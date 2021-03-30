В Киеве от осложнений COVID-19 умер известный продюсер Александр Серый. Ему было 58 лет
От COVID-19 умер известный продюсер, исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. Ему было 58 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".
Артисты вспоминают, что еще 7 марта продюсер был полон идей и планов. Потом состояние Александра Серого ухудшилось, его госпитализировали в одну из столичных больниц, где он и скончался от осложнений COVID-19.
Александр Серый родился 18 сентября 1962 года во Львове. Закончил Львовскую музыкальную школу им. С. Крушельницкой и Донецкую государственную консерваторию им. С. Прокофьева.
Он был продюсером таких исполнителей, как Алекса, Ассоль, Юля Лотоцка, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма. Александр Серый возглавлял компанию ICMG, которая в 2007 году организовала выступление популярного певца Маркуса Миллера из США (Миллер стал лауреатом премии Грэмми за лучший альбом современного джаза в 2001 году).
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кто все эти люди? это типа поп-исполнители от которых тащутся 73% зебилов? Мужика жаль конечно, но наследие он оставил так себе в виде быдло-исполнителей...
Для тестування рівня інтелекту використовувалися традиційні тести та завдання з загальноосвітньої шкільної програми. Хіп-хоп, r'n'b, реп і поп-музика подобалися випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики. На подив дослідників, найрозумнішими довелося визнати тих, хто захоплювався важким роком.
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