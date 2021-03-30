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Зеленский (19042) Песков (1800) Донбасс (26950) минские соглашения (3225) нормандская четверка (1596)

При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минских, так и нормандских договоренностей, - Песков

При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минских, так и нормандских договоренностей, - Песков

Российская сторона выразила уверенность в том, что при президенте Украины Владимире Зеленском не удалось продвинуться в реализации ни минских соглашений, ни договоренностей в "нормандским форматом".

Об этом в интервью российскому изданию  "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Киев полгода говорит, что "минские договоренности уже мертвые".

"С "нормандским форматом" дела обстоят плохо. Можно констатировать, что  в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей, которые были достигнуты в Париже", - сказал Песков.

Он заявил, что кроме минских договоренностей, нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.

Он также подчеркнул, что на Донбассе "мы видим нагнетание напряженности на линии соприкосновения", однако не уточнил, что ответственны за нарушения перемирия именно подконтрольные РФ наемники.

"Сейчас украинцы абсолютно отказываются от идеи какого-либо диалога с ними. Соответственно, достижение новых договоренностей априори невозможно, потому что как можно урегулировать какой-то конфликт, если одна сторона не хочет общаться с другой? Невозможно говорить о планах урегулирования без учета мнения республик. Абсолютно невозможно", - считает Песков.

Читайте также: Враг за сутки семь раз срывал "тишину" на Донбассе, применив 82-мм минометы, гранатометы и пулеметы. Боевых потерь нет, - штаб ОС

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Топ комментарии
+32
При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минских, так и нормандских договоренностей, - Песков - Цензор.НЕТ 8282
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30.03.2021 08:58
+18
Если за поребриком нашего Преза ругают, значит все не так уж плохо.
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30.03.2021 08:57
+18
Так покажешь где бубочка называет ***** убийцей? И мне станет легче от того, что президент страны не безхребетное сцикло. А тебя устраивает такое сцикло?

При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минских, так и нормандских договоренностей, - Песков - Цензор.НЕТ 5385
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30.03.2021 09:10
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да еще
тебе тяжело будет посчитать - с математикой такие как ты не дружите. я не на пенсии. по возрасту наверное понятно. но я акцентирую - а то до тебя самого это не дойдет
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30.03.2021 12:32 Ответить
селюк и рагуль ты не потому что живешь в маленьком городе. я живу в городе на 250 тысяч всего. дело в менталитете. ты рагуль по жизни а не по прописке. ты всосал? у тебя мозги селюка и во что тебя не одень и в какую тачку не засунь - ты быдло селюковое. ключевое слово - быдло
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30.03.2021 11:38 Ответить
а по фразе "где пацаны ценят действия" я примерно знаю в каком районе киева ты обитаешь и откуда туда приехали твои родители.
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30.03.2021 11:40 Ответить
Любой Договор с мавзолейным быдлом типа Молотов-Риббеннтроп или Гитлер-Сралин дешевле бумаги на которой его нацарапали
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30.03.2021 09:24 Ответить
А что это кацапы президентству зеленского итоги подводят? Еще 3 года...
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30.03.2021 09:26 Ответить
Есть такой украинский блогер Микола Рушница,недавно у него на сайте был стрим с ингушом.То что рассказал Ингуш было шоком.Что творили советские мудаки с 1917 по 1945 год на Кавказе.
Крысы Мавзоейные,вы нелюди....
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30.03.2021 09:27 Ответить
https://h2.d3.ru/11-tys-zhitelei-nikelia-ostalis-bez-tepla-i-vody-posle-obrusheniia-estakady-otremontirovannoi-tri-nedeli-nazad-2134034/ 11 тыс жителей Никеля остались без тепла и воды после обрушения эстакады, отремонтированной три недели назад

При президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минских, так и нормандских договоренностей, - Песков - Цензор.НЕТ 8754

Поселок Никель (Мурманская область) на границе России и Норвегии остался полностью без тепла, а также холодной и горячей воды из-за аварии в цехе, принадлежащем компании «Норильский никель». Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Согласно заявлению ведомства, ночью обрушилась 10-метровая эстакада на территории плавильного цеха. По этой эстакаде проходил трубопровод, снабжавший поселок водой. Сейчас от воды и тепла отключены 135 домов, больница, три школы и четыре детсада.

В поселке проживает около 11 тысяч человек. Воду планируется подвозить из других городов, инженеры пытаются восстановить подачу воды в котельную. Температура в Никеле +4 градуса.

Плавильный цех - градообразующее предприятие Никеля - был официально закрыт три месяца назад. Предлогом было стремление компании сократить вредные выбросы. При этом многие эксперты высказывали мнение, что одна из причин закрытия - ветхость самого цеха, построенного в 1935 году еще финнами, когда это была территория Финляндии. До своего закрытия плавильный цех на Кольском полуострове считался самым старым производством «Норникеля».
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30.03.2021 09:30 Ответить
А при пр..зиденті Х...лу маємо лиш агресію і вбивства громадян України.
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30.03.2021 09:36 Ответить
какцапська недоістота з піхвою під носом відбілює агента кремляді Буратіно...

Зеленського звинувачують в роботі на Москву: президент наказав зняти санкції із кримських підприємств оточення Путіна та з «міністра ДНР»

Введені ще Порошенком санкції Володимир Зеленський зняв указом №109/2021. За даними ЗМІ президент це зробив на прохання Російської православної церкви. Справжню причину такого проросійського кроку у Зеленського не розкривають.

Після рішення ЗеПрезидента можна очікувати і скасувань санкцій проти Росії зі сторони держав ЄС, США, Британії та Канади. Навіщо цим країнам терпіти збитки через відмову від російського ринку, якщо український президент одним своїм підписом розблоковує роботу підприємств окупантів?

Зняття санкцій з компаній із орбіти Путіна та з "міністра ДНР" остаточно позбавляє Зеленського статусу "борця з Медведчуком". Більше того, за новим законопроектом про колаборацію українське правосуддя могло б легко назвати пана президента російським колаборантом.

Проросійський указ Зеленського:

https://www.president.gov.ua/documents/1092021-37481

Андрій Смолій
.
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30.03.2021 09:43 Ответить
https://shapito.d3.ru/nuzhna-traditsiia-2133955/ Нужна традиция

В Москве из-за сломанного кардиографа, с которым приехала по вызову скорая помощь, умерла родственница главы Минздрава россии Михаила Мурашко.

За президента Зеленського не вдалося просунутися ні на йоту в реалізації як мінських, так і нормандських домовленостей, - Пєсков - Цензор.НЕТ 1825
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30.03.2021 09:44 Ответить
а ось при пеці...ого го
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30.03.2021 09:49 Ответить
Могу заверить, что ни у какого президента Украины никогда не получится это, потому что это предательство и за это будет конец такому президенту!
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30.03.2021 09:51 Ответить
С-ка, чтоб ты сдох и всё заработанное тобой на этой работе сгорело!
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30.03.2021 09:56 Ответить
А майже весь світ вже переконується, що корінь зла в президентові іншої держави, любителю щоб його війська стояли за спинами жінок і дітей.
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30.03.2021 10:06 Ответить
Гарна новина.
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30.03.2021 10:11 Ответить
Мерзавец и подлец, кобыл.
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30.03.2021 10:35 Ответить
з ****** ніхто домовлятися не буде.
Ваш лаптєстан й надалі будуть знищувати, методично та послідовно.
І коли ваша країна-бензоколонка розпадеться на деклька частин, ніхто вас жаліти не стане, не буде вже "ножек буша" та іншої допомоги.
А кримський міст буде виконувати роль останної дороги свинособачих окупантів на материк, ітікати вам доведеться дуже швидко. Бо ті, хто там залишаться, підуть на корм крабам та рибам.
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30.03.2021 10:48 Ответить
кремль незадоволений агентом кремля? )))
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30.03.2021 10:58 Ответить
Зеленський не здає країну пуйлу - от і добре
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30.03.2021 11:01 Ответить
порох виноват
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30.03.2021 11:07 Ответить
Врет, сукин сын. Отведение украинских войск, разминирование территорий, оборудование дополнительных КПВВ, передача самых одиозных преступников и еще десяток подарков от ЗЕбобика путину. Но ***** не требует перемирия, ***** требует капитуляции. А ЗЕ готов сдаться. Кац всегда говорил: "Надо сдаваться.".
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30.03.2021 11:38 Ответить
"Бешеных животных необходимо уничтожать, но президент Зеленский до этого не дозрел" - вот как хотелось бы ответить этой свинособаке.
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30.03.2021 12:13 Ответить
Как они уже надоели со своим враньем, вцепились в Украину и никак не сбросить ихние "братские" объятия .********** уже.
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30.03.2021 12:28 Ответить
он еще не здох тут условия ставить и воевать 7 лет...
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30.03.2021 12:33 Ответить
ага. А как Письков хотел? Балалайку ему в ж...пу.
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30.03.2021 12:56 Ответить
Все те договоренности - фуфло, ими подтереться, как Будапештским меморандумом. А наглоость и подлость москалей безгранична!
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30.03.2021 13:23 Ответить
А этот психически больной, что на фотке - классический мокша.
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30.03.2021 13:24 Ответить
Пошли вон с нашей земли! Вот какие договоренности должны выполняться!И репарации за нанесенный ущерб! Все остальное - это сдача национальных интересов Украины или предательство!
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30.03.2021 13:30 Ответить
як би ти гидота ************* куди-сь просунулася як ви мрієти свинособаки **************, то гундоса шмаркля була б вже давно у Ростові.
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30.03.2021 14:01 Ответить
а всё потому шо Зе - "огенд кримля". Да?
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30.03.2021 17:11 Ответить
зачем туть письков ?
пусть его зеленский слушает и читает
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31.03.2021 08:44 Ответить
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