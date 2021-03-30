Австралия вслед за Канадой ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив

МИД Австралии объявил о введении санкций в отношении одного физлица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющего Россию с незаконно аннексированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Австралии.

Санкции объявлены "в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским союзом", уточняет австралийское внешнеполитическое ведомство.

Австралия продолжает "поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", следует из сообщения.

МИД уточняет, что всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица из РФ.

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Ранее Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста. Под канадские санкции подпали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

Ранее против этих четырех компаний, Ганова и Рыженькина уже ввели санкции Швейцария, Великобритания и ЕС.

Крым после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.