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Песков об отношениях РФ с США: Их надо как-то реанимировать. Танго вдвоем танцуют

Песков об отношениях РФ с США: Их надо как-то реанимировать. Танго вдвоем танцуют

Заявление президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина является беспрецедентным и оскорбительным.

Об этом в интервью российскому изданию "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь личное восприятие вторично. Речь идет о заявлении, которое было сделано в адрес главы государства. Это, конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное", - отметил Песков.

"Но суть его (Путина. - Ред.) реакции сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. С нашей точки зрения, сейчас главное - не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить. С учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. И президент сказал, что он открыт для такого общения. Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют", - заявил пресс-секретарь Путина.

Он также уточнил, что в настоящее время будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений, после чего "уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше".

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"Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", - подытожил он.

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

Отметим, что накануне президент Литвы Науседа также согласился с высказыванием Байдена о Путине.

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Топ комментарии
+24
вы уже давно лезгинку отплясываете всей страной
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30.03.2021 09:18
+23
ты смотри
им прямо сказали - нахер. нет.. лезут
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30.03.2021 09:18
+19
Г-н Письков, забудьте о танго, привыкайте к коленно-локтевой позе.
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30.03.2021 09:21
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вы уже давно лезгинку отплясываете всей страной
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30.03.2021 09:18 Ответить
Танцювати с тим у якого яйця до бункеру приросли? Таць з вбивцею без яєць...треш. Хіт сезону
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30.03.2021 09:27 Ответить
Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє - Цензор.НЕТ 4654
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30.03.2021 09:57 Ответить
ты смотри
им прямо сказали - нахер. нет.. лезут
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30.03.2021 09:18 Ответить
Наш дурачок Кулеба рок-н-ролл собрался отплясывать с США, этот придурок танго. Их что, клонировали?
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30.03.2021 09:22 Ответить
они просто хорошие танцоры и им ничего не мешает
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30.03.2021 09:25 Ответить
Вважаючи на відсутність того нічого.
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30.03.2021 09:58 Ответить
***** в сортире мочить надо слюнями концы у чеченцев, за глоток пива! О Танго размечтались... =))))
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30.03.2021 09:35 Ответить
Так Байден вроде как вполне конкретно сказал "***** убийца". Что еще не дошло?
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30.03.2021 09:19 Ответить
Реанимировать отношения?! Может лучше уж путина усыпить уже!
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30.03.2021 09:20 Ответить
.... и станцевать на его могилке
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30.03.2021 13:02 Ответить
Чому це чмо впевнене що Штати хочуть з ними танцювати?
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30.03.2021 09:20 Ответить
Тому що йому сказати більше нічого.
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30.03.2021 09:23 Ответить
Бо він відчуває, що Штати їх танцюють... І танцюють не по дитячому.
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30.03.2021 09:45 Ответить
Г-н Письков, забудьте о танго, привыкайте к коленно-локтевой позе.
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30.03.2021 09:21 Ответить
С хромыми кобылами казаки не танцуют!
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30.03.2021 09:21 Ответить
с бухим медведём в избе не танцуют..... суши вёсла, поезд ушёл.......
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30.03.2021 09:21 Ответить
Сексом тоже вдвоём занимаются. Параша спереди- Штаты сзади.
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30.03.2021 09:21 Ответить
Визг ничтожества по заказу обосравшего штаны бункерного.. Вас уже оттанцевали и так и эдак,паршивая кацапня. И дальше оттанцуют))
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30.03.2021 09:23 Ответить
***** в бункере давно сам чечетку ибенит.
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30.03.2021 09:24 Ответить
***** на шесте кувыркается!
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30.03.2021 09:31 Ответить
Тебя обманули, усатый, это не танго, а жесткое порно.
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30.03.2021 09:24 Ответить
Иди с х@йлом танго танцуйте, голубки!
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30.03.2021 09:24 Ответить
Танго вдвоем танцуют, - заявил пресс-секретарь Путина.Источник: https://censor.net/ru/n3256367

Вы скоро пляску Святого Витта будете исполнять соло.
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30.03.2021 09:24 Ответить
О чем вообще возможно разговаривать с закомплексованным карликом-маньяком, который ходит на каблуках.
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30.03.2021 09:24 Ответить
стойте в коленно-локтевой и не мычите!!!... танцор без ....
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30.03.2021 09:25 Ответить
"Бывает, что есть, куда воткнуть, но нет контакта" - Ежи Лец. "
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30.03.2021 09:26 Ответить
Роися больше не является субъектом для политики США.
Роися является объектом санкций и противостояния с США.

А это значит, что для Роиси танцы кончились и началась коленно-локтевая поза. Для этого согласие Роиси не нужно.
И закончится это только тогда, когда в коленно-локтевой позе останется стоять труп Роиси.

