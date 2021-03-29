Нацслужба здоровья начала проверку больниц Укрзализныци, которые отказываются принимать пациентов с COVID-19, - Ляшко

Национальная служба здоровья Украины начала проверку медучреждений АО "Укрзализныця", которым были выделены средства на лечение пациентов с COVID-19, которые затем отказались их принимать.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

Ляшко отметил, что средства были выделены медучреждениям системы Укрзализныци для подготовки к госпитализации пациентов с COVID-19, так как эти больницы определены как резервные.

"Больницы Укрзализныци – это ведомственные больницы, мы их ввели в перечень медучреждений, которые оказывают помощь при COVID-19, мы им выделили средства. НСЗУ после заключения контракта выплатила средства на подготовку - на закупку лекарств, на закупку кислородных концентраторов, на закупку средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три больницы "Укрзализныци" не приняли больных COVID-19, это дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы, - Степанов

"После того, как больницам Укрзализныци выделили средства, они должны были начать госпитализации больных с COVID-19. Они получили 60 млн грн дополнительного финансирования из госбюджета для девяти больниц. У меня сейчас вопрос к собственникам, где сейчас эти деньги, почему мы не можем госпитализировать пациентов. С понедельника там работает аудит НСЗУ по проверке использования средств", - сказал чиновник.

Напоминаем, 24 марта три медучреждения системы Укрзализныци в Киеве не приняли больных с COVID-19.

Читайте также: Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок