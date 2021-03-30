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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве от осложнений COVID-19 умер известный продюсер Александр Серый. Ему было 58 лет

В Киеве от осложнений COVID-19 умер известный продюсер Александр Серый. Ему было 58 лет

От COVID-19 умер известный продюсер, исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. Ему было 58 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

Артисты вспоминают, что еще 7 марта продюсер был полон идей и планов. Потом состояние Александра Серого ухудшилось, его госпитализировали в одну из столичных больниц, где он и скончался от осложнений COVID-19.

В Киеве от осложнений COVID-19 умер известный продюсер Александр Серый. Ему было 58 лет 01
В Киеве от осложнений COVID-19 умер известный продюсер Александр Серый. Ему было 58 лет 02
В Киеве от осложнений COVID-19 умер известный продюсер Александр Серый. Ему было 58 лет 03
В Киеве от осложнений COVID-19 умер известный продюсер Александр Серый. Ему было 58 лет 04
В Киеве от осложнений COVID-19 умер известный продюсер Александр Серый. Ему было 58 лет 05

Александр Серый родился 18 сентября 1962 года во Львове. Закончил Львовскую музыкальную школу им. С. Крушельницкой и Донецкую государственную консерваторию им. С. Прокофьева.

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Он был продюсером таких исполнителей, как Алекса, Ассоль, Юля Лотоцка, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма. Александр Серый возглавлял компанию ICMG, которая в 2007 году организовала выступление популярного певца Маркуса Миллера из США (Миллер стал лауреатом премии Грэмми за лучший альбом современного джаза в 2001 году).

карантин (16729) смерть (9230) продюсер (5) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Ага, наслушаются попсы, насмотрятся танцов с зирками, наслушаются голосов краины, насмотрятся икс-факторов с мраченко, насмотрятся квартала, скотов и лиги сексу, а потом пойдут на выборы и проголосуют за голую баротьку...
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30.03.2021 10:17
+12
Гарік Кричевський: "Сєдьмого марта Саша Сєрий прішол в грімєрку. Бил на позітівє, радовался, что у нас ПЄРЄАНШЛАГ..."
Люди заробляють бабло, влаштовуючи пемеаншлаг. Думають, що бабло дає безсмертя. Не дає. Підтверджено Олександром Сєрим.
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30.03.2021 10:03
+12
Он был продюсером таких исполнителей, как Алекса, Ассоль, Юля Лотоцка, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма.

кто все эти люди? это типа поп-исполнители от которых тащутся 73% зебилов? Мужика жаль конечно, но наследие он оставил так себе в виде быдло-исполнителей...
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30.03.2021 10:08
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Гарік Кричевський: "Сєдьмого марта Саша Сєрий прішол в грімєрку. Бил на позітівє, радовался, что у нас ПЄРЄАНШЛАГ..."
Люди заробляють бабло, влаштовуючи пемеаншлаг. Думають, що бабло дає безсмертя. Не дає. Підтверджено Олександром Сєрим.
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30.03.2021 10:03 Ответить
Так получается ни бабки ,ни Феофания гарантий не дают а пригласил к себе Господь и всё ,суши вёсла ...
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30.03.2021 10:04 Ответить
Феофания уже для продюсеров? Зебилореформа медицины однако
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30.03.2021 10:05 Ответить
иліта. бамонд.
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30.03.2021 11:54 Ответить
Странно все!!!! и болезнь странная!!! Не говорят нам многое!!!! Скоро умирать станет привычнее чем жить!!!!
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30.03.2021 10:07 Ответить
Он был продюсером таких исполнителей, как Алекса, Ассоль, Юля Лотоцка, Марьяна, Игорь Закус, Саша Дюма.

кто все эти люди? это типа поп-исполнители от которых тащутся 73% зебилов? Мужика жаль конечно, но наследие он оставил так себе в виде быдло-исполнителей...
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30.03.2021 10:08 Ответить
Зачем оскорблять людей если они слушают ту музыку что ты? Ты любишь "Ласковый май "а кто то Моцарта любит.
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30.03.2021 10:12 Ответить
Ага, наслушаются попсы, насмотрятся танцов с зирками, наслушаются голосов краины, насмотрятся икс-факторов с мраченко, насмотрятся квартала, скотов и лиги сексу, а потом пойдут на выборы и проголосуют за голую баротьку...
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30.03.2021 10:17 Ответить
Просто музика є показником інтелекту - доведено науковими дослідженнями!
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30.03.2021 10:25 Ответить
У ході досліджень, присвячених визначенню, які музичні напрямки притупляють розумові здібності, з'ясувалося, що інтелектуальний розвиток людини дійсно пов'язаний з її музичними вподобаннями. Всього британські психологи опитали 36 тисяч осіб з різних країн світу.

Для тестування рівня інтелекту використовувалися традиційні тести та завдання з загальноосвітньої шкільної програми. Хіп-хоп, r'n'b, реп і поп-музика подобалися випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики. На подив дослідників, найрозумнішими довелося визнати тих, хто захоплювався важким роком.
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30.03.2021 10:27 Ответить
ну таки британские учёные уже давно звучит как . а вот американцы действительно среди студентов делали исследования . только у них на первом месте шла классика . на втором рок и на последнем рэп - но это уже как диагноз
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30.03.2021 11:12 Ответить
Це вони просто ще не досліджували любителів русскава шансона

А взагалі нтелектуали слухають класику, рок/метал, джаз, блюз, альтернативу...
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30.03.2021 11:19 Ответить
Pink Floyd..
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30.03.2021 13:56 Ответить
Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer, The Doors, King Crimson, Tool, A Perfect Circle, ...
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30.03.2021 13:58 Ответить
+++!..
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31.03.2021 09:26 Ответить
Сашу Дюма, який писав романи, знаю, навіть двох - Дюма-батька і Дюма-сина. Т справді були достойні люди, особливо старший, батько. І талановиті. Я зауважив, що справжні таланти не цураються своїх справжніх імен. Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Френк Сінатра, Славко Вакарчук - їх ніхто ніколи не сплутає з відомими письменниками, бо вони собі зробили ім'я, а не навпаки.
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30.03.2021 10:51 Ответить
У Києві від ускладнень COVID-19 помер відомий продюсер Олександр Сірий. Йому було 59 років - Цензор.НЕТ 3215
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30.03.2021 10:59 Ответить
кто это
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30.03.2021 12:35 Ответить
почитав я пости його в фб за 13-14. Ну шо можу сказати, на одного колаборанта менше. яник хароший, військ росіянських на нашій території нема і тд. А пости з 15 по 20 рік взагалі приховані. Думаю багато можна було б ще взнати, про "храбрий народ дамбаса".
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30.03.2021 12:56 Ответить
лишний раз доказывает, что нормальный человек такое поп-дерьмо продюсировать не будет.
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30.03.2021 17:27 Ответить
зайшов почитати коменти під останнім постом і шо ви таки думаєте хто там? ленка глубока глотка бондаренко! Все ясно як мінімум риг.
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30.03.2021 23:01 Ответить
 
 