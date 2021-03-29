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МВФ (3281) Марченко Сергей (297)

Чтобы возобновить сотрудничество с МВФ, Украина должна вернуться к своим обязательствам, - министр финансов Марченко

Чтобы возобновить сотрудничество с МВФ, Украина должна вернуться к своим обязательствам, - министр финансов Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявляет, что для возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна вернуться к своим обязательствам перед МВФ.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам министра, речь идет об обещании Киева восстановить права НАПК, независимость НАБУ, провести судебную реформу, решить вопросы рынков газа и электричества. Это обязательства, подписанные в последнем меморандуме, сказал Марченко.

Также Марченко прокомментировал состояние бюджета в 2020 году, отметив, что в прошлом году было обеспечено выполнение бюджета как по расходам, так и по доходам. Перевыполнение бюджета по доходам составило 50 млрд гривен, заявил министр финансов.

Читайте на Цензор.НЕТ: У Украины достаточно денег и без транша МВФ, - советник Зеленского Устенко

По словам Марченко, перевыполнение бюджета позволило уменьшить необходимость заимствований. Украина позаимствовала на 50 млрд меньше, и это позволило уменьшить дефицит бюджета, отметил он.

Напомнім, Совет директоров МВФ 9 июня 2020 утвердил новую программу stand-by для Украины, рассчитанную на 18 месяцев с общим финансированием 5 млрд долларов США. Украина 12 июня получила первый и пока единственный транш в размере 2,1 млрд долларов.

Также на Цензор.НЕТ: Милованов о своем высказывании, что "МВФ обкакался": "Не вижу, за что тут извиняться"

В период с декабря прошлого года по 13 февраля 2021 года МВФ проводил пересмотр программы stand-by, однако соглашения на уровне персонала достичь не удалось. Украина, со своей стороны, пообещала принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.

