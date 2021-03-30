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Новости Санкции против России Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Австралия (419) Керченский пролив (424) Крым (26005) санкции (11042) Керченский мост (386)

Австралия вслед за Канадой ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив

Австралия вслед за Канадой ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив

МИД Австралии объявил о введении санкций в отношении одного физлица и четырех компаний из России в связи со строительством моста через Керченский пролив.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Австралия ввела целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении российского физического лица и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожного моста через Керченский пролив, соединяющего Россию с незаконно аннексированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Австралии.

Санкции объявлены "в координации с Канадой и согласуются с действиями, предпринятыми Соединенным Королевством и Европейским союзом", уточняет австралийское внешнеполитическое ведомство.

Австралия продолжает "поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", следует из сообщения.

МИД уточняет, что всего с 2014 года в санкционные списки Австралии внесены 168 физических и 52 юридических лица из РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мощное землетрясение может разрушить мост через Керченский пролив, - замдиректора Института НАНУ Кендзера

Ранее Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста. Под канадские санкции подпали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Ограничительные меры подразумевают замораживание активов и запрет на торговые операции в Канаде.

Ранее против этих четырех компаний, Ганова и Рыженькина уже ввели санкции Швейцария, Великобритания и ЕС.

Крым после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики. В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.
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Топ комментарии
+9
Крым никуда не входил, а временно оккупирован. Последний абзац агент Кремля писал?
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30.03.2021 07:34
+9
Цензор, Алё-ё--ё!

Это что такое?
В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3256352
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30.03.2021 07:48
+7
В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве.

Агов, редакція! У мене зрадометр аж завищав від такої зуйні!

Австралия вслед за Канадой ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 8957
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30.03.2021 07:56
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Правила форума Совет форумчан
это тот случай, когда лучше никогда, чем поздно...
Мост то уже построен..
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30.03.2021 07:32 Ответить
ну так прослышали от кацапов что санкции их только укрепляют
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30.03.2021 08:00 Ответить
да там в основном европейские компании вытянули все сложности, а Украинв щебень поставляла и силовые аккумуляторы. Были расследования уже - гугли..
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30.03.2021 08:04 Ответить
Австралия вслед за Канадой ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 7952
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30.03.2021 07:33 Ответить
Крым никуда не входил, а временно оккупирован. Последний абзац агент Кремля писал?
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30.03.2021 07:34 Ответить
Копипаст с российского сайта.
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30.03.2021 07:48 Ответить
Цензор, Алё-ё--ё!

Это что такое?
В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве. Источник: https://censor.net/ru/n3256352
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30.03.2021 07:48 Ответить
Все страны за Украину, кроме украинской власти. Парадокс.
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30.03.2021 07:40 Ответить
Яку обрали корисні ідійоти, таку і маємо.
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30.03.2021 07:47 Ответить
всі українці обрали українську владу.. всі ідіоти? чи ті хто голосує за ОПЗЖ чи Батьківщину, чи ЄвроСолідарність меньші ідіоти ніж ті хто голосував за ЗЕ?
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30.03.2021 07:53 Ответить
За зехло голосовали дЭбилы. Жаль их так много. За опзж голосовали тртдарасты
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30.03.2021 07:57 Ответить
Так. Є ідіоти а є відверті зрадники.
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30.03.2021 07:58 Ответить
ще б зрозуміти хто є хто))
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30.03.2021 08:10 Ответить
У горіховій шкаралущі (in a nutshell) воно якось так:
- ті, хто голосує за ЄвроСолідарність - розумні та адекватні громадяни;
- ті, хто голосує за СН - "альтернативно інтелектуальна" більшість, толерантно кажучи;
- ті, хто голосує за ОПЗЖ - кацапи та бавовна;
- ті, хто голосує за Батьківщину - Іван Сулима.
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30.03.2021 08:04 Ответить
дякую))) буду знати)
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30.03.2021 08:09 Ответить
В марте 2014 года он вошел в состав России после регионального референдума на фоне смены власти в Киеве.

Агов, редакція! У мене зрадометр аж завищав від такої зуйні!

Австралия вслед за Канадой ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив - Цензор.НЕТ 8957
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30.03.2021 07:56 Ответить
Точно Таджикістан.
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30.03.2021 08:16 Ответить
Цензор, альо! Регіональний референдум не має права визначати статус українських територій. Тільки Всеукраїнський референдум.
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30.03.2021 08:15 Ответить
Це він статус українських не може, а от російських зміг
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31.03.2021 02:06 Ответить
Теперь точно не достроят!
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30.03.2021 08:48 Ответить
Не поздновато?
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30.03.2021 08:52 Ответить
Все это" хорошая мина при плохой игре". Санкции против фирм нужно было вводить сразу в процессе начала строительства, тогда это было бы эффективно, сейчас это конечно тоже кое что, но больше похоже на холостой выстрел. ( больше шума, чем последствий)
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30.03.2021 10:13 Ответить
Ймовірно, це реакція на зраду "нарідного" презЕдента?
24.03.2021
"Зеленский досрочно снял санкции с двух российских бизнесменов и корпорации принимавших участие в строительстве керченского моста".
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30.03.2021 10:44 Ответить
Не являюсь прихильником Зе как и Пе. ( как и Ю, и тем более ОПЗЖопса). Поэтому буду объективен, начало строительства крымского моста -февраль 2016 года, пуск керченского моста произошел 16 мая 2018 года, а инаугурация Зе только 20 мая 2019.. Комментарии излишни. Хотя это конечно не отменяет негатив по отношению решения Зе по отношению к рашен бизнесменам тем более по ходатайству агента Кремля ПЦУ МП.
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30.03.2021 11:09 Ответить
Что значит "вошел в состав России"? Крым оккупирован! Какое чмо статью писало?
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30.03.2021 10:18 Ответить
Крымский мост это дьявольская пуповина Путина Вы думаете, что этот проклятый мост нужен для развития Крыма? Вы ошибаетесь. По этому мосту планируется подавать ядовитый газ. И когда крымчане устанут ото лжи и репрессий, когда тысячи людей, в вышиванках, выйдут на улицы с протестом, где-то в подземельях Кремля, заработает дьявольский компрессор и тогда они пожалеют, что променяли истинную демократию на обвешанного ржавыми ядерными ракетами карлика - маньяка
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30.03.2021 11:25 Ответить
Крымский мост это дьявольская пуповина Путина Вы думаете, что этот проклятый мост нужен для развития Крыма? Вы ошибаетесь. По этому мосту планируется подавать ядовитый газ. И когда крымчане устанут ото лжи и репрессий, когда тысячи людей, в вышиванках, выйдут на улицы с протестом, где-то в подземельях Кремля, заработает дьявольский компрессор и тогда они пожалеют, что променяли истинную демократию на обвешанного ржавыми ядерными ракетами карлика - маньяка
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30.03.2021 11:26 Ответить
 
 