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Сюмар о довыборах на Прикарпатье: Точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы, которые не смогли объединиться до конца

Сюмар о довыборах на Прикарпатье: Точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы, которые не смогли объединиться до конца

Партии национал-патриотического лагеря должны объединять свои усилия, чтобы противостоять админресурсу, который объединяется с олигархами.

Об этом по итогам довыборов на 87 округе в Ивано-Франковской области заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"Точно победил админресурс и точно, к сожалению, проиграли патриотические силы. Потому что не смогли объединиться до конца.
Как вы знаете, мы сняли своего кандидата Марусю Зверобой в поддержку другого кандидата свободовца Руслана Кошулинского. Сделали мы это с призывом к объединению ко всем демократическим силам для того, чтобы показать, что украинская идея, украинские патриоты способны объединяться в противостоянии с этим административным ресурсом", - напомнила Сюмар.

"Однако, к сожалению, в 87 округе кроме "Европейской Солидарности" Руслана Кошулинского больше никто не поддержал. Другие политические силы поддерживали каких-то маргинальных кандидатов", - отметила Виктория Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звиробий снимает свою кандидатуру с довыборов в Раду в пользу Кошулинского: "Государственные интересы - выше партийных и личных"

Сюмар отметила, что админресурс в округе на Прикарпатье был представлен двумя кандидатами. "Первая ипостась админресурса - это Александр Шевченко, кандидат от "За будущее", который имеет прямое отношение к горнолыжному курорту "Буковель". Но ключевое - он получает самые большие подряды в Украине на ремонт дорог. И фактически использовал эти бюджетные деньги для продвижения собственной кандидатуры на выборах. Он является депутатом областного совета и дальше продолжает получать от облсовета очень серьезные средства на проведение работ своей фирмы ", - констатирует Сюмар.

"В последний момент "Слуги народа" выдвинули Василия Вирастюка. Его фактически за ручку водил действующий мэр Надвирной, который ранее был депутатом от "Слуги народа" в Верховной Раде, Зиновий Андрийович. И везде был использован этот локальный административный ресурс. Но напоследок был апогей, когда Вирастюка фактически поддержал президент Зеленский, который почему-то решил с украинским бодибилдером обсудить процесс вакцинации на Франковщине ", - напомнила Сюмар.

"Однозначно это была попытка прямого вмешательства президента Украины в избирательный процесс. Об этом уже высказались общественные организации такие, как ОПОРА ", - отметила народный депутат.

Также читайте: "Европейская Солидарность" показала готовность к настоящему объединению патриотических сил ради Украины, - заявление партии

"Но ключевой урок выборов на 87 округе - как можно больше национал-патриотических сил должны объединяться для того, чтобы преодолевать такой админресурс, коррупционеров и олигархат", - резюмирует Виктория Сюмар.

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Топ комментарии
+24
Как можно победить , если 70% убогих ?
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29.03.2021 17:45
+21
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Внутренняя Монголия

@l_vinchenso


За фарбу на ОП - тюрма, за проведення референдуму бойовиків на Донеччині - мандат депутата ВР. Нічого не переплутайте. Зеленський, це що таке?
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29.03.2021 17:46
+19
Сюмар о довыборах на Прикарпатье: Точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы, которые не смогли объединиться до конца - Цензор.НЕТ 3296
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29.03.2021 17:48
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Москалику, а чо ти під чужим прапором ховаєшся? Встидаєшся триколора?
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29.03.2021 18:07 Ответить
Из запрещенной ныне идеологии под именем марксистко-ленинский материализм: это один из постулатов под именем единство и борьба противоположностей. Что-то типа рационального зерна и краеугольного камня с красной нитью, в этом всё же что-то есть.
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29.03.2021 17:58 Ответить
...партія ЄС(очолювана олігархом), має об'єднати патріотичні сили на боротьбу з олігархами.
Оксюморон від пані Сюмар.
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29.03.2021 17:59 Ответить
Причём сама партия нормальная, но лидер всё портит. Т.к. слишком зашкварный. У него шансов нет и он не способен пробить потолок в который он (и из-за него вся партия) упёрся головой. Но выход есть. Порошенко должен задушить в себе свои комплексы и продвигать приемника. Самым подходящим для этой роли, безусловно является Гончаренко.
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29.03.2021 18:10 Ответить
Не стоит бисер метать... Зомбированная малоросня всё равно не оценит...
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29.03.2021 18:13 Ответить
Павло, і ти також дарма з ним... Це чисто прокасапський. балашовський "5.10"!
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29.03.2021 22:00 Ответить
Со всем согласен, кроме Гончаренко. Слишком одиозен. Там есть намного лучше, за которых смогут проголосовать.
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29.03.2021 18:14 Ответить
Для западной Украины возможно, но нужна более-менее комплексная поддержка по всей стране. На востоке Гончаренко способен набрать тоже немалый процент(по аналогии с Зеленским, да и с Порошенко (на первых выборах)). Гончаренко ментально свой человек и там, и там- вот в чём дело.
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29.03.2021 18:25 Ответить
Со всем согласен, кроме Гончаренко. Слишком одиозен.

