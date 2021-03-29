Чтобы возобновить сотрудничество с МВФ, Украина должна вернуться к своим обязательствам, - министр финансов Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявляет, что для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна вернуться к своим обязательствам перед МВФ.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам министра, речь идет об обещании Киева восстановить права НАПК, независимость НАБУ, провести судебную реформу, решить вопросы рынков газа и электричества. Это обязательства, подписанные в последнем меморандуме, сказал Марченко.

Также Марченко прокомментировал состояние бюджета в 2020 году, отметив, что в прошлом году было обеспечено выполнение бюджета как по расходам, так и по доходам. Перевыполнение бюджета по доходам составило 50 млрд гривен, заявил министр финансов.

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По словам Марченко, перевыполнение бюджета позволило уменьшить необходимость заимствований. Украина позаимствовала на 50 млрд меньше, и это позволило уменьшить дефицит бюджета, отметил он.

Напомнім, Совет директоров МВФ 9 июня 2020 утвердил новую программу stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Украина 12 июня получила первый и пока единственный транш в размере 2,1 млрд долларов.

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В период с декабря прошлого года по 13 февраля 2021 года МВФ проводил пересмотр программы stand-by, однако соглашения на уровне персонала достичь не удалось. Украина, со своей стороны, пообещала принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.