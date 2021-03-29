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Аваков (3444) декларация (1340) Маркив (188)

Аваков о декларации за 2020-й: Заработал 815 тыс. грн, жена купила акций на $200 тыс., 900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива, издал книгу, глумитесь

Аваков о декларации за 2020-й: Заработал 815 тыс. грн, жена купила акций на $200 тыс., 900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива, издал книгу, глумитесь

Министр внутренних дел Арсений Аваков подал декларацию имущественного состояния за 2020 год.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно Закону, подал ежегодную декларацию, предусмотренную для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, за 2020 год.

Сообщаю о сути основных данных и изменениях по сравнению с предыдущей декларацией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата, пенсия, соцпомощь и отчуждение недвижимого имущества: Таран задекларировал 2 млн грн доходов за 2020 год

Наши с супругой доходы от заработной платы и процентов по банковским вкладам составили в 2020-м году:

Аваков Арсен Борисович - 815438 грн (в 2019 году - 1341511 грн)

Авакова Инна Дмитриевна - 4609580 грн (в 2019 году - 4452287 грн)

Собственность, нематериальные и денежные активы:

Депозитный банковский счет моей жены уменьшился на сумму около 200 000 долларов США – средства потрачены на приобретение 5 300 000 акций акционерного общества "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Форсайт Інвест", что составляет 4,24% эмитированных акций предприятия.

Также читайте: Мендель задекларировала 684 тыс. грн зарплаты и новую Suzuki Vitara

Мои денежные активы на банковских счетах уменьшились на сумму около 900 000 грн, основная сумма была потрачена на организацию перевозки старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива из Италии в Украину, что отражено в разделе "Расходы и сделки" декларации.

В 2020 году я издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны" / "2014. Миттєвості харківської весни" и получил авторское право на нее.

Все прочие объекты собственности остались неизменными по сравнению с 2019 годом, разве что книг чуток прибавилось, да количество бутылок вина стало меньше", - констатировал Аваков и призвал: "Глумитесь".

Аваков о декларации за 2020-й: Заработал 815 тыс. грн, жена купила акций на $200 тыс., 900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива, издал книгу, глумитесь 01

Читайте также: Porsche Cayenne и более 700 тыс. грн зарплаты, - Венедиктова подала декларацию за 2020 год

Согласно реестру, декларация министра опубликована 29 марта. В ней зафиксированы три квартиры, два земельных участка, номер в отеле, четверо часов, произведения искусства, ювелирные украшения, антикварные изделия, мебель, одежда, аксессуары, авторские права, ценные бумаги, фирмы, денежные активы, коллекции вин, марок, монет, виниловых пластинок, аудиовидеозаписей, этикеток и оружия.

