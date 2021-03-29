Власть препятствовала кандидату от "ЕС" Кузьменко, но не помешала организатору пророссийского псевдореферендума, - Ирина Геращенко
Власть всячески препятствовала кандидату от "Европейской Солидарности", детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко вести предвыборную кампанию. Зато допустила к выборам кандидатов, которые проводили откровенно антиукраинскую политику.
Об этом во время брифинга по итогам довыборов на 50-м округе в Донецкой области заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Власть продолжает свою войну с оппозицией, волонтерами, ветеранами и Юлией Кузьменко. Нашу кандидатку просто не выпустили на округ, чтобы она сама за себя вела агитацию. И поэтому это были выборы без кандидата, очень сложные для нашей политической силы ", - отметила Геращенко.
"Победителями выборов стали люди, которые имели непосредственное отношение к организации так называемых "референдумов", флаги поднимали так называемых "ДНР". СБУ и другие компетентные органы не замечают сейчас этих рисков, так же как и информации о возможном втором российском паспорте у одного из кандидатов", - отметила Ирина Геращенко.
"Еще один кандидат. СБУ одной рукой заводит дела на Шария, а другой рукой не замечает того, что представители этой партии продолжают баллотироваться на выборах ", - констатирует Геращенко.
"Там шел адвокат, представлявший в украинских судах интересы беркутовцев, а также других персонажей, за которых так билась Москва, чтобы их извлечь из украинских тюрем, где они отбывали наказание или находились в процессе следствия именно по делам о территориальной целостности и суверенитете Украины. Вот такие персонажи спокойно баллотируются в Украине и получают поддержку каналов, админресурса. И СБУ здесь никаких рисков для Донбасса не замечает ", - констатирует Ирина Геращенко.
Несмотря на это, команда "ЕС" в таких сверхсложных условиях получила достойный результат - отметила сопредседатель фракции.
"Мария Ионова, которая там возглавляет штаб, другие депутаты взяли на себя эту ответственность. Это непосредственный диалог с избирателями. Юлия имела возможность только виртуально общаться, но присутствовала в округе гораздо больше, чем другие кандидаты ", - отмечает Геращенко.
"На самом деле для нас очень важен тот результат, который мы получили. Но он мог быть на порядок выше, если бы демократические силы были способны к объединению и услышали этот сигнал Петра Порошенко, "Европейской Солидарности" в таком тяжелом регионе, в Донецкой области: давайте объединимся и поддержим одного кандидата. К сожалению, партии, к которым мы относимся с огромным уважением, это и "Голос", и "Батькивщина", и внепарламентские политические силы демократического спектра не объединились. В результате распыления голосов кто-то получил меньше 1%, кто-то чуть больше 1%, а мы могли бы вместе собрать этих 10%, чтобы продемонстрировать огромный потенциал Донетчины на такие объединения ", - отметила Геращенко.
Сопредседатель фракции подчеркнула, что "Европейская Солидарность" как общегосударственная оппозиционная сила будет продолжать активную деятельность в восточных регионах Украины во вневыборный период.
"Эти выборы показали готовность к мобилизации проукраинского электората. Хочу поблагодарить всю нашу команду, которая в отсутствие кандидата так агитировала за то, что Украина начинается с Донбасса ", - резюмировала Ирина Геращенко.
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При Зюзе они повылазили из окопов и перемещаются во власть.Под Зюзино крыло.
А вы все на Петра киваете. Петро много чего для Украины слелал, а что сделали слуги, кроме раздрая в стране и развала всего и вся.
Хватит кивать на папиредников.
Тем более если, что зелень всю мразь недобитую Порохом стаскивает в свое ОПГ
З такими підходами(поливання лайном всіх "непоросят" ), працівники порохоферми, заведуть в маргінес і ЄС і її боса у найкоротший термін. Навіть допомагати не потрібно. "Стратєгія вєлікага стратєга св. Пєтра, аднака"!
В октябре 2015-го был избран https://news.liga.net/politics/news/mestnye_vybory_na_donetchine_ulichennyy_v_separatizme_stal_merom мэром Доброполья.
СМИ сообщали, что у Аксенова https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/28868261.html?fbclid=IwAR0h-1Mj9el78tgok1Hdia1M6ddUu2K6y4tVKV2hCk8UGf2lXJ6Lwhs5vls двойное гражданство - Украины и России.
В МАЕ 2018 ГОДА ЕМУ СООБЩИЛИ О https://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=229415&fp=2474 ПОДОЗРЕНИИ В СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ, ПОДДЕЛКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРИСВОЕНИИ, РАСТРАТЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ЗАВЛАДЕНИИ ИМ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ.
https://news.liga.net/politics/news/mera-goroda-podozrevayut-v-poddelke-dokumentov-radi-poezdok-v-krym Незаконно посещал https://youtu.be/8Uu5E7IQehU оккупированный Крым.
В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной https://news.liga.net/incidents/news/draka-i-slezotochivyy-gaz-meru-dobropolya-izbrali-meru-presecheniya домашний арест на два месяца.
При Порохе состоялись последние нормальные демократические выборы.
Больше таких не будет.