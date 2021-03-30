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Новости Агрессия России против Украины
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обстрел (25772) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг за сутки семь раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки семь раз срывал

Российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 29 марта, в районе проведения ООС вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи с н.п. Зайцево враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а вблизи Светлодарска - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Широкино, Марьинка и Старогнатовка противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди наших военнослужащих нет", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на неподконтрольной территории.

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"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы российскими наемниками осуществлен ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. С наступлением благоприятных погодных условий, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций. 29 марта зафиксировано три таких случая: в районе Донецкого аэропорта, вблизи населенных пунктов Марьинка и Зайцево.

Подчеркиваем, Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня и последовательны в выполнении взятых на себя обязательств", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 30 марта обстрелов не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки семь раз срывал тишину на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Боевых потерь нет, - штаб ОС 01
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Я так розумію режим припинення вогню не порушений?

(с)
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30.03.2021 07:54 Ответить
Сказано же в новости - ТИШИНУ
Агрессии не было, тишину нарушали, дрелью работали и музыку громко слушали
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30.03.2021 07:58 Ответить
Звісно, що ні. За зрив режиму "тиші", мордор отримає санкції, а так ...
Для мордору продовжується тиша, ніяких корисних санкцій для бізнеспартнерів ВАЗеленського, дерьмака та іншої ОПи.
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30.03.2021 10:28 Ответить
Визначтеся на кінець хто порушує режим тиші? Російські гібридні війська, чи доморощені сепаратистські бандитські угрупування? Це дуже важливий факт. Хомчак заявляє, що це війна. Так війна, чи велика гра чинів в "стрелялки"?
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30.03.2021 11:39 Ответить
 
 