Пошутивший о том, чтобы отдать Закарпатье России премьер Словакии Матович во вторник уйдет в отставку
Игорь Матович покидает свой пост из-за скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Премьер-министр Словакии уйдет в отставку во вторник, чтобы положить конец длящемуся месяц политическому кризису, разразившемуся после его решения приобрести вакцины против коронавируса у России", - заявил Эдуард Хегер, который сменит его на посту.
В ходе правительственного кризиса в отставку ушла треть кабинета Матовича ушла. В то же время четыре правящие партии согласились сформировать новый кабинет министров, в котором Матович поменяется местами с Хегером, занимающим сейчас пост министра финансов.
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Ожидается, что президент Словакии Зузана Чапутова попросит Хегера во вторник сформировать правительство.
Ранее представители партии "Свобода и солидарность", как и другие партнеры по коалиции - партия "За людей" потребовали отставки премьера Игоря Матовича. Они сделали это после решения правительства без их ведома приобрести российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".
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І це стосується не тільки Словаччини...
В Словакії хоча б швидко очухалися та виправили помилку... та й наслідки таких помилок в Словаччині, яка у складі ЄС та НАТО, та в Україні, що восьмий рік відстоює свою незалежність та територіальну цілісність в боротьбі з агресією азіопського Мордору-паРаші, різні...
Для України більш катастрофічні...Отже нарід в Україні ще більш казковий.(