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Коломойский (1773) Палица (66) Центр противодействия коррупции (240) Офис Генпрокурора (2385)

Офис Генпрокурора открыл производство в отношении соратника Коломойского нардепа Палицы, - ЦПК

Офис Генпрокурора открыл производство в отношении соратника Коломойского нардепа Палицы, - ЦПК

Офис Генерального прокурора 20 января 2021 открыл уголовное производство в отношении народного депутата, лидера партии "За майбутнє" Игоря Палицы.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодейтсвия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Нардеп Игорь Палица начал открещиваться от связей с Игорем Коломойским после того, как олигарх попал под американские санкции. Конечно, это неправда и мы в Центре Противодействия Коррупции в заявлении о возможном совершении преступления Палицей описали все его связи с олигархом и незаконные, на наш взгляд, действия. В частности, мы выяснили, что уровень задекларированных расходов Палицы превышает уровень его задекларированных доходов, а операции по купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом имеют признаки отмывания (легализации) средств", - говорится в сообщении.

В ЦПК добавили, что Офис Генпрокурора открыл соответствующее уголовное производство в отношении Палицы, а расследование ведет ГБР.

По данным ЦПК, производство было открыто еще в январе 2021 года.

Напомним, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен наложил санкции на "олигарха и бывшего украинского чиновника" Игоря Коломойского, а также его жену, дочь и сына. Блинкен пояснил, что имеет в виду деятельность Коломойского в 2014-2015 годах в должности председателя Днепропетровской облгосадминистрации. По словам госсекретаря, олигарх использовал в те времена свою власть и политическое влияние "для личной выгоды". Ограничения при этом лишь одно - запрет на въезд в США.