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Топ комментарии
+14
У Голобородьки на лацкане пиджака значек с флагом Украины. На Нелохе нет.
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29.03.2021 21:05
+12
Дійшло?
Але це тільки до Мінфіну.
До інших зебілів, до клована, до бені - не дійде. І в серпні-іересні можемо отрииати дефолт.
До речі, в травні-червні - можемо отримати відставку уряду Шмигаля.
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29.03.2021 20:50
+12
цікаво як за часів Пороха в нас було то зброя від Американців, то безвізовий режим, то прихід великих авіакомпаній, то відкриття всесвітньовідомих торгівельних мереж...
а зараз - прям жодної позитивної новини - одне суцільне гівно на гівні і гівном прибарвлене
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29.03.2021 21:20
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Правила форума Совет форумчан
Дійшло?
Але це тільки до Мінфіну.
До інших зебілів, до клована, до бені - не дійде. І в серпні-іересні можемо отрииати дефолт.
До речі, в травні-червні - можемо отримати відставку уряду Шмигаля.
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29.03.2021 20:50 Ответить
Просто ще одна заява. Все одно нічого не зроблять для поновлення співпраці з МВФ.
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29.03.2021 20:56 Ответить
цікаво як за часів Пороха в нас було то зброя від Американців, то безвізовий режим, то прихід великих авіакомпаній, то відкриття всесвітньовідомих торгівельних мереж...
а зараз - прям жодної позитивної новини - одне суцільне гівно на гівні і гівном прибарвлене
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29.03.2021 21:20 Ответить
Бачу санкції проти Медведчука й Козака не позитивна новина. ПОП дав їм можливість розвернутись, а Зе все поламав. Співчуваю.
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29.03.2021 21:43 Ответить
А мав ламати їх ще в 2019-му, одразу після виборів. До виборів держава Україна не мала права цього робити. Хіба що... вам, зебілам не дійшли очевидні істини.
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29.03.2021 22:33 Ответить
Я и смотрю , что их санкциями так достали , что мертветчук смылся аж в омерику , или не смылся ?
Хотя тут на цензоре уже было расследование выложено ( не помню от кого ) , что ему эти санкции как мёртвому припарка
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29.03.2021 23:42 Ответить
чому мєртвєчук, якого звинувачують в фінансуванні терроризму ще на свободі?
чому зєля його не заарештовує?
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30.03.2021 06:11 Ответить
Іще буде прикро, що дефолт можна робити бо є економічна обгрунтованість. А тут просто прокрались.
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29.03.2021 21:02 Ответить
Йдіть у сраку,з МВФ разом.
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29.03.2021 20:51 Ответить
понесеш золоті зуби на Майдан?
Як Голоборотько
Щоб відновити співпрацю з МВФ, Україна має повернутися до своїх зобов'язань, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 9573
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29.03.2021 20:55 Ответить
Как отличить фото Голобородька от фото Нелоха?
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29.03.2021 20:59 Ответить
по запаху, від одного добре тхне неудержиміми пабедами
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29.03.2021 21:03 Ответить
У Голобородьки на лацкане пиджака значек с флагом Украины. На Нелохе нет.
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29.03.2021 21:05 Ответить
Тебе не кажется, что ему поставили ряд условий, вернее указивок и ограниченное время для их выполнения?. После чего он подает в отставку. Привет
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29.03.2021 21:13 Ответить
Саламчик! Угу, с самого начала было такое ощущение. Но тут ему - не там, и он все глубже увязает в политическом болоте,одновременно пытаясь исполнить шпагат в стиле волочковой.
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29.03.2021 21:17 Ответить
Ну как бы........ при таком раскладе его не станут загонять как кабана, дадут возможность выехать в какой-нибудь медвежий угол, где он будет доживать свою лоховскую жизнь. Любой другой сценарий ему обойдется дороже.
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29.03.2021 21:26 Ответить
Ну так. Досидит свой срок в кресле президента. А там - все от вас зависит, кого вы изберете. У Пороха шансов нет. У националистов, традиционно, - тоже. Кто имеет шансы, на твой взгляд?
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29.03.2021 21:31 Ответить
Насчет шансов - вопрос пока открытый. Проблема в том, что придти должен тот, кто в короткий срок исправит все, что наГолобородил балаганный шут. Ты знаешь еще хоть одну фамилию? Я, если честно нет.Ну и вопрос на засыпку.......... что произойдет, если с подачи Пороха в страну пойдут поставки вакцины?
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29.03.2021 21:40 Ответить
Сразу - вопросы вакцин не обсуждаю, сами сидим в осадном положении,пока не появится проверенное лекарство.Вакцинироваться не будем. И можем сидеть еще года 3, минимум. А то, шо у вас наголобородили за последние 30 лет, может за короткий срок исправить только Один. Вы ж не любите прямых путей, вам надо потанцевать...."две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и две назад". Кошулин'ский и особо отмороженные националисты, на мое мнение. Лет на 10.
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29.03.2021 21:49 Ответить
Не обобщай. Не все у нас из школы Соломона Пляра.
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29.03.2021 23:17 Ответить
Не обобщаю. Анализирую историю Украины за крайние 200 лет.
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29.03.2021 23:21 Ответить
янелоху,на дорогу в його країну Обетованную? Хоч зараз скинусь,й гурт друзів також.
