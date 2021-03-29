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Из-за коронавируса Польша с 30 марта меняет режим въезда в страну

Из-за коронавируса Польша с 30 марта меняет режим въезда в страну

Из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 Польша с 30 марта меняет режим въезда в страну.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в Польше.

Лиц, въезжающих в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут направлять на обязательный карантин. Даже несмотря на наличие у них отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного перед въездом. Однако освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста, выполненного на территории Польши. В связи с этим необходимо сдать PCR или антиген-тест.

Лица, въезжающие в Польшу из Шенгенской зоны, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. При отсутствии теста они будут направляться на карантин. Освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного на территории Польши.

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29.03.2021 23:22 Ответить
Дійсно, смішно. Або сидиш на карантині два тижні, або платиш приблизно 200 злотих і сидиш півтори тижні ждеш результати тесту. Тобто шило на мило.
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29.03.2021 23:38 Ответить
Тут таке =сидіння= протягом трьох днів коштує до 2 тисяч. Вертаєшся - мусиш їхати в готель, три дні не виходити з кімнати (наглядач сидить в коридорі), здав тестик, якусь там їжу приносять і чекаєш результат. І їм начхати на негативний тест, зроблений перед посадкою.
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29.03.2021 23:56 Ответить
«Ничего личного- только бизнес»
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30.03.2021 00:47 Ответить
Знають вони про "негативні" результати, українські туристи з Єгипту, Тунісу і т.п. покажуть вам і з мокрою печаткою і з голограмою, ціна питання- 800 гривень
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30.03.2021 07:57 Ответить
Как бы своим коментом не навредить такой инфе
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29.03.2021 23:34 Ответить
нехай щастить.
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29.03.2021 23:44 Ответить
 
 