В Киеве от осложнений COVID-19 умер известный продюсер Александр Серый. Ему было 58 лет

От COVID-19 умер известный продюсер, исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. Ему было 58 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Артисты вспоминают, что еще 7 марта продюсер был полон идей и планов. Потом состояние Александра Серого ухудшилось, его госпитализировали в одну из столичных больниц, где он и скончался от осложнений COVID-19.















Александр Серый родился 18 сентября 1962 года во Львове. Закончил Львовскую музыкальную школу им. С. Крушельницкой и Донецкую государственную консерваторию им. С. Прокофьева.

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Он был продюсером таких исполнителей, как Алекса, Ассоль, Юля Лотоцка, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма. Александр Серый возглавлял компанию ICMG, которая в 2007 году организовала выступление популярного певца Маркуса Миллера из США (Миллер стал лауреатом премии Грэмми за лучший альбом современного джаза в 2001 году).