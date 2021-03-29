Судьбу дела о подкупе руководства НАБУ и САП будет решать не ВАКС, а Киевский апелляционный суд

Верховный Суд решил, что судьбу дела о попытке подкупа руководителей НАБУ и САП за 5 млн долл. США доожен решить не Высший антикоррупционный суд, а Киевский апелляционный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что соответствующее решение приняла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда Верховного Суда 26 марта 2021г.

В НАБУ считают указанное решение Верховного суда таким, что "фактически легитимизирует нарушение УПК Украины, где четко обусловлена исключительная подследственность и подсудность по уголовным производствам НАБУ и САП".

Кроме того, в Бюро не исключают риск того, что такой "подход Верховного суда в будущем может помешать справедливому правосудию в отношении подозреваемых".

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Напомним, 12 июня первый замглавы Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко с подельниками дал взятку НАБУ и САП в 5 миллионов долларов за закрытие дела против экс-министра времен Януковича Николая Злочевского (по ч. 5 ст. 191 УКУ - присвоение, растрата имущества и ч. 3 ст. 209 УКУ - отмывание денежных средств, добытых преступным путем).

Также среди группы лиц, дававших взятку, фигурируют один из руководителей группы компаний, аффилированной со Злочевским, Андрей Кича и доверенное лицо Злочевского, бывший руководитель одного из департаментов ГФС Украины Елена Мазурова. 5 миллионов долларов были предназначены руководителям НАБУ и САП, еще 1 миллион долларов Ильяшенко, Кича и Мазурова собирались поделить между собой.

В июле НАБУ и САП заочно сообщили Злочевскому о подозрении. В августе его объявили в розыск и заочно арестовали.

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