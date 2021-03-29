На двух украинских подростков напали в австрийском Граце, один из них в больнице с ножевым ранением
Братья-украинцы 15 и 17 лет дали в интернете объявление о продаже одежды. Потенциальный покупатель предложил им встретиться в подземном переходе. Когда мужчина примерил куртку, братьев окружили несколько человек в масках.
Нападение произошло 28 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на австрийское издание Heute.
Один из нападавший угрожал братьям пистолетом, другой - ножом. У них потребовали деньги, ценные вещи и принесенную для продажи одежду. Когда старший брат начал сопротивляться, началась драка. Во время инцидента 17-летний подросток получил серьезное ранение ножом, а его младший брат - травмы лица.
После этого нападавшие скрылись, а старшего подростка госпитализировали. Нападение расследуют полицейские Граца.
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К сожалению , полностью забитый беженцами .
Что бросается в глаза - в скверах полно сидит беженцев - дышат воздухом
Молодые ребята занимаются спортом . Все это напоминает , как у нас себя ведут кавказцы.
Через скверы даже ходить неприятно
А австрийцы в это время пашут - за себя и за того парня ( в сквере)
В Австрии и Словакии законом запретить строительство мечетей
К сожалению , в Брюсселе все ПОНАЕХАВШИЕ , потому и играют в толерантность . Свой срок отсидят и едут по своим странам, а аборигены мучаются
Люто плюсую.
У них прямая заинтересованность рожать детей в Австрии
А ближе к вечеру и ночью начинают "промышлять"!!!
уже за ношеные кишки режут
богато живут
Dire Straits - Sultans Of Swing 1979 Live Videohttps://youtu.be/AaAE33rMTSk смог преодолеть
Хутин-пУЙЛО.
РФ - ворог.
Крим - Україна!
Кацапи - мерзота!
Хутин&кацапи - ПНХ!
А треба так - вчинив злочин хтось - злочинця до в'язниці УСЯ РОДИНА на депортацію, й його коли відсидить депортувати туди звідки біженці були. Тоді й тільки тоді почнуть думати, бо підставити усю родину не схочуть.
Там паризький комісар поліції каже знайомому:
- Чекаю з нетерпінням місяця Рамадан!
- Чому? Ти ж не мусульманин!
- Та все просто, - у Рамадан значно падає рівень злочинності в Парижі.
Арабські бандити, виявляється, дуже богобоязливі. )))
Пока хозяин куртки не нашёлся.