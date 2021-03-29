Сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "Норманди", - МИД

Только в полном составе нормандской четверки можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины. Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в Нормандском формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе "Норманди" можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что на фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство Украины сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате - как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров "Нормандской четверки".

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