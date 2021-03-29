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железная дорога (1409) поезд (1022) Укрзализныця (2688)

На участке железной дороги, на котором под Запорожьем поезд сошел с рельсов, восстановили движение, - "Укрзализныця"

На участке железной дороги, на котором под Запорожьем поезд сошел с рельсов, восстановили движение, -

Из-за инцидента задерживаются 7 рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, информирует Цензор.НЕТ..

Так, поезд №731 Запорожье-Киев уже отправился из Запорожья и проследует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов.

Также с опозданием на ориентировочно 1-2 часа проследуют поезда:

- №070 Мариуполь - Львов;

- №738 Запорожье - Киев;

- №012 Новоалексеевка - Киев;

- №010 Мариуполь - Киев;

- №116 Бердянск - Киев;

- №088 Новоалексеевка - Ковель.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья. ВИДЕО

"Точное время опоздания может корректироваться и зависеть от хода восстановительных работ, которые до сих пор продолжаются. Указанные выше рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости. Просим пассажиров с билетами на эти рейсы с пониманием отнестись к ситуации, а также бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах", - отметили в "Укрзализныце".

Восстановительные работы на поврежденном участке железнодорожных путей продолжатся ночью.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в 50 км от Запорожья с рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити+". Никто не пострадал, всех пассажиров доставили в Запорожье резервным поездом. "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины аварии.

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Это занимательно - https://www.youtube.com/watch?v=htYsvs5OZ8Y
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29.03.2021 23:12 Ответить
Пожинаем последствия"гиперлупов" и Нью Васюков. Вместо системной работы-ремонта и содержания пути,электрефикации,закупки подвижного состава УКРАИНСКОГО производства,ПОЛНУЮ ликвидацию прокладок"обслуживающих" УЗ какие то набсоветы,сумасшедшие гиперлупы и т.п.и все вместо РАБОТЫ,которую заменяют говорильней,при этом грабят. Я удивлен что аварийность относительно небольшая. При таком отношении в Украине УЗ скоро обанкротится и лихие парни из Госкомимущество"продадут" за ПОЛКОПЕЙКИ тому кто жирно "занесет". Попытки уже очень явные ( разделить УЗ -пассажироперевозки ( ВО ВСЕХ странах УБЫТОЧНЫЕ)) и грузовые( всегда прибыльные ДАЖЕ с САМЫМИ низкими тарифами,как у нас) Пассажиров на государство,перевозки в карман "очередному бедняку"( супер бизнесмену,ПОКУПАЮЩЕМУ за взятку решение чиновников.В ЛЮБОЙ стране( кроме Раши)эти "таварищи " сидели бы) У нас это" ЫЛИТА".В НИЩЕЙ стране зп.в УЗ "дикие" даже для развитых стран мира. При этом НИКАКОЙ нормальной работы за ДИКО большую зарплату. В государстве ПОЛНОСТЬЮ отсутствует ОТВЕТСТВЕНОСЬ. Как подаётся новость- ну происшествие.НЕТ это может быть
1.теракт;
2.должностная халатность;
3.должностное преступление;
И есть масса людей ,получающих ДИКО большую зарплату и РАНЕЕ отвечавшие что бы этого не было. Уверен,сейчас из инструкций "вымыты" и размыты пункты об ответственности! НИКОГО( кроме стрелочника с зп. 8000 гр.) Не накажут. Да и кого интересуют причины. Вот если бы пострадали при этом "модные люди" или их отпрыски тогда ,возможно был бы "срач"- Кто допустил,как могло? А сейчас это просто происшествие( НЕ АВАРИЯ с ЛЮДЬМИ)
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30.03.2021 06:55 Ответить
Часто поезда сходят с рельсов. ДРГ
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06.04.2021 10:25 Ответить
 
 