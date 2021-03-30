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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели

10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 марта 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 марта 2021 года. В частности, заболели 367 детей и 250 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 03госпитализированы - 2 597 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 03летальных случаев - 286;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 03выздоровели - 3 576 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 96 947 (в том числе методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,8 млн человек, число инфицированных превысило 128,2 млн. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 06

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 08заболели - 1 662 942 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 08выздоровели - 1 307 076 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 08летальных случаев - 32 418;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 08проведено ПЦР-тестов - 8 058 263.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели 14

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Топ комментарии
+3
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 995
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30.03.2021 08:14
+2
В Європі курорти були закриті, а Буковель працював. Європейці і попхнули до нас. Обмінялись штаммами і повезили їх в свої країни. Наші теж попхнули до Буковелю, адже ми всі президенти.
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30.03.2021 08:38
+2
А ті хто з закордону приїхав не міг привезти? Чи вірус передавався тільки в буковелі?
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30.03.2021 08:46
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Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 995
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30.03.2021 08:14 Ответить
Вава злочинець. Спровокував нову хвилю заражень.
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30.03.2021 08:21 Ответить
Віслюк то злочинець.А в европі хто спровокував????
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30.03.2021 08:31 Ответить
В Європі курорти були закриті, а Буковель працював. Європейці і попхнули до нас. Обмінялись штаммами і повезили їх в свої країни. Наші теж попхнули до Буковелю, адже ми всі президенти.
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30.03.2021 08:38 Ответить
А ті хто з закордону приїхав не міг привезти? Чи вірус передавався тільки в буковелі?
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30.03.2021 08:46 Ответить
"Обмінялись штаммами і повезли їх в свої країни"
Чукча не чітатєль.
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30.03.2021 09:12 Ответить
Для тих хто в танку логіки не існує. Європейці закрили свої курорти, а Зеля ні.
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30.03.2021 09:14 Ответить
То заборонили б виїзд за кордон, якшо за логікою.
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30.03.2021 09:52 Ответить
І толку від закритих курортів????Польща 30 тис в сутки Франція 36 тис....
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30.03.2021 11:54 Ответить
не бреши , з листопада курорти Европи були в вільному доступі, а закрили їх в "низький сезон" і то тільки для туристів...
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30.03.2021 12:55 Ответить
і то не всі , тільки три дні назад прилетіли з Туречини - всі курорти працюють, - обовязково тільки тест на ковід...
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30.03.2021 12:56 Ответить
в Харкові гірськолижні курорти працювали до 22 березня ... і шо ?? в локдаун все забито було ше гірше ніж у буковелях ..і шо ?? Харьків навіть не червоній зоні ??
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30.03.2021 12:52 Ответить
Заради цікавості подивилася в ін-ті курорти Харківщини. Це смішно. Тому вся Україна кататися на гірських лижах їде в Карпати, на захід, а не на схід. На Буковелі, принаймі, могли на курортах при поселенні в готелі робити швидкі тести. Хоч щось.
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30.03.2021 16:39 Ответить
Харківська Швейцарія - і можеш сміятися тільки не лусни від "злості" ...
З.І. Зразу видно шо в гірськолижному спорті ви нуль..
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30.03.2021 21:37 Ответить
Якщо ви в чомусь не впевнені - не кажіть. Не знаю, де ви були на минулих вихідних, а я каталась на лижах на Плаю. Не Швейцарія, але дуже приємна горка в багатьох ракурсах. На лижах катаюсь 40 років. На Харківських курортах не була, бо свої під боком. Підтвердіть свої слова фактами.
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31.03.2021 22:08 Ответить
Найближча від мого дому траса, 3,5км. Красія - є найдовша в Україні. Я думаю, на цей момент, рахунок 1:0 на мою користь.
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31.03.2021 22:17 Ответить
2:0 на мою користь ... думаю здогадаєтесь чому
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31.03.2021 22:47 Ответить
Якщо в першому раунді було 1:0 на мою користь, то 2:0 в другому може бути тільки на мою користь. Аааа, хіба що ви початківець в гірськолижному спорті і ви можете кататись тільки на 400м. пологих гірках, а на чорних трасах Карпат вас би не позбирали. Тоді так, 2:0 на вашу користь. Здоров'я важливіше всього!
До слова, дуже хочу побувати в славному місті Харків.
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31.03.2021 22:56 Ответить
Ви мене трішки не зрозуміли... запрошую на слідуючий сезон взимку приїхати до Харкова , на гірськолижні комплекси "ХарьківськоЇ Швейцарії" і ви зрозумієте шо помилялися в своїх висновках...
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01.04.2021 10:32 Ответить
ВОВА відповість за СТЕПАНОВА.за його "вакцинування"...
можливо він це не розуміє,бо "вилизувачі очка" в його ОП зрообили йому "теплу ванну"...
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30.03.2021 08:40 Ответить
Пидлога, тебя забанили? Вылез под другим ником?!
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30.03.2021 12:45 Ответить
"доморощенные "чемпионы" по борьбе с короновирусом оказались совсем не чемпионами ,а откровенными аутсайдерами.
Текущая статистика по коронавирусу на 30.03.2021 (Украина)

