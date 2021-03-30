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вакцина (3777) Канада (2006) COVID-19 (18606) AstraZeneca (141)

Канада приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 55 лет из-за риска образования тромбов

Канада приостановила использование вакцины AstraZeneca для людей моложе 55 лет из-за риска образования тромбов

Канада в понедельник приостановила использование вакцины против коронавируса производства Oxford-AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет из-за риска образования тромбов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом со ссылкой на решение Национального консультативного комитета по иммунизации сообщает AP.

"Существует значительная неопределенность в отношении вакцинации AstraZeneca от коронавируса взрослых в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков", - заявила замглавы комитета по иммунизации Шелли Дикс.

Она уточнила, что, согласно новым данным из Европы, риск образования тромбов в настоящее время возникает у одного из 100 тыс. вакцинированных, что выше, чем предполагалось ранее.

Кроме того, по ее словам, большинство пациентов в Европе, у которых после вакцинации AstraZeneca возникли тромбы, были женщинами в возрасте до 55 лет, а уровень смертности среди тех, у кого образовались тромбы, достигает 40%.

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Эту информацию подтвердил и представитель Рабочей группы по внедрению вакцин канадской провинции Манитоба. Он отметил, что, несмотря на отсутствие повышенного риска образования тромбов, связанного с AstraZeneca, редкий, но очень серьезный побочный эффект наблюдался в основном у молодых женщин в Европе.

Напомним, 18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что не нашло связи между препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза у вакцинированных. После этого некоторые страны, ранее приостановившие вакцинацию этой вакциной, возобновили ее.
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Топ комментарии
+9
А старше 55 тромбы не образуются?
Или тех не жалко? - надо ж кому-то закупленное говно сбагрить...
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30.03.2021 07:57
+7
Жах.
Я ні на кого не хочу впливати, всі - дорослі люди і кожен приймає рішення самостійно.
Але потрібно зважити за і проти і добре знати свій стан та організм.
А не отак кидатися під чиїмось впливом (бо у когось нормально пройшло і без побічних ефектів) чи погоджуватися під примусом. (Це і щодо вірусу (не лише цього конкретно): ніхто не знає, як перенесе і що потім матиме)
Ми потрібні лише самим собі і нашим рідним. І про нас ніхто не подбає, крім нас.
Для уряду ми просто одиниці ... статистика ... Будь-де.

Бережіть себе.
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30.03.2021 08:13
+5
Так, лікарі відмовляються від вакцинації факциною від стєпанова.
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30.03.2021 08:06
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Умирают не от вакцины, а от тромба. Который образовался от изменения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 гемопоэз а или по-понятному - кроветворения, т.е. образования тромбоцитов, эритроцитов и лейкоцитов. И если количество тромбоцитов увеличилось после вакцинации, то можно сделать выводы и аналогии... Например, ********** у папы появились после того, как он переночевал у маминой подруги. Или после утренней зарядки на балконе. Или от неправильной диеты. Тут блин куликовское поле битвы для ученых медицинских умов Степанова, Радуцкого и Ляшка... И вообще, люди не умирают от цианистого калия! Они умирают от того, что клетки теряют способность усваивать кислород из крови и организм погибает от внутритканевого кислородного голодания. Ну и такая мелочь, что это может произойти и от употребления цианистого калия. Видите как легко сказать все не сказав ничего и как мало нужно, чтобы надурить самую доверчивую нацию в мире, выросшую на самых лучших черноземах...
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30.03.2021 09:10 Ответить
Якби, ще так досліджували смертність від ковід) Тоді б мабуть у нас смертність від нього була близько 0. Як в Китаї)
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30.03.2021 09:57 Ответить
Канада приостановила вакцинацию людей старше 55 лет препаратом AstraZeneca..це повідомлення Єха Москви.хто накосячив?)
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30.03.2021 10:07 Ответить
Ну, блін, в новині ж є посилання на статтю в AP, де пише чорним по білому:

"Canada pauses AstraZeneca vaccine for under 55", що в перекладі "молодших за 55 років".
Ви вже другий, хто переписує хєрню з Еха Москви.
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30.03.2021 10:37 Ответить
Ой. Тільки-но звернув увагу.
То ви той самий, що і перший раз писав.
Фанат Еха Москви.
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30.03.2021 10:39 Ответить
З тромбами геть біда. Вони виникають під час ковіду, після нього та після вакцинації АstraZeneka. Тому треба якось примудритись та не захворіти без щеплення. Бережіть себе, ковід дуже підступний.
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30.03.2021 12:15 Ответить
Т е всем, кто после 55 пусть тромбирубутся этой вакциной -ЦЕНЗОР ЭЭЭЭЙ !Вы правльно подали новость?
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30.03.2021 12:28 Ответить
Думаю, що правильно. Для людей, молодше 55 співвідношення ризику від ковіду до ризику від побочок вакцини набагато менше, ніж для людей, старше 55.
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30.03.2021 14:08 Ответить
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