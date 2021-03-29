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Нацслужба здоровья начала проверку больниц Укрзализныци, которые отказываются принимать пациентов с COVID-19, - Ляшко

Нацслужба здоровья начала проверку больниц Укрзализныци, которые отказываются принимать пациентов с COVID-19, - Ляшко

Национальная служба здоровья Украины начала проверку медучреждений АО "Укрзализныця", которым были выделены средства на лечение пациентов с COVID-19, которые затем отказались их принимать.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Ляшко отметил, что средства были выделены медучреждениям системы Укрзализныци для подготовки к госпитализации пациентов с COVID-19, так как  эти больницы определены как резервные.

"Больницы Укрзализныци – это ведомственные больницы, мы их ввели в перечень медучреждений, которые оказывают помощь при COVID-19, мы им выделили средства. НСЗУ после заключения контракта выплатила средства на подготовку - на закупку лекарств, на закупку кислородных концентраторов, на закупку средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три больницы "Укрзализныци" не приняли больных COVID-19, это дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы, - Степанов

"После того, как больницам Укрзализныци выделили средства, они должны были начать госпитализации больных с COVID-19. Они получили 60 млн грн дополнительного финансирования из госбюджета для девяти больниц. У меня сейчас вопрос к собственникам, где сейчас эти деньги, почему мы не можем госпитализировать пациентов. С понедельника там работает аудит НСЗУ по проверке использования средств", - сказал чиновник.

Напоминаем, 24 марта три медучреждения системы Укрзализныци в Киеве не приняли больных с COVID-19.

Читайте также: Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок

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Топ комментарии
+5
Що на це скаже вєлікій залізничник Сірьожа Лєщенко?
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30.03.2021 00:00
+1
Ого, зашевелились с имитацией "аудита".
Неужели почуяли что степановские "цыфры" проверит Рада, и выяснится что "пандемии" нет ?
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30.03.2021 00:15
+1
В ближайшие дни есть шанс, что Израиль станет первой страной в мире, которая победила корону благодаря быстрой вакцинации.

Почему? Потому что евреи умные. (Наших евреев это не касается)

И тут вопрос не в деньгах, а в уме, в решительности и в способности отбросить политические интриги.
А именно. В прошлом июне 2020го, сразу после самого первого карантина, Израиль понял куда ветер дует и выделил 300 млн. долларов на подготовку к зимней эпидемии, койкоместа, кислород, врачи, новые отделения и тд, которую не сложно было предугадать.

А теперь второй факт.
Вместо того, чтобы сейчас "балдеть" - что "мы победили корону!, у нас всего 200 случаев в день на всю страну!", - Израиль выделил сегодня 1 млрд! долларов на... закупку будущих разработок вакцин при новых мутациях вируса, которые будут сильнее Pfizer и Modena.
То есть, вдумайтесь, - их (таких мутаций) ещё нет, но вакцины, которых тоже ещё нет!, уже куплены.

А теперь факт третий.
Когда Pfizer ещё только разрабатывал вакцину, и уже было понятно, что вакцина будет, то Pfizer объявил аукцион между странами - кто первый сможет купить вакцину, когда она поступит в продажу.
Стоимость одной бутылочки, если я не ошибаюсь, на том этапе была где-то то-ли 15 долларов, то-ли евро.
И страны начали торговаться и делать ставки.
Кто-то 15,5, кто-то 16, кто-то 17...
Израиль подумал и влупил... 27 плюс деньги вперёд.
Благодаря чему получил вакцины первыми в мире.
Вакцинация для людей бесплатна.

К чему это всё я рассказываю?
Что когда все потом разводят руками и восклицают "Ну, кто ж знал!", Израиль отвечает "Я знал".
Просто надо думать не про сегодня, а на шаг вперёд, - про завтра.

