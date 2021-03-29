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Сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "Норманди", - МИД

Сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе

Только в полном составе нормандской четверки можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция - ничего об Украине без Украины. Переговоры об урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта ведутся в Нормандском формате с участием лидеров четырех государств: Украины, Германии, Франции и России. Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе "Норманди" можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - сказал Николенко.

Он подчеркнул, что на фоне обострения обстрелов украинских позиций руководство Украины сейчас прилагает активные усилия для активизации переговоров именно в четырехстороннем формате - как на уровне глав государств, так и на уровне политических советников лидеров "Нормандской четверки".

Читайте на Цензор.НЕТ: Без Зеленского: в Кремле заявили о подготовке видеоконференции Путина, Меркель и Макрона, где они обсудят обострение на Донбассе

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас готовится видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона, которые обсудят в том числе обострение на Донбассе. Участие президента Украины Владимира Зеленского в этой встрече, по словам Пескова, не запланировано.

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Топ комментарии
+11
Сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "Норманди", - МИД - Цензор.НЕТ 3087
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29.03.2021 19:12
+11
Сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "Норманди", - МИД - Цензор.НЕТ 8472
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29.03.2021 19:16
+7
Перша зустріч була в повному складі? В повному.
Чого досягли, окрім урочистого прийому, селфіків та відкликання млрдних позовів до "газпрому"?
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29.03.2021 19:22
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Сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "Норманди", - МИД - Цензор.НЕТ 3087
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29.03.2021 19:12 Ответить
ЭТО - ПОЗОР !
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29.03.2021 21:09 Ответить
Этот николенко хоть сам верит в то,что несёт?
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29.03.2021 19:13 Ответить
Посадовили лоха на табуретку спиною до преси, а він росте сам над собою.Сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "Норманди", - МИД - Цензор.НЕТ 7298
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29.03.2021 19:14 Ответить
Ну самим несмешно: "зеленский" и "лидер"---несочетаемые слова)))
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29.03.2021 19:15 Ответить
двигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "Норманди", - МИД

А шо ж до сих пор не достигли?
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29.03.2021 19:15 Ответить
Бургундия ,Нормандия ,Шампань или Прованс ...
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29.03.2021 19:15 Ответить
Сдвигов в ситуации на Донбассе можно достичь только в полном составе "Норманди", - МИД - Цензор.НЕТ 8472
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29.03.2021 19:16 Ответить
Шо за конфликт?😂🌷
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29.03.2021 19:19 Ответить
Хіба що на з речами на ПМЖ.
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29.03.2021 19:23 Ответить
А следующий опять нормандский формат возрождать?
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29.03.2021 19:40 Ответить
Нє чмонє потрібно для початку похмєлітся і перестать нюхать! А то йому кажеться шо він Наполеон!
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29.03.2021 19:23 Ответить
Алісас, снаряжай свої лапті і вали в запорєб'є.
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29.03.2021 19:24 Ответить
Перша зустріч була в повному складі? В повному.
Чого досягли, окрім урочистого прийому, селфіків та відкликання млрдних позовів до "газпрому"?
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29.03.2021 19:22 Ответить
хотят наверно теперь санкции или снять или ослабить - на выбор
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29.03.2021 23:16 Ответить
Для того, чтоб понять можно ли достичь "сдвигов" на Донбасе - нужно сначала понять причину "ситуации".
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29.03.2021 19:25 Ответить
Донбас нужно зачищать, иначе путин его заберет. Это перемирие- замороженый конфликт. Дайте военным добро, пусть работают по сепарам. С путиным убийцей неочем договариваться. Донбас надо возвращать.
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29.03.2021 19:28 Ответить
Сдвигов в Нормандском формате можно достичь только тогда - когда Всем составом Нормандии жестко забить, загнать под стол ВСЮ делегацию от кацапстана !!! Крапка !!!
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29.03.2021 19:30 Ответить


в расеи аграрии кипишуют что нехватает жд платфор для перевозки тракторов - все платформы пошли на нужды минобороны...... кацапы стягивают тяжёлую военную технику....
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29.03.2021 19:32 Ответить
"Гhttps://censor.net/ru/news/3256227/bez_zelenskogo_v_kremle_zayavili_o_podgotovke_videokonferentsii_putina_merkel_i_makrona_gde_oni_obsudyat (без Украины)". Ну и что?

