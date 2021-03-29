Главные новости 29 марта: Кремль хочет переговоров о Донбассе без Украины, на Прикарпатье и Донетчине прошли довыборы в Раду

Кремль хочет собрать "нормандскую четверку" без Зеленского, на Прикарпатье и Донетчине выбрали депутатов в Раду, новые аресты по делу Семенченко и Шевченко и по делу о протестах под ОП, - главные новости Украины

Кремль хочет поговорить о Донбассе без Украины

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что сейчас организуется видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. В частности, они обсудят обострение на Донбассе. Участие Владимира Зеленского не предусмотрено. Наш МИД раскритиковал эти планы и заявил, что судьба нашей страны не должна обсуждаться без нашего участия.

Довыборы на Прикарпатье и Донбассе

Депутатов в Раду выбирали в В Донецкой и Ивано-Франковской областях. На Донетчине победил мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов, он набрал 65,46% голосов. На Ивано-Франковщине результат еще неизвестен, там обработали всего половину бюллетеней. Лидирует Василий Вирастюк с 32,47%, Руслан Кошулинский набрал 29,08%, Александр Шевченко - 27,62%.

Экс-комбата "Донбасса" отправили под домашний арест

По делу Семенченко и Шевченко под домашний арест отправили бывшего второго командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Его подозревают в соучастии в организации частной военной компании Donbass Battalion Corporation вместе с экс-депутатом и бывшим командиром "Донбасса" Семеном Семенченко.

Активиста Ратушного отправили под домашний арест из-за протеста под ОП

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Роман Ратушный - руководитель инициативы "Защитим Протасов яр".

Дубилета объявили в розыск

Бывшего главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года. Постановление о розыске вынес и.о. Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

Против Палицы открыли дело

Дело против лидера партии "За майбутнє", соратника Коломойского Игоря Палицы, открыл Офис генпрокурора. По данным ЦПК, уровень задекларированных Палицей расходов превышает уровень задекларированных им доходов, а операции по купле и продаже недвижимости похожи на отмывание средств.

Раскол в "Голосе"

10 депутатов "Голоса" - это половина фракции в Раде - выступили с заявлением о том, что партийное руководство узурпировало власть, ведет тайные переговоры со "слугами народа" и ставит палки в колеса антикоррупционной деятельности. Подписавшие заявления депутаты требуют изменить устав партии и провести новые выборы ее руководства.

Пенсионерку в Крыму приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины

По версии оккупантов, жительница Севастополя Галина Долгополая якобы шпионила в пользу Украины, собирая данные о Черноморском флоте РФ. Омбудсмен Денисова называет дело сфабрикованным и призывает международное сообщество вмешаться.

Поезд сошел с рельсов под Запорожьем

С рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити+". Все 88 пассажиров целы. Движение на участке дороги уже восстановили, поезда следуют с небольшой задержкой.