Салливан на встрече с Ермаком: США продолжат помогать Украине получить членство в НАТО, проводить реформы и бороться с дезинформацией

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, Ермак поблагодарил США за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также предоставление помощи, которая способствует усилению обороноспособности государства.

Глава ОП рассказал собеседнику о ситуации на Донбассе, отметив, что в последние недели "наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших". Он отметил, что США могут сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе.

Сообщил Ермак о ходе реформ в Украине и создании Центра противодействия дезинформации.

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Советник Президента США по вопросам национальной безопасности подчеркнул важность сотрудничества в вопросе противодействия дезинформации.

"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", - сказал он.

Джейкоб Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ. Он отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических, безопасности целей.

Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.

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