Всего зара­жений 1 652 409

Сделано тестов 8 007 427
Количество вакцини­рованных 212 896
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30.03.2021 08:30 Ответить
Брехня по нових випадках. Мало тестують - повинно бути більше 25000 вже Шулери зелені!
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30.03.2021 08:32 Ответить
Хто захворів тих і тестують хто не хоче того і не заставляють.
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30.03.2021 08:47 Ответить
Фейсбучний "дохтор" Степанов, як не старається зірвати вакцинацію, а ті падлюки українці все записуються в чергу і записуються)
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30.03.2021 08:34 Ответить
переклав,бо Антиколорадосу "впадлу":

Вчора першою новиною з України, яка попалася на очі, був матеріал під зразковим назвою «В Україні різко знизилася кількість інфікованих» і це вже було сприйнято як якийсь вульгарний анекдот. Не стану вказувати ЗМІ, яке так відзначилося, оскільки це не так вже й важливо.
Просто вкотре переконуюся в повній відсутності професіоналізму тих людей, які називають себе журналістами.

Справді, вже стільки було сказано, що у нас, як і в інших країнах, немає системи постійного та суцільного тестування населення. Тестові лабораторії, за дуже рідкісним винятком, не працюють в режимі 24х7, а це значить, що субота і неділя будуть випадати із загальної статистики тільки тому, що в цей час не буде забору зразків для аналізів і не видаватимуться самі результати. Звідси - тижневе просідання випадає на суботу-понеділок.

Це - природна, але технічна яма саме в статистиці, але аж ніяк не в реальній картині. Вірусу все одно, який сьогодні день, понеділок, коли мінімальні показники, або п'ятниця, коли вони максимальні. Він вражає без прив'язки до календаря і де-факто, в неділю або понеділок може випасти рекордна кількість людей, просто це неможливо побачити технічно.

Якщо журналіст береться писати на цю тему, він повинен розуміти цей алгоритм, а якщо до нього не доходять такі елементарні речі, то не варто навіть чіпати цю тему.
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30.03.2021 08:37 Ответить
цього тижня "йдемо на цифри" 20 000 і 400 ...

привіт Степанову і решті уродів-"вакцинаторів" з МОЗ.
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30.03.2021 08:38 Ответить
Йди
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30.03.2021 12:50 Ответить
Я теж підхопив цю заразу((
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30.03.2021 10:41 Ответить
учитывая, что большинство умерших - это люди в возрасте, неплохая экономия пенсионного фонда к концу года ожидается. потому никто особе и не спешит с этой заразой бороться.
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30.03.2021 12:13 Ответить
 
 