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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 433 человека, всего - 212 898, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 433 человека, всего - 212 898, - Степанов

212 896 человек в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершил вакцинацию (получил две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"14 433 человека привиты против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 в Украине, из них получили 1 дозу - 14 432 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек. 212 898 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 152 мобильными бригадами по иммунизации и 656 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 29 марта 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 371 406 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Киеве (1 740) и Днепропетровской области (1 290), меньше всего - в Черниговской (240) и Одесской (310) областях.

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2 дози аж у двох.
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30.03.2021 08:31 Ответить
ЯКа НЕСПОДІВАНКА.
після повідомлень в інтернеті про продаж результатів ПЛР -тестів для поїздок за кордон...

Польща не визнаватиме українські ПЛР-тести
https://4studio.com.ua/novyny/ НОВИНИ 30 БЕРЕЗНЯ, 2021 10 0

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 14 433 особи, загалом - 212 898, - Степанов - Цензор.НЕТ 7494
У Польщі з 30 березня запроваджують обов'язковий карантин для тих, хто прибуває з країн шенгенської зони, який можна буде уникнути тільки за наявності негативного тесту на коронавірус.
Як пише "http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія " з https://prm.ua/polshcha-znovu-zminyla-pravyla-v-izdu-shcho-zminylos/ посилання на Прямий, про це завив заступник міністра інфраструктури Польщі Мартін Горала.
Зазначено, що для тих, хто прибуває до Польщі з країн, які не входять до шенгенської зони, карантин буде обов'язковим без винятків.
Водночас після проведення тесту на території Польщі (ПЛР або антиген) і отримання негативного результату людина може вийти з карантину.
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30.03.2021 10:26 Ответить
падлюціі брехуну степанову.
ЩЕ раз.
Вакцинація,коли за пів року не досягнуто 60-70 відсотків вакцинованих не дозволяє пригасити епідемію
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30.03.2021 10:30 Ответить
 
 