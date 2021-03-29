Ситуация критическая. Если она не изменится - придется закрывать начальную школу, детсады и ограничивать работу транспорта в Киеве, - Поворозник
Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник заявляет, что в случае, если ситуация с COVID-19 в Киеве не улучшится, то придется закрывать начальную школу, детские сады и принимать решение об ограничении работы общественного транспорта.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - отметил Поворозник.
Так, по его словам, за последние две недели в столице добавили более 1 тысячи койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом, однако их заполненность на сегодняшний день "достаточно серьезная".
"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - заявил Поворозник.
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Вчора зайшов у парк в своєму районі (Київ): мініфутбольне поле зайняте, баскетбольний майданчик -зайнятий, тренажери - зайняті, на лавочках компанії з піцца-пиво-кокакола. По доріжках вештаються молоді сім'ї, бігають діти. Зрозуміло, всі без масок.
А вчора вранці дивився фільм Жанни Бадоєвої про Андорру з циклу "Інше життя", знятий взимку 2020/2021:
місцеві на вулицях в масках, діти в садочку)школі - в масках, лижники на лижній гірці - в масках, відпочиваючі в термальному басейні в масках (реально, в купальниках і масках!)
А тепер питання: яка країна, Україна чи Андорра переможе пандемію швидше ???
Щодо лікарень. Менше 0,5% інфікованих потребують шпиталізацію. Не робіть з мухи слона.
Як Ви це встановили?