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29.03.2021 21:06 Ответить
нелох поїде - мудрий нарід залишиться.
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29.03.2021 21:09 Ответить
Ну тут ясно - боржник зобов'язаний перед кредиторами. Але головний обов'язок України перед собою - це зростати, а не вивалюватися в канаві. Бо з виваляним в канаві вже не хочуть навіть розмовляти. Занадто довго й обридливо валяється.
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29.03.2021 20:52 Ответить
Що це було? Нам зелена звізда? Завтра треба бігти по сірники і сіль?
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29.03.2021 20:53 Ответить
Это то, что даже зеленый министр уже молчать не может.
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29.03.2021 21:09 Ответить
Да ,вопросы с газом и электричеством решить надо ,надо снижать тарифы а барыг греющим на этом руки сажать на нары,ну а МВФ надо просто послать на ХЕР и всего делов ...
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29.03.2021 20:53 Ответить
На скока снижать? будущий президент Голозадько не знает шо вам обещать?
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29.03.2021 20:56 Ответить
ты петушка в декабре писала, что если поднимут тарифы пойдешь на майдан свергать зеленожопого ишака! ты ***** трусливая.
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29.03.2021 23:20 Ответить
Та кому ты впёрся тебя свергать подлечить на психушке и нормалёк..
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29.03.2021 23:31 Ответить
а на кого ты петушок вообще можешь повысить голос? ты ****** вспегда под юбкой.
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29.03.2021 23:34 Ответить
Шо,санитары на тебя орут ? Ну хорошо хоть не пиз*ят ..
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29.03.2021 23:40 Ответить
когда ты обсос снова на рыбалку, или не отходя от унитаза ловишь?
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29.03.2021 23:48 Ответить
Так вот где ты надыбал клёвые места ну потому санитары и орут ...
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29.03.2021 23:55 Ответить
Вы наверное великий экономист ?
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29.03.2021 23:46 Ответить
Величайший .
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29.03.2021 23:52 Ответить
Так рассчитайте тогда по чём должен быть газ , чтобы его было выгодно продавать потребителю в Украине , а не за границей
Можно конечно как шариков - взять всё и поделить , но жить мы будем хорошо но не долго 😏
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30.03.2021 00:13 Ответить
Сотрудничество с МВФ разбивается в мелкие дребезги, всего лишь от налоговых декларации украинских руководителей -- и не более того...
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29.03.2021 20:57 Ответить
с языка сняли!
только хотел написать - аудит заработанных плат (и расходов))) до "нулевой декларации" которую хотят пропихнуть, чтоб понять необъяснимые никакими законами экономики такие зарплаты при пустом держбюджете и долгах страны (и соизмеримость средних (не минимальных) зарпалт по стране и этого"золотого дождя" для госслужащих... и главное - за какие такие хероические и титановые усилия это все выплачивается (тарифную сетку еще никто не отменял)
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29.03.2021 21:36 Ответить
Финансовые агенты МВФ работают во всех странах Мира,в том числе и в Украине,но власти не знают об этом...,бойцы так сказать невидимого фронта,и только после их сообщений в центральный офис МВФ принимается решение... Вы плохо знакомы со спецификой работы Валютных фондов и кредитных банков...
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29.03.2021 20:57 Ответить
Дык зелёная шобла уже забила болт на все обязательства. Марченку еще не пояснили?
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29.03.2021 20:57 Ответить
Надо просто вернуть украденное из Привата и посадить Беню. Но у голозадька в жопе его рука торчит.
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29.03.2021 20:59 Ответить
"Кирило Шевченко рятує Коломойського у Лондонському суді. І це державна зрада."
https://www.youtube.com/watch?v=kc8M--pX7Mc
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29.03.2021 21:00 Ответить
Меморандум не вартий паперу, на якому він підписаний, доведено Будапештським меморандумом.
Договір з МВФ повинен бути з 3 пунктами 1) сума кредиту 2) відсотки 3) строк. Все решта - внутрішні справи України і посягання на її незалежність.
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29.03.2021 21:03 Ответить
Кредитор завжди перевіряє кредитну здатність пацієнта.
якщо ти дурник, бомж чи голосував за Голоборотька, - з тобою навіть говорити не стануть.
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29.03.2021 21:07 Ответить
Дело Коломойского отдельно друг от друга ведут сразу три штата США,Огайо,Дэлавер и Кентукки,а также ФБР и Минюст США,а это как говорят в Одессе, Колпак Мюллера отдыхает...
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29.03.2021 21:05 Ответить
Лише згадка про судову реформу робить відновлення співпраці з МВФ неможливим ! А без співпраці з МВФ ,Україні не бачити ЄС та НАТО , як власні вуха без дзеркала !!!)))
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29.03.2021 21:06 Ответить
Твк це ж є мета Янелоха.
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29.03.2021 21:08 Ответить
Віслючок ,лише лялька з кремлівського лялькового балагана !! А лялька з ганчір"я ,напхана тирсою , не спроможна на самостійні мислення чи дії,все за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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29.03.2021 21:14 Ответить
"По словам министра, речь идет об обещании Киева восстановить права НАПК, независимость НАБУ, провести судебную реформу, решить вопросы рынков газа и электричества. Это обязательства, подписанные в последнем меморандуме, сказал Марченко."