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Топ комментарии
+17
тебе надо, ты и глумись, идиот.
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29.03.2021 17:57
+16
він пропонує, бо весь капітал переписав на дружину, як і тисячі інших недолугих корупціонерів.
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29.03.2021 17:59
+12
А де дружина гроші взяла ?
І чому дозволила річну зарплатню чоловіка витратити на якогось Марківа ?
Хто повірить в цю байду ? )))
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29.03.2021 17:57
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тебе надо, ты и глумись, идиот.
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29.03.2021 17:57 Ответить
він пропонує, бо весь капітал переписав на дружину, як і тисячі інших недолугих корупціонерів.
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29.03.2021 17:59 Ответить
А де газові родовища які приносять мільйони доларів прибутків Авакову? На кого вони записані?
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29.03.2021 18:27 Ответить
сховані в сейфах.
або в офшорах
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29.03.2021 18:58 Ответить
А де дружина гроші взяла ?
І чому дозволила річну зарплатню чоловіка витратити на якогось Марківа ?
Хто повірить в цю байду ? )))
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29.03.2021 17:57 Ответить
Ну, бачите, - розумні жінки мають доходи вп'ятеро за чоловіків.
Чоловіки тільки й можуть, що на друзів витрачати.)
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29.03.2021 18:11 Ответить
виходить , Авакоф альфонс, утриманець в дружини.
То нафіга нам такий невмілий міністр ?
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29.03.2021 18:59 Ответить
В нього реальних доходів в кілька разів більше, аніж написано разом з дружиною. Якщо рахувати не в гривні. Та хіба він лох, декларувати свої надходження? Пацани не зрозуміють. До речі, Зеленський теж нелох. Він, бо, сам визнав.
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29.03.2021 20:38 Ответить
Та ясно, що воно накрало на покоління вперед.
Божевільні кошти вливались в МВС, приблизно рівні з армійськими.
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29.03.2021 20:41 Ответить
Шо, Кернес приснился?
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29.03.2021 18:15 Ответить
В МРЭО Харькова с курсантов автошкол берут за задачу экзамена 8000 гр , хотя до реформы и 120$ хватало. А , как в других городах ?
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29.03.2021 18:00 Ответить
350 бакинских. но у вас же ментовский город, как уверяет рюкзаков)
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29.03.2021 18:06 Ответить
Я сдавал в Кацапстане, не взяли ни копейки.
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29.03.2021 19:42 Ответить
аж прослезился.... где уж тут глумиться. святой... точно нужно к лику святых причислять...
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29.03.2021 18:01 Ответить
жена собакова потратила 200тыс баксов,а вы глумитесь сколько вам влезет,пожевывая зелёное дерьмо,зесрань))))))
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29.03.2021 18:03 Ответить
Да он прибор ложил на всех .
Демократия говорите. Автократия в чистом виде.
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29.03.2021 18:03 Ответить
$30 тисяч заробив, а акцій на $200 тис. прикупив.......нормально так....
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29.03.2021 18:03 Ответить
аваков забыл зарегистрировать "авторские права" на свои "гениальные комбинации":
- организация и разгон протестов в Н.Санжарах;
- организация и "предотвращение" взрыва моста, террорист - душевнобольной;
- "Луцкий террорист" - тоже душевнобольной;
- заказные протесты нацжен и их стычки с полицией;
- разрисовывание офиса президента - только админпротоколы, все ж свои.
т.е. он успешно "кошмарит" зелю и получает бонусы для себя и своих нукеров. воистину незаменимый министр.
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29.03.2021 18:04 Ответить
книга - ПОДВИГИ СЫНОЧКА С РЮКЗАКАМИ...
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29.03.2021 18:04 Ответить
Я счас заплачу...какая то нищебродная семейка адамсов...
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29.03.2021 18:04 Ответить
А ему еще и зарплату платят?
Все разрешительные центры собирают наличку, все казино, нелегальные бизнесы, перевозчики, наркотрафики и т.п. и т.д.
Там в день больше залетает в карман, чем вся годовая зарплата....
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29.03.2021 18:05 Ответить
Простите, о каких именно казино идёт речь?
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29.03.2021 18:06 Ответить
прощаем. Однако, желаете их посетить?
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29.03.2021 20:41 Ответить
Не иначе, как виртуальных! Реальные давно закрыты, по крайней мере в Киеве, да и контролировал их петин Третьяков!
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30.03.2021 07:46 Ответить
Это он красиво написал "Глумитесь".
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29.03.2021 18:05 Ответить
Подразумевается - читайте,завидуйте, я здесь господин, в дальнейшем пошлю вам еще "привет" из теплой страны Евросоюза.
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29.03.2021 18:19 Ответить
Да фантазируйте, дело ваше.
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29.03.2021 18:24 Ответить
Ееееееноттттт, еноооооот, ты где??? Выпускайте енота!!!
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29.03.2021 18:06 Ответить
а людям хлеба не за хер купить, а тут акции..
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29.03.2021 18:07 Ответить
Работать не пробовали?
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29.03.2021 18:25 Ответить
маланец, видно ты заработался на стуках по клаве...
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29.03.2021 20:42 Ответить
Стоит Авакову уйти в отставку и Зелемойский поставит Портнова,красота будет выше крыши...а Лучше Венедиктову она вас научит Украину любить...
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29.03.2021 18:07 Ответить
Все будет. Арсений Петрович знает толк в глумлении
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29.03.2021 18:07 Ответить
А доход с откатов на закупках МВД и от газовых скважин, что оформлены как Разработка, не упомянул.
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29.03.2021 18:09 Ответить
Какая показательная семья , кули там 815 тыс + $200 тыс + 900 тыс проснулся а они уже на столе и пошел дальше книгу писать епь.... Пошел и я писать....
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29.03.2021 18:09 Ответить
Яценюк вас вытащил из Говна в 2014 году...вам просто повезло...
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29.03.2021 18:10 Ответить
Да ,тут повезло ,Сеня мог вытащить и побольше ...
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29.03.2021 18:15 Ответить
Жаль что Саша Стоматолог оставил в казне 107 000 гривен 20 февраля 2014 года,,я бы и те забрал...
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29.03.2021 18:12 Ответить
Та чего глумиться ,УБОГИХ жалеть надо а не глумиться ...
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29.03.2021 18:12 Ответить
Да что над тобой глумиться,рюкзаков? Тут надо молча бросать на нары и побыстрей. Маркива он спас за 900 косарей. Пхахахахаха. Ляшко со своей лотереей просто отдыхает.
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29.03.2021 18:14 Ответить
Аваков - альфонс 🙂
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29.03.2021 18:15 Ответить
От всех етих кернесовских челюсти зевотой свело. Бигом наследство делить!
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29.03.2021 18:18 Ответить
Если бы Аваков в 2014 году не остановил Харьковскую Народную Республику типа ДНР,еще неизвестно в каком концлагере РАБссии вы все сидели бы...,на Мордовии или Колыме...стадо идиотов...
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29.03.2021 18:20 Ответить
Спорно. В Одессе Авакова не было. В Днепре, Запорожье, Николаеве, Херсоне тоже Про Львов и не говорю. Но руцькая весна и недоросия там сдохли. без Арсенчика А в Харькове,. что до Авакова, что при нем рулил себе сепар Хернес пока не опрокинулся
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29.03.2021 18:29 Ответить
"6-7 апреля 2014 года - после того как в Донецке начался захват административных зданий, антимайдановцы Харькова заняли ХОГА и попытались созвать сессию облсовета. Над ХОГА снова замаячил российский триколор. К вечеру 7 апреля сепаратисты провозгласили «ХНР». Министр МВД Арсен Аваков выслал на штурм здания винницкий «Ягуар». Мятежники подожгли шины, загорелось здание облсовета, но к утру сепаратистское восстание было подавлено, а его участники арестованы.
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29.03.2021 19:17 Ответить
С каких это пор выполнение своих прямых обязанностей является чем то исключительным? Герои не Аваков, а те кто остановил врага. Еще раз - Одесса с "куликовым полем" и ментами-предателями без Аакова справилась.
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29.03.2021 19:58 Ответить
В Одессе вата захватила облслвет?
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30.03.2021 10:40 Ответить
В Одессе проукраинских активистов убивали, в Харькове только избивали. У меня вопрос. После всех событий , что в Харькове, что в Одессе, почему вОдеесе мера сменили. а в Харькове нет?
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30.03.2021 10:51 Ответить
Аваков спасал не Харьков,свой бизнес,бо знал , что Путя ему , как и Ахметке в Донецке хер что оставит.Так же Беня, так ,что не надо им это в заслугу ставить.
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29.03.2021 19:40 Ответить
а чьи грузовики с солдатами стояли вдоль Среднефонтанской в Одессе? Не Азова ли. и чем тогда бахвалился Пвлица, что отдал рыгам Одессу?
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29.03.2021 20:44 Ответить
Сепарам в Одессе дали отпор 2-го мая. "Азов" прибыл 8-го. Одним из главных сепаров был подчиненный Авакова, второй мент в Одесской области Фучеджи. Что Авакову не хватило трех месяцев уволить гниду. И даже убежать дали
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29.03.2021 21:59 Ответить
Коломойша тоже вроде как в 2014 Днепр и Запорожье спас, но как был беспринципной, циничной мразью, таким и остался, что красочно в последующие годы и продемонстрировал.
То же и с твоим драгоценным "патриотом" Авакяном, который разумеется вовсе не о бабле и собственной власти печется, а "о стране думает". Уверен дай этому ублюдку волю, он бы половину активистов и ветеранов пересажал, а ради своего места у корыта и протесты бы расстреливал.
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29.03.2021 18:37 Ответить
Бедняга! Работает министром себе в убыток . Кто-то в эти сказки верит ?
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29.03.2021 18:22 Ответить
Аваков о декларации за 2020-й: Заработал 815 тыс. грн, жена купила акций на $200 тыс., 900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива, издал книгу.

