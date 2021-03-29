Сюмар о довыборах на Прикарпатье: Точно победил админресурс и точно проиграли патриотические силы, которые не смогли объединиться до конца
Партии национал-патриотического лагеря должны объединять свои усилия, чтобы противостоять админресурсу, который объединяется с олигархами.
Об этом по итогам довыборов на 87 округе в Ивано-Франковской области заявила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.
"Точно победил админресурс и точно, к сожалению, проиграли патриотические силы. Потому что не смогли объединиться до конца.
Как вы знаете, мы сняли своего кандидата Марусю Зверобой в поддержку другого кандидата свободовца Руслана Кошулинского. Сделали мы это с призывом к объединению ко всем демократическим силам для того, чтобы показать, что украинская идея, украинские патриоты способны объединяться в противостоянии с этим административным ресурсом", - напомнила Сюмар.
"Однако, к сожалению, в 87 округе кроме "Европейской Солидарности" Руслана Кошулинского больше никто не поддержал. Другие политические силы поддерживали каких-то маргинальных кандидатов", - отметила Виктория Сюмар.
Сюмар отметила, что админресурс в округе на Прикарпатье был представлен двумя кандидатами. "Первая ипостась админресурса - это Александр Шевченко, кандидат от "За будущее", который имеет прямое отношение к горнолыжному курорту "Буковель". Но ключевое - он получает самые большие подряды в Украине на ремонт дорог. И фактически использовал эти бюджетные деньги для продвижения собственной кандидатуры на выборах. Он является депутатом областного совета и дальше продолжает получать от облсовета очень серьезные средства на проведение работ своей фирмы ", - констатирует Сюмар.
"В последний момент "Слуги народа" выдвинули Василия Вирастюка. Его фактически за ручку водил действующий мэр Надвирной, который ранее был депутатом от "Слуги народа" в Верховной Раде, Зиновий Андрийович. И везде был использован этот локальный административный ресурс. Но напоследок был апогей, когда Вирастюка фактически поддержал президент Зеленский, который почему-то решил с украинским бодибилдером обсудить процесс вакцинации на Франковщине ", - напомнила Сюмар.
"Однозначно это была попытка прямого вмешательства президента Украины в избирательный процесс. Об этом уже высказались общественные организации такие, как ОПОРА ", - отметила народный депутат.
"Но ключевой урок выборов на 87 округе - как можно больше национал-патриотических сил должны объединяться для того, чтобы преодолевать такой админресурс, коррупционеров и олигархат", - резюмирует Виктория Сюмар.
Пожалуйста, подождите...
Оксюморон від пані Сюмар.
Кто одиозен, этот полупоц, шестерка на побегушках?
"Ми говорім Порох - подразумєваєм партия!
Ми говорім партія - подразумєваєм Порох!"
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Не на имидже,а на деньгах.
Недообьединились)))
Вот вам и "цена" ваших заказных "рейтингов", "опросов" и т.д.
Дважды народ надурить уже не получицца. Дурных нема.
Слава Украине!
Мощный кандидат
Маруся Звіробій (справжнє ім'я Звіробій-Біленька Маруся Степанівна, ім'я при народженні - Самбул Олена Степанівна.
"А ну-ка проверь: она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд."©
А была ли когда-нибудь эта Русь на Руси? (с)
Основная борьба разворачивается между Шевченко и Вирастюком. После того как на 50-м округе в Донецкой области кандидат от "Слуги народа" проиграл и "Европейской солидарности" и Шарию, второй проигрыш для ОП будет крайне болезненным.
Плюс - в Офисе президента категорически не хотят усиления позиций Коломойского в ВР.
. https://t.me/pecherhill Печерский холм , March 29
Коли ще раніше Центр "Разумкова" провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які брали участь у виборах, однак вони навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські або антиукраїнські ворожі сили такі як зараз " ОПЗЖ, "Майбах", "Слуга народа"... вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% недолугих продажних совкових хохлів (українців ?) готові продати свій голос і душу, за гречку або за гроші, або хоча б за будь що».
Ось Вам і відповідь як у нас і при тому часто пробираються за криваві кремлівські срібняки для Юд і олігархів до нашої вищої антиукраїнської влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї яничари -Іуди... І тепер також і це московські - опричники при владі в Україні продажні ЗЕбіли - капітулянти, які намагаються будь за що злочинно обдурити український народ миром на умовах кривавого фашиста )(уйла. Для того щоб знищити територіальну цілісність (Крим, Донбас) а потім вже і повністю суверену державу Русь -Україну, як того від них наполегливо вимагає проклятий кремль. А ми і далі наполегливо продолжаемо вибирати до вищої влади лютих ворогів України, поки не знищмо її.
https://www.pravda.com.ua/authors/5b60454eee217/ МИХАЙЛИНА СКОРИК-ШКАРІВСЬКА ,мешканка Ірпеня, засновниця агенції Media Masters:https://www.pravda.com.ua/columns/2018/07/31/7187872/ Підозрюваний Христюк: чому чоловік Вікторії Сюмар має відповісти за зроблене в Ірпені
Запитання до Дмитра Христюка також виникають у Київської обласної прокуратури. Ключове звинувачення на його адресу полягає в підписанні мільйонних контрактів на ремонти шкіл та доріг у місті з - увага! - приватним підприємством, оформленим на мерця.
Гроші отримувало не лише ПП "Віталій Дасюк", який помер у 2012 році, а й фіктивна фірма "Буденергосоюз", зареєстрована на цього ж покійника після його смерті. Деталі цієї оборудки є в розслідуванні журналістів "Слідство.інфо" - "https://hromadske.ua/posts/bezsmertnyi-fop-iak-chynovnyky-na-kyivshchyni-ukladaly-uhody-z-pomerlym-************* Безсмертний ФОП ".