РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10828 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 531 40
оборона (5146) россия (93011) ВСУ (6274) Хомчак (250)

Сейчас Генштаб не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, - Хомчак

Сейчас Генштаб не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, - Хомчак

Генеральный штаб ВСУ сегодня не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Украиной, но угроза такого развития событий существует.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"На востоке восьмой год продолжается агрессия Российской Федерации, и угроза открытого нападения никуда не девалась, начиная с 2014 года. Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает обстановку так, что завтра ее не будет. Потому что для этого должны быть соответствующие факторы, соответствующие действия должны произойти со стороны Российской Федерации, со стороны Российской Федерации на территории, временно не подконтрольной нашей власти... Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны произойти. Но, конечно, угроза существует. И существует она в первую очередь по той причине, что Россия не отказалась от своих планов", – сказал Хомчак.

Он отметил, что эскалация на Донбассе происходит периодически. Сразу после соглашения о режиме прекращения огня, о чем удалось договориться в июле прошлого года, на востоке Украины фиксировалось до 50 обстрелов в месяц. Такая тенденция наблюдалась в августе и сентябре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слова Байдена о "Путине-убийце" очень важны для украинцев, которые умирают от российских пуль, мин и снарядов, - Хомчак

"Затем в следующие два месяца их количество выросло где-то раза в два, до 90–100. И начиная с декабря количество обстрелов еще увеличилась. Мы каждый день анализируем ситуацию на всех участках фронта. Она много с чем связана. В основном эскалация на линии соприкосновения связана с тем, что происходит вне линии соприкосновения: это заседания Трехсторонней контактной группы, заседания "Нормандской четверки", другие процессы, которые происходят, политические и дипломатические. И Россия руками тех подразделений, которые находятся на линии соприкосновения на неподконтрольной территории, манипулирует этими процессом... Там есть зависимость одного от второго. Это не так: раз стреляет – значит, завтра пойдет в наступление", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Смотрите: Главком ВСУ Хомчак провел рабочую поездку в район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Разведка фиксирует, а генштаб нет Этому хенералу больше подойдет должность просвитера в молитвенном доме
показать весь комментарий
29.03.2021 18:05
+9
Главное чтоб не Порошенко,а так все нормально...Зеля в зенки Фюреру глянул? войны не увидел...,Учись Гитлер
показать весь комментарий
29.03.2021 18:04
+6
Чому стало можливим вбивство терористами чотирьох українських бійців і чому ЗСУ не змогли зупинити багаточасовий артобстріл позицій ЗСУ контрбатарейним ударом або ударом БПЛА? Де там Байрактари тренуються? На узбережжі? А чому вони не знищують терористів які вбивають українських військових! Хомчак - ідіот і він має йти з посади з ганьбою!
показать весь комментарий
29.03.2021 18:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не фиксировать это одно а то как оно есть на самом деле это геть другое ...
показать весь комментарий
29.03.2021 17:57 Ответить
Чому стало можливим вбивство терористами чотирьох українських бійців і чому ЗСУ не змогли зупинити багаточасовий артобстріл позицій ЗСУ контрбатарейним ударом або ударом БПЛА? Де там Байрактари тренуються? На узбережжі? А чому вони не знищують терористів які вбивають українських військових! Хомчак - ідіот і він має йти з посади з ганьбою!
показать весь комментарий
29.03.2021 18:53 Ответить
Генштаб фиксирует потери, и терпит удары, по другому не могут...
показать весь комментарий
29.03.2021 17:58 Ответить
В каком дурацком положении ты будешь,когда Быдло мавзолейное полезет в атаку...маршал Жюков тоже думал что 22 июня будет тишина и братский договор Молотов-Рибеннтроп спасение для советского мудака Сралина...
показать весь комментарий
29.03.2021 18:00 Ответить
Зараз такої концентрації військ на кордоні нема.
показать весь комментарий
29.03.2021 19:54 Ответить
И прошлый раз не фиксировал
показать весь комментарий
29.03.2021 18:01 Ответить
А у нас какой сейчас конфликт? Закрытый? Каждый день убитые и раненные, а вы словоблудием занимаетесь вместо отпора российским оккупантам. Гребаный стыд!
показать весь комментарий
29.03.2021 18:02 Ответить
Хахахаха - будет послезавтра))))
показать весь комментарий
29.03.2021 18:03 Ответить
Главное чтоб не Порошенко,а так все нормально...Зеля в зенки Фюреру глянул? войны не увидел...,Учись Гитлер
показать весь комментарий
29.03.2021 18:04 Ответить
