Из-за коронавируса Польша с 30 марта меняет режим въезда в страну

Из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 Польша с 30 марта меняет режим въезда в страну.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в Польше.

Лиц, въезжающих в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут направлять на обязательный карантин. Даже несмотря на наличие у них отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного перед въездом. Однако освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста, выполненного на территории Польши. В связи с этим необходимо сдать PCR или антиген-тест.

Лица, въезжающие в Польшу из Шенгенской зоны, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. При отсутствии теста они будут направляться на карантин. Освобождение от карантина возможно в случае получения отрицательного результата теста на коронавирус, выполненного на территории Польши.

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