Аваков о декларации за 2020-й: Заработал 815 тыс. грн, жена купила акций на $200 тыс., 900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива, издал книгу, глумитесь - Цензор.НЕТ 2181
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29.03.2021 18:23 Ответить
"все что нажито непосильным трудом..."
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29.03.2021 18:35 Ответить
А где в декларации доходы от "Космолота"?! Глумится, Борисовичь?!
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29.03.2021 18:35 Ответить
А что не попало в декларацию? Мы не такие наивные...
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29.03.2021 18:39 Ответить
Аваков неглупый, волевой и уверенный в себе мужик с собственным войском в несколько сот тысяч. С амбициями на вице - премьерство и не только. Его побаивался в свое время Петя, а сейчас по наследству ссыт Зе. Глумитесь.
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29.03.2021 19:00 Ответить
перед РПГ-7 все равны
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29.03.2021 21:46 Ответить
Рюкзвчелло-чувачелло не настолько наивный дурачелло, чтобы без верного гешефта жопой в министерском кресле штаны протирать. Итальянскую недвижимость на Средиземноморском побережье содержать-то надобно.
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29.03.2021 19:07 Ответить
Депозитный банковский счет моей жены уменьшился на сумму около 200 000 долларов, - средства потрачены на приобретение ... акцийИсточник: https://censor.net/ru/n3256287 США... глумитесь -Источник: https://censor.net/ru/n3256287

