В больнице "красной" Лозовой на Харьковщине заняты все койки для COVID-19 - просят не везти пациентов из областного центра
Лозовская городская больница на 100% заполнена больными COVID-19. В медучреждение привозят пациентов из районов области и Харькова.
О ситуации в опорном заведении Лозовской общины, которая с 29 марта перешла в "красную" зону COVID-19, рассказал заместитель директора Лозовского территориального медобъединения Александр Иваненко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Нет сейчас свободных мест. Без всякого предупреждения в субботу поступили четыре человека, с субботы на воскресенье - еще трое, вчера - три человека и сегодня утром - два человека. Из Водолаги, Песочина, Харькова. Куда мы не звонили, не обращались, нас никто не слышит, что мы не можем принимать", - сказал Иваненко.
По его словам, все 175 мест, в том числе семь реанимационных, на утро 29 марта заняты.
"Харьков - многомиллионный, не может решить этот вопрос. У нас тут одна больница на несколько районов… У нас ни персонала, ни кроватей, мы не можем расширяться бесконечно", - сказал он.
"Пока мы на грани, мы третий день подаем в Харьков, что у нас мест свободных нет. Мы на ручном управлении", - отметил заместитель директора Лозовского ТМО.
По словам первый заммэра Лозовой Александр Жидков, в городе растет заболеваемость. "За последнюю неделю 131 случай. К нам поступают больные из других районов. Из Волчанского привозили, из Харьковского района", - говорит Жидков.
По данным областного лабцентра, с начала карантина в Лозовском районе зарегистрировали 2310 случаев COVID-19.
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А, скорее всего, инфраструктуры подачи кислорода там нет!
Что сначала- курица или яйцо?
-Сейчас и нема, то что всё забили- бессимптомными.
Положили в отдельную палату, абсолютно здорового человека. А потом доказывай, обратное.
Кладут бессимптомных, потом рассказывают про "мест нет".
А когда, тебе, собственная знакомая говорит- "меня положили в отдельную палату, причём я не имею и не имела симптомов(просто работала в нем. "булочной"), протянули это дело на две недели, а потом ещё довезли на "скорой" до дому(когда типа- "всё, здорова" )".
Так что? Кем забиты больницы?
Я провакцинировалась и все ок.
Не страшно теперь.
Разве это нормально?!
Зато рассказывают, что люди виноваты: вакцинироваться не хотят!
сейчас вакцинируют тех кому очередь не нужна и которых в эту очередь даже не записывают
Ну как можно на такого *********** жаловаться!
не красная зона (пока). но судя по всему это до пятницы
- Дебилы, сэр.
И все с кислородом!
на рынках на входе стоят муниципалы и без маски на лице не пускают. люди в основном вменяемые и привыкшие уже. хотя бывают инциденты. сегодня в городском телеграм-канале видео выложили как из маршрутки высаживали курицу без маски а она матом крыла всех.
Муніципа́льна ва́рта - це орган в системі місцевого самоврядування, який створили у вигляді структурних підрозділів органів місцевого самоврядування чи комунальних установ, з метою забезпечення на території, що перебуває під юрисдикцією відповідної ради, охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та утримується за рахунок коштів відповідного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82 місцевого бюджету .