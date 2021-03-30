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В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко

В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко

В Украине можно проводить более 3 млн прививок против коронавируса в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Спокойно мобильными бригадами и в кабинетах прививок мы можем делать 3,5-4 млн прививок в месяц", - отметил Виктор Ляшко.

В то же время, по его словам, темпы иммунизации будут зависеть от поставок вакцин.

"Если в апреле будут поставки, в мае мы спокойно будем делать 3 млн прививок в месяц", - добавил главный санитарный врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав ожидает первую поставку вакцин от COVAX до 15 апреля, - Степанов

Напомним, в Украине продолжается вакцинация против коронавируса. В течение первого месяца иммунизировали врачей.

Также к процессу присоединились известные украинцы, которым в прямом эфире делали уколы. Так они популяризировали вакцинацию среди граждан.
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Топ комментарии
+3
Могут! Но нема чим.
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30.03.2021 07:21
+3
В Україні можуть робити 3,5-4 млн щеплень проти COVID-19 на місяць, - головний санлікар Ляшко.
Це фантазії мені нагадують анекдот:
Посетитель зоопарка смотрит как служитель кормит мясом льва.
- Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса?
- Конечно, может.
- А десять?
- Запросто.
- Ну а 20 килограммов?!
- Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?

По факту вакцини на всіх немає і в найближчий час не буде, "вакцинуватися" можна хіба асфальтом. Українців слід очікувати отримання природного імунітету ціною по 10к людських життів в місяць(
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30.03.2021 08:25
+2
даже если не учитывать что это вранье (вакцины нет, есть только договоренности, бригад столько тоже нет а за меся вакцинировали максимум 150 тысяч первой дозой, а скоро надо будет повторно вакцинировать)
для получения вакцины 70% населения понадобится 9 месяцев
это по по январь 2022 включительно
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30.03.2021 07:19
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в кожному дворі кіоски повідкривають колоцца за гроші а сировину підгоне дядя вася з сусіднього гаража
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30.03.2021 07:15 Ответить
В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9707
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30.03.2021 07:35 Ответить
У зеленомордих, усе в майбутньому, привезуть, можуть вакцинувати. ****, деякі країни вже закінчили вакцинацію. Ну подивимося в дії природній відбір, довПойопи вибрали клоунів, побачимо чим усе закінчиться, але побачать не всі.
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30.03.2021 09:06 Ответить
як макдрайв чим не варіант? дезинфікувати треба і то лише одну пляму на руці.
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30.03.2021 13:27 Ответить
А могут и не делать ,всё зависит от бюджета украинских семей Кумовская Украина чудо страна, народ пока не обманет себя не успокоится
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30.03.2021 07:19 Ответить
даже если не учитывать что это вранье (вакцины нет, есть только договоренности, бригад столько тоже нет а за меся вакцинировали максимум 150 тысяч первой дозой, а скоро надо будет повторно вакцинировать)
для получения вакцины 70% населения понадобится 9 месяцев
это по по январь 2022 включительно
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30.03.2021 07:19 Ответить
Всепропало зрадо продаешн зато есть.
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30.03.2021 08:12 Ответить
ты уже с утра под веществами?
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30.03.2021 08:13 Ответить
Могут! Но нема чим.
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30.03.2021 07:21 Ответить
Не важно, хуже не будет, хоть посмеёмся
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30.03.2021 07:26 Ответить
Зачем это пустословие ?
Могу делать ….
Могут делать а могут и не делать .
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30.03.2021 07:21 Ответить
Це їх жанр, вони проФФесіонали.
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30.03.2021 09:25 Ответить
нема вакцини - не могуть. є вакцина - могуть. записано 300 000 на вакцинацію через дію, це 3 дня, а колоть то нічим. половину від 500 000 розтягли на місяць, а могли б уже усю використати.
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30.03.2021 13:29 Ответить
поздно пить боржоми...
довые...ь
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30.03.2021 07:31 Ответить
Уколоть то он может и уколоть, та кто ж йому дасть.
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30.03.2021 07:32 Ответить
В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3448
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30.03.2021 07:32 Ответить
Купить спутник и этикетки переклеить? Это как с нефтью, газом и бензином....
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30.03.2021 07:35 Ответить
Залишилась справа за "малим" - завезти на Україну справжню вакцину. Або організувати її виробництво безпосередньо на Україні.
А колоти собі якийсь сумнівний "шмурдяк" - бажаючих обмаль.
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30.03.2021 07:38 Ответить
"Если в апреле будут поставки, в мае мы спокойно будем делать 3 млн прививок в месяц"

