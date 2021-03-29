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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25772) ВСУ (6274) операция Объединенных сил (6766)

Террористы с начала суток дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - ООС

Террористы с начала суток дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, - ООС

В течение текущих суток, 29 марта, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщается в пресс-центре штаба ООС в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде населенного пункта Светлодарск, где противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских воинов нет", - сказано в сообщении.

Обо всех фактах нарушениях со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

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"В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 46 взрывоопасных предметов", - отметили в штабе ООС.

Украинские воины и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил.

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на сколько ж еще хватит терпения и выдержки у наших?
где та последняя капля шоб шмальнуть от души по "провокаторам" не нарушая (как они) перемирия...
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29.03.2021 18:17 Ответить
ну Люська вже дзвонила ?
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29.03.2021 18:18 Ответить
Так з ким же ми все таки воюємо, з терористами?
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29.03.2021 18:18 Ответить
Какие терористі российские войска и территориальные вооруженніе группировки рос войск а до тех пор пока Ві не при знали факт войні Ві садите патриотов и добровольцев по любому без повода и с малейшим административнім нарушение по полной
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29.03.2021 18:27 Ответить
Все как у Оруэлла...война-это мир..мир-это война..
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29.03.2021 22:07 Ответить
 
 