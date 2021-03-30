Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,8 млн человек, число инфицированных превысило 128,2 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 30 марта в мире зарегистрировали 441 857 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 507 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 128 242 488 случаев инфицирования, из них 441 857 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 804 370 человек, из них 7 507 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 103,4 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 13-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 6.
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