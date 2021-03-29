Вирастюк лидирует на довыборах на Прикарпатье, "слуги народа" заявляют о нарушениях
ЦИК обработала более половины протоколов на округе №87, на котором проходят довыборы в Раду. Вирастюк лидирует, но в СН считают, что его результат был бы лучше, если бы не нарушения.
Сейчас обработано 50,42% протоколов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК. Василий Вирастюк набирает 32,47% голосов, Руслан Кошулинский - 29,08%, Александр Шевченко - 27,62%.
Окончательные результаты голосования должны установить до 12 апреля.
При этом в партии "Слуга народа" недовольны результатами своего кандидата. Об это заявил на брифинге председатель партии Александр Корниенко, сообщает "Укринформ".
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"Там происходили достаточно массовые нарушения на этом округе (№87. - Ред.) Со стороны одного из наших оппонентов. И, соответственно, очень много этих событий по разным участкам. Часть участков, на взгляд наших юристов, наблюдателей и доверенных лиц кандидата, нуждаются в пересчете. Поэтому эти акты подаются в окружную избирательную комиссию, а она, соответственно, дальше, согласно Избирательного кодекса, закона "О выборах народных депутатов Украины", принимает решение о пересчете на отдельных участках или уточнении и так далее", - отметил Корниенко.
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Пожалуйста, подождите...
погано, що програв Кошулинський, а з ним й всі проукраїнські сили.
погано, що перемагає черговий здебільнений "слуганароду", до людей, відповідно, так нічого й не "доходить".
Вообще-то именно Шевченко в этом забеге является человеком Коломойского - фракция "за Майбутнє" - это фракция Коломойши.
арестович - смотрело. я - нет
но картинку из 3 сезона я видел и не раз - в интернете
показать? на
и эта картинка не стеб. это то чего добивается зеленый вымиратец ну и арестович как его подельник.
а чтобы увидеть картинку больше - потрать 10 минут и найди ее в интернете с описанием. подсказка - цветные области это государства на которые распалась Украина после правления голобородько
Легитимная Украины - ныне Киевская область, включая Киев, но без Троещины, которое стало "королевством - нашим отечественным Монако";
Первая Украина - ныне Черниговская область;
Великая Украина - ныне Сумская область;
Слобожанщина - нынешняя Харьковская область, где "на троне восседает Жанна Юрьевна";
Шведская Украина - бывшая Полтавщина. Но Швеция на пересмотр результатов Полтавской битвы местным облсоветом не реагирует - "отмалчивается";
СССР (Союз Свободных Самодостаточных Республик) - нынешние Донецкая и Луганская области со столицей в Горловке;
Западная Джорджия - Волынь, где правит, судя по описанию, некто срисованный с Михеила Саакашвили, которому удалось прорваться в Украину из Польши и закрепиться;
Галицкое Королевство - "понятно", цитируя героя сериала;
СлУР Фузия - нынешнее Закарпатье;
Ивано-Франковская область вообще никак не может закончить 400 референдумов, на которых рассматриваются варианты наименования государства;
Черноморская Конфедерация (Одесская область) - "пока только Одесса, но у них очень большие амбиции";
Баштановая Республика (Николаевская область) со столицей в Арбузовке;
две Херсонщины - Северная и Южная, образовались ввиду того, что "два больших кандидата вошли во второй тур" и, чтобы не ссориться, решили разделить область;
Уманская Автономная Республика с ее Черкасским доминионом;
ТОТ (Желтые воды) - "тимчасова орендована територія, по сути - Китай".https://kievvlast.com.ua/vybory/sluga-naroda--3-korolevstvo-troeshhina-shvedskaya-ukraina-i-donetsko-luganskij-sssr-foto
Чего добивается? Крымского Эмирата? Шведской Украины? Серьезно? Ты идиот?
Это же стеб чистой воды. Лечись, у тебя же разжижение мозга.
выборы клоуна (учителя) в президенты тоже было стебом до поры до времени
И шуток явно не понимаешь.