Так что не надо ничего реанимировать. Все идет хорошо.
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30.03.2021 09:27 Ответить
Нахрен мне знать какую чушь несет усатый отморозок!!
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30.03.2021 09:30 Ответить
парашу все танцуют. и в хвост и в гриву. как их мидовского коня )
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30.03.2021 09:32 Ответить
судя по мордам-лица властей мордора им надо уже танцевать 7Х40!!!!! У нас, к сожалению, та же история.
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30.03.2021 09:37 Ответить
Да, Песя, вдвоем танцуют. Один с пулеметом а второй чечетку с голым альфасамцовским торсом.
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30.03.2021 09:38 Ответить
Байден обосрал Гопника из Питерской подворотни прямым текстом : дома в Москве Волгодонске Буйнакске,Беслан и Норд Ост,а также подлодку Курск взрывали Сралин и Гитлер,Путлер не причем...
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30.03.2021 09:38 Ответить
БАЙДЕН СКАЗАЛ ПРАВДУ!!!! ХУТИН УБИЙЦА ВОР И ОТРАВИТЕЛЬ, И ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ ВЕСЬ МИР, А С ТАКИМИ НЕ ГОВОРЯТ, И ХВАТИТ ЛГАТЬПЕСКОВ ЧТО ВЫ ЗА МИР!!!!!!
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30.03.2021 09:39 Ответить
Мавзолейные,вами управляет тот,кто вас Злит. т.е. Байден!!!
Лао Цзы китайский философ был Мудрым человеком
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30.03.2021 09:41 Ответить
Песков об отношениях РФ с США: Их надо как-то реанимировать. Танго вдвоем танцуют - Цензор.НЕТ 1134
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30.03.2021 09:48 Ответить
В 90-е годы Путлер будучи помошником Собчака устроил голодный Геноцид Питерцам..Питерские .газеты тех лет ничего не забыли...
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30.03.2021 09:51 Ответить
Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє - Цензор.НЕТ 8479
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30.03.2021 09:55 Ответить
калінку-малінку буде х/ло сам танцювати. Перед шибеницею...
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30.03.2021 09:59 Ответить
Есть уже опыт прошлого века "танго" сначала Великобритания- Франция с Германией, а потом СССР с Германией. Чем все это кончилось мы все знаем. Таким "танцорам" как тогда Германия а сейчас Пукинская Хфедерация ноги нужно отрывать сразу и напрочь. Какие тут к черту " танцы".
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30.03.2021 10:01 Ответить
Писюн, дело копростана: тапки подавать и шпильки для волос собирать в постели, утром после Танго! А не танцевать!!! =)))
"Дебилы б☻ля..." - лаврошадь...
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30.03.2021 10:03 Ответить
Мин*етчица до сих пор уверена,что танцует танго
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30.03.2021 10:09 Ответить
Не-а, сможете др@чить в гордом одиночестве или сос@ть
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30.03.2021 10:10 Ответить
РФ это 3 ряд на подтанцовке, какое танго, что он мелет
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30.03.2021 10:16 Ответить
Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє - Цензор.НЕТ 5083

ВОТ И ТАНЦУЙТЕ "ТАНГО"! =)
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30.03.2021 10:27 Ответить
Я думаю.....некто Байден, имея под рукой аж целое ЦРУ со связями с Моссад, Ми-6 и т.д. имеет ОЧЕНЬ веские основания заявлять, что некто Пукин .....УБИЙЦА!!! И здесь не может быть каких то возражений.
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30.03.2021 10:39 Ответить
Какое танго если российскому танцору яйца мешают Всё мнит себя чем то влиятельным В реале влияет только на свой туалет. Не было бы у рашки ядерного оружия то давно все бы о ней позабыли А так , вынуждены смотреть в сторону обезЯны с ядерной гранатой.
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30.03.2021 10:44 Ответить
нехер рашистам было "окупационное соло" затягивать в Украине
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30.03.2021 11:18 Ответить
"Песков об отношениях РФ с США: Их надо как-то реанимировать. Танго вдвоем танцуют"

Какие могут быть танцы, если мадам постоянно норовит сделать гадость другому партнеру и как безмозглая дура все время прикидывается, что "этонемы и настамнет"?
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30.03.2021 12:05 Ответить
Проговорился.....
Ну так Путе хочется делить мир на двоих с Америкой!
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30.03.2021 12:16 Ответить
Пєсков про відносини РФ з США: Їх треба якось реанімувати. Для танго потрібні двоє - Цензор.НЕТ 7741
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30.03.2021 12:36 Ответить
Ты их в дверь,они в окно.
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30.03.2021 12:50 Ответить
Нехер там реанимировать,-закапывать.
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30.03.2021 12:51 Ответить
дохтор сказал в морг, значить в морг !
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30.03.2021 13:04 Ответить
 
 