Кто одиозен, этот полупоц, шестерка на побегушках?
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29.03.2021 19:54 Ответить
100%.Говорящая голова!
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29.03.2021 21:15 Ответить
...тут саме той випадок, який описав колись тов. Маяковський. Перефразовуючи:
"Ми говорім Порох - подразумєваєм партия!
Ми говорім партія - подразумєваєм Порох!"
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29.03.2021 18:21 Ответить
В том то их и беда. На имидже Порошенко они уже упёрлись в свой потолок. Нужно развитие...
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29.03.2021 18:27 Ответить
На имидже Порошенко

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Не на имидже,а на деньгах.
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30.03.2021 13:50 Ответить
Я чуть со стула со смеху не упал. Т.е. экс регионала Пороха предлагают заменить другим эксрегионалом Гончаренко, который жаловался, что одесситам навязывают (цитирую) "свою историю, свой язык, Украина всегда была двуязычной" или "мы думали думаем и будем думать на русском языке", "позволили прийти к власти националистам, оранжевым, или ржавым, не знаю как назвать" " мы прекрасно знаем, кто воевал с фашизмом, а кто стрелял нашим дедам в спину"! Я конечно никогда не был высокого мнения об интеллекте порохоботов, но это уже вне моего понимания.
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30.03.2021 11:15 Ответить
А що, слуга олігарха Бені поборе олігархат?
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29.03.2021 20:59 Ответить
...слуга Бені? Не знаю такого. Хто це в нас така потужна фігура?
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29.03.2021 21:17 Ответить
чи це перша спроба Бариги стати ЄДИНИМ ПАТРІОТОМ ?
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30.03.2021 09:46 Ответить
Из запрещенной ныне идеологии под именем марксистко-ленинский материализм: это один из постулатов под именем единство и борьба противоположностей. Что-то типа рационального зерна и краеугольного камня с красной нитью, в этом всё же что-то есть.
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29.03.2021 17:59 Ответить
что одни что другие , шваль не ученая , лезут бабла урвать , пох нам кто из них долезет
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29.03.2021 19:31 Ответить
Из запрещенной ныне идеологии под именем марксистко-ленинский материализм: это один из постулатов под именем единство и борьба противоположностей. Что-то типа рационального зерна и краеугольного камня с красной нитью, в этом всё же что-то есть.
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29.03.2021 18:00 Ответить
Во всём что-то есть, толку от того.
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29.03.2021 19:29 Ответить
Та вы проиграли всё гораздо раньше ,когда придя к власти начали не снижать тарифы ,как Сеня обещал лохам а поднимать их в десятки раз ,вы же суки рассказывали ,что как только убрать Януковича который ВСЕХ обворовал ,сразу народ заживёт как в Раю а получилось ,что по сравнению с вами Янукович не просто ни воровал а ещё и свои добавлял кто же после этого за вас упырей лживых проголосует ...
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29.03.2021 18:04 Ответить
А те. що економіка впала, і війна почалась, ролі звичайно ніякої не грає.Бидло думало, що помахом чарівної палички всі зразу стануть багатими, навіть працювати не треба.
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29.03.2021 21:03 Ответить
Ну когда падает экономика ,цены и тарифы падают вместе с ними в связи с низкой платёжеспособностью населения а тут просто ворьё развело народ и сняло с того народа последние трусы ,всё элементарно ...
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29.03.2021 21:25 Ответить
Правильно говориш. Але точно ці слова підходять і для оцінки реагування на дії нинішньої влади : бидло думає що помахом чарівної палички всі зразу стануть багатими, навіть працювати не треба.
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29.03.2021 21:28 Ответить
Пхахаха
Недообьединились)))
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29.03.2021 18:18 Ответить
Добре що я поїхав з цього дурдому.
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29.03.2021 18:26 Ответить
Фсё пропало...Собака з миліціонерами приходила...
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29.03.2021 18:36 Ответить
А ещё утром, по результатам "экзитпола", "как дышали, как дышали"!
Вот вам и "цена" ваших заказных "рейтингов", "опросов" и т.д.
Дважды народ надурить уже не получицца. Дурных нема.
Слава Украине!
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29.03.2021 18:44 Ответить
Это крах и провал!Сюмар пистолет я тебе не дам.
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29.03.2021 19:29 Ответить
откуда у тебя пистолет взяться может?)
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29.03.2021 19:30 Ответить
Кошулинский достойный кандидат был. Я бы голосовал за него.
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29.03.2021 19:33 Ответить
Да, достойный. Партия его не достойная. Верхушка партии. И одного Кошулинского для обеления её репутации мало.
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29.03.2021 19:50 Ответить
Курица, выступавшая за ликвидацию комиссии по морали, рассказывает про патриотизм.
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29.03.2021 19:56 Ответить
Как вы знаете, мы сняли своего кандидата Марусю Зверобой...

