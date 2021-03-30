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дороги (2472) Киев (24765) Укравтодор (663) Большая стройка (728)

Строительство Киевской обходной дороги стартует уже летом, завершат проект в течение 4 лет, - "Укравтодор"

Строительство Киевской обходной дороги стартует уже летом, завершат проект в течение 4 лет, -

Новая обходная дорога вокруг Киева протяженностью около 150 км будет создана на протяжении следующих 4 лет. Это поможет вывести транзитные потоки за пределы столицы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Киевская обходная дорога, которая будет создана в рамках президентской программы "Большая стройка", соединит ключевые трассы, идущие в столицу: М-07 Киев - Ковель, М-06 Киев - Чоп, М-05 Киев - Одесса и Н-01 Киев - Знаменка, а также Н-08 Борисполь - Мариуполь и М-03 Киев - Харьков в обход Броваров.

Отмечается, что обходная дорога будет иметь пять участков. Первый: 35,2 км от дороги Киев - Чоп до Одесской трассы. Второй: 18,1 км от дороги Киев - Ковель - Ягодин до трассы Киев - Чоп. Третий: 22,9 км от Одесской трассы до дороги Киев - Знаменка. Четвертый протяженностью 25,7 км предусматривает строительство моста через Днепр с подходами к трассе Киев - Знаменка и Гора - Рогозов. Пятый участок соединит дорогу Гора - Рогозов с трассой на Харьков.

"В августе 2020 года Служба, как заказчик проектирования КОД, начала работу по разработке проектной документации пяти участков. Первые два участка уже проектируются, в марте 2021 года был объявлен тендер на проектирование еще двух участков - пока продолжается внесение предложений. Тендер на проектирование последнего участка объявим в ближайшее время", - отмечают в "Укравтодоре".

Ожидается, что летом этого года уже у "Укравтодора" будут проекты первых участков. Так, летом 2021 года смогут начать строительство первой очереди. Весь проект Киевской обходной дороги планируют завершить за 4 года.

Как заявлял ранее координатор президентской программы "Большая стройка", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, при условиях достаточного финансирования Укравтодор способен к 2023 году обновить всю сеть общегосударственных дорог (более 20 тысяч км).

Читайте: Между Львовщиной и Волынью проходит ремонт дороги протяженностью 62,4 км, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Строительство Киевской обходной дороги стартует уже летом, завершат проект в течение 4 лет, - Укравтодор 01

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Топ комментарии
+4
шо зебоб собирается на второй строк, ведь ему осталось чалиться 3 года, а дорогу будут строить 4.
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30.03.2021 09:37
+2
однозначно только одно - под эту программу автодор наберет еще кредитов на миллиарды под гарантии государства и пока будут строить один участок, уже построенные нужно будет капитально ремонтировать. как с Одесской трассой.
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30.03.2021 09:38
+1
Це означає що за 1 рік будуватимуть аж 37,5 км. Турборежим в дії
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30.03.2021 09:38
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Шо це означає?
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30.03.2021 09:31 Ответить
шо зебоб собирается на второй строк, ведь ему осталось чалиться 3 года, а дорогу будут строить 4.
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30.03.2021 09:37 Ответить
Це означає що за 1 рік будуватимуть аж 37,5 км. Турборежим в дії
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30.03.2021 09:38 Ответить
А в Китаї наприклад, будують 750 м за годину
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30.03.2021 09:40 Ответить
Що дороги через Вишгород не буде. І якщо тобі з Житомира на Чернігів , то воно тобі нафік не треба, або 150 зайвих кілометрів.
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30.03.2021 13:06 Ответить
Последние ковидные бабки из фонда уходят налево.
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30.03.2021 09:36 Ответить
однозначно только одно - под эту программу автодор наберет еще кредитов на миллиарды под гарантии государства и пока будут строить один участок, уже построенные нужно будет капитально ремонтировать. как с Одесской трассой.
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30.03.2021 09:38 Ответить
МАГИ и Чародеи макаронного фронта!!
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30.03.2021 09:45 Ответить
значит нужно рассчитывать на эпидемию ковид минимум 4 года....

"Ударим распилом денег на строительстве дорог по эпидемии ковид...!"
чем не лозунг нынешней власти?!
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30.03.2021 09:55 Ответить
Пам'ятаю, як я думав що у 1999 році поїду у Днепрі в внз на метро з центральної до музейної. Доси думаю про те
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30.03.2021 10:09 Ответить
 
 