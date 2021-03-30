При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минских, так и нормандских договоренностей, - Песков
Российская сторона выразила уверенность в том, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации ни минских соглашений, ни договоренностей в "нормандским форматом".
Об этом в интервью российскому изданию "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Киев полгода говорит, что "минские договоренности уже мертвые".
"С "нормандским форматом" дела обстоят плохо. Можно констатировать, что в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - сказал Песков.
Он заявил, что кроме минских договоренностей, нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.
Он также подчеркнул, что на Донбассе "мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения", однако не уточнил, что ответственны за нарушения перемирия именно подконтрольные РФ наемники.
"Сейчас украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога с ними. Соответственно, достижение новых договоренностей априори невозможно, потому что как можно урегулировать какой-то конфликт, если одна сторона не хочет общаться с другой? Невозможно говорить о планах урегулирования без учета мнения республик. Абсолютно невозможно", - считает Песков.
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тебе тяжело будет посчитать - с математикой такие как ты не дружите. я не на пенсии. по возрасту наверное понятно. но я акцентирую - а то до тебя самого это не дойдет
Крысы Мавзоейные,вы нелюди....
Поселок Никель (Мурманская область) на границе России и Норвегии остался полностью без тепла, а также холодной и горячей воды из-за аварии в цехе, принадлежащем компании «Норильский никель». Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Согласно заявлению ведомства, ночью обрушилась 10-метровая эстакада на территории плавильного цеха. По этой эстакаде проходил трубопровод, снабжавший поселок водой. Сейчас от воды и тепла отключены 135 домов, больница, три школы и четыре детсада.
В поселке проживает около 11 тысяч человек. Воду планируется подвозить из других городов, инженеры пытаются восстановить подачу воды в котельную. Температура в Никеле +4 градуса.
Плавильный цех - градообразующее предприятие Никеля - был официально закрыт три месяца назад. Предлогом было стремление компании сократить вредные выбросы. При этом многие эксперты высказывали мнение, что одна из причин закрытия - ветхость самого цеха, построенного в 1935 году еще финнами, когда это была территория Финляндии. До своего закрытия плавильный цех на Кольском полуострове считался самым старым производством «Норникеля».
Зеленського звинувачують в роботі на Москву: президент наказав зняти санкції із кримських підприємств оточення Путіна та з «міністра ДНР»
Введені ще Порошенком санкції Володимир Зеленський зняв указом №109/2021. За даними ЗМІ президент це зробив на прохання Російської православної церкви. Справжню причину такого проросійського кроку у Зеленського не розкривають.
Після рішення ЗеПрезидента можна очікувати і скасувань санкцій проти Росії зі сторони держав ЄС, США, Британії та Канади. Навіщо цим країнам терпіти збитки через відмову від російського ринку, якщо український президент одним своїм підписом розблоковує роботу підприємств окупантів?
Зняття санкцій з компаній із орбіти Путіна та з "міністра ДНР" остаточно позбавляє Зеленського статусу "борця з Медведчуком". Більше того, за новим законопроектом про колаборацію українське правосуддя могло б легко назвати пана президента російським колаборантом.
Проросійський указ Зеленського:
https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481
Андрій Смолій
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В Москве из-за сломанного кардиографа, с которым приехала по вызову скорая помощь, умерла родственница главы Минздрава россии Михаила Мурашко.
Ваш лаптєстан й надалі будуть знищувати, методично та послідовно.
І коли ваша країна-бензоколонка розпадеться на деклька частин, ніхто вас жаліти не стане, не буде вже "ножек буша" та іншої допомоги.
А кримський міст буде виконувати роль останної дороги свинособачих окупантів на материк, ітікати вам доведеться дуже швидко. Бо ті, хто там залишаться, підуть на корм крабам та рибам.
пусть его зеленский слушает и читает