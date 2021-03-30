Песков об отношениях РФ с США: Их надо как-то реанимировать. Танго вдвоем танцуют
Заявление президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина является беспрецедентным и оскорбительным.
Об этом в интервью российскому изданию "Аргументы и факты" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
"Здесь личное восприятие вторично. Речь идет о заявлении, которое было сделано в адрес главы государства. Это, конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное", - отметил Песков.
"Но суть его (Путина. - Ред.) реакции сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. С нашей точки зрения, сейчас главное - не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить. С учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. И президент сказал, что он открыт для такого общения. Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют", - заявил пресс-секретарь Путина.
Он также уточнил, что в настоящее время будет происходить ревизия двусторонних российско-американских отношений, после чего "уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше".
"Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях. Но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы. Это невозможно. Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", - подытожил он.
Как сообщалось, ранее Байден заявил, что считает Путина "убийцей". В свою очередь Путин ответил: "Кто обзывается, тот так и сам называется".
Отметим, что накануне президент Литвы Науседа также согласился с высказыванием Байдена о Путине.
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им прямо сказали - нахер. нет.. лезут
Вы скоро пляску Святого Витта будете исполнять соло.
Роися является объектом санкций и противостояния с США.
А это значит, что для Роиси танцы кончились и началась коленно-локтевая поза. Для этого согласие Роиси не нужно.
И закончится это только тогда, когда в коленно-локтевой позе останется стоять труп Роиси.
Так что не надо ничего реанимировать. Все идет хорошо.
Лао Цзы китайский философ был Мудрым человеком
"Дебилы б☻ля..." - лаврошадь...
ВОТ И ТАНЦУЙТЕ "ТАНГО"! =)
Какие могут быть танцы, если мадам постоянно норовит сделать гадость другому партнеру и как безмозглая дура все время прикидывается, что "этонемы и настамнет"?
Ну так Путе хочется делить мир на двоих с Америкой!