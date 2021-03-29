Власть препятствовала кандидату от "ЕС" Кузьменко, но не помешала организатору пророссийского псевдореферендума, - Ирина Геращенко

Власть всячески препятствовала кандидату от "Европейской Солидарности", детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко вести предвыборную кампанию. Зато допустила к выборам кандидатов, которые проводили откровенно антиукраинскую политику.

Об этом во время брифинга по итогам довыборов на 50-м округе в Донецкой области заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Власть продолжает свою войну с оппозицией, волонтерами, ветеранами и Юлией Кузьменко. Нашу кандидатку просто не выпустили на округ, чтобы она сама за себя вела агитацию. И поэтому это были выборы без кандидата, очень сложные для нашей политической силы ", - отметила Геращенко.

"Победителями выборов стали люди, которые имели непосредственное отношение к организации так называемых "референдумов", флаги поднимали так называемых "ДНР". СБУ и другие компетентные органы не замечают сейчас этих рисков, так же как и информации о возможном втором российском паспорте у одного из кандидатов", - отметила Ирина Геращенко.

"Еще один кандидат. СБУ одной рукой заводит дела на Шария, а другой рукой не замечает того, что представители этой партии продолжают баллотироваться на выборах ", - констатирует Геращенко.

"Там шел адвокат, представлявший в украинских судах интересы беркутовцев, а также других персонажей, за которых так билась Москва, чтобы их извлечь из украинских тюрем, где они отбывали наказание или находились в процессе следствия именно по делам о территориальной целостности и суверенитете Украины. Вот такие персонажи спокойно баллотируются в Украине и получают поддержку каналов, админресурса. И СБУ здесь никаких рисков для Донбасса не замечает ", - констатирует Ирина Геращенко.

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Несмотря на это, команда "ЕС" в таких сверхсложных условиях получила достойный результат - отметила сопредседатель фракции.

"Мария Ионова, которая там возглавляет штаб, другие депутаты взяли на себя эту ответственность. Это непосредственный диалог с избирателями. Юлия имела возможность только виртуально общаться, но присутствовала в округе гораздо больше, чем другие кандидаты ", - отмечает Геращенко.

"На самом деле для нас очень важен тот результат, который мы получили. Но он мог быть на порядок выше, если бы демократические силы были способны к объединению и услышали этот сигнал Петра Порошенко, "Европейской Солидарности" в таком тяжелом регионе, в Донецкой области: давайте объединимся и поддержим одного кандидата. К сожалению, партии, к которым мы относимся с огромным уважением, это и "Голос", и "Батькивщина", и внепарламентские политические силы демократического спектра не объединились. В результате распыления голосов кто-то получил меньше 1%, кто-то чуть больше 1%, а мы могли бы вместе собрать этих 10%, чтобы продемонстрировать огромный потенциал Донетчины на такие объединения ", - отметила Геращенко.

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Сопредседатель фракции подчеркнула, что "Европейская Солидарность" как общегосударственная оппозиционная сила будет продолжать активную деятельность в восточных регионах Украины во вневыборный период.

"Эти выборы показали готовность к мобилизации проукраинского электората. Хочу поблагодарить всю нашу команду, которая в отсутствие кандидата так агитировала за то, что Украина начинается с Донбасса ", - резюмировала Ирина Геращенко.