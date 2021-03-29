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США (24834) Ермак Андрей (1240) Офис Президента (1775) Салливан Джейк (252)

Салливан на встрече с Ермаком: США продолжат помогать Украине получить членство в НАТО, проводить реформы и бороться с дезинформацией

Салливан на встрече с Ермаком: США продолжат помогать Украине получить членство в НАТО, проводить реформы и бороться с дезинформацией

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, Ермак поблагодарил США за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также предоставление помощи, которая способствует усилению обороноспособности государства.

Глава ОП рассказал собеседнику о ситуации на Донбассе, отметив, что в последние недели "наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших". Он отметил, что США могут сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе.

Сообщил Ермак о ходе реформ в Украине и создании Центра противодействия дезинформации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Россию ждут "тяжелые дни", - советник Байдена по нацбезопасности Салливан

Советник Президента США по вопросам национальной безопасности подчеркнул важность сотрудничества в вопросе противодействия дезинформации.

"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", - сказал он.

Джейкоб Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ. Он отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических, безопасности целей.

Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.

Также читайте: Слова Байдена о "Путине-убийце" очень важны для украинцев, которые умирают от российских пуль, мин и снарядов, - Хомчак

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Топ комментарии
+18
Как это Дерьмак не напомнил за своего брата, убиенного на Донбассе?
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29.03.2021 22:03
+10
Зачем туда звонит дерьмак,когда на него чуть ли не весь конгресс плюет,после того ,как оно им сбрехало про убиенного братца...
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29.03.2021 22:04
+8
а Ермак продолжит проводить в Раду открытых русскамирских сепаров с несколькими незакрытыми уголовными делами..
просто Ермак и Саливан имеют ввиду разные Украины..
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29.03.2021 22:04
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Как это Дерьмак не напомнил за своего брата, убиенного на Донбассе?
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29.03.2021 22:03 Ответить
Зачем туда звонит дерьмак,когда на него чуть ли не весь конгресс плюет,после того ,как оно им сбрехало про убиенного братца...
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29.03.2021 22:04 Ответить
Помогают тем, кто старательно что-то полезное делает... ...лучше б стыцы помогли зеликам вообще ничего руками не трогать...
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29.03.2021 22:04 Ответить
Салліван на зустрічі з Єрмаком: США продовжать допомагати Україні отримати членство в НАТО, проводити реформи і боротися з дезінформацією - Цензор.НЕТ 2511
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29.03.2021 22:25 Ответить
Работал кадысь в тренировочном центре военном -- Югославский конфликт был -- там группа отрабатывала освобождение заложников в автобусе и куча оружия была, разного. И УЗИ был -- здоровенный, с деревянным прикладом и, наверное, тяжелей ППШ -- очень я удивился тогда такому одоробалу... -- а этот -- конфетка на палочке...*)
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29.03.2021 22:49 Ответить
Угу, первые пехотные модели были с деревянным прикладом. Кстати, в гражданском исполнении, которое продается тут (полу-авто карабин) как раз такой приклад удобнее для прицельной стрельбы.
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29.03.2021 22:55 Ответить
а Ермак продолжит проводить в Раду открытых русскамирских сепаров с несколькими незакрытыми уголовными делами..
просто Ермак и Саливан имеют ввиду разные Украины..
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29.03.2021 22:04 Ответить
Прекрасная новость на ночь. Теперь можно спать спокойно.
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29.03.2021 22:05 Ответить
а що, дЄрьмака, вже заарештували?
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29.03.2021 22:08 Ответить
Єрмак напевне тупий, бо не знає, що при "режимі тиші" вбитих немає. Якщо є вбиті, то немає режиму тиші. Напевне Салліван це зауважив, тому і говорив все, що Єрмак хотів почути. Хоча швидше за все з усього, що говорив Салліван, Єрмак розумів тільки "єс". Бо я не впевнений, що людина, яка не може вивчити українську, розуміє англійську.
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29.03.2021 22:09 Ответить
У вас щось зелене протікає.
23.03.21