Дибилина, весь мир уже давно договорился про поставки и страны уже всю зиму прививаются. А у нас "если в апреле", ****. Провалили вакцинацию полностью.
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30.03.2021 07:38 Ответить
Можуть, але не роблять, бо проспали. Коли весь світ перераховував гроші на розробку і випуск вакцини наші наймогутніші чемпіони в 5 слоїв закатували гроші в криворізький асфальт на російському і білоруськомі бітуму.
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30.03.2021 07:58 Ответить
Божьей Росой от зелупенского можете и по 33 миллиона в месяц
А больше у вас ничего нет.
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30.03.2021 08:01 Ответить
Дурень думкою багатіє.
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30.03.2021 08:44 Ответить
В Україні можуть робити 3,5-4 млн щеплень проти COVID-19 на місяць, - головний санлікар Ляшко.
Це фантазії мені нагадують анекдот:
Посетитель зоопарка смотрит как служитель кормит мясом льва.
- Скажите, а может лев съесть сразу 5 килограммов мяса?
- Конечно, может.
- А десять?
- Запросто.
- Ну а 20 килограммов?!
- Съесть-то он съест, да кто ж ему столько даст?

По факту вакцини на всіх немає і в найближчий час не буде, "вакцинуватися" можна хіба асфальтом. Українців слід очікувати отримання природного імунітету ціною по 10к людських життів в місяць(
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30.03.2021 08:25 Ответить
В Украине можно проводить более 3 млн
=======

Можно Машу за ляшку и ещё можно было сделать на Украине другу Францію с гиперлупом.
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30.03.2021 08:41 Ответить
Можно Машку за ляшку



Вспомнил армейский юмор... когда солдат подходит и вместо "разрешите" говорит "можно":
- Можно мне раньше уйти?
- Можно за мой х*й подержаться.
- Ну... разрешите...
- Ну подержись...
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30.03.2021 12:08 Ответить
все можуть... говорити... але робити - ні
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30.03.2021 08:50 Ответить
Могут и на Марс полететь, на выходные прогуляться по марсианским горам. Могут все в твоих буйных фантазиях, да Шляшко?
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30.03.2021 08:56 Ответить
...хочет 130 тысяч в день а сейчас! 200 тысяч в месяц. ну ну!) власть стендап комиков даже не лига смеха. это как аргентина-ямайка 0-5 !)
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30.03.2021 09:51 Ответить
Могут... не верится... это порядка 130 000 в день. Мечтатели. Эти темпы точно не про нас. Но даже в случае подобного " чуда", то при таких темпах вакцинация продлится 13-14 месяцев. В общем все это из области фантастического желания. Тем более что и население морально не готово проходить вакцинацию, из расчета на сообщениях о вакцине с других стран, побочки и т.д. и недоверия к отечественной медицине и власти в целом.
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30.03.2021 10:18 Ответить
Ключевые слова зедебилов,могут ,возможно,скорее всего,очень может быть .Если их запретить ,зедебилам нечего будет говорить! Могут ,но однако ,нет вакцин,некому делать ,никто не знает когда будут,а те кто сделал теперь не знают когда будет вторая ,так как зедебилы решили их вакцину не сохранять и прививать следующих .
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30.03.2021 10:21 Ответить
За деньги.
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30.03.2021 10:34 Ответить
А Зеля мог бы стать умным человеком...
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30.03.2021 10:37 Ответить
Можуть і 10 млн., навіть і 20 млн., але немає людей та вакцин. Ці зебіли старанно копіюють страну-агресор, наприклад вони теж заявляли, що в Криму можуть робити гарні шпроти, не гірше ніж у Латвії, але немає необхідної балтійської рибки та заводів.
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30.03.2021 10:45 Ответить
и почему же не делают?
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30.03.2021 11:22 Ответить
Редкостный сказочник.
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30.03.2021 11:49 Ответить
А могут и не делать
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30.03.2021 11:52 Ответить
знаю-знаю и зарплату учителям в 4 тыс баксов могут.)))
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30.03.2021 12:38 Ответить
знаю-знаю и зарплату учителям в 4 тыс баксов могут.)))
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30.03.2021 12:49 Ответить
Зарегистрировался на "ДИЕ" на прививку в первые часы как только появилась эта возможность записи. И толку? НИ СЛУХУ, НИ ДУХУ. Как говорят злые языки при нынешнем темпе вакцинации, всю Украину по первому разу все население вакцинируют где то к 2031 году!
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30.03.2021 13:01 Ответить
Дебил когда это будет
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30.03.2021 16:35 Ответить
 
 