Деньги это важно. Но важнее иметь волю и способность их направить на благо своих людей.
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30.03.2021 00:49
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Що на це скаже вєлікій залізничник Сірьожа Лєщенко?
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30.03.2021 00:00 Ответить
Ну по проверкам мы чемпионы ...
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30.03.2021 00:07 Ответить
Вы чувачки не теряйтесь Då Som Nu För Alltid https://youtu.be/bubOcI11sps
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30.03.2021 00:13 Ответить
Ну можно не надолго Bjorn Goes Into Battle One Last Time https://youtu.be/ANCAyz_U_oo
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30.03.2021 00:17 Ответить
В Москве 49-летняя Наталья Шакирова умерла от инфаркта после того, как к ней приехала бригада скорой помощи со сломанным кардиографом Шакирова была родственницей министра здравоохранения России Михаила Мурашко. «112» называет ее тещей Марка Мурашко - сына министра.

фельдшеры могли поставить диагноз и без кардиографа, а затем должны были отвезти его на обследование в больницу. На обслуживание одно вызова дается 20 минут. Если уходит больше, то медик после дежурства вынужден писать объяснительные. . Поэтому вероятно пациентку везти в стационар не стали Шакировой вызвали еще одну бригаду скорой помощи, которая установила, что у женщины инфаркт. В итоге пациентку доставили в больницу, но она умерла от остановки сердца
Совпадение? ....Не думаю...(С)
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30.03.2021 00:14 Ответить
Ого, зашевелились с имитацией "аудита".
Неужели почуяли что степановские "цыфры" проверит Рада, и выяснится что "пандемии" нет ?
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30.03.2021 00:15 Ответить
Поки що Україна тримається не на міністерствах і не на Зраді, і не на гідранті, а на трьох старезних трухлявих бюджетних стовпах-структурах - школи, лікарні і Укрзалізниця. Уявіть собі, що хоча б один з них ніц рухнув.
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30.03.2021 00:30 Ответить
В ближайшие дни есть шанс, что Израиль станет первой страной в мире, которая победила корону благодаря быстрой вакцинации.

Почему? Потому что евреи умные. (Наших евреев это не касается)

И тут вопрос не в деньгах, а в уме, в решительности и в способности отбросить политические интриги.
А именно. В прошлом июне 2020го, сразу после самого первого карантина, Израиль понял куда ветер дует и выделил 300 млн. долларов на подготовку к зимней эпидемии, койкоместа, кислород, врачи, новые отделения и тд, которую не сложно было предугадать.

А теперь второй факт.
Вместо того, чтобы сейчас "балдеть" - что "мы победили корону!, у нас всего 200 случаев в день на всю страну!", - Израиль выделил сегодня 1 млрд! долларов на... закупку будущих разработок вакцин при новых мутациях вируса, которые будут сильнее Pfizer и Modena.
То есть, вдумайтесь, - их (таких мутаций) ещё нет, но вакцины, которых тоже ещё нет!, уже куплены.

А теперь факт третий.
Когда Pfizer ещё только разрабатывал вакцину, и уже было понятно, что вакцина будет, то Pfizer объявил аукцион между странами - кто первый сможет купить вакцину, когда она поступит в продажу.
Стоимость одной бутылочки, если я не ошибаюсь, на том этапе была где-то то-ли 15 долларов, то-ли евро.
И страны начали торговаться и делать ставки.
Кто-то 15,5, кто-то 16, кто-то 17...
Израиль подумал и влупил... 27 плюс деньги вперёд.
Благодаря чему получил вакцины первыми в мире.
Вакцинация для людей бесплатна.

К чему это всё я рассказываю?
Что когда все потом разводят руками и восклицают "Ну, кто ж знал!", Израиль отвечает "Я знал".
Просто надо думать не про сегодня, а на шаг вперёд, - про завтра.

Деньги это важно. Но важнее иметь волю и способность их направить на благо своих людей.
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30.03.2021 00:49 Ответить
ну так все правільно це як природній відбір ! сильна -розумна нація буде жити ,розвиватись йти вперед .
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30.03.2021 01:47 Ответить
Шош вони, такі розумні, вакцину не змогли зліпити і навіть тести в Китаї купували?
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30.03.2021 06:54 Ответить
Израиль теперь не записывает в причину смерти корону. Скрывают масштабы (
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30.03.2021 07:41 Ответить
 
 