Мощный кандидат
Маруся Звіробій (справжнє ім'я Звіробій-Біленька Маруся Степанівна, ім'я при народженні - Самбул Олена Степанівна.


"А ну-ка проверь: она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд."©
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29.03.2021 19:59 Ответить
я надеюсь она, говоря патриотические силы, не себя и рошеновский пЕСик имеет ввиду? а то что-то она шепчет то о национал-патриотах, то про объединение кого-то с олигархами, при этом не уточняя в лицах. тут невольно закрадывается сомнение, уж не решила ли она записаться в патриоты и националисты, находясь в партии, возглавляемой олигархом?
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29.03.2021 20:15 Ответить
Украинская идея...
А была ли когда-нибудь эта Русь на Руси? (с)
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29.03.2021 20:24 Ответить
На жаль, це наша національна традиція: об'єднуватися тільки на ешафоті!
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29.03.2021 21:12 Ответить
В общем, уже очевидно (после взаимных любезностей между Марцинкивым и А.Шевченко), что ВО "Свобода" выборы на 87-м округе слила в пользу партнера Коломойского. Не даром структуры Коломойского давно прикормили тамошнюю "Свободу". В вечном споре между политическими амбициями и деньгами "Свобода" Тягнибока снова выбрала деньги.
Основная борьба разворачивается между Шевченко и Вирастюком. После того как на 50-м округе в Донецкой области кандидат от "Слуги народа" проиграл и "Европейской солидарности" и Шарию, второй проигрыш для ОП будет крайне болезненным.
Плюс - в Офисе президента категорически не хотят усиления позиций Коломойского в ВР.

