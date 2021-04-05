РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10312 посетителей онлайн
Новости
1 952 3

Те, кто предлагают не касаться темы коммунизма и его преступлений, пусть посмотрят на Комиссию по реабилитации. Она завалена тысячами обращений, - Дробович

Те, кто предлагают не касаться темы коммунизма и его преступлений, пусть посмотрят на Комиссию по реабилитации. Она завалена тысячами обращений, - Дробович

Национальная комиссия по реабилитации до сих пор получает тысячи обращений со всего мира.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Комиссия по реабилитации перегружена запросами, тысячи людей ждут ее решения. В прошлом году она из-за карантина заседала только 6 раз тогда как должна была заседать в два раза чаще. Более того, из всех регионов нам пишут о том, что не установлено нового стандарта удостоверения реабилитированного. Поэтому в данном случае необходима работа по совершенствованию нормативной базы. Часть законодательных актов по этому поводу аж с 90-х годов.

Комиссия по реабилитации может признать человека невиновным в преступлении, которое ему приписала советская система, а также может признать его потерпевшим. Как-то вечером нам позвонила 90-летняя бабушка и рассказала, как она ждет реабилитации своего родственника: "Мне не надо никаких льгот, просто хочу, чтобы прозвучала правда". Только консультаций по телефону мы за прошлый год предоставили около тысячи.

Часто не очень сознательные политики начинают качать тему о том, что не надо касаться темы коммунизма и его преступлений. Ничего подобного! Этих людей я приглашаю к себе в гости, я покажу им, сколько запросов нам пишут люди со всей Украины и просят восстановить справедливость. Я уже молчу о том, сколько людей обращается за помощью в поиске хоть какой-то информации о репрессированных или пропавших во время войны родственниках или предках. Пишут из Украины, Европы, Казахстана, России. Архив национальной памяти создал специальный центр, который помогает в таких случаях", - сообщил он.

Читайте также: Выходной в Международный женский день выглядит нелогичным, - глава Института нацпамяти Дробович

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте здесь.

Читайте также: Партийный националист или бенефициар коммунистической системы? Вышла книга об одном из руководителей Украины советского периода Петре Шелесте

память (1501) СССР (815) декоммунизация (758) реабилитация (352) Дробович Антон (84)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петуха симоненка найти и на кол посадить.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:12 Ответить
Мільйони українців, були репресовані і незаконно засуждені, не тисячі, а мільйони. Багато просто так розстріляли, як мого діда, інші ні за що пройшли канцтабори, бо ГУЛАГи це ті самі німецькі концтабори. Потрібно виправдати людей, які постраждали від звіра-радянської влади. Нацизм засудили, а ще більшого людожера - комуністів не зачепило. На мій погляд, необхідно створити комісію із спеціалістів, які б зібрали справу і засудили той режим, організаторів і виконавців. За голодомор 1932-1933 років порушили справу, але прокуратура закрила її через смерить винних. А потрібно не закривати, а прийняти судове рішення - засудити. А то виходить, що герої і ні в чому не винні люди - злочинці, а реальні злочинці шановні люди, на честь яких названі вулиці, виші, організації і написані книги.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:33 Ответить
Национальная комиссия по реабилитации до сих пор получает тысячи обращений со всего мира. Источник: https://censor.net/ru/n3256348

КОМУНЯКИ ТО УЧНІ САТАНИ І ЙОГО АДЕПТИ
Ось чому Московія/ Расєя постановила бути правоприємницей срср.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:07 Ответить
 
 