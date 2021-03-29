Двум наемникам РФ сообщили о подозрении в пытках украинских военнослужащих в "тюрьмах ДНР", - Офис Генпрокурора

Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум гражданам Украины за нарушение законов и обычаев войны - по ч. 1 ст. 438 УК.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, по данным следствия, один из подозреваемых в апреле 2014 - феврале 2015 года, будучи охранником в "тюрьме", обустроенной оккупационными властями РФ в Донецкой области на базе регионального управления Службы безопасности Украины, жестоко обращался с украинскими военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны. Он регулярно избивал пленных, нанося телесные повреждения, в том числе в виде переломов ребер. Целью пыток было получение показаний о якобы совершении преступлений "заключенными".

Второй подозреваемый организовал в "тюрьме" так называемой "ДНР", обустроенной на базе изоляторов временного содержания Снежнянского горотдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области, незаконное содержание военнослужащих Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины. Военнопленные содержались в ненадлежащих санитарно-гигиенических условиях в помещениях с недостаточным количеством мест, без должного питания.

Установлено, что в этих "тюрьмах ДНР" содержалось более 150 военнослужащих.

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Такие действия являются нарушением ст 13, 17, 25, 29 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, которая запрещает негуманное обращение с военнопленными.

Всего органами прокуратуры установлено, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей действовало более 160 мест незаконного содержания, в которых на протяжении 2014-2019 годов содержалось более 1900 военнослужащих.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением СБУ.