Депутаты и прокуроры превращают законопроект о заочном осуждении в инструмент наказания "неудобных людей", - Устинова

Законопроект №2164, задуманный для привлечения к ответственности сбежавших из Украины преступников, власти превращают в очередной инструмент для посадок активистов, волонтеров и просто "неудобных людей".

Об этом в Facebook заявила нардеп "Голоса" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Помните законопроект №2164, который голосовали в первом чтении на годовщину Революции Достоинства и должны были дать возможность заочно осудить "беркут" и других преступников, которые сейчас скрываются в России и на оккупированных территориях?

Так вот, Венедиктова и слуги решили использовать этот законопроект, чтобы правочками протащить возможность любого, а не только тех, кто скрывается в России, осудить у нас, в Украине", - сообщила она.

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Устинова напомнила, что раньше это было невозможно, так как подозреваемого надо было объявить в международный розыск, что делал Интерпол. Депутаты и прокуратура теперь предлагают убрать необходимость обращаться в Интерпол и позволить прокурору своим решением (внесением сведений в ЕРДР) констатировать, что человек уже в международном розыске.

"Приведу пример: представим, что София Федына или Маруся Звиробий, у которых есть подозрение относительно "угроз убийства президента", поехали отдыхать в Турцию - их статью могут переквалифицировать на "подготовку убийства", дважды пришлют им повестку (видимо, родителям по месту прописки), затем объявляют в международный розыск и могут с легкостью заочно осудить по разрешению суда. В таком случае вернутся они уже в тюрьму", - пояснила нардеп и посоветовала, если закон примут, "всем неугодным очень осторожно выезжать за территорию Украины, потому что можете вернуться уже с судимостью".

"Депутаты рассказывают, что все будет решать суд, но после последних политических осуждений активистов и волонтеров об этом просто смешно слушать. Мы писали этот закон, чтобы осуждать преступников, скрывающихся в России и на оккупированных территориях, потому что работа Интерпола там и так заблокирована. Теперь это все превращают в очередной инструмент для посадок активистов, волонтеров и просто "неудобных людей", - уверена Устинова.

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Напомним, 17 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования. Законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и определить, что основаниями для объявления в розыск подозреваемого являются: "когда место нахождения подозреваемого неизвестно, и когда подозреваемый уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания считать, что он выехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины".