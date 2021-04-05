Те, кто предлагают не касаться темы коммунизма и его преступлений, пусть посмотрят на Комиссию по реабилитации. Она завалена тысячами обращений, - Дробович
Национальная комиссия по реабилитации до сих пор получает тысячи обращений со всего мира.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
"Комиссия по реабилитации перегружена запросами, тысячи людей ждут ее решения. В прошлом году она из-за карантина заседала только 6 раз тогда как должна была заседать в два раза чаще. Более того, из всех регионов нам пишут о том, что не установлено нового стандарта удостоверения реабилитированного. Поэтому в данном случае необходима работа по совершенствованию нормативной базы. Часть законодательных актов по этому поводу аж с 90-х годов.
Комиссия по реабилитации может признать человека невиновным в преступлении, которое ему приписала советская система, а также может признать его потерпевшим. Как-то вечером нам позвонила 90-летняя бабушка и рассказала, как она ждет реабилитации своего родственника: "Мне не надо никаких льгот, просто хочу, чтобы прозвучала правда". Только консультаций по телефону мы за прошлый год предоставили около тысячи.
Часто не очень сознательные политики начинают качать тему о том, что не надо касаться темы коммунизма и его преступлений. Ничего подобного! Этих людей я приглашаю к себе в гости, я покажу им, сколько запросов нам пишут люди со всей Украины и просят восстановить справедливость. Я уже молчу о том, сколько людей обращается за помощью в поиске хоть какой-то информации о репрессированных или пропавших во время войны родственниках или предках. Пишут из Украины, Европы, Казахстана, России. Архив национальной памяти создал специальный центр, который помогает в таких случаях", - сообщил он.
Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте здесь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
КОМУНЯКИ ТО УЧНІ САТАНИ І ЙОГО АДЕПТИ
Ось чому Московія/ Расєя постановила бути правоприємницей срср.