"https://censor.net/ua/news/3255033/*************************************************************************************************"
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29.03.2021 22:18 Ответить
Салливан, всё, что ты только что сообщил Елдаку, уже лежит на столе у }{уйла.
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29.03.2021 22:10 Ответить
Так я понял Зе просто свадебный генерал спец по видосикам потрендеть одним словом актер разговорного жанра
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29.03.2021 22:11 Ответить
Тема обсуждения Ермаком и Салливаном провала операции "вагнеровцев" - не раскрыта!
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29.03.2021 22:15 Ответить
Кому він це каже? Агенту *****.
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29.03.2021 22:16 Ответить
После уточнения "со ссилкой на пресс-службу ОП" верить можно лишь в то что говорили они действительно "по телефону"! Всё остальное -"Мендель сказала"!
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29.03.2021 22:17 Ответить
логічно
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29.03.2021 22:23 Ответить
Салливан на встрече с Ермаком: США продолжат помогать Украине получить членство в НАТО, проводить реформы и бороться с дезинформацией

Этим он Ермака точно не обрадовал.
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29.03.2021 22:22 Ответить
Как сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/kerivnik-ofisu-prezidenta-proviv-telefonnu-rozmovu-z-radniko-67401 пресс-службу ОП . Завтра Салливан американский скажет,что вообще не ведает,кто таков ермак,так как знает совсем другую кличку в украинском оп
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29.03.2021 22:28 Ответить
Джейкоб Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ. Источник: https://censor.net/ru/n3256325

Экс-упраляющий Привата Дубилет, которому предъявили подозрение сбежал и объявлен в розыск!
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29.03.2021 22:33 Ответить
...Єрмак таки додзвонився до Джейка? чудова новина...а хто на фото?
Салліван на зустрічі з Єрмаком: США продовжать допомагати Україні отримати членство в НАТО, проводити реформи і боротися з дезінформацією - Цензор.НЕТ 3713
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29.03.2021 23:46 Ответить
А всё же, зелебобы, расскажите нам: где и когда, по спискам какой партии вы голосовали за этого Ермака ? Ну и за остальную банду тоже, конечно (кроме Бубочки).
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30.03.2021 00:18 Ответить
А Райнін і Ложкін (вони були главами АП при Порошенку ?) проводили подібні переговори ?
Я їх взагалі бачила лише на параді, коли вони подавали нагородні документи.
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30.03.2021 00:39 Ответить
Постсоветская система крайне лжива: она сконструирована так что Президент должен быть номинальной фигурой, этакой "говорящей головой"; а реально страной руководит глава АП.
Порошенко сломал эту систему, и руководил страной сам. За что и был смещён с должности с помощью "голобородьки".
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30.03.2021 00:58 Ответить
Я что-то ничего не пойму, кто такой этот ермак,чтоб обсуждать какие-либо вопросы с советником Президента США? Глава оп это обычный завхоз! Его дело заниматься хозяйственной частью, но не вести с кем-либо переговоры от имени Украины. Его должность вообще не публичная. Граждане Украины даже знать и слышать о нём не должны. Это не политическая фигура.
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30.03.2021 02:00 Ответить
На фото опубликованной Цензором рядом с Ермаком не Салливан

он выглядит так
https://www.the-sun.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/NINTCHDBPICT000621828178.jpg?w=620
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30.03.2021 04:35 Ответить
После сигнала переданного через Шмыгаля руководство США решило еще раз повторить свои требования - борьба с коррупцией, реализация программы реформ.
"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
текст официального сообщения"

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/29/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-call-with-head-of-presidential-office-andriy-yermak-of-ukraine/
"... in support of President Volodymyr Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine."

На самом деле разговор был значительно более жестким. даже в аппарате Салливана его называют "... не характерно, жестким"
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30.03.2021 06:31 Ответить
"він нам роскаже навіть те, про що говорив Грішка Самозванец с отцом Варлаамом на брест-литовской границе", і хто може зрозуміти, що сказав Єрмак і про що вони говорили. Надуває щоки,щось його активність останнім часом підозріла - невже бубочка його "приговорив" і для підняття рейтингу пожертвує цю "фігуру".
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30.03.2021 07:06 Ответить
А що вже був референдум стосовно вступу в НАТО?!
А в разі вступу без референдуму - Україна може втратити ще частину території.
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30.03.2021 08:00 Ответить
 
 