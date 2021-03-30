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Большая приватизация, налоговая амнистия, "пакет малыша" и протесты под ОП: Рада сегодня проведет два внеочередных заседания

Большая приватизация, налоговая амнистия,

Во вторник, 30 марта, согласно распоряжению Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, состоятся два внеочередных пленарных заседания пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Повесткой дня, первого внеочередного пленарного заседания, которое начнется в 13.00, предусмотрено рассмотрение 13 вопросов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, планируется рассмотреть в первом чтении проекты законов "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", №№ 4020 , 4020-1 , 4020-2 , 4020-3 и три законопроекта по стимулированию детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет .

Также в первом чтении будет рассматриваться проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", № 5064.

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Согласно повестке дня, запланировано включить в повестку дня и принять решение по проекту Закона "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", № 5300 и № 5300-1 , а также по законопроекту "О внесении изменений в приложения № 3 и № 4 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины", №№ 5197 , 5197- 1 , 5197-2 .

Запланированы к рассмотрению во втором чтении проекты законов:

- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета", № 3553 ;

- "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно приватизации объектов большой приватизации", № 4543 ;

- "О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или специальный статус", № 4355 ;

- "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно присуждения научных степеней", 4667-1 .

Также во втором чтении будут рассматриваться два законопроекта, касающиеся техногенной и пожарной безопасности № 4157 и № 3931 .

По завершению первого внеочередного заседания планируется второе внеочередное заседание, в повестку дня которого включены шесть вопросов.

Так, Верховная Рада планирует заслушать информацию председателя Службы безопасности Украины Баканова, Председателя Национальной полиции Украины Клименко, исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Сухачова о событиях, которые произошли 20 марта 2021 возле Офиса Президента Украины и рассмотреть проект постановления об осуждении этих событий, № 5295 .

Кроме того, планируется рассмотрение проектов постановлений о досрочном прекращении полномочий народного депутата Колыхаева и Скичко.

Еще два постановления касаются назначения внеочередных выборов Харьковского городского головы и Шегинивского сельского головы Яворивского района Львовской области.

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Топ комментарии
+3
Борислав Береза пишет Тут вот какое дело, друзья. 30 марта, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание. В повестку дня включен президентский законопроект №5153 от 25.02.2021 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет». Вам кажется, что название сложное? Тут и суть не простая. По факту это законопроект про налоговую амнистию. Налоговая амнистия - это одноразовая акция государства, когда определенным категориям лиц предоставляется разрешение освободить от налогов определенные доходы, которых они раньше не задекларировали, в течение ограниченного промежутка времени. При этом декларанты платят государству какой-то процент или фиксированный налог от «амнистированных» суммы доходов. Это логичное начинание, чтоб вывести из тени накопленный гражданами Украины капитал, который у них появился без уплаты налогов. Например, заплатил какой-то гражданин за 5 лет 60 000 гривен налогов и за это же время приобрёл недвижимость возле Мариинского парка, в Крыму, в Лондоне, гостиничные номера в Грузии и даже виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. И это, мягко говоря, не соответствует его доходам. Так вот, чтоб его не брала за пятую точку налоговая, у этого гражданина теперь есть возможность заплатить налоги и спать спокойно. Все активы физических лиц можно будет задекларировать однократно в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022. Заплатить за это надо будет от 5% до 9%. При этом госслужащие, судьи, народные депутаты и другие высокопоставленные лица не смогут воспользоваться этим инструментом. А президент сможет. Если захочет. И вот тут у меня возник вопрос, а воспользуется ли Владимир Зеленский этим законом? Ведь тогда, заплатив налоги, он сможет смело смотреть в лицо налоговикам за свою недвижимость возле Мариинского парка, в Крыму, в Лондоне, гостиничные номера в Грузии и даже виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. Так же интересно, как будет его окружение легализировать деньги, землю и все активы, на которые смогли накопить деньги тяжким трудом в Офисе президента. Сотрудники ОП могут смело все легализировать, что они "подняли" на "Великом крадівництві", ведь они даже не госслужащие. В общем, ждём это шоу. А оно будет.
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30.03.2021 09:46
+2
Подгузник из-под малыша вам на головы, ЗЕизбиратели!
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30.03.2021 09:51
+2
Памперс из-под зеленского будет приятнее.🙂
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30.03.2021 10:08
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Правила форума Совет форумчан
какая в жопу амнистия??? какая приватизация... пусть сначала укажут откуда деньги....
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30.03.2021 09:30 Ответить
Головною темою будуть двері Вова-ЛОХ. Все інше - білий шум.
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30.03.2021 09:35 Ответить
В пакет малыша...