1. Украина не может запретить кому-то с кем-то встречаться.
2. Украина не обязана выполнять решения, принятые без неё.
Так в чём вопрос?
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29.03.2021 19:32 Ответить
Дійсно не розумієш в чому питання? Так якого вилізло, якщо дібіл?
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29.03.2021 19:45 Ответить
А де ж твоя відповідь на питання? Вилізло з будки, лише щоб гавкнути.
Ще раз: Україна не зобов'язана виконувати рішення, прийняті без неї.
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29.03.2021 20:12 Ответить
Щось не чув я про те, що Польща наразі не згодна з існуючими її кордонами, і що Польща бажає їх перекроїти. Бажання деяких одіозних польских політиків не має сенсу брати до уваги.
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29.03.2021 20:17 Ответить
Відразу після другої світової війни кордони треба було налагоджувати швидко, щоб зробити якийсь порядок у відносинах між країнами.
Знаєте, слово "відтяпати" зовсім не підходить до Меркель або Макрона. Але якщо Ви такі перелякані цими політиками, то я не зможу Вам допомогти.
Ви, що, не розумієте текстів? Я написав, що не чув про те, що Польща наразі не згодна з існуючими її кордонами. Тобто, якщо навіть у неї не питали тоді, після війни, згоди, то наразі Польщу влаштовують її кордони. Ваш плач про долю кордонів Польщі взагалі не зрозумілий, бо Польща не має таких претензій до інших країн і живе щасливо.
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29.03.2021 21:01 Ответить
Тобто, Саркозі попросив путіна "відтяпати" Осетію та Абхазію на користь росії. Не Франції, а росії! А путін відразу на це погодився, друг попросив. А що Сарозі з цього мав отримати? У Вас, часом, не ковід, який дає сплутаність свідомості?
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29.03.2021 21:35 Ответить
Ціль європейських миротворців, які загасили безкінечну війну у Косово, зовсім не "відтяпати" чиїсь територіїї, а припинити безлузді вбивства. Так, навіть ціною деяких змін кордонів, але не на свою користь, а на користь народів, що постраждали у війні. Це принципово відрізняється від дій росіі, яка для відтворення імперії окуповує території інших держав. Вам не вдастся переконати мене в тому, що країни Европи у боснійській війні ні чим не краще росії. Можете називати їх жабоїдами, але вони побудували демократичний Европейський Союз, на відміну від диктаторської росії, яка, крім руїнів Донбасу, не може створити нічого.
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29.03.2021 22:19 Ответить
Росії зовсім не потрібні ніякі зустрічі країн, щоб здійснювати агресію по праву сильного. Навпаки, нормандський формат їй лише заважає. Тобто, зустрічі росія-Франція-Німеччина з Україною чи без України гальмують росію у її зазіханнях.
За Вашою параноїдальною ідеєю за закритими дверима може відбутися розділ України.
То хай краще той розділ відбудеться між трьома країнами, а ніж все дістанеться росії без будь-яких зустрічей. Чи може Ви саме цього для росії і хочете? А, дядьку? Вам такі зустрічі не подобаються саме по цій причині?
Я вже писав, що завадити зустрічам без неї Україна не може. А користі від присутності України теж для неї не багато. Звичайно, присутність України бажана. Але краще перемовини без України, ніж взагалі без перемовин трьох названих країн.
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30.03.2021 11:46 Ответить
Збереться євро-група , ***** один визнає там щось, і вся група його підтримає, як ти кажеш. Дядько, розповідай свої хворі фантазії в іншому місці.
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29.03.2021 22:26 Ответить
Нда,зесрань...при Порохе мне даже в голову не могло прийти такое....фууу позорники,вы,тошнотворные...
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29.03.2021 19:37 Ответить
На вчерашних довыборах на 50 округе в Донецкой области победил гражданин РАБссии Аксенов.Украинцы входите уже в состав ДНР
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29.03.2021 19:49 Ответить
Нормандский формат-это как игра на рояле нашим президнтом.
