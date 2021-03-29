Сейчас Генштаб не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, - Хомчак

Генеральный штаб ВСУ сегодня не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Украиной, но угроза такого развития событий существует.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"На востоке восьмой год продолжается агрессия Российской Федерации, и угроза открытого нападения никуда не девалась, начиная с 2014 года. Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает обстановку так, что завтра ее не будет. Потому что для этого должны быть соответствующие факторы, соответствующие действия должны произойти со стороны Российской Федерации, со стороны Российской Федерации на территории, временно не подконтрольной нашей власти... Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны произойти. Но, конечно, угроза существует. И существует она в первую очередь по той причине, что Россия не отказалась от своих планов", – сказал Хомчак.

Он отметил, что эскалация на Донбассе происходит периодически. Сразу после соглашения о режиме прекращения огня, о чем удалось договориться в июле прошлого года, на востоке Украины фиксировалось до 50 обстрелов в месяц. Такая тенденция наблюдалась в августе и сентябре.

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"Затем в следующие два месяца их количество выросло где-то раза в два, до 90–100. И начиная с декабря количество обстрелов еще увеличилась. Мы каждый день анализируем ситуацию на всех участках фронта. Она много с чем связана. В основном эскалация на линии соприкосновения связана с тем, что происходит вне линии соприкосновения: это заседания Трехсторонней контактной группы, заседания "Нормандской четверки", другие процессы, которые происходят, политические и дипломатические. И Россия руками тех подразделений, которые находятся на линии соприкосновения на неподконтрольной территории, манипулирует этими процессом... Там есть зависимость одного от второго. Это не так: раз стреляет – значит, завтра пойдет в наступление", – сказал главнокомандующий ВСУ.

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