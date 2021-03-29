РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10552 посетителя онлайн
Новости Дело Семенченко и Шевченко
19 890 128
Семенченко Семен (380) Богуцкая Лиза (67) поруки (22)

"Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было", - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат СН Елизавета Богуцкая рассказала, как в личных сообщениях ее просят взять на поруки экс-нардепа Семена Семенченко, и объяснила, почему не собирается этого делать.

Свою позицию Богуцкая озвучила в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Богуцкая отметила, что целый ряд людей обратился к ней с просьбой взять экс-нардепа на поруки.

"На поруки я могу взять только тех, кого знаю лично, и когда убеждена в честности и порядочности этого человека", - написала Богуцкая.

Она сообщила, что никогда лично не общалась с Семенченко, хотя их "акции протеста часто проходили совместно".

Читайте на Цензор.НЕТ: Арестованного экс-нардепа Семенченко госпитализировали, - адвокат

"Я хорошо помню историю с "Жовтневым". Помню 3 марта 18 года, когда Аваков устроил силовой разгон палаточный городка, который и так уже сворачивался. Среди тех, кому полицейские и нацгвардейцы разбили голову, Семенченко не было. Это отдельная история для расследования", - написала она.

Кроме этого, Богуцкая вспомнила историю с полетом "группы Семенченко" в Грузию, где его людей задержали и обвинили в подготовке к "прорыву" Саакашвили из Турции.

"Я, конечно же, созвонилась с Мишей. Он был в шоке от такой дорожной карты и сказал, что он в Варшаве, и никакую границу прорывать не собирался. Естественно, посчитал обвинения политическими и абсурдными. Всю группу Семенченко отпустили под залог, по-моему. Или сняли обвинение. Точно не помню. Но та история тоже очень мутная", - написала Богуцкая.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Семенченко и Шевченко: Суд отправил под домашний арест экс-комбата "Донбасса" Виногродского

Депутат добавила, что взяла бы на поруки Саакашвили, если бы такая необходимость возникла.

"Без сомнения. Я защищала его и без порук, как могла, и буду защищать дальше, если возникнет такая необходимость... А Семенченко... извините", - подытожила она.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. 26 марта суд отправил Шевченко под арест с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в 5 млн грн. Семенченко в этот же день отправили в СИЗО без права внесения залога. На следующий день адвокат Семенченко сообщил, что его подзащитного госпитализировали.

Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было, - слуга народа Богуцкая 01
Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было, - слуга народа Богуцкая 02
Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было, - слуга народа Богуцкая 03

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
"Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было", - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 8728
показать весь комментарий
29.03.2021 20:18
+31


"Я не возьму Семенченко на поруки. Когда Аваков устроил разгон палаточного городка, Семенченко не было", - "слуга народа" Богуцкая - Цензор.НЕТ 5289
показать весь комментарий
29.03.2021 20:16
+28
Лизка, когда ПУТЧ?!😀
показать весь комментарий
29.03.2021 20:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Та там уже совсем лил...настрочила сначала,что сэмэна уже изнасиловали,а потом что отравили
показать весь комментарий
29.03.2021 21:00 Ответить
Тобто по свідченню цієї ТП, - Аваков і кришував бомж-майдан семена і його ж "розганяв" з еффектними фотками для моломозких.Тобто цілеспрямовано валив Порошенку рейтинг.

Скаже щось арсен борісич на ці пред`яви?
показать весь комментарий
29.03.2021 20:48 Ответить
У тих роках т.зв. Лізка сиділа *як миша * !
показать весь комментарий
29.03.2021 20:54 Ответить
Овна требует расследования почему не было сэмэна на месте,когда авакяны "всем разбивали головы"?...ха-ха-ха)))лизо,лушпайка никогда не бывает в таких местах -оно народа на пи@делку наведёт,а само линяет -доказано Иловайском...
показать весь комментарий
29.03.2021 20:55 Ответить
В теорії коли збираєш військо - кожна людина цінна. Але це ж Україна. Коли це тут військо збирали?
показать весь комментарий
29.03.2021 20:58 Ответить
Бргуцкая- милашка. Так тонко намекнула Саакашвили, что, мол, "сядете усе". Я так понимаю, это реакция на то, что Михо продался олигарху Ахмэту?
показать весь комментарий
29.03.2021 21:04 Ответить
Ха-ха-ха)))))))))🤦
показать весь комментарий
29.03.2021 21:12 Ответить
а зеленский твой где был, шмара?
показать весь комментарий
29.03.2021 21:11 Ответить
А за щеку возмешь кашолка старая ?

