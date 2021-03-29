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В больнице "красной" Лозовой на Харьковщине заняты все койки для COVID-19 - просят не везти пациентов из областного центра

В больнице

Лозовская городская больница на 100% заполнена больными COVID-19. В медучреждение привозят пациентов из районов области и Харькова.

О ситуации в опорном заведении Лозовской общины, которая с 29 марта перешла в "красную" зону COVID-19, рассказал заместитель директора Лозовского территориального медобъединения Александр Иваненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Нет сейчас свободных мест. Без всякого предупреждения в субботу поступили четыре человека, с субботы на воскресенье - еще трое, вчера - три человека и сегодня утром - два человека. Из Водолаги, Песочина, Харькова. Куда мы не звонили, не обращались, нас никто не слышит, что мы не можем принимать", - сказал Иваненко.

По его словам, все 175 мест, в том числе семь реанимационных, на утро 29 марта заняты.

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"Харьков - многомиллионный, не может решить этот вопрос. У нас тут одна больница на несколько районов… У нас ни персонала, ни кроватей, мы не можем расширяться бесконечно", - сказал он.

"Пока мы на грани, мы третий день подаем в Харьков, что у нас мест свободных нет. Мы на ручном управлении", - отметил заместитель директора Лозовского ТМО.

По словам первый заммэра Лозовой Александр Жидков, в городе растет заболеваемость. "За последнюю неделю 131 случай. К нам поступают больные из других районов. Из Волчанского привозили, из Харьковского района", - говорит Жидков.

По данным областного лабцентра, с начала карантина в Лозовском районе зарегистрировали 2310 случаев COVID-19.

Также читайте: "Было одно место в Змиеве, но его заняли". Харьковчанка рассказала, как искала кислородный концентратор и места в больнице для родственников с СOVІD-19

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Топ комментарии
+3
Спробуй ще добитися щоб тебе поклали. Місць нема.
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29.03.2021 19:50
+3
Зато дороги "сделали". К больницам. И до кладбища. Я правда их не видел, этих дорог, но ЗЕ и ЗеДолбни утверждают, что где то они есть.
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29.03.2021 19:59
+2
Зато вакцинироваться не хотят. Рога вырастят и волосы из ушей.
Я провакцинировалась и все ок.
Не страшно теперь.
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29.03.2021 19:44
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Из-за критической ситуации с коронавирусом карантин в Киеве могут максимально ужесточить. Власти рассматривают вариант с закрытием школ, садиков и полной остановкой транспорта в Киеве. В Киеве , да и по стране в целом достаточно серьезная заполненность коек для пациентов с коронавирусом и спада заболеваемости не видно...
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29.03.2021 19:35 Ответить
Зато дороги "сделали". К больницам. И до кладбища. Я правда их не видел, этих дорог, но ЗЕ и ЗеДолбни утверждают, что где то они есть.
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29.03.2021 19:59 Ответить
І з 1991 року кількість лікарень скоротилася втричі. Лише за 2020 рік звільнено 70000 медпрацівників, і зникло більше 400 місць в лікарнях. Отака пандемія.
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29.03.2021 21:20 Ответить
Какой смысл везти тяжёлых пациентов а районный центр, если там нет подачи кислорода?
А, скорее всего, инфраструктуры подачи кислорода там нет!
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29.03.2021 19:41 Ответить
А кто сказал что они "тяжелые"? Сейчас кладут уже бессимптомных и "лечат". Могут и тебя завтра положить, а ты им будешь доказывать, что - "я же абсолютно здоров". А они, тебе, в морду- т.н. "положительный" тест.
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29.03.2021 19:48 Ответить
Спробуй ще добитися щоб тебе поклали. Місць нема.
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29.03.2021 19:50 Ответить
Так я про то и пишу, чему "нема" зараз.
Что сначала- курица или яйцо?
-Сейчас и нема, то что всё забили- бессимптомными.
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29.03.2021 19:54 Ответить
Ну, не совсем бессимптомных, так, с температурой на 3-й день можешь уже в больничку попроситься - возьмут, особенно, если старпер на пенсии или с патологиями.
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29.03.2021 20:08 Ответить
Кладут бессимптомных? На каком же основании их кладут? Шкицкий, вернись в дурку, откуда сбежал.
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29.03.2021 20:33 Ответить
Я бы такое не писал, если бы не личные знакомые.
Положили в отдельную палату, абсолютно здорового человека. А потом доказывай, обратное.
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29.03.2021 20:42 Ответить
А разносчика вируса на стоит изолировать?
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29.03.2021 21:03 Ответить
Написали же тебе, здорового, или ты пожизненно больной?
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30.03.2021 07:34 Ответить
Это где такое?
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29.03.2021 21:01 Ответить
Мабуть в Німеччині )) .
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29.03.2021 21:08 Ответить
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29.03.2021 21:09 Ответить
В Германии.
Кладут бессимптомных, потом рассказывают про "мест нет".
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29.03.2021 21:09 Ответить
Кладут разносчиков вируса на обследование. Или просто хватают кого попало на улице?
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29.03.2021 21:10 Ответить
Здоровых людней хватают и говорят, что ты "разносчик".
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29.03.2021 21:30 Ответить
Какой ужас!!! Рептилоиды окончательно захватили Германию.
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29.03.2021 21:33 Ответить
Ха ха. Очень смешно.
А когда, тебе, собственная знакомая говорит- "меня положили в отдельную палату, причём я не имею и не имела симптомов(просто работала в нем. "булочной"), протянули это дело на две недели, а потом ещё довезли на "скорой" до дому(когда типа- "всё, здорова" )".
Так что? Кем забиты больницы?
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29.03.2021 21:41 Ответить
Зато вакцинироваться не хотят. Рога вырастят и волосы из ушей.
Я провакцинировалась и все ок.
Не страшно теперь.
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29.03.2021 19:44 Ответить
а чим вакцинувалась? спутніком v?
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29.03.2021 19:53 Ответить
Да попробуйте зарегистрироваться на вакцинацию: очередь будет через месяц!
Разве это нормально?!
Зато рассказывают, что люди виноваты: вакцинироваться не хотят!
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29.03.2021 19:55 Ответить
не будет очереди через месяц. в лучшем случаи на лето-осень
сейчас вакцинируют тех кому очередь не нужна и которых в эту очередь даже не записывают
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29.03.2021 19:57 Ответить
При таком министре за здоровье, его чифе-президенте и темпах вакцинации, до меня очередь дойдёт через 36 лет. Так что учитывая мой возраст, и срок подхода очереди, мне приятно что меня ЗЕ отнёс к долгожителям.
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29.03.2021 20:52 Ответить
Вообще супер!
Ну как можно на такого *********** жаловаться!
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29.03.2021 21:07 Ответить
ЗЕлёной вакциной. В мозжечок.
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29.03.2021 20:01 Ответить
Портвейном!
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29.03.2021 21:21 Ответить
давно вторую дозу приняла?
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29.03.2021 19:56 Ответить
Что за вакцина?😂🌷
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29.03.2021 19:56 Ответить
C2H5OH!
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29.03.2021 21:22 Ответить
у нас в ковидной больнице заняты все палаты и реанимация. не берут больных которым не нужен кислород. т.е. диагноз - ковид. дышать сам еще можешь? - лечись дома.
не красная зона (пока). но судя по всему это до пятницы
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29.03.2021 19:55 Ответить
А, как у вас обстоят дела с дорогами в рамках "Большой ЗЕлёной стройки"?
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29.03.2021 20:00 Ответить
все почти что вкатали в асфальт все сошло со снегом. а те дороги которые в городе до этого планировали ремонтировать и деньги на которые забрали из местного бюджета год назад, стоят в ямочном ремонте. латки сходят, опять латают. вместо того чтобы положить массив (как клали до 2019 зачищая всю улицу по ширине слоем 10 см).
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29.03.2021 20:06 Ответить
Отож. Второй вопрос, - а каков был у вас % в 2019 году за писюаниста и его шоблу?
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29.03.2021 20:08 Ответить
почти 80 за приниження
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29.03.2021 20:15 Ответить
через год судя по опросу таких дебилов стало всего 30%
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29.03.2021 20:17 Ответить
- Так чего они жалуются, Берримор?
- Дебилы, сэр.
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29.03.2021 20:53 Ответить
Зато в "больницах в смартфоне" от зебуина Первого, полно мест!
И все с кислородом!
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29.03.2021 20:13 Ответить
У меня сестра и сваха сейчас больны За 70.Лечатся дома.Был на Барабашово в субботу .Карнавал беспечности.Ни одного торгаша в маске.Редкие покупатели имеют маску на подбородке.Люди банально забили на ковид..А врачи из за них сортируют тяжёлых больных в очередь на цвинтар.
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29.03.2021 20:26 Ответить
у нас строго
на рынках на входе стоят муниципалы и без маски на лице не пускают. люди в основном вменяемые и привыкшие уже. хотя бывают инциденты. сегодня в городском телеграм-канале видео выложили как из маршрутки высаживали курицу без маски а она матом крыла всех.
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29.03.2021 20:30 Ответить
муниципалы это кацапы?
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30.03.2021 05:50 Ответить
муніципальна варта
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30.03.2021 06:02 Ответить
неЗаконное формирование
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30.03.2021 06:10 Ответить
это с чего такой вывод?

