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отставка (3146) Словакия (911)

Пошутивший о том, чтобы отдать Закарпатье России премьер Словакии Матович во вторник уйдет в отставку

Пошутивший о том, чтобы отдать Закарпатье России премьер Словакии Матович во вторник уйдет в отставку

Игорь Матович покидает свой пост из-за скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Премьер-министр Словакии уйдет в отставку во вторник, чтобы положить конец длящемуся месяц политическому кризису, разразившемуся после его решения приобрести вакцины против коронавируса у России", - заявил Эдуард Хегер, который сменит его на посту.

В ходе правительственного кризиса в отставку ушла треть кабинета Матовича ушла. В то же время четыре правящие партии согласились сформировать новый кабинет министров, в котором Матович поменяется местами с Хегером, занимающим сейчас пост министра финансов.

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Ожидается, что президент Словакии Зузана Чапутова попросит Хегера во вторник сформировать правительство.

Ранее представители партии "Свобода и солидарность", как и другие партнеры по коалиции - партия "За людей" потребовали отставки премьера Игоря Матовича. Они сделали это после решения правительства без их ведома приобрести российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

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Топ комментарии
+18
А Рабинович, депутат ВР, вполне кучеряво себя чувствует, после публикации Крыма в составе страны-помойки.
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30.03.2021 01:11
+7
В Украине целых две легально действующих партии считают Крым московитским.
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30.03.2021 01:20
+5
І кожного дня підтримує агресію росії з різних трибун та ресурсів . І як взагалі може стати депутатом Верховної Ради рецидивіст ? янукович , рабіновічь ...- з цього все і починається .
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30.03.2021 06:41
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А Рабинович, депутат ВР, вполне кучеряво себя чувствует, после публикации Крыма в составе страны-помойки.
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30.03.2021 01:11 Ответить
І кожного дня підтримує агресію росії з різних трибун та ресурсів . І як взагалі може стати депутатом Верховної Ради рецидивіст ? янукович , рабіновічь ...- з цього все і починається .
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30.03.2021 06:41 Ответить
да ему за эту шутку наверняка хорошо заплатили что чхал он на эту отставку - продажные твари есть везде только ценник у них разный
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30.03.2021 01:12 Ответить
В Украине целых две легально действующих партии считают Крым московитским.
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30.03.2021 01:20 Ответить
ну я писал не о украинских партиях - хотя с другой стороны им уже давно можно было бы предъявить обвинения в сепаратизме как минимум но наше сбу больше интересует крышевание левых шалманов чем выполнение своих прямых обязанностей , да и денег за свою "слепоту" они получают гораздо больше чем от......
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30.03.2021 01:35 Ответить
Не вполне понял....т.е., партиям в Украине вполне можно считать Крым московитским. А закордонным политикам - низзя?
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30.03.2021 01:37 Ответить
я не знаю откуда ты ты - действительно США или с прокси , но реальность такова что на Матовича (ну как это проще объяснить я не знаю ) может надавить Евросоюз те же США а у нас как было "гуляй поле" так и осталось все решает бабло то есть олигархи это с приходом Байдена зеленский был вынужден был пойти на закрытие некоторых пророссийских каналов а вот продолжения что то не видно
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30.03.2021 01:49 Ответить
Во времена "гуляй поля" предателей убивали. Сегодня у вас предатели в почете. И надавить на них некому.
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30.03.2021 01:52 Ответить
да вот то то же и оно , самое комичное что война и оккупация Крыма выгодна для власти - любая смута на руку путину , **** замкнутый круг получаеться
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30.03.2021 02:02 Ответить
русский, а шо такое "путин"?
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30.03.2021 02:04 Ответить
а кто ты такой что бы называть меня русским ? вот кто ты такой это другой вопрос , вот кто ты ? кацап под прокси ? судя по нику так оно и есть , ты тупой провокатор
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30.03.2021 02:11 Ответить
Шо такое "путин", русский?
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30.03.2021 02:28 Ответить
піде в деенеру зам пушиліна по закарпаттю
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30.03.2021 07:22 Ответить
мудрий нарід вибирає не досвідчених, відповідальних та патріотичних політиків, а сраних безвідповідальних популістів, кловунів, "палєзних ідіотав" та кремлівських холуїв, а потім не знає, що з цим робити...
І це стосується не тільки Словаччини...

В Словакії хоча б швидко очухалися та виправили помилку... та й наслідки таких помилок в Словаччині, яка у складі ЄС та НАТО, та в Україні, що восьмий рік відстоює свою незалежність та територіальну цілісність в боротьбі з агресією азіопського Мордору-паРаші, різні...
Для України більш катастрофічні...Отже нарід в Україні ще більш казковий.(
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30.03.2021 07:27 Ответить
А українські приватні клініки вже ніяк не дочекаються коли можна буде розпочати завезення російської вакцини.
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30.03.2021 07:41 Ответить
нашим мудозвонам взяти би приклад, а то ні встиду, ні совісті, ні яєць
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30.03.2021 08:07 Ответить
Дошутился
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30.03.2021 08:17 Ответить
"Пошутивший о том, чтобы отдать Закарпатье России премьер Словакии Матович во вторник уйдет в отставку" - а у нас шутника на высокую должность избрали.
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30.03.2021 08:25 Ответить
 
 