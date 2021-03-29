Чтобы возобновить сотрудничество с МВФ, Украина должна вернуться к своим обязательствам, - министр финансов Марченко
Министр финансов Сергей Марченко заявляет, что для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна вернуться к своим обязательствам перед МВФ.
Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По словам министра, речь идет об обещании Киева восстановить права НАПК, независимость НАБУ, провести судебную реформу, решить вопросы рынков газа и электричества. Это обязательства, подписанные в последнем меморандуме, сказал Марченко.
Также Марченко прокомментировал состояние бюджета в 2020 году, отметив, что в прошлом году было обеспечено выполнение бюджета как по расходам, так и по доходам. Перевыполнение бюджета по доходам составило 50 млрд гривен, заявил министр финансов.
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По словам Марченко, перевыполнение бюджета позволило уменьшить необходимость заимствований. Украина позаимствовала на 50 млрд меньше, и это позволило уменьшить дефицит бюджета, отметил он.
Напомнім, Совет директоров МВФ 9 июня 2020 утвердил новую программу stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Украина 12 июня получила первый и пока единственный транш в размере 2,1 млрд долларов.
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В период с декабря прошлого года по 13 февраля 2021 года МВФ проводил пересмотр программы stand-by, однако соглашения на уровне персонала достичь не удалось. Украина, со своей стороны, пообещала принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.
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Але це тільки до Мінфіну.
До інших зебілів, до клована, до бені - не дійде. І в серпні-іересні можемо отрииати дефолт.
До речі, в травні-червні - можемо отримати відставку уряду Шмигаля.
а зараз - прям жодної позитивної новини - одне суцільне гівно на гівні і гівном прибарвлене
Хотя тут на цензоре уже было расследование выложено ( не помню от кого ) , что ему эти санкции как мёртвому припарка
чому зєля його не заарештовує?
Як Голоборотько
Можно конечно как шариков - взять всё и поделить , но жить мы будем хорошо но не долго 😏
только хотел написать - аудит заработанных плат (и расходов))) до "нулевой декларации" которую хотят пропихнуть, чтоб понять необъяснимые никакими законами экономики такие зарплаты при пустом держбюджете и долгах страны (и соизмеримость средних (не минимальных) зарпалт по стране и этого"золотого дождя" для госслужащих... и главное - за какие такие хероические и титановые усилия это все выплачивается (тарифную сетку еще никто не отменял)
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
Договір з МВФ повинен бути з 3 пунктами 1) сума кредиту 2) відсотки 3) строк. Все решта - внутрішні справи України і посягання на її незалежність.
якщо ти дурник, бомж чи голосував за Голоборотька, - з тобою навіть говорити не стануть.
Какой подлый МВФ! Требует перестать быть свиньями, но Ерамк, Татаров, прочая ватная, коррумпированная гвардия из ОП, Венедиктова, Портнов и, наконец, Коломойский - против! А они сегодня власть в Украине, они и никто другой.
https://www.youtube.com/watch?v=zNvj4UOU4v4&ab_channel=%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90
CKAHДАЛ! ***** НАEXAЛ НА ЛАТВИЮ, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК!
А шо "вот-вот сейчас прямо уже скоро" теперь не работает?