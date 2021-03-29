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Областная больница в Ривном кардинально изменит алгоритм помощи пациентам после реконструкции приемного отделения. ФОТО

В Ривненской областной клинической больнице завершается реконструкция приемного отделения, алгоритм оказания медицинской помощи в котором будет кардинально изменен и позволит значительно сэкономить время для спасения жизней пациентов.

О новом приемном отделении, реконструируемом в рамках президентской программы "Большая стройка", сообщается на сайте Ривненской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Областная больница в Ривном кардинально изменит алгоритм помощи пациентам после реконструкции приемного отделения 01

"На реконструкцию направлено более 34 млн гривен, большая часть из государственного бюджета, остальные - из областного", - отметил глава Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Как объяснил директор Ривненской областной клинической больницы Виктор Ткач, до начала реконструкции тяжелых пациентов приходилось перевозить между различными блоками и кабинетами, расположенными в разных частях больницы. После реконструкции отделения необходимость в этом отпадет.

"За достаточно короткий период удалось провести масштабную реконструкцию и увеличить площадь нового приемного отделения до 1000 квадратных метров. Обновлённое приемное отделение будет делиться на условные три зоны - зеленую, оранжевую и красную", - рассказал Ткач.

Как объяснил директор больницы, в зеленой зоне разместят зал ожидания пациентов, в котором будут оформлять плановых больных. Оранжевая зона предназначена для оказания помощи в течение не более 30 минут. В ней расположены эндоскопический, смотровой и УЗИ кабинеты. Красная зона отведенадля оказания срочной неотложной помощи для тяжелых больных. Здесь будут располагаться реанимация и операционная.

По соседству с красной зоной обустроен бокс, способный принимать одновременно 2 автомобиля скорой помощи. Благодаря этому персонал сможет максимально оперативно доставить пациента в необходимую зону для проведения диагностики и оказания помощи.

Областная больница в Ривном кардинально изменит алгоритм помощи пациентам после реконструкции приемного отделения 02

В отделении уже установили суперсовременный компьютерный томограф, дополнительно ожидается поставка УЗИ и МРТ аппаратов, а также эндоскопического и лабораторного оборудования.

Напомним, в 2021 году в Украине планируется реконструировать и оснастить современным оборудованием 117 приемных отделений.

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Ого ! А Велике крадівництво може забацати:
-тести
-вакцини
-кисневі концентратори
-кисневі станції
-наявність персоналу ???????
В країні щось будується за кошти бюджетів без прикметника "велике" ?
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29.03.2021 19:29 Ответить
пздц.. кислорода нет для больных и т.д. и т.п. - а они клоуны фасады реставрируют ... идиоты..
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29.03.2021 19:38 Ответить
А то не вони! Вони на об'єкти ,що будувалися раніше,навісили "велике крадівництво" ! А ,власне,будівництво-сильно пригальмувалося!
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29.03.2021 19:45 Ответить
А почему, когда новость про "американскую лотерею" ЦН пишет, что - "реклама".
А здесь- нет?
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29.03.2021 19:51 Ответить
Що, може хабарі не братимуть?
Чи МРТ безкоштовно робитимуть??
))
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29.03.2021 20:42 Ответить
 
 