Аваков, ты лох конченный. Уважающие себя люди тратят на акции по миллиону долларов.
Так что глумиться не над чем, уродец. А как присядешь, то и вообще слезу по тебе пустим
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29.03.2021 19:17 Ответить
О!
Сколько тут завистливых нищих повылазило!
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29.03.2021 19:20 Ответить
не густо, на куртку не хвати
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29.03.2021 19:29 Ответить
разве деньги Аваковс раздражают ?
плохо дело с Антоненко, а деньги это такое ...
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29.03.2021 19:35 Ответить
Аваков о декларации за 2020-й: Заработал 815 тыс. грн, жена купила акций на $200 тыс., 900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива, издал книгу, глумитесь - Цензор.НЕТ 5287
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29.03.2021 19:38 Ответить
Генерального прокурора Австралии обвиненного в изнасиловании 16-летней уволили и... назначили руководить Министерством промышленности, науки и технологий. Аваков по сравнению с ними просто ангел. Подумаешь чуток украл. Даже в цивилизованном мире никого не увольняют за преступления.

Аваков о декларации за 2020-й: Заработал 815 тыс. грн, жена купила акций на $200 тыс., 900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива, издал книгу, глумитесь - Цензор.НЕТ 63
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29.03.2021 19:39 Ответить
Аваков - Чорт!
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29.03.2021 20:09 Ответить
Який в нас показовий міністр,ну прямо аж сльозу хочеться пустити,який він чесний,сміливий і незамінний!!!
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29.03.2021 20:30 Ответить
А за що убив Сашка "Білого"?
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29.03.2021 20:48 Ответить
Купила не на последние гроши. Что то ар сен ар мя ша мутить. Ци гроши вони заробили в палатке на майдани, чи шо... Да там ещё рюкзачки светились и потухли. Ай яй яй.
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29.03.2021 21:12 Ответить
Друже Аваков, а як же рокзачки..ась?? Їх хто буде вносити в декларацію..Не гарно так! Ви ж чесний Міністр..Правда ж, друже Аваков???
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29.03.2021 21:51 Ответить
Ну и завистливый вы народ. Так силиконовую долину не построить. Только свиней разводить.
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30.03.2021 00:11 Ответить
Заработал 815 тыс. грн,

900 тыс. грн потратил на возвращение Маркива

Т.е. бедный Аваков в минусе на 85 тыс грн. Живет, можно сказать, в долг.

Ну вот и переплюнули наконец бедную леди ТЮ.
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30.03.2021 01:58 Ответить
..." глумитесь!" За что я уважаю Авакова, так это за остроумие.
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30.03.2021 05:27 Ответить
интересный факт, у всех слуг народа очень богатые жены и матеря
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30.03.2021 08:25 Ответить
Чому тут зазжрити, це людина, яка нас рятувала від ординців. Революціонер. Люди з ним йшли. А кацапи тепер серуть на нього, на Геращенка, на Шкиряка. Та ви би так і сиділи би під пьятою тирана, голодували, і нічого би не робили. Копили би на дику яниківську комуналку і щоб вашим дітям поїхати на гарну роботу у Польшу нелегалом, треба було би цілісеньких 35 євро. А зара будь-ласка, сказав турист зранку, а ввечері вже у бараку біля поля. А зранку вже і заробляєшь!
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30.03.2021 10:01 Ответить
Всё, что нажито непосильным трудом. Вот только тайное всегда становится явным. Дело не только в итальянском и французском гражданстве. Вот тогда и поглумимся
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30.03.2021 19:07 Ответить
 
 