Большая приватизация, налоговая амнистия, "пакет малыша" и протесты под ОП: Рада сегодня проведет два внеочередных заседания
Во вторник, 30 марта, согласно распоряжению Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, состоятся два внеочередных пленарных заседания пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Повесткой дня, первого внеочередного пленарного заседания, которое начнется в 13.00, предусмотрено рассмотрение 13 вопросов, передает Цензор.НЕТ.
В частности, планируется рассмотреть в первом чтении проекты законов "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации", №№ 4020 , 4020-1 , 4020-2 , 4020-3 и три законопроекта по стимулированию детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет .
Также в первом чтении будет рассматриваться проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи "пакет малыша", № 5064.
Согласно повестке дня, запланировано включить в повестку дня и принять решение по проекту Закона "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", № 5300 и № 5300-1 , а также по законопроекту "О внесении изменений в приложения № 3 и № 4 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" по обеспечению деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия Украины", №№ 5197 , 5197- 1 , 5197-2 .
Запланированы к рассмотрению во втором чтении проекты законов:
- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета", № 3553 ;
- "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно приватизации объектов большой приватизации", № 4543 ;
- "О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или специальный статус", № 4355 ;
- "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно присуждения научных степеней", 4667-1 .
Также во втором чтении будут рассматриваться два законопроекта, касающиеся техногенной и пожарной безопасности № 4157 и № 3931 .
По завершению первого внеочередного заседания планируется второе внеочередное заседание, в повестку дня которого включены шесть вопросов.
Так, Верховная Рада планирует заслушать информацию председателя Службы безопасности Украины Баканова, Председателя Национальной полиции Украины Клименко, исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Сухачова о событиях, которые произошли 20 марта 2021 возле Офиса Президента Украины и рассмотреть проект постановления об осуждении этих событий, № 5295 .
Кроме того, планируется рассмотрение проектов постановлений о досрочном прекращении полномочий народного депутата Колыхаева и Скичко.
Еще два постановления касаются назначения внеочередных выборов Харьковского городского головы и Шегинивского сельского головы Яворивского района Львовской области.
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В бюджете увеличивающаяся дыра, а СН пытается эту дыру перекладывать с места на место, делая вид, что везде есть деньги.
#УЙ вам, зебилы, а не пакеты малыша и компенсации. И на могилах у вас должны стоять большие ЗЕленые #уи, чтобы потомки видели благодаря кому они живут в нищей жопе, а не в Европе.
а про чергове загострення на фронті ані слова, про вбитих чотирьох вояків - ані слова.
п (владне) - пріоритети.
п (від мене) - падли.
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