Враг за сутки семь раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Боевых потерь нет, - штаб ОС
Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 29 марта, в районе проведения ООС вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи с н.п. Зайцево враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Широкино, Марьинка и Старогнатовка противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Боевых потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.
"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы российскими наемниками осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. С наступлением благоприятных погодных условий, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево.
Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 30 марта обстрелов не зафиксировано.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
(с)
Агрессии не было, тишину нарушали, дрелью работали и музыку громко слушали
Для мордору продовжується тиша, ніяких корисних санкцій для бізнеспартнерів ВАЗеленського, дерьмака та іншої ОПи.