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Австрия (790) нападение (2137) Щерба (69)

Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из семи человек, - посол Щерба

Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из семи человек, - посол Щерба

Нападение на украинских подростков в Граце (Австрия) совершила банда из семи человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает Цензор.НЕТ.

"Апдейт по событиям в Граце. Почетный консул Украины Фридрих Мьостль находится в прямом контакте с шефом полиции города. Сообщает, что жизнь раненого парня вне опасности. Нападение осуществила целая банда - 7 человек. Относительно мотивов нападения, то полиция исходит из того, что это было ограбление. Розыск злоумышленников продолжается", - написал он.

Напомним, нападение на братьев-украинцев 15 и 17 лет произошло 28 марта. Они дали в интернете объявление о продаже одежды. Потенциальный покупатель предложил им встретиться в подземном переходе. Когда мужчина примерил куртку, братьев окружили несколько человек в масках.

Один из нападавший угрожал братьям пистолетом, другой - ножом. У них потребовали деньги, ценные вещи и принесенную для продажи одежду. Когда старший брат начал сопротивляться, началась драка. Во время инцидента 17-летний подросток получил серьезное ранение ножом, а его младший брат - травмы лица.

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После этого нападавшие скрылись, а старшего подростка госпитализировали. Нападение расследуют полицейские Граца.

Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из семи человек, - посол Щерба 01
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Топ комментарии
+9
Подземный переход как раз самое удобное место для встреч с точки зрения ведения бизнеса продаж.
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30.03.2021 09:38
+8
вы наивный ??? какие кацапы цыгане венгры что одно и то же словаки и чехи вот антураж + бонусом убеженцы твари с Африки северные государства Сирия Марокко Тунис Алжир Эфиопия Сомали...Ливан....Австрия как и германия превращаются в помойку вкупе с Бельгией Францией.. Нидерланды пока держатся Скандинавы также ужесточили миграционные требования и холодно там для туземцев в повязках.. Британия вообще захлопнулась.. даже Италия и та закрутила гайки....остались Германцы и австрияки кающиеся типа за типа..еврейско коммунистический фОшизм и пускающие к себе любой биомусор...
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30.03.2021 09:47
+4
кацапы ?
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30.03.2021 09:41
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Правила форума Совет форумчан
Подземный переход как раз самое удобное место для встреч с точки зрения ведения бизнеса продаж.
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30.03.2021 09:38 Ответить
Краденое сбывали?
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30.03.2021 10:23 Ответить
а що з паризьким підлітком?
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30.03.2021 10:36 Ответить
теж банда, у комі лежав.
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30.03.2021 11:28 Ответить
кацапы ?
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30.03.2021 09:41 Ответить
вы наивный ??? какие кацапы цыгане венгры что одно и то же словаки и чехи вот антураж + бонусом убеженцы твари с Африки северные государства Сирия Марокко Тунис Алжир Эфиопия Сомали...Ливан....Австрия как и германия превращаются в помойку вкупе с Бельгией Францией.. Нидерланды пока держатся Скандинавы также ужесточили миграционные требования и холодно там для туземцев в повязках.. Британия вообще захлопнулась.. даже Италия и та закрутила гайки....остались Германцы и австрияки кающиеся типа за типа..еврейско коммунистический фОшизм и пускающие к себе любой биомусор...
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30.03.2021 09:47 Ответить
100% вантноголовые лаптеноги, их в Австрию понаехало со всего бывшего совка.
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30.03.2021 09:49 Ответить
Австрія вже як задній двір раїсі разом з Германією
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30.03.2021 14:11 Ответить
А кто ж ещё?
И ***** лично руководил процессом.
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30.03.2021 09:51 Ответить
Подлодку Курск взорвал Байден,не бреши
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30.03.2021 10:00 Ответить
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30.03.2021 11:42 Ответить
наймають різні національності. усяких шалав навалом.
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30.03.2021 11:29 Ответить
Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из семи человек, - посол Щерба - Цензор.НЕТ 1769
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30.03.2021 09:57 Ответить
Там не любят фарцовщиков.
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30.03.2021 10:14 Ответить
кацапа, бзднути, що хотіло?
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30.03.2021 10:38 Ответить
Як завжди, чорнодупі "біженці". Оце якраз чому в ******* Европу і не варто йти на їхніх умовах. І в Кацапстан теж, бо там, як не дивно, ситуація аналогічна, мільйони "заробітчан" з Середньої Азії так само ріжуть кацапів, що добре, але нам не потрібне. А на інших умовах нас не приймуть. Це Польщі підфартило, що і вскочили вчасно без умов, і мають змогу, хоча і під постійним тиском, проводити власну національно спрямовану політику. Нам так вже не буде.
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30.03.2021 10:44 Ответить
Теперь всем ясно, что напали не на куртку, а на украинцев. Злодеи специально выясняли это перед встречей. Хорошо хоть кацапские афро-арабы обошлись без Новичка. Здоровья парню и мозгов перед продажей шмоток в подземном переходе, тем более в австрийском.
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30.03.2021 11:19 Ответить
все возможно. тьі думаешь тьі сечас в инете пишешь и никто не знает что тьі набираешь? есди меня пасут, то у меня и мьіша сама гуляет, и написанное само удаляется.
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30.03.2021 11:31 Ответить
Требовали на кацапском с тамбовским диалектом.
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30.03.2021 12:56 Ответить
Дурдом-2 ! Несчастные подростки продавали куртку в Австрии ! Так и хочется заплакать !
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30.03.2021 13:13 Ответить
я знаю больше - все они были мужчины и носили штаны!
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30.03.2021 13:13 Ответить
Дурдом-2 ! Несчастные подростки продавали куртку в Австрии ! Так и хочется заплакать !
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30.03.2021 13:14 Ответить
 
 