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Власть препятствовала кандидату от "ЕС" Кузьменко, но не помешала организатору пророссийского псевдореферендума, - Ирина Геращенко

Власть препятствовала кандидату от

Власть всячески препятствовала кандидату от "Европейской Солидарности", детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко вести предвыборную кампанию. Зато допустила к выборам кандидатов, которые проводили откровенно антиукраинскую политику.

Об этом во время брифинга по итогам довыборов на 50-м округе в Донецкой области заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Власть продолжает свою войну с оппозицией, волонтерами, ветеранами и Юлией Кузьменко. Нашу кандидатку просто не выпустили на округ, чтобы она сама за себя вела агитацию. И поэтому это были выборы без кандидата, очень сложные для нашей политической силы ", - отметила Геращенко.

"Победителями выборов стали люди, которые имели непосредственное отношение к организации так называемых "референдумов",  флаги поднимали так называемых "ДНР". СБУ и другие компетентные органы не замечают сейчас этих рисков, так же как и информации о возможном втором российском паспорте у одного из кандидатов", - отметила Ирина Геращенко.

"Еще один кандидат. СБУ одной рукой заводит дела на Шария, а другой рукой не замечает того, что представители этой партии продолжают баллотироваться на выборах ", - констатирует Геращенко.

"Там шел адвокат, представлявший в украинских судах интересы беркутовцев, а также других персонажей, за которых так билась Москва, чтобы их извлечь из украинских тюрем, где они отбывали наказание или находились в процессе следствия именно по делам о территориальной целостности и суверенитете Украины. Вот такие персонажи спокойно баллотируются в Украине и получают поддержку каналов, админресурса. И СБУ здесь никаких рисков для Донбасса не замечает ", - констатирует Ирина Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета детского хирурга и волонтера Кузьменко зарегистрировали кандидатом в депутаты

Несмотря на это, команда "ЕС" в таких сверхсложных условиях получила достойный результат - отметила сопредседатель фракции.

"Мария Ионова, которая там возглавляет штаб, другие депутаты взяли на себя эту ответственность. Это непосредственный диалог с избирателями. Юлия имела возможность только виртуально общаться, но присутствовала в округе гораздо больше, чем другие кандидаты ", - отмечает Геращенко.

"На самом деле для нас очень важен тот результат, который мы получили. Но он мог быть на порядок выше, если бы демократические силы были способны к объединению и услышали этот сигнал Петра Порошенко, "Европейской Солидарности" в таком тяжелом регионе, в Донецкой области: давайте объединимся и поддержим одного кандидата. К сожалению, партии, к которым мы относимся с огромным уважением, это и "Голос", и "Батькивщина", и внепарламентские политические силы демократического спектра не объединились. В результате распыления голосов кто-то получил меньше 1%, кто-то чуть больше 1%, а мы могли бы вместе собрать этих 10%, чтобы продемонстрировать огромный потенциал Донетчины на такие объединения ", - отметила Геращенко.

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Сопредседатель фракции подчеркнула, что "Европейская Солидарность" как общегосударственная оппозиционная сила будет продолжать активную деятельность в восточных регионах Украины во вневыборный период.

"Эти выборы показали готовность к мобилизации проукраинского электората. Хочу поблагодарить всю нашу команду, которая в отсутствие кандидата так агитировала за то, что Украина начинается с Донбасса ", - резюмировала Ирина Геращенко.

