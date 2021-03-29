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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Красный Крест (437) Донбасс (26950) гуманитарная помощь (1242) Гармаш (134)

Красный Крест должен требовать доступа к пленным, отправляя гуманитарную помощь в ОРДЛО, - Гармаш

Красный Крест должен требовать доступа к пленным, отправляя гуманитарную помощь в ОРДЛО, - Гармаш

Международный Комитет Красного Креста, предоставляя гуманитарную помощь населению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, должен настаивать на законном доступе к удерживаемым наемниками РФ украинским пленным.

Об этом на своей странице в Фейсбук заявил представитель Донецка в Трёхсторонней контактной группе Сергей Гармаш, информирует Цензор.НЕТ.

"Красный крест и другие международные гуманитарные организации, ежегодно возят в ОРДЛО десятки тысяч тонн грузов, в которых заинтересованы оккупационные власти "республик". То есть, по сути, они, решают социально-экономические проблемы оккупантов, да еще и делают это с нашей территории, где гибнут те, в кого эти оккупанты стреляют. Может, хватит облегчать России груз ее обязанности обеспечивать социально-экономические потребности населения оккупированной ею территории?

Или, как минимум, может пора потребовать, чтоб каждый такой конвой заканчивался посещением МККК наших пленных, причем по полному списку. Иначе, в чем же гуманность? Если оккупантам нужны товары, то мы имеем моральное право потребовать в обмен на них хотя бы доступа МККК к нашим пленным. Тем более, что Украина тоже является государством-донором и ООН и МККК…", - написал Гармаш.

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Как отметил Гармаш, "в 2018 году гуманитарные организации поставили на оккупированные территории через КПВВ в Донецкой области более 12 тысяч тонн грузов, в 2019 году поставки составили более 10 тысяч тонн гуманитарной помощи, в 2020 году около 5 тысяч тонн".

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А чому ви пускаєте цю "гуманітарку"?Це спонсорство тероризму.Бо ці грузи йдуть на армію кацапів.
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29.03.2021 20:08 Ответить
Так мы ж всех их любим. Мы им - губы, они нам - жопу и мы аж причмокиваем. Гордимся собой и по сторонам незаметно посматриваем: увидели ли все, какие мы хорошие?
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29.03.2021 20:30 Ответить
червоний хрест-це блакитна мрія кожного бюрократа, практично Шамбала.
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29.03.2021 20:23 Ответить
Бурят тут чуть подавился гуманитаркой от Красного Креста, запивая ее гуманитаркой от Рината. Как так требовать доступ к пленным?
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29.03.2021 20:25 Ответить
Червоний хрест може пропонувати! Вимагати - це думка Гармаша! Неписьменний!
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29.03.2021 20:26 Ответить
Сергей Гамаш абсолютно прав! Но есть небольшое замечание. Распределяя гуманитарную помощь на своё усмотрение, оккупанты решают не социально-экономические проблемы захваченного региона, а свои шкурные интересы, отдавая гуманитарку боевикам или продавая гуманитарку жителям, вместо раздачи её бесплатно.
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29.03.2021 21:25 Ответить
 
 