:29 Ответить
пить витамины=присаживать печенку, у нас нет авитаминозов в стране, никто цингой не болеет, у нас гипервитаминозы и отравление витаминами сплошь и рядом.Иммунитету витамины до задницы, вернее не так, прием либо-чего искуственного,химического приведет до стойкого нарушения иммунитета-аллергии
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29.03.2021 17:54 Ответить
Еще один бред! Какие гипервитаминозы??? От чего? От этих пластиковых фруктов? Ты даже не представляешь, на сколько истощены организмы украинцев! У меня много знакомых, которые регулярно пропивают витаминные комплексы. Все они перенесли ковид в легкой форме. Даже до легких не дошло. Я раньше болел каждый год, даже по несколько раз. Но как начал пить комплексы 2 раза в год, меня по 3-4 года вообще ничего не берет.
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29.03.2021 18:24 Ответить
У меня много знакомых , что ничего не пропивали, ни комплексов, ни отдельно стоящих зданий, ни печени, и витамины не принимали, и Ковидои вООбще не болели, и их больше чем ваших болевших, болеющих и пропивающих все
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29.03.2021 18:46 Ответить
Ну-ну, сегодня из ковид-больниц вынесли около 400 трупов в мешках, они тоже ничего не пропивали и никогда до этого ковидом не болели )
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29.03.2021 19:15 Ответить
А, Все они умерли потому, что витаминов не попили
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29.03.2021 19:40 Ответить
Звичайно не треба було відкривати школи та садки. Дітлахи заражають один одного, а потім несуть ковід додому. Принаймі школи не треба відкривати.
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29.03.2021 17:34 Ответить
"Дітлахи заражають один одного, а потім несуть ковід додому"

Як Ви це встановили?
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29.03.2021 17:43 Ответить
паворознік-пздбл.
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29.03.2021 17:39 Ответить
Я фиг его знает где он видит.Но одно можно сказать точно.Если целыми днями ты в больнице,то одних больных и наблюдаешь.Но поскольку,чел явно не из врачей и сочувствующих их профессии,а целый тадепут,то в больнице,як то кажуть хер начував,та рано пiшов
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29.03.2021 19:19 Ответить
Та убейся вже.Думаю твои близкие оценят
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29.03.2021 20:39 Ответить
 
 