В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко

В Украине можно проводить более 3 млн прививок против коронавируса в месяц.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом в эфире Свободы слова на телеканале ICTV заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Спокойно мобильными бригадами и в кабинетах прививок мы можем делать 3,5-4 млн прививок в месяц", - отметил Виктор Ляшко.

В то же время, по его словам, темпы иммунизации будут зависеть от поставок вакцин.

"Если в апреле будут поставки, в мае мы спокойно будем делать 3 млн прививок в месяц", - добавил главный санитарный врач.

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Напомним, в Украине продолжается вакцинация против коронавируса. В течение первого месяца иммунизировали врачей.

Также к процессу присоединились известные украинцы, которым в прямом эфире делали уколы. Так они популяризировали вакцинацию среди граждан.