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Топ комментарии
+13
Зеля пытается пропетлять от Байдена, стреляя вокруг Бени. На США требуют вполне конкретно -- должно быть поддержано криминальное преследование именно Бени, а не только его холуев.
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29.03.2021 17:39
+12
Украина - чемпион мира по количеству открытых производств, с пустым и ничтожным результатом.
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29.03.2021 17:41
+5
Палица явно перегулял на свободе лишних пару десятков лет ...
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29.03.2021 17:37
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Палица явно перегулял на свободе лишних пару десятков лет ...
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29.03.2021 17:37 Ответить
завидуешь? де ты была, дефка? тебе прогулы тут пишут.
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29.03.2021 18:36 Ответить
Ну про прогулы записей не встречал а вот то что ты идиот ,это пишут многие а все твои бредовые высеры так и называют ,Записки сумасшедшего ...
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29.03.2021 19:14 Ответить
ты чума с подножного корма питаешься, рыбу ***** ловила во время нереста. жаль не утонула.
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29.03.2021 23:04 Ответить
Ты это обязательно завтра врачу своему покажи он выпишет тебе шо-то посерьёзней ..
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29.03.2021 23:26 Ответить
дядя джо молю вас не зупиняйтесь! пора кінчати з цим серіалом слуг урода
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29.03.2021 17:38 Ответить
Палиця найталановитіший ублюдок-вбивця рейтингу ЗЕдебілів - ат любві к ненавісті...
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29.03.2021 17:39 Ответить
Зеля пытается пропетлять от Байдена, стреляя вокруг Бени. На США требуют вполне конкретно -- должно быть поддержано криминальное преследование именно Бени, а не только его холуев.
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29.03.2021 17:39 Ответить
беня сможет прибить клована окончательно, выбросив пару сюжетов на свой говноканал.
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29.03.2021 17:46 Ответить
Может и так. А может и в суде рассказать о роли того в отмывании средств, украденных в "Привате"
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29.03.2021 17:49 Ответить
Нелох не выживет в этой мясорубке независимо от того, кто его сольет - Госдеп или Беня.
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29.03.2021 17:57 Ответить
А якось *****, по-християнськи аби довго не мучився.
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29.03.2021 19:03 Ответить
ну, он к этому всегда готов. Политика - арена цирка, где клоун в своей тарелке. Не понимать этого уже даже не смешно. Совесть, честь... для еврея это недопустимые понятия. Для нашего, украинского еврея.
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30.03.2021 08:11 Ответить
масейчук --********* пригласит лысого гордона-гондона на г+г и этот ***** это ****** ничтожество будет вякать как по ..заданию .. нашей разведки он брал интервью у гиркина и как порох кормил рошенками гиви и моторолу и что лучшего президента чем зельцман у нас никогда не было и что мертвечук лучший друг 5го президента и что на 112ом канале он работал не за деньги . а вот теперь он рад что эти помойки закрыли --- и всю эту ***** он несет с экрана с таким серьезным ****** и лысина даже не краснеет --- и если завтра этой кремлевской консерве скажут мочить зелю он будет это делать точно так как сейчас обсирает пороха -- ничего личного просто бизнес такой у димы гондона
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29.03.2021 22:13 Ответить
Гордон - артист в не меньшей степени, нежели Зеля и вся остальная рать - лысая или плешивая. Пипл хавает и хавает. Потому что уже давно - весь пипл как зеля, порох или медведка-чук. Короче. Вы не думали о том, что не за тех мазу тянете и вообще этого делать не стоит?. Возможно "кодло" давно этим прониклось и поступает по законам, именно - законам жанра, потому что жизнь штука очень циничная.
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30.03.2021 08:24 Ответить
в сев. бензоколонке например за кого мазу не тяни ***** вылазит --- у нас демократия и поэтому мы из разных сортов дерьма можем выбрать -- то комуняку потом комуняку создавшего олигархат за ним обиженного пчеловода потом совсем ******** и дважды ..несудимого.. прохвесора.. правда спохватились и выгнали --- петька просто подобрал власть которая валялась под ногами --- затем опять **** посетил наш нарид и выбрали шимпан-зе -- короче наверно наш ВАЦЛАВ ГАВЕЛ или ДЖОРЖ ВАШИНГТОН еще не родился и народ снова потянет мазу за очередную ***** . Жванецкий говорил что есть свет в конце тоннеля -- вот только тоннель ***** не кончается
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30.03.2021 16:39 Ответить
Украина - чемпион мира по количеству открытых производств, с пустым и ничтожным результатом.
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29.03.2021 17:41 Ответить
Это предложение Шевченко, над которым ему стоит подумать)
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29.03.2021 17:45 Ответить
Справа буде відкрита поки Палиця не помре.
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29.03.2021 17:45 Ответить
З Палиці треба зробити Дровиняку.
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29.03.2021 17:47 Ответить
Коломойському нічого не загрожує.
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29.03.2021 17:49 Ответить
Наперсточники решили обвести вокруг пальца Госдеп. Идиоты........... вам уже открытым текстом говорили, что нужна голова Бени.
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29.03.2021 17:54 Ответить
ОПГ чечено-кремлівської мафії , останім часом, почало недолюблювати свою волохату бабу-мабуть намахав......хоч би літак не грохнули....знову...
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29.03.2021 18:08 Ответить
Без Палицы кодлану Коломойского добить оборонку к бениной маме будет сложно. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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29.03.2021 18:13 Ответить
роблять ручним для голосувань
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29.03.2021 18:30 Ответить
Не забувайте, палиця має два кінці.
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29.03.2021 19:00 Ответить
Один во рту, другой в оппе !
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29.03.2021 19:12 Ответить
Боже ты мой, ну какое там на фиг "расследование" - внесли в реестр, так оно и будет там висеть, пока президентом у нас Зеленский, который скорее просрёт Украину, чем тронет Беню.
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29.03.2021 19:37 Ответить
наркоман даже смену стрелок на часах не может отменить))) реформатор сиплый
вы понимаете - какая тля ведет переговоры в таких вопросах как война и мир?
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30.03.2021 08:15 Ответить
ходят вокруг бени кругами, ходят...
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29.03.2021 20:16 Ответить
Оце правильно.
А ще Палиця окупував Волинську обл.
І ще цей Палиця любитель Шарія, цей Шарій йому боком вилізе.
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29.03.2021 23:40 Ответить
 
 