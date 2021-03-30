Поступило 689 сообщений о "побочке" после вакцинации от коронавируса. Подавляющее большинство случаев - несерьезные реакции, - Государственный экспертный центр

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине, после введения 198,465 тыс. доз препарата CoviShield (AstraZeneca) индийского производства в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) поступило 689 карт-сообщений о побочных реакциях после иммунизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГЭЦ.

Подчеркивается, что процент возникновения побочных реакций после введения почти 200 тыс. доз составил 0,35%. Подавляющее большинство случаев (92,8%) - это несерьезные побочные реакции.

Среди распространенных проявлений: расстройства в месте введения (65,73%), нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%), неврологические расстройства (11,96%).

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