В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко
В Украине можно проводить более 3 млн прививок против коронавируса в месяц.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Спокойно мобильными бригадами и в кабинетах прививок мы можем делать 3,5-4 млн прививок в месяц", - отметил Виктор Ляшко.
В то же время, по его словам, темпы иммунизации будут зависеть от поставок вакцин.
"Если в апреле будут поставки, в мае мы спокойно будем делать 3 млн прививок в месяц", - добавил главный санитарный врач.
Напомним, в Украине продолжается вакцинация против коронавируса. В течение первого месяца иммунизировали врачей.
Также к процессу присоединились известные украинцы, которым в прямом эфире делали уколы. Так они популяризировали вакцинацию среди граждан.
Пожалуйста, подождите...
для получения вакцины 70% населения понадобится 9 месяцев
это по по январь 2022 включительно
Могу делать ….
Могут делать а могут и не делать .
довые...ь
А колоти собі якийсь сумнівний "шмурдяк" - бажаючих обмаль.
Дибилина, весь мир уже давно договорился про поставки и страны уже всю зиму прививаются. А у нас "если в апреле", ****. Провалили вакцинацию полностью.
А больше у вас ничего нет.
Це фантазії мені нагадують анекдот:
Посетитель зоопарка смотрит как служитель кормит мясом льва.
- Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса?
- Конечно, может.
- А десять?
- Запросто.
- Ну а 20 килограммов?!
- Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?
По факту вакцини на всіх немає і в найближчий час не буде, "вакцинуватися" можна хіба асфальтом. Українців слід очікувати отримання природного імунітету ціною по 10к людських життів в місяць(
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Можно Машу за ляшку и ещё можно было сделать на Украине другу Францію с гиперлупом.
Вспомнил армейский юмор... когда солдат подходит и вместо "разрешите" говорит "можно":
- Можно мне раньше уйти?
- Можно за мой х*й подержаться.
- Ну... разрешите...
- Ну подержись...