Разведка фиксирует, а генштаб нет Этому хенералу больше подойдет должность просвитера в молитвенном доме
показать весь комментарий
29.03.2021 18:05 Ответить
так как раз генштаб и не фиксирует, т.к. всю разведку главнокомандующий запретил вроде, или уже разрешил ?
показать весь комментарий
29.03.2021 22:47 Ответить
Не хоче фіксувати. Це інше.
показать весь комментарий
29.03.2021 18:07 Ответить
Можуть дофіксуватися, що "те інше" буде в задньому проході. Незрозуміло,чи воюють чи фіксують і чого та "фіксація" допускає втрати особового складу. Для фіксації і так достатньо однієї "стурбованої" ОБСЄ.
показать весь комментарий
29.03.2021 18:55 Ответить
Як і що ти можеш оцінювати якщо не ведеться військова,авіаційна розвідка?Які агенти тобі надаватимуть інформацію,після ванергейту,яка спецслужба іншої країни тобі тепер скаже правду?...Може ваша кава сьогодні була некруто заправлена і ти все оце не вгадав.
показать весь комментарий
29.03.2021 18:07 Ответить
шо? уже построили воинские части на границе? и фиксировать нечего???
показать весь комментарий
29.03.2021 18:10 Ответить
На кордоні військові частини, зазвичай, не будують.
Це дозволяють собі агресори.
показать весь комментарий
29.03.2021 19:56 Ответить
Завтра нет.А послезавтра?
показать весь комментарий
29.03.2021 18:13 Ответить
Продовжуйте й далі нищити все надбання Пороха.
Зверніть увагу - це вже бенін пес каже...
показать весь комментарий
29.03.2021 18:18 Ответить
Значить точно якусь капость москалі надумали...
показать весь комментарий
29.03.2021 18:20 Ответить
да им хоть сцы в глаза
показать весь комментарий
29.03.2021 18:21 Ответить
Может и есть основания у него так думать, но весной 14го генштаб тоже не фиксировал подготовку к отжатию Крыма
показать весь комментарий
29.03.2021 18:23 Ответить
Врёт этот дезертир Иловайский, хомчак, похуже своего хозяина зеленского!!
показать весь комментарий
29.03.2021 18:24 Ответить
може ти сліпий , як кріт ... пардон хомячок ?
показать весь комментарий
29.03.2021 18:27 Ответить
Все *** фиксируют , а генштаб ***** не фиксирует !!! во идиотов выбирали !!!
И план "Б" по Донбассу от Зеленого отличается от плана "А" тем что разминировать нужно ВСЕ, а отводить еще дальше ? Чтобы кацапы могли продвинуться глубже и убить еще больше?
показать весь комментарий
29.03.2021 18:35 Ответить
Але, інтернет заповнений відео з чисельними ешелонами військової техніки, яка прямує на Захід.....
показать весь комментарий
29.03.2021 18:42 Ответить
Не заповнений.
показать весь комментарий
29.03.2021 19:57 Ответить
Завжди. Завжди кацапи ненавиділи Україну. За Володимира, за Русь. Бо це інорідне. Це орда. Але завжди були манкурти щ генштабу , що не бачили війни або початку підготовки до війни
показать весь комментарий
29.03.2021 19:17 Ответить
Конечно не готовят.
Готовят корзины с хлебом, что бы с бомбардировщиков на Киев сбрасывать!
показать весь комментарий
29.03.2021 19:40 Ответить
Паркетный шаркун...
показать весь комментарий
29.03.2021 20:23 Ответить
Хомчак самий тупий поц
показать весь комментарий
29.03.2021 20:46 Ответить
а в 2014 фіксував?
показать весь комментарий
29.03.2021 20:46 Ответить
Гнида очкаста, твій генштаб і в 13-14-му нічого не фіксував, а коли ти кинув свої війська і втік тихенько з під Іловайська крім Шапошніква теж ніхто нічого не фіксівав.
показать весь комментарий
29.03.2021 20:48 Ответить
Правильный заголовок "Сейчас Генштаб намеренно не фиксирует....."
показать весь комментарий
29.03.2021 20:54 Ответить
это вам именно кацапский генштаб доложил?
показать весь комментарий
29.03.2021 21:16 Ответить
Когда зафиксирует, кацапские полчища уже под Киевом будут...
показать весь комментарий
29.03.2021 21:36 Ответить
А чого ви хотіли, яка влада такий і генеральний штаб, і такий головнокомандувач. Що вибрали, то і є тепер.
показать весь комментарий
29.03.2021 21:40 Ответить
щож ти падла будешь розповідати в Травні ?!
показать весь комментарий
29.03.2021 21:43 Ответить
Коли Хомчак сказав, що йому не потрібні ракети до "Вільхи", бо у нього на складі лежать 80 штук, стало зрозуміло, що ніхто не збирається воювати по-справжньому. Верховний сказав перестати стріляти - на цьому все й закінчилось, ракети не потрібні, тероборона нафіг, війну ми все одно не виграємо, то хоч заробимо на закупках різного непотребу. Отака стратегія, іншої не видно.
показать весь комментарий
30.03.2021 00:35 Ответить
Дезертир или предатель( как не пострадал в Иловайске? Он отвечал за войсковую операцию и НЕПОСРЕДСТВЕННО руководил! Где наши бойцы?) Пока на эти вопросы не ответят и дезертиры или предатели будут "управлять" обороной пока при группировке в ТРИСТА тысяч на границе с Рашей будут звучать заявления нам "никто" не угрожает. План Б,В...ну затем Минск-3,4... аж до Киева.Нет, не до Киева,там собственность( квартиры по три раза приватизированные и т.п.)
показать весь комментарий
30.03.2021 07:34 Ответить
 
 