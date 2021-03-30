На довыборах в ВР на Прикарпатье обработаны 67,52% протоколов: Вирастюк - 31,3%, Кошулинский - 28,88%, Шевченко - 28,73%, - ЦИК
На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").
Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после подсчета 67,52% протоколов, передает Цензор.НЕТ.
На данный момент, Василия Вирастюка (СН) поддержали 31,3% или 10 496 избирателей, на втором месте – кандидат от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, за него проголосовали 28,88% или 9 686 избирателей.
Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 28,73% или 9 633 голоса.
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Хвилинка політики.
В серці "найпатріотичнішого" заходу, ну прям осередку "українського націоналізму" єдиний представник проукраїнських політичних сил... програє п'ятьом сотням гривень.
Руслан Кошулинський витягував пліч-о-пліч з нами поранених на Майдані, воював на фронті, є досвідченим політиком зі стажем..
Заради нього зняла свою кандидатуру чудова https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZU-ux8CMa19zRMderSdYbVpBpP1E7gaoUBmOHGDU_ShSybtIEt1kmuXBeNx3XOx5OSNHdE3c97u-H5bQvCZ997skmN67E-9bcQNH3VwnM8476rwg0V_G4BlvS_wICe8Tg4&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marusyazvirobiy1?__cft__[0]=AZU-ux8CMa19zRMderSdYbVpBpP1E7gaoUBmOHGDU_ShSybtIEt1kmuXBeNx3XOx5OSNHdE3c97u-H5bQvCZ997skmN67E-9bcQNH3VwnM8476rwg0V_G4BlvS_wICe8Tg4&__tn__=-]K-R Маруся Звіробій-Біленька
кінець кінцем, лиш би патріотичні сили врешті об'єднались та йшли одним фронтом до перемоги..
Але частина "мудрого наріду" продалась за 500 грн, а інша повелась на популізм, як в 2019-му.
Це все, що треба знати про патріотизм галичан.
Вже нічому не дивуюсь, лише дико розчарований.
Про 50-й округ взагалі мовчу, там нарід собі сеп@ра, який за лнр референдуми проводив, вибрав. І це на 8 році війни.
тому збільшується неточність попередніх рейтингів...
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1376602899405541381 11 ч
Ось цей мішок з лайном під назвою "Вірастюк" підтримує "президента зеленського". Отже, підтримує татарова, ермака,арестовічей,бужанських. Підтримує вбивство Журавля. Підтримує катування Ріфмайстера. Все його влаштовує.Лише одне непокоїть-як би не підвести "президента зеленскага".
А это, как известно, очень важно в законотворчестве.
якщо б мені подобалось жити серед злодіїв, спілкуватися зі злодіями, підтримувати злодіїв, поводитись як злодій - чи не був би я злодієм?
https://censor.net/ru/n169592
"... Коаліція депутатів Івано-Франківської облради ("ВО Свобода", "За майбутнє", "Батьківщина") не підтримали звернення фракції ЄС звільнити із займаної посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета..."
Голова облради, свободівець Сич, смішно виправдовується за коаліцію Свободи з Майбахом і Батьківщиною: "...Переконаний, що мешканці Прикарпаття не голосували за жодного олігарха! Вони голосували за достойних, високопрофесійних, порядних і сумлінних співгромадян, яких вони знають!..."
Будут вам и потопы, и борьба с вырубкой, и борьба с контрабасом, и победа над ковидом в лучшем виде по самое не хочу. А деньги, как и ЗЕ, сможете посмотреть в видосиках и по ТВ.
Не жили хорошо - нечего и начинать.
Улыбок вам, гуцулы.
І де? на Франківщині... Ганьба!
Побоючись чабанів, вони завжди обирають таким самих баранів, сподіваючись що саме вони врятують їх від вовків. Демократичний колообіг баранів...
На місцевих виборах 25 жовтня 2020 р. дві третини івано-франківських виборців, підтримали ВО «Свобода», що дозволило цій політсилі сформувати однопартійну більшість у міській раді. Фракції також сформують також проукраїнська «Європейська Солідарність» і нейтральна «Батьківщина». А чинний міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків переміг на місцевих виборах за нього проголосували понад 84% виборців.
42 місця в міській раді будуть розподілені між партіями наступним чином:
ВО «Свобода» (66,67%) - 28;
«Європейська Солідарність» (23,81%) - 10;
«Батьківщина» (9,52%) - 4.
А вся решта кандидатів в тому числі і різні слуги але не українського народу а кремля, вони навіть не змогли подолати п'ятивідсотковий прохідний бар'єр і в міськраді їх гарантовано не буде.
Боже! Таку б нам українцям не продажну а патріотичну про -українську Верховну Раду і її спікера, таку як мер і міськрада Івано-Франківська. Але виходить так що в місцеву владу вибирають тільки українських патріотів, а в зРаду чогось ворогів України українофобів - капітулянтів.
И ясно что это профашистская партия, и она она полностью имперская -пророссийская. А продажные слуги кремля ЗЕбилы капитулянты указывают на то что они якобы слуги народа украинского, но подло брешуть с.ки. И это антиукраинская пророрийская партия капитулянтов вот к ней добавился украинский Валуев теперь уже будет украинофобом капитулянтом в отличии от кацапа Валуева.
Дебільне бидло, а не народ.
Отже, підтримує татарова, ермака,арестовічей,бужанських.
Підтримує вбивство Журавля.
Підтримує катування Ріфмайстера.
Все його влаштовує 😏
Лише одне непокоїть-як би не підвести "преЗедента зеленскага".
Франківщині ганьба !
І ситуація з короновірусом тому підтвердження. Кількість смертей зростає, а вакцини не має, а той мізер, що є куплений через фірми-прокладки (у одної з яких юридична адреса у неіснуючому домі). Браво.
Звісно, що серед тих, хто помер пропорції симпатиків різних політичних сил приблизно такіж самі, як і на виборах президента. Так, за минулу добу померло приблизно 209 виборців зеленського.
Не виправилоси діло Кошулинському ся видряпати на війта від Покуття, аби-с обзавестиси мандатом, через який надибати грейцарів на кошулі від "Hugo Boss" або "Prada". У смутку та лохівській кошулі почимчикує Кошулинський дошукувати собі електоральних любощів деінде.
Що українці шукали в Google. Підсумки 2020 року
Запитом року стало слово "коронавирус". Більшість слів та запитань в топі Google - набрані російською.
Також у першій десятці - сервіси для дистанційного навчання та роботи: Google Classroom, Zoom і освітній проєкт "На урок".
Окрім того, великою популярністю серед українців користувалися тема виборів у США та телевізійне шоу "Холостячка"
Топ-10 пошукових запитів цьогоріч виглядали так:
Коронавирус
Коронавирус рекомендации
Выборы в США
Google Classroom
Симптомы коронавируса
На урок
ХолостячкаПраздники 2020
Карантин в Украине
Zoom
Персона року
Алексей Навальный ,Джо Байден, Александр Лукашенко, Михаил Ефремов, Ким Чен Ын
Питання: "Чому?/Почему?"
почему горит Австралия, почему растет доллар, почему нельзя дарить часы, почему не работает тик ток, почему выбивает вайбер....
Я думаю якби не "підтримка" Порохоботів то переміг би точно.
У людей вже алергія на цих ПС ів