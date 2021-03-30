На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 67,52% протоколов: Вирастюк - 31,3%, Кошулинский - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦИК

На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").

Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 67,52% протоколов, передает Цензор.НЕТ.

На данный момент, Василия Вирастюка (СН) поддержали 31,3% или 10 496 избирателей, на втором месте – кандидат от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, за него проголосовали 28,88% или 9 686 избирателей.

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Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 28,73% или 9 633 голоса.