Картина без смысла и в минус для Украины.
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29.03.2021 19:49 Ответить
Подробнее об Аксенове и его Мавзолейной роже журналист Тарас Березовец.29 марта.Ютьюб
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29.03.2021 19:53 Ответить
Путлеру можно отводить из Донбасса войска,украинцы сами сдадут страну без единого выстрела на выборах в Раду 450 Аксеновых войдут без проблем... ...
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29.03.2021 19:56 Ответить
"Даешь досрочные выборы!!!" ?
при чем что парламента что президента
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29.03.2021 21:06 Ответить
«…Только в полном составе нормандской четверки можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования.» Точно ? А если
,например, без х-йлуши ? Никак ? Вообще- вообще ? А как же Афган ? Кто- то спрашивал у Горбатого его хотелки в 89-м г. ? Нет ? Всем чеснЫм миром завернули гайки Империи Зла и драпала его «непобедимая» через мост по пути в Термез - аж шуба заворачивалась! А затем еще и в очередях за «ножками Буша» скрепоносы дрались. Не тот калибр нынешних лидеров. По-этому и «быкует» окурок.
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29.03.2021 19:59 Ответить
без буксира США нормандские и прочая куетень вокруг оккупированного Донбасса заблокированный Суецкий канал
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29.03.2021 20:01 Ответить
Сьогодні СБУ арештований «Гал» (А.Віногродський) другий комбат «Донбасу» .... хто сь скаже що курва відбувається в країні ????
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29.03.2021 20:01 Ответить
Не парься.Новый Айфон,вседа борет старый
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29.03.2021 20:04 Ответить
Як би я не знав Гала я б й не паривься може ..О то як ти
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29.03.2021 20:11 Ответить
Ну в меню нашей неадвектности Гала наградят посмертно.Ты видать из старомирских деревень
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29.03.2021 20:14 Ответить
Мокша , там де я народився немає жодних дєрєвєнь і не було ніколи
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29.03.2021 20:26 Ответить
Во во, так каждый троль и отвечает
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29.03.2021 20:29 Ответить
Идет тихий захват Украины
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29.03.2021 20:04 Ответить
Та да.Вже яке столеттие
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29.03.2021 20:05 Ответить
Сдвигов в ситуации на Донбассе можно достигнуть только сдвинув что-нибудь в башке зе-леного ничтожества... Поэтому дело это гиблое ибо "двигать" там просто нечего обдолбанная ватноголовая шмаркля "мыслит" исключительно флешмобами, эпатажем и видосиками ...
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29.03.2021 20:19 Ответить
Надо всем миром сбросится нашему банановому МИДу на витаминки и препараты фосфора. Люди реально слабоумные и несут всякую ахинею.
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29.03.2021 20:22 Ответить
Та их не будет.Никаких сдвигов.Так стоит ли заморачиваться на Донбассе,когда есть Крым?И все инструменты бития Рашки?
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29.03.2021 20:28 Ответить
Москва начала Зеленского откровенно унижать. Среди украинских граждан еще не улеглись страсти из-за боя под Шумами - напомним, там погибло четверо украинских солдат. И вот сегодня пресс-секретарь Путина Песков сначала заявил, что в планах Путина нет разговора с Зеленским - это ответ на желание президента Украины провести переговоры с лидерами стран «Нормандского формата». Уже через несколько часов тот же Песков заявил о намерении Кремля провести видеоконференцию лидеров Германии, Франции и России. Без Украины.
С нахальным изяществом Песков заявил, что видеоконференция должна была состояться сегодня, но почему-то сорвалась. При этом пресс-секретарь президента России опроверг что переговоры будут происходить в рамках Нормандского формата, но по факту подтвердил, что будет обсуждаться ситуация на Донбассе. То есть - это чистейший Нормандский формат. Но без Украины.
