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С погибшим 26 марта в зоне ООС бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простятся на Днепропетровщине

С погибшим 26 марта в зоне ООС бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простятся на Днепропетровщине

Завтра, 30 марта, в селе Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области пройдет церемония прощания с погибшим на Донбассе 26 марта бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие начнется в полдень на территории Михайловской общеобразовательной школы.

Напомним,Гайченко Сергей Валерьевич родился 9 сентября 1993 года в с. Михайловка Синельниковского района Днепропетровской области. Военную службу по контракту начал с 2015 года в Киевском отдельном Президентском полку Украины, работал электромонтером в локомотивном депо Укрзализныци. 20 сентября 2019 года был вновь призван на военную службу Синельниковским объединенным городским территориальным центром комплектования и социальной поддержки Днепропетровской области, служил командиром боевой машины - командиром отделения 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады. 26 марта 2021-го командир боевой машины - командир горно-штурмового отделения горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 старший солдат Гайченко Сергей Валерьевич погиб, получив огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба призвал мир отреагировать на гибель 4 украинских воинов на Донбассе 26 марта

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С погибшим 26 марта в зоне ООС бойцом 10-й ОГШБр Сергеем Гайченко простятся на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 1654

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29.03.2021 19:14 Ответить
Молодой совсем!!!!
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29.03.2021 19:14 Ответить
пам"ятаємо всіх-і Героїв, і зрадників. Всі отримають своє.
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29.03.2021 19:28 Ответить
Вечная память Герою.
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29.03.2021 19:54 Ответить
Герої не вмирають-
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29.03.2021 20:58 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Із загиблим 26 березня в зоні ООС бійцем 10-ї ОГШБр Сергієм Гайченком попрощаються на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7564
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30.03.2021 09:17 Ответить
 
 