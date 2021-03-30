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Новости Конституционный кризис
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КС (2079) судья (2630) заработная плата (2355) Кичун Виктор (1)

Судья КС Кичун пожаловался на большую зарплату: Необоснованно высокая - около 300 тыс. грн в месяц. Это дополнительный элемент ненависти к суду

Судья КС Кичун пожаловался на большую зарплату: Необоснованно высокая - около 300 тыс. грн в месяц. Это дополнительный элемент ненависти к суду

Судья Конституционного Суда Украины Виктор Кичун считает чрезмерно большой зарплату судей. В среднем она составляет около 300 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кичуна, "необоснованно высокая" зарплата судей порождает неприязнь людей к Конституционному Суду.

"Это, знаете ли, тоже является дополнительным элементом ненависти к судьям КСУ, что они, мол, получают гигантские зарплаты, а выносят такие сомнительные решения", - добавил он.

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Он считает необходимым восстановить доверие к КСУ среди граждан. Этому будут способствовать "справедливые для общества" решения.

"Надо выносить решения, которые объединяют. Я считаю, что таким могло бы стать, например, решение о языке (имеется в виду закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". - Ред.). Чтобы показать сплоченность, чтобы не было групп интересов, чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа", - заявил Кичун.

Напомним, Виктор Кичун был назначен судьей КСУ 18 февраля. Его кандидатуру выдвинула фракция "Слуга народа".

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Топ комментарии
+12
проблема не в уровне зарплат судей! проблема - в коррупции этих органов! ведь по факту им эти 300 000 грн, как мне 100 грн! они ведь все долларовые мультимиллионеры! их всех надо проверять от и до, включая родственников! откуда взялись доходы, машины, недвижимость... и это касается не только судей! иначе коррупцию не победить
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30.03.2021 10:12
+9
Та ти шооо??? Воїн в окопі отримує 10 тис + сутку 300 грн за 0. А цей один непотріб отримує як 15 воїнів, і знаходиться не в таких умовах і жре не те що воїни. Так що проблема як раз що і в грошах!
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30.03.2021 10:28
+7
ключевое в среднем 300 тысяч за просто протирание штанов.... а по факту у Тупого ублюдка Тупицина на руки после оплаты всех налогов и ЕСВ 1 млн. 823 тысячи вот его Зеля типа отстранил а ему капает и капает... а те кто получает сегодня 2000 пенсий на сколько людей хватит зарплаты одного только Типицы????
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30.03.2021 10:04
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30.03.2021 10:00 Ответить
А Тупицкому наоборот мало - он сильно уставал на работе ! Очень сильно !
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30.03.2021 10:12 Ответить
Да, пора засекречивать зарплату )))
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30.03.2021 10:00 Ответить
Да .ненависть народа в Украине к судьям велика и надо сказать небезосновательна ,как впрочем и к власти в целом и это может вылиться событиями которые происходили в 1917 году .
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30.03.2021 10:01 Ответить
Коли мій пес нечемний, я його обзиваю "суддею". Псисько страшенно ображається, ховається у буді і не їсть два дні.
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30.03.2021 11:06 Ответить
Народ всегда ненавидел власть. И эта ненависть обоснована. Тупой, никчемный, ни на что не способный народ сидит в грязи и ненавидит того, кто чего-то добился. Более того, те из народа, которые чего-то добились становятся властью или занимаются бизнесом, и их тоже начинают ненавидеть их бывшие друзья. Бедные и никчемные всегда ненавидят богатых и успешных. Это аксиома.
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30.03.2021 13:50 Ответить
Ну это ни совсем так ,вернее совсем ни так кто скажем в Украине ненавидит Андрея Шевченко или Владимира Кличко ,пожалуй что никто а ворьё лживое да ,ненавидят ВСЕ .
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30.03.2021 15:43 Ответить
Все неудавшиеся футболисты ненавидят Шевченка, а все неудавшиеся боксеры - Кличка.
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01.04.2021 13:43 Ответить
Шевченко был отличным футболистом а Кличко был неплохим боксёром ,но это совершенно не значит ,что они могут быть такими же тренерами .
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01.04.2021 13:49 Ответить
Вот-вот, но про косяки тренерства журналюги не трубят на право и налево, т.к. на этом хайпа не поймаешь. Зато случаи, когда накосячили судьи раздувают аж бегом. Поэтому и ненависть к судьям. А судей в этой стране 7000 между прочим. И что, все негодяи?
Просто наш тупой обыватель думает так, как ему по ящику сказали, или в интернете. Аналитических способностей же нет
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01.04.2021 14:02 Ответить
У суддів починається мандраж. Кабьі чо не вьішло.
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30.03.2021 10:02 Ответить
ключевое в среднем 300 тысяч за просто протирание штанов.... а по факту у Тупого ублюдка Тупицина на руки после оплаты всех налогов и ЕСВ 1 млн. 823 тысячи вот его Зеля типа отстранил а ему капает и капает... а те кто получает сегодня 2000 пенсий на сколько людей хватит зарплаты одного только Типицы????
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30.03.2021 10:04 Ответить
Тут патриоты всех мастей кричат - руки прочь от честного судьи.
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30.03.2021 10:06 Ответить
https://censor.net/ua/user/345553, та наче трохи не так.
говорять про перевищення зеленським повноважень та усунення тупицького з посаду у неправовий спосіб.
щодо особистості самого тупицького суперечностей, як на мене, не існує.
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30.03.2021 11:00 Ответить
І що ж це за "право" таке, коли ні у кого проти зняття цього негідника не має заперечень, а зняти його ніяк неможливо?

Шановний, Вас дурять. Україна по Конституції - "демократична правова держава" (ст.1), в якій діє "верховенство права" (ст. 8) і в якій громадяни "рівноправні" (ст. 24). Якщо будь яка антиконституційна дія Тупицького (чи положення закону "Про Конституційний Суд України") протирічить цім статтям Конституції, то зняти його з посади не тільки ПРАВО, а і ОБОВ'ЯЗОК президента України як "гаранта Конституції" (ст.102). Бо ПРАВОВА СИСТЕМА це не якась окрема стаття в Конституції чи в Законі, а комплекс взаємопов'язаних статей, які НЕ СУПЕРЕЧАТЬ одна одній.

Візьміть, наприклад, Закон про Судоустрій, Розділ Х (прикінцеві положення), п.24в. По ним судді КС і ВС отримують свої зарплати в середньому 300тис.грн (