Зеленского ставят в угол и просят не мешать договариваться взрослым. Это прямое унижение украинского лидера, которое обязательно вызовет реакцию внутри Украины, где еще помнят принцип времен Порошенко «Ничего об Украине без Украины».
Очевидно, это унижение - не последнее, и чем ближе выборы в российскую Госдуму (запланированы в сентябре 2021 г.) тем больше наглости будет демонстрировать Кремль. Будут и новые обострения в зоне ООС, и новые публичные унижения украинского лидера - за которыми будут следовать новые протестные акции внутри Украины. Ответить Зеленскому будет нечем - только начинать уступать Москве. Что вызовет еще более мощные протесты. Путин никуда не торопится, конфликт на Донбассе может тлеть еще долго. А вот Зеленскому категорически нужен мир, причем прямо сейчас. Это одно из его предвыборных обещаний. Москва воспользуется этой ситуацией в полной мере. И не упрекнешь - в ловушку Зеленский загнал себя сам.
https://t.me/pecherhill Печерский холм , March 29
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29.03.2021 21:40 Ответить
Черновил: такого пренебрежения на дипломатическом уровне Украина не испытывала даже в самые трудные для нас времена
Когда РФ начинала наступать на востоке, Порошенко инициировал не раз встречи или телефонные переговоры в Нормандском формате между Украиной, Германией и Францией. Об Украине без Украины говорить было неприемлемо, и никто не пробовал. Бывали двусторонние беседы с Путиным у Меркель и Олланда (позже Макрона), общался с ним и Трамп. И действительно вели дискуссию об Украине. Но всегда и все перед тем, как вести переговоры с Путиным, на которых должен был стоять украинский вопрос, общались с Порошенко, согласовывали с ним позицию и уже ее отстаивали с кремлевским диктатором.
Политолог отмечает, теперь же у нас новые времена, новые власти и новые реалии. Наш президент несколько часов после военного преступления российской военщины ждал, что может как-то рассосется и забудется. Когда увидел, что не забудется, заявил, что будет общаться с «нормандской четверкой»: всеми вместе и с каждым по отдельности. Обращался он еще как-то кроме заявления в Твиттере? Сложно сказать, но в сухом остатке: Франция проигнорировала, Германия проигнорировала, Россия прореагировала пренебрежительной насмешкой. Ответил только Песков, что «В планах Путина разговора с Зеленским нет». А потом и вообще объявил об инициировании переговоров о ситуации в Украине между РФ, Германией и Францией в режиме видеоконференции без участия Украины. Разговор предварительно планировался на сегодняшний вечер. Пока он сорвался. Но, к сожалению, ни Меркель, ни Макрон не исключили предложение Путина, как неприемлемое и не обратились по этому поводу к Зеленскому.
«Я только могу мечтать, чтобы инициатива Путина провалилась окончательно, но, насколько понимаю, переговоры отложили по техническим вопросам. Кажется, Меркель хочет предварительно согласовать позиции с Макроном. И, возможно, с Байденом. Но не с Зеленским. Такого пренебрежения на дипломатическом уровне Украина не испытывала даже в самые трудные для нас времена. И это уже полное отторжение Зеленского. Жаль, что страдает вся страна. Хотя... Населению оно как-то все равно», - написал Тарас Черновил.
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29.03.2021 21:54 Ответить
Надо ,наконец,начать ДАВИТЬ на подписантов Будапештского меморандума. Пусть эти страны заявят( отмолчаться не получится) что это "просто бумага". Тогда НЕльзя будет требовать даже для Северной Кореи разоружения с нашим "примером". Мы можем требовать КОМПЕНСАЦИЙ( выгодных союзов,денег,торговых преференций). Вообще после таких заявлений - встреча об Украине без Украины МИД должен указать что никакие "решения" не будут Украиной приниматься в расчет( если таковые"переговоры" состояться) и Украина сразу выйдет из состава в случае ЛЮБЫХ консультаций без Украины! Только сильная позиция со стороны Будапештского меморандума.
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30.03.2021 07:12 Ответить
 
 