. https://t.me/pecherhill Печерский холм , March 29
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29.03.2021 21:55 Ответить
На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроекту про місцевий референдум. Законопроект винесено на громадське обговорення - кожен охочий може надіслати власні пропозиції та зауваження на електронну адресу: [email protected]
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29.03.2021 21:56 Ответить
Патріотічєскім силам замість того, щоб товктись трьома сраками на Прикарпатті, треба було 3,14здувать на Донєцкий округ і там вішати макаронні іздєлія мєстним ізбірателям. Хруні галицькі! Крім Васі , канєшно!Ї
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29.03.2021 22:50 Ответить
Патріотічєскім силам замість того, щоб товктись трьома сраками на Прикарпатті, треба було 3,14здувать на Донєцкий округ і там вішати макаронні іздєлія мєстним ізбірателям. Хруні галицькі! Крім Васі , канєшно!
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29.03.2021 22:53 Ответить
Уже очень много лет слышно о демократических силах. Особенно это была фишка Вячеслава Кириленко пафосно называть своих демократическими силами. Но всем надо понять, что у нас в парламенте и во власти никогда не было демократических сил. Только притворщики.
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29.03.2021 23:27 Ответить
И еще. Даже НРУ не был демократическим. Там было полно агентуры компартии и комсомола, которые во всем направляли НРУ.
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29.03.2021 23:35 Ответить
На найбільшу зневагу заслуговують не жиди а саме піджидки. Оці пришелепкуваті шабес-гої "вірастюк маскулінний" і "шевченко коломойського". На жаль такі "тонкощі" електорат не розуміє. Буде вам і "шоу", і "розпил"... , а в результаті одинока старість бо зрадивши інтереси українців вони втратили майбутнє власних дітей в Україні. Шалом придурки.
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30.03.2021 00:51 Ответить
Краще б ви зняли свого кандидата Марусю Звіробій на підтримку Шевченка. Тоді б Кошулинський точно переміг.Джерело: https://censor.net/ua/n3256281
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30.03.2021 01:52 Ответить
-
Коли ще раніше Центр "Разумкова" провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які брали участь у виборах, однак вони навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські ворожі сили такі як зараз " ОПЗЖ, "Майбах", "Слуга народа"... вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% недолугих продажних совкових хохлів (українців ?) готові продати свій голос і душу, за гречку або за гроші, або хоча б за будь що».
Ось Вам і відповідь як у нас і при тому часто пробираються за криваві кремлівські срібняки для Юд і олігархів до нашої вищої антиукраїнської влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї яничари -Іуди... І тепер також і це московські - опричники при владі в Україні продажні ЗЕбіли - капітулянти, які намагаються будь за що злочинно обдурити український народ миром на умовах кривавого фашиста )(уйла. Для того щоб знищити територіальну цілісність (Крим, Донбас) а потім вже і повністю суверену державу Русь -Україну, як того від них наполегливо вимагає проклятий кремль. А ми і далі наполегливо продолжаемо вибирати до вищої влади лютих ворогів України, поки не знищмо її.
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30.03.2021 06:57 Ответить
Перемогли солодкі обіцянки Бені і Вальдемара.Немає вже тої франківщини, залишилися ходячі шлунки, виховані на телекалі 1+1 і Голобородько.
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30.03.2021 08:00 Ответить
Це хто патріотична сила? Шевченко чи Швобода, яка продала свій канал Медведчукові! А Сюмар сама політична проститутка, яка скачить з партії в партію, когось хоче повчати...
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30.03.2021 09:25 Ответить
Сюмар наголосила, що адмінресурс в окрузі на Прикарпатті був представлений двома кандидатами. "Перша іпостась адмінресурсу - це Олександр Шевченко, кандидат від "За майбутнє", який має прямий стосунок до гірсько-лижного курорту "Буковель". Але ключове - він отримує найбільші підряди в Україні на ремонт доріг. І фактично використовував ці бюджетні гроші для просування власної кандидатури на виборах. Він є депутатом обласної ради і далі продовжує отримувати від облради дуже серйозні кошти на проведення робіт своєї фірми", - констатує Сюмар

https://www.pravda.com.ua/authors/5b60454eee217/ МИХАЙЛИНА СКОРИК-ШКАРІВСЬКА ,мешканка Ірпеня, засновниця агенції Media Masters:https://www.pravda.com.ua/columns/2018/07/31/7187872/ Підозрюваний Христюк: чому чоловік Вікторії Сюмар має відповісти за зроблене в Ірпені

Запитання до Дмитра Христюка також виникають у Київської обласної прокуратури. Ключове звинувачення на його адресу полягає в підписанні мільйонних контрактів на ремонти шкіл та доріг у місті з - увага! - приватним підприємством, оформленим на мерця.
Гроші отримувало не лише ПП "Віталій Дасюк", який помер у 2012 році, а й фіктивна фірма "Буденергосоюз", зареєстрована на цього ж покійника після його смерті. Деталі цієї оборудки є в розслідуванні журналістів "Слідство.інфо" - "https://hromadske.ua/posts/bezsmertnyi-fop-iak-chynovnyky-na-kyivshchyni-ukladaly-uhody-z-pomerlym-************* Безсмертний ФОП ".
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30.03.2021 09:50 Ответить
Що вони не роблять справи не їдуть, мабудь в понеділок мати в них породілля
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30.03.2021 09:56 Ответить
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