"Шведская Украина" и "Троещинское Монако" - это "то, чего добивается Зеленский"
Не, у тебя явно разжижение головного мозга. Человек, способный мыслить, такое не сморозил бы.
"оже было стебом до поры до времени"
Дооо...по этой причине давай каждый выпуск 95 квартала будем рассматривать под лупой - ведь все, над чем там шутили, танцевали и пели - это планы Зеленского, ага.
потому что не построить логическую цепочку между действиями по местному референдуму и картинкой с Украиной в виде множества отдельных местных образований может только тот кто с логикой и мозгами не дружит. а вот выделить в этой информации названия из юмористического сериала и построить цепочку к ним - это уровень дебила. поздравляю!
Тут все просто. Я - логик, ты - шизофреник. Потому я делаю выводы логические, а ты - шизофренические.
И да, очень смешно читать про "тупых" от тебя. У тебя ведь IQ не выше 90 и логика не работает вообще.
сделаем просто - ты "логик" просто пройдешь нахер. после твоего зашквара с госрезервом и масками твой уровень "логики" для меня лично давно понятен. да и не только для меня как оказалось. поэтому просто иди....
что ты из себя строишь? какой ты нахер "аналитик"? логик мля... ты сложить два и три уже не в силах. потому что вторая цифра не два как ты привык
"критически оценивать"... А ха ха ха ха
мыло того что ты тупой. так ты еще и самовлюбленный петух
твое обоснование свелось к двум тезисам
1. картинка - сатира
2. зеленский не хочет создавать "Шведскую Украину", "Троещинское Монако" и "Крымский Эмират"
это ты называешь логикой?
ты шизоид который смотрит в книгу а видит фигу! до тебя так и не дошел ни смиысл картинки ни то что я написал.
ты дурачок а не "логик"
вот что я писал
"а прикиньте чего будет если слуги пропихнут свой закон про референдумы? прикинули? картинку в начале последнего сезона "слуга уродов" помните? отож...."
"и эта картинка не стеб. это то чего добивается зеленый вымиратец"
"не построить логическую цепочку между действиями по местному референдуму и картинкой с Украиной в виде множества отдельных местных образований может только тот кто с логикой и мозгами не дружит"
складываем выделенное вместе
если слуги пропихнут свой закон про референдумы, это то чего добивается зеленый вымиратец,построить логическую цепочку между действиями по местному референдуму и картинкой с Украиной в виде множества отдельных местных образований
читай!
я понял что тебе тупоголовому что то рассказывать нереально
ты колированый дебил на своей волне и опускаться на твой уровень "логики" я не намерен
если до тебя не доходит - вернись в школу для умственно отсталых которая тебе выдала справку вместо аттестата
Не расстраивайся - просто психически здоровые люди могут не разделять твои шизоидные фантазии - это нормально.
А у Кошулинского, к сожалению шансов уже нет.
От якби Кошулинський пройшов - оце інша справа!!!
І ще раз напишу зі всього того мотлоху, що там балотувалося - Кошулинський найкращий варіант.
Навіть у випадку перемоги Кошулинського загальний обсяг пристосуванців серед виборців у колись патріотичному регіоні шокує. Зрештою, нехай тепер з цим живуть і жують та замість вакцин колють асфальт, на якому їхній улюбленець ще й наварити зумів понад усяку міру. Ага, і забудьте про Європу. Ви вже вибрали свої цінності.
Щодо переможця Андрія Аксьонова на окрузі №50 у Донецькій області. Виборцям тут уже нічого не допоможе, навіть коли в них на очах путін разом із своїми найманцями та місцевими сепаратистами стануть убивати їхніх рідних, ці побіжать голосувати за проповідників русскага міра та обливати брудом усе українське.
Пригадуєте Нєкрасова: "Люди холопского звания - сущие псы иногда. Чем тяжелей наказание, тем им милей господа..." Активні раби побігли голосувати за тих, хто приніс у їхні домівки смерть і нещастя. Там - офіційний русскій мір, тут буковельсько-злодійська мафія Коломойського.