Муніципа́льна ва́рта - це орган в системі місцевого самоврядування, який створили у вигляді структурних підрозділів органів місцевого самоврядування чи комунальних установ, з метою забезпечення на території, що перебуває під юрисдикцією відповідної ради, охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та утримується за рахунок коштів відповідного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 місцевого бюджету .
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30.03.2021 06:22 Ответить
Більше хресних ходів влаштовуйте
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29.03.2021 20:06 Ответить
всех кашляющих свезли в одно место
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29.03.2021 20:24 Ответить
Із знайомими спілкувався в Ізюмі , - там теж 100 % . Кажуть , що готують ще один поверх для ковідних .
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29.03.2021 20:38 Ответить
У меня сестра и сваха сейчас больны За 70.Лечатся дома.Был на Барабашово в субботу .Карнавал беспечности.Ни одного торгаша в маске.Редкие покупатели имеют маску на подбородке.Люди банально забили на ковид..А врачи из -за них сортируют тяжёлых больных в очередь на цвинтар.
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29.03.2021 20:40 Ответить
Это вы вчера К;иев не видели. Такие были толпы в парках и вдоль Днепра от моста Патона до Почтовой, шо я таких не видел и в 60-е и в 70-е на первомайских демонстрациях трудящихся всех пролетариев всех стран и т.д. СТАДА! ПРОСТО СТАДА АЛЕНЕЙ ВИНТОРОГИХ!Ё И все без масок и трутся друг об друга, как при миграции антилоп гну в Африке перед преодолением реки с крокодилами.
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29.03.2021 20:57 Ответить
На той недели к нам приезжала зам министра охраны здоровья Ирина Микичак. Журналисты спросили, нормальная ли ситуация,что пациентов с коронавирусом везут в больницы за 50 или 100 километров от Харькова.Она считает это нормой и пациент должен ехать туда, где есть место.
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29.03.2021 20:41 Ответить
А шо, на прошлогоднем асфальте от Зеленского мест нет?
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29.03.2021 20:58 Ответить
...и асфальта нет.)
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29.03.2021 21:04 Ответить
 
 