В Украине за сутки от COVID-19 умерли 286 человек, зафиксированы 10 533 новых случая заражения, 3 576 человек - выздоровели
10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 марта 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 30 марта 2021 года. В частности, заболели 367 детей и 250 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 597 человек;
летальных случаев - 286;
выздоровели - 3 576 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 96 947 (в том числе методом ПЦР - 50 836, методом ИФА - 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 981).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 662 942 человека;
выздоровели - 1 307 076 человек;
летальных случаев - 32 418;
проведено ПЦР-тестов - 8 058 263.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Чукча не чітатєль.
З.І. Зразу видно шо в гірськолижному спорті ви нуль..
До слова, дуже хочу побувати в славному місті Харків.
можливо він це не розуміє,бо "вилизувачі очка" в його ОП зрообили йому "теплу ванну"...
Текущая статистика по коронавирусу на 30.03.2021 (Украина)
Всего заражений 1 652 409
Сделано тестов 8 007 427
Количество вакцинированных 212 896
Вчора першою новиною з України, яка попалася на очі, був матеріал під зразковим назвою «В Україні різко знизилася кількість інфікованих» і це вже було сприйнято як якийсь вульгарний анекдот. Не стану вказувати ЗМІ, яке так відзначилося, оскільки це не так вже й важливо.
Просто вкотре переконуюся в повній відсутності професіоналізму тих людей, які називають себе журналістами.
Справді, вже стільки було сказано, що у нас, як і в інших країнах, немає системи постійного та суцільного тестування населення. Тестові лабораторії, за дуже рідкісним винятком, не працюють в режимі 24х7, а це значить, що субота і неділя будуть випадати із загальної статистики тільки тому, що в цей час не буде забору зразків для аналізів і не видаватимуться самі результати. Звідси - тижневе просідання випадає на суботу-понеділок.
Це - природна, але технічна яма саме в статистиці, але аж ніяк не в реальній картині. Вірусу все одно, який сьогодні день, понеділок, коли мінімальні показники, або п'ятниця, коли вони максимальні. Він вражає без прив'язки до календаря і де-факто, в неділю або понеділок може випасти рекордна кількість людей, просто це неможливо побачити технічно.
Якщо журналіст береться писати на цю тему, він повинен розуміти цей алгоритм, а якщо до нього не доходять такі елементарні речі, то не варто навіть чіпати цю тему.
привіт Степанову і решті уродів-"вакцинаторів" з МОЗ.