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Топ комментарии
+37
Так для зебанутых рыгоаналы и сепары - свои люди.
Ворон ворону глаз не выклюнет.
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29.03.2021 18:20
+25
Например, на основании фальсифицированных доказательств. Это просто как пример. Таких много можно привести, но и этого достаточно. С другой стороны, ситуация с сепаром боцмана не смущает. Сепару можно баллотироваться и все путем. Да, боцман?
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29.03.2021 18:24
+24
Реванш кремлівської ,імперської гидоти триває та прогресує !!!)))
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29.03.2021 18:27
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І що з того, що запам'ятали? Я і тоді і зараз не приховував, що голосував за Пороха. А ось вони наклейки вже через півроку познімали і зараз співають, що голосували проти Пороха. Але є різниця голосувати за зе, або проти Пороха. Ті, хто проти Пороха не чіпляли на машини наклейки зеко-*****, ще й за місяць до першого туру виборів.
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30.03.2021 07:13 Ответить
У мене є достатньо скринів коментарів шо тут верещали зебіли в 19 році.
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29.03.2021 19:32 Ответить
Власть Зеленского ведет страну к дефолту нищете и разрухе
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29.03.2021 19:00 Ответить
А дехто тут стверджував в 19 році що к процвєтанію.
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29.03.2021 19:29 Ответить
власть препятствовала.... наф эта болтовня - там всегда голосовали за рыгов и то что они не за линией размежевания не значит что они патриоты -их не переделаешь
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29.03.2021 19:19 Ответить
ЯКЩО ВІН СЕПАР ІЗ 2014 Р ТО ЩО РОБИВ СИВОЧОЛИЙ ПЕТЯ ПРЕЗИДЕНТ ІЗ СВОЇМ ГЕНПЛОКУЛОЛОМ ЩО ТАКІ СЕПАРИ НЕ ЗА ГРАТАМИ , ГА БАБЛО КАЧАЛИ,ТАК ЩО ТЕПЕР ЖУЙТЕ СОПЛІ, ВАМ УКРАЇНЦІ ТАК ЯК СЛУГАМ ДОВІРИЛИ ВЛАДУ, ПРОСРАЛИ МОВЧІТЬ І НІКОГО НЕ ЧІПАЙТЕ.
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29.03.2021 22:05 Ответить
При Петре, по крайней мере, вся наволоч молчала в тряпочку и не отсвечивала.
При Зюзе они повылазили из окопов и перемещаются во власть.Под Зюзино крыло.
А вы все на Петра киваете. Петро много чего для Украины слелал, а что сделали слуги, кроме раздрая в стране и развала всего и вся.
Хватит кивать на папиредников.
Тем более если, что зелень всю мразь недобитую Порохом стаскивает в свое ОПГ
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29.03.2021 22:40 Ответить
Там настоящая власть - Ахметов. Телевидение днр и россии накрывет всю донецкую и часть днепропетровской области. Пенсионеры всей душей за днр, с двумя пенсиями и дешевой коммуналкой. Знаю любителей "путин прийди" ради дешевого газа и бензина.
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29.03.2021 23:47 Ответить
Продукуючи виключно лайно, поросяботи дивуються, що від них і їх висуванців, народ сахається, як від зачумлених. Вже дійшли до того, що мавпують Юща із його сентенцію про: "не той народ йому, бачите, дістався".
З такими підходами(поливання лайном всіх "непоросят" ), працівники порохоферми, заведуть в маргінес і ЄС і її боса у найкоротший термін. Навіть допомагати не потрібно. "Стратєгія вєлікага стратєга св. Пєтра, аднака"!
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29.03.2021 19:28 Ответить
Власть препятствовала кандидату от "ЕС" Кузьменко, но не помешала организатору пророссийского псевдореферендума, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 2652
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29.03.2021 19:33 Ответить
Ужас какой.Наверное не прописали в Законе предыдущей Рады,карать таких як цей поц
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29.03.2021 19:43 Ответить
Это кого то удивляет?
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29.03.2021 19:51 Ответить
Хто впізнає цього файного легіня?Власть препятствовала кандидату от "ЕС" Кузьменко, но не помешала организатору пророссийского псевдореферендума, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3450
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29.03.2021 20:07 Ответить
ШО АКСЬОНОВ.
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29.03.2021 22:07 Ответить
Ужас какой!Когда вам говорил убивайте,вы приняли Закон о внебрачных скорпионов.Кому,ты шо предъявляешь милая корова?
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29.03.2021 20:41 Ответить
Для Зе- хдоби, сепари і вата це "друзі народа" а Порох і ЄС- це вороги. Це очевидно і це не треба доводити.
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29.03.2021 21:29 Ответить
А кто-то ожиидал другого от этой преступной власти воров ?
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29.03.2021 21:51 Ответить
АКСЕНОВ в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, https://news.liga.net/politics/news/na_donetchine_v_mery_dobropolya_ballotiruetsya_separatist_smi?fbclid=IwAR0iIZXZWHuw5oyt5OrcCV64jmuTBBLN2F115K_n6Z3WG8gG4WUOJqmLgyc организовал там https://youtu.be/Y10Fh4JpfbE псевдореферендум в поддержку российской оккупации региона.
В октябре 2015-го был избран https://news.liga.net/politics/news/mestnye_vybory_na_donetchine_ulichennyy_v_separatizme_stal_merom мэром Доброполья.
СМИ сообщали, что у Аксенова https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/28868261.html?fbclid=IwAR0h-1Mj9el78tgok1Hdia1M6ddUu2K6y4tVKV2hCk8UGf2lXJ6Lwhs5vls двойное гражданство - Украины и России.
В МАЕ 2018 ГОДА ЕМУ СООБЩИЛИ О https://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=229415&fp=2474 ПОДОЗРЕНИИ В СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ, ПОДДЕЛКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРИСВОЕНИИ, РАСТРАТЕ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ЗАВЛАДЕНИИ ИМ ПУТЕМ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ.
https://news.liga.net/politics/news/mera-goroda-podozrevayut-v-poddelke-dokumentov-radi-poezdok-v-krym Незаконно посещал https://youtu.be/8Uu5E7IQehU оккупированный Крым.
В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной https://news.liga.net/incidents/news/draka-i-slezotochivyy-gaz-meru-dobropolya-izbrali-meru-presecheniya домашний арест на два месяца.
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29.03.2021 22:32 Ответить
Власть уже пробует и тренируется фальсифицировать будущие выборы.
При Порохе состоялись последние нормальные демократические выборы.
Больше таких не будет.
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29.03.2021 22:42 Ответить
Если сепаров и коллаборантов не переделать, тогда только отстреливать
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29.03.2021 23:04 Ответить
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