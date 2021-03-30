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Поступило 689 сообщений о "побочке" после вакцинации от коронавируса. Подавляющее большинство случаев - несерьезные реакции, - Государственный экспертный центр

Поступило 689 сообщений о

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине, после введения 198,465 тыс. доз препарата CoviShield (AstraZeneca) индийского производства в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) поступило 689 карт-сообщений о побочных реакциях после иммунизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГЭЦ.

Подчеркивается, что процент возникновения побочных реакций после введения почти 200 тыс. доз составил 0,35%. Подавляющее большинство случаев (92,8%) -   это несерьезные побочные реакции.

Среди распространенных проявлений: расстройства в месте введения (65,73%), нарушения со стороны опорно-двигательного аппарата (12,98%), неврологические расстройства (11,96%).

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мне не хочется даже несерьезных реакций
почему-то
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30.03.2021 09:56 Ответить
0,35% это мизер для медицинского препарата в принципе и у любых таблеток из вашей аптечки он в разы выше. Главное, чтобы они давали правильную статистику, не занижая ее и не пи*дели, что нет побочек! И тогда пусть каждый сам выбирает соотношение риск/польза
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30.03.2021 10:56 Ответить
В решту 7,2 увійшли провізор і військовий
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30.03.2021 10:00 Ответить
Теща работает в больнице в Луцке. Говорит что побочка от вакцины почти у каждого. Сама лежала с температурой под 40 два дня, дикая головная боль, ломота, опухлость всего тела, тесть врач после вакцинации пил обезболивающие, которые не помогали температура была 38-39 воспалились все хронические болячки и вишенка на торте, как они сами говорят, что иммунитет резко падает и у них сухой кашель и поствакцинная температура 37.1-37.3 уже больше 10 дней. Скажем так, что треть вообще ни чего не чувствуют, треть переносит с легкой температурой и треть переносит очень тяжело. И еще врачи говорят, что скорее всего те, кто перенес вакцинацию очень легко на момент вакцинации уже имели антитела, так как уже переболели К-вирусом в легкой форме. Так что про всего 689 легких побочек это наглое и циничное ВРАНЬЕ "зелени" прибарахляющихся на смертях украинцев.
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30.03.2021 11:04 Ответить
В мене матір щепилася і ніяких побічних ефектів. Навпаки каже краще стало, нежить пройшла, і горло перестало першіти.
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30.03.2021 19:18 Ответить
Индийская вакцина производства Serum Institute of India Private Limited ChAdOx1 nCoV-19 vaccine индекс ICMR / SII-COVISHIELD не имеет никакого отношения к вакцине AZD1222 производимой AstraZeneca Inc.


Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого ИССЛЕДОВАНИЯ для определения безопасности и иммуногенности.
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30.03.2021 11:39 Ответить
Некоторые подопытные "кролики могут" не выжить
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30.03.2021 11:42 Ответить
наши лживые или манипулятивные.
вот этим новостям я больше верю:

https://censor.net/ru/news/3256354/kanada_priostanovila_ispolzovanie_vaktsiny_astrazeneca_dlya_lyudeyi_moloje_55_let_izza_riska_obrazovaniya
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30.03.2021 11:51 Ответить
 
 