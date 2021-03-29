Аваков о декларации за 2020-й: Заработал 815 тыс. грн, жена купила акций на $200 тыс., 900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива, издал книгу, глумитесь
Министр внутренних дел Арсений Аваков подал декларацию имущественного состояния за 2020 год.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Согласно Закону, подал ежегодную декларацию, предусмотренную для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, за 2020 год.
Сообщаю о сути основных данных и изменениях по сравнению с предыдущей декларацией.
Наши с супругой доходы от заработной платы и процентов по банковским вкладам составили в 2020-м году:
Аваков Арсен Борисович - 815438 грн (в 2019 году - 1341511 грн)
Авакова Инна Дмитриевна - 4609580 грн (в 2019 году - 4452287 грн)
Собственность, нематериальные и денежные активы:
Депозитный банковский счет моей жены уменьшился на сумму около 200 000 долларов США – средства потрачены на приобретение 5 300 000 акций акционерного общества "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форсайт Інвест", что составляет 4,24% эмитированных акций предприятия.
Мои денежные активы на банковских счетах уменьшились на сумму около 900 000 грн, основная сумма была потрачена на организацию перевозки старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива из Италии в Украину, что отражено в разделе "Расходы и сделки" декларации.
В 2020 году я издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны" / "2014. Миттєвості харківської весни" и получил авторское право на нее.
Все прочие объекты собственности остались неизменными по сравнению с 2019 годом, разве что книг чуток прибавилось, да количество бутылок вина стало меньше", - констатировал Аваков и призвал: "Глумитесь".
Согласно реестру, декларация министра опубликована 29 марта. В ней зафиксированы три квартиры, два земельных участка, номер в отеле, четверо часов, произведения искусства, ювелирные украшения, антикварные изделия, мебель, одежда, аксессуары, авторские права, ценные бумаги, фирмы, денежные активы, коллекции вин, марок, монет, виниловых пластинок, аудиовидеозаписей, этикеток и оружия.
Пожалуйста, подождите...
або в офшорах
І чому дозволила річну зарплатню чоловіка витратити на якогось Марківа ?
Хто повірить в цю байду ? )))
Чоловіки тільки й можуть, що на друзів витрачати.)
То нафіга нам такий невмілий міністр ?
Божевільні кошти вливались в МВС, приблизно рівні з армійськими.
Демократия говорите. Автократия в чистом виде.
- организация и разгон протестов в Н.Санжарах;
- организация и "предотвращение" взрыва моста, террорист - душевнобольной;
- "Луцкий террорист" - тоже душевнобольной;
- заказные протесты нацжен и их стычки с полицией;
- разрисовывание офиса президента - только админпротоколы, все ж свои.
т.е. он успешно "кошмарит" зелю и получает бонусы для себя и своих нукеров. воистину незаменимый министр.
Все разрешительные центры собирают наличку, все казино, нелегальные бизнесы, перевозчики, наркотрафики и т.п. и т.д.
Там в день больше залетает в карман, чем вся годовая зарплата....
То же и с твоим драгоценным "патриотом" Авакяном, который разумеется вовсе не о бабле и собственной власти печется, а "о стране думает". Уверен дай этому ублюдку волю, он бы половину активистов и ветеранов пересажал, а ради своего места у корыта и протесты бы расстреливал.
Аваков, ты лох конченный. Уважающие себя люди тратят на акции по миллиону долларов.
Так что глумиться не над чем, уродец. А как присядешь, то и вообще слезу по тебе пустим
Сколько тут завистливых нищих повылазило!
плохо дело с Антоненко, а деньги это такое ...
900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива
Т.е. бедный Аваков в минусе на 85 тыс грн. Живет, можно сказать, в долг.
Ну вот и переплюнули наконец бедную леди ТЮ.