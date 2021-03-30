На портале "Дія" можно получить более 50 государственных услуг, - Федоров

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что на портале "Дія" теперь можно получить онлайн более 50 государственных услуг.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Год порталу "Дія". В апреле 2020 г. Минцифра запустила https://diia.gov.ua и онлайн-услуги для ФЛП. Строя цифровое государство мы создали удобные услуги для предпринимателей", - написал он.

По словам Федорова, на сегодняшний день удалось достичь следующих результатов:

• Более 3,6 млн посещений портала. 94% пользователей довольны качеством услуг для ФЛП. Более 275 тыс. украинцев успешно воспользовались услугами. За год около 40% предпринимателей открывали ФЛП онлайн. В 2019 году эта цифра составляла всего 5%. Онлайн-услуги для ФЛП потенциально экономят до 255 млн гривен - 81% пользователей признают эффективность услуг в борьбе с коррупцией.

• Запущена самая быстрая регистрация бизнеса в мире. Услуги по открытию, внесение изменений в ФЛП и закрытия ФЛП.

• Процесс открытия ФЛП сократился с 30 до 3 этапов, а количество полей для заполнения с 58 - до 10. Данные, которые заявитель ранее вводил в кабинете гражданина на портале "Дія", автоматически подтягиваются к заявлению - так же, как и данные электронной подписи.

• При открытии ФЛП можно зарегистрироваться плательщиком НДС. А еще услуга по регистрации ФЛП включает постановку на учет плательщиков единого налога налоговой службой и государственными органами статистики.

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• Теперь заполнения формы занимает лишь 10-15 минут. Федоров напомнил, что ранее было протестировано открытие ЧП в прямом эфире и это заняло 7 минут.

• На портале также можно открыть ООО. Уже 1700 открытых ООО, а услуга занимает 30 минут онлайн.

• На портале можно получить онлайн более 50 государственных услуг. Среди них: еМалятко, регистрация места проживания ребенка, строительные услуги, оформление пособия по безработице, запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19 и другие.

"За кулисами проекта - нормативный и технический реинжиниринг, а также обучение государственных регистраторов. Мы полностью изменения бизнес-процессы и сделали услуги для предпринимателей удобными и человеческими", - отметил Фдоров.

Минис добавил, что дальше планируется запустить полностью автоматические услуги для ФЛП: "Чтобы после обращения граждан автоматическая система принимала решение о регистрации физического лица-предпринимателя, внесении изменений или закрытии".