Какой подлый МВФ! Требует перестать быть свиньями, но Ерамк, Татаров, прочая ватная, коррумпированная гвардия из ОП, Венедиктова, Портнов и, наконец, Коломойский - против! А они сегодня власть в Украине, они и никто другой.
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29.03.2021 21:08 Ответить
Та ладно, по всьому видно, що Зеленський найбагатший, тому йому кредити не дають. Іще він наймудріший, тому його дурні на раду не запрошують, і найуспішніший - усі йому заздрять, проходу не дають. Іще й найсмішніший. Оце стільки достоїнств - що аж нема чого прокоментувати.
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29.03.2021 21:15 Ответить
"Вимоги МВФ" ,це локшина на віха лохтората !!!)))
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29.03.2021 21:15 Ответить
Тут есть один Нюанс...делать все возможное и невозможное,чтобы Украину не пустить в НАТО и ЕС,и крыса Мавзолейная не пожалеет никаких миллиардов и жизней для этой цели...Спросите зачем ему это?Ответ прост : ему не нужна успешная Украина у себя на пороге...ему нужны РАБы...РАБссиянские любым способом...ЛЮБЫМ,Белорусь по факту уже загреб...
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29.03.2021 21:15 Ответить
Это да, успешная Украина нужна Ес ))))
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29.03.2021 21:17 Ответить
Ага.Даже Словения и Македония с Хорватией...Болван ты толыК
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29.03.2021 21:21 Ответить
а я думаю что это ты дебил зомбированый
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29.03.2021 23:07 Ответить
Впершу чергу успішна Україна потрібна українцям і лише для Росіі успішна Україна,це загроза ,це кінець імперським амбіціям кремлівських параноїків !!)))
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29.03.2021 21:22 Ответить
Люди, не повторюйте казочки. Поки Європа нюхає російський газ, Кремлю нічого не загрожує. Ніяка успішна Україна, Польща, Чехія, Грузія, Литва, ... нічого не вирішують.
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29.03.2021 21:55 Ответить
Якби не загрожувало ,то кремлівські параноїкі так не казились !!! Україна була перлиною РІ ,тому Ленін розв"язав жорстоку бойню за Україну ,навіть пожертвувавши Польщею,Фінляндією та Балтією !!!))
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29.03.2021 22:11 Ответить
Вдалв євроінтеграція України ,це сама дієва санкція проти Росіі ,це каталізатор прискорення руйнаціі РІ !!!)))
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29.03.2021 21:19 Ответить
Торговый оборот Украина-ЕС вырос до 43 % при Гройсмане..Крысы Мавзолейные хрюкните чего нить... Было тупое
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29.03.2021 21:19 Ответить
Вопрос накопился ...за счет чего Гройсман без Крыма и части Донбасса увеличил торговлю с ЕС?
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29.03.2021 21:24 Ответить
Щас иван сулима проспиться и все тебе расскажет.
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29.03.2021 21:27 Ответить
"Зелю геть!" "Дострокові!" "Любі моїїїїї!" !!!)))
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29.03.2021 21:44 Ответить
Про 43% сказал не кто нибудь а Ангела Меркель...
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29.03.2021 21:26 Ответить
Украина никому ничего не должна.Ты об чём вообще министр ?
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29.03.2021 21:39 Ответить
чуть другое но честно смеялся в слух, кстати, а класно уложили знакомого *****, ну сказали - нет ничего ждём и стоим в очередь:

https://www.youtube.com/watch?v=zNvj4UOU4v4&ab_channel=%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90

CKAHДАЛ! ***** НАEXAЛ НА ЛАТВИЮ, НО ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК!
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29.03.2021 21:44 Ответить
Так один "радник" сказав, що МВФ "обкакався", то це у МВФ-а проблеми, а не в ЗЕлених. От нехай і думають, як нам тепер гроші позичити, у нас же все гаразд, проблем немає.)))
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29.03.2021 21:49 Ответить
"Уменьшить заимствования..." Эвфемизм эдакий, догнали "трускавецкие" госдолг до 90 ярдов долларов и ишо куражатся, мол, "уменьшили мы".
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30.03.2021 00:31 Ответить
Ой!!!

А шо "вот-вот сейчас прямо уже скоро" теперь не работает?
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30.03.2021 01:54 Ответить
 
 