показать весь комментарий
29.03.2021 21:16 Ответить
******* загрожує арешт?
ну не дарма ж лізка таке співає...
показать весь комментарий
29.03.2021 21:16 Ответить
Лізко, коли ПУТЧ, ідійотко *********?!)
показать весь комментарий
29.03.2021 21:18 Ответить
как шампанского пережрется так её путчит
показать весь комментарий
29.03.2021 21:35 Ответить
"Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 1059"Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 3914
показать весь комментарий
29.03.2021 21:28 Ответить
"Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 5064 ....
показать весь комментарий
29.03.2021 21:29 Ответить
Проверить не могу,бо аккаунта в Фейсе нет.Тому идите нах.й те кто на неё гонит и она сама
показать весь комментарий
29.03.2021 21:33 Ответить
Сема всегда сматывался с опасных ситуаций , Иловайск и Дебальцево тому пример
показать весь комментарий
29.03.2021 21:42 Ответить
Ну короче.Мой совет.Оставьте Сему в покое или вам пи.дец.Не потому,що Сема всем нравится,а потому,що вас убить проще не спрашивая у Сени
показать весь комментарий
29.03.2021 21:50 Ответить
оденьте ей кастрюльку
показать весь комментарий
29.03.2021 22:41 Ответить
А ты ,как истинный кацап,возьми туалетный йоршик и марш срать в супермаркет
показать весь комментарий
29.03.2021 23:03 Ответить
А ты слезь с бутылки, выпей из неё же бояры, посмотри видосик, и айда блеять какой Зеленский - величайший мудрейший и смелейший. На людях типа Богуцкой (несмотря на то, что она инвалид), и пришел к власти твой кумир, только как видишь, ничего хорошего из этого не вышло.
показать весь комментарий
30.03.2021 18:54 Ответить
https://twitter.com/zer0corruption_
https://twitter.com/zer0corruption_
https://twitter.com/zer0corruption_


https://twitter.com/zer0corruption_
https://twitter.com/zer0corruption_

ЦПК

@zer0corruption_

·https://twitter.com/zer0corruption_/status/1376544419558662144 5 ч

Ліворуч - активіст Ратушний. Суд відправив його під цілодобовий домашній арешт за протест під ОП. Праворуч - мент з Броварів, який на пішохідному переході насмерть збив жінку. Суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт. Протестував і вбив людину. Однакова запобіжка.
"Я не візьму Семенченка на поруки. Коли Аваков влаштував розгін наметового містечка, Семенченка не було", - "слуга народу" Богуцька - Цензор.НЕТ 1063
показать весь комментарий
29.03.2021 22:50 Ответить
СН сборище моральных уродов о чем их слушать там одни дударики сказали они все в одну дудку дудят кто не с их видосикоглашателем тот враг
показать весь комментарий
29.03.2021 22:52 Ответить
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy

Serbin Sergiy

@SerbinSergiy

·https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1376574582971371526 3 ч

Під час чергової дати Революції гідності Євромайдан, ЗЕнахер вітав побитого беркутівцями Ратушного. На що той запитав :чому ті хто мав би сидіти під арештом Смірнов і Татаров сидять в офісі? Ратушний отримав відповідь-сидить під арештом . Ми зробили це разом.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:12 Ответить
Вскрылась консерва.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:35 Ответить
Сарако Лизя... Весна прийшла, гормони заграли, а хлопи (засранці!) роблять вигляд, що їх нема. От її, бідолашну, і плющить.
показать весь комментарий
29.03.2021 23:53 Ответить
Зєля вже встиг намародерити, що купив Лізу
показать весь комментарий
30.03.2021 08:31 Ответить
Это наглая брехня (а чего ещё ждать от прости- Богуцкой)..Семенченко, как депутат, вышел меж космонавтами и протестующими и пытался (наивно, да ?) разговаривать с этими уродами...НО в какой-то момент понял, что атака неизбежна.. И во время фразы "Ну хорошо, пара минут- и я их уве..." первым огрёб дубиной...
показать весь комментарий
08.04.2021 09:47 Ответить
Когда Аваков разгонял протестующих, ЛИЗА БОГУЦКАЯ смотрела кино на телефоне... Ей было не до того!
показать весь комментарий
19.04.2021 11:35 Ответить
Страница 2 из 2
 
 