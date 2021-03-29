Салливан на встрече с Ермаком: США продолжат помогать Украине получить членство в НАТО, проводить реформы и бороться с дезинформацией
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, Ермак поблагодарил США за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также предоставление помощи, которая способствует усилению обороноспособности государства.
Глава ОП рассказал собеседнику о ситуации на Донбассе, отметив, что в последние недели "наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших". Он отметил, что США могут сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе.
Сообщил Ермак о ходе реформ в Украине и создании Центра противодействия дезинформации.
Советник Президента США по вопросам национальной безопасности подчеркнул важность сотрудничества в вопросе противодействия дезинформации.
"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", - сказал он.
Джейкоб Салливан также отметил усилия Украины в проведении реформ. Он отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических, безопасности целей.
Также он заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.
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просто Ермак и Саливан имеют ввиду разные Украины..
23.03.21
"https://censor.net/ua/news/3255033/*************************************************************************************************"
Этим он Ермака точно не обрадовал.
Экс-упраляющий Привата Дубилет, которому предъявили подозрение сбежал и объявлен в розыск!
Я їх взагалі бачила лише на параді, коли вони подавали нагородні документи.
Порошенко сломал эту систему, и руководил страной сам. За что и был смещён с должности с помощью "голобородьки".
он выглядит так
https://www.the-sun.com/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/NINTCHDBPICT000621828178.jpg?w=620
"Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонный разговор с с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.
текст официального сообщения"
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/29/statement-by-nsc-spokesperson-emily-horne-on-national-security-advisor-jake-sullivans-call-with-head-of-presidential-office-andriy-yermak-of-ukraine/
"... in support of President Volodymyr Zelenskyy's plan to tackle corruption and implement a reform agenda that delivers justice, security, and prosperity to the people of Ukraine."
На самом деле разговор был значительно более жестким. даже в аппарате Салливана его называют "... не характерно, жестким"
А в разі вступу без референдуму - Україна може втратити ще частину території.