В бюджете увеличивающаяся дыра, а СН пытается эту дыру перекладывать с места на место, делая вид, что везде есть деньги.

#УЙ вам, зебилы, а не пакеты малыша и компенсации. И на могилах у вас должны стоять большие ЗЕленые #уи, чтобы потомки видели благодаря кому они живут в нищей жопе, а не в Европе.
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30.03.2021 09:36 Ответить
Борислав Береза пишет Тут вот какое дело, друзья. 30 марта, Верховная Рада планирует собраться на внеочередное заседание. В повестку дня включен президентский законопроект №5153 от 25.02.2021 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет». Вам кажется, что название сложное? Тут и суть не простая. По факту это законопроект про налоговую амнистию. Налоговая амнистия - это одноразовая акция государства, когда определенным категориям лиц предоставляется разрешение освободить от налогов определенные доходы, которых они раньше не задекларировали, в течение ограниченного промежутка времени. При этом декларанты платят государству какой-то процент или фиксированный налог от «амнистированных» суммы доходов. Это логичное начинание, чтоб вывести из тени накопленный гражданами Украины капитал, который у них появился без уплаты налогов. Например, заплатил какой-то гражданин за 5 лет 60 000 гривен налогов и за это же время приобрёл недвижимость возле Мариинского парка, в Крыму, в Лондоне, гостиничные номера в Грузии и даже виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. И это, мягко говоря, не соответствует его доходам. Так вот, чтоб его не брала за пятую точку налоговая, у этого гражданина теперь есть возможность заплатить налоги и спать спокойно. Все активы физических лиц можно будет задекларировать однократно в период с 1 июля 2021 до 1 июля 2022. Заплатить за это надо будет от 5% до 9%. При этом госслужащие, судьи, народные депутаты и другие высокопоставленные лица не смогут воспользоваться этим инструментом. А президент сможет. Если захочет. И вот тут у меня возник вопрос, а воспользуется ли Владимир Зеленский этим законом? Ведь тогда, заплатив налоги, он сможет смело смотреть в лицо налоговикам за свою недвижимость возле Мариинского парка, в Крыму, в Лондоне, гостиничные номера в Грузии и даже виллу в итальянском городе Форте-дей-Марми. Так же интересно, как будет его окружение легализировать деньги, землю и все активы, на которые смогли накопить деньги тяжким трудом в Офисе президента. Сотрудники ОП могут смело все легализировать, что они "подняли" на "Великом крадівництві", ведь они даже не госслужащие. В общем, ждём это шоу. А оно будет.
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30.03.2021 09:46 Ответить
Подгузник из-под малыша вам на головы, ЗЕизбиратели!
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30.03.2021 09:51 Ответить
Памперс из-под зеленского будет приятнее.🙂
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30.03.2021 10:08 Ответить
Почему только два? Можно 10 по 10 минут каждое.
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30.03.2021 10:07 Ответить
на порядку денному позачергового засідання протести.
а про чергове загострення на фронті ані слова, про вбитих чотирьох вояків - ані слова.
п (владне) - пріоритети.
п (від мене) - падли.
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30.03.2021 10:15 Ответить
Ні слова про нагальне. Ні про злочини кацапів, ні про зеленсьо- степановські злочини.
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30.03.2021 10:53 Ответить
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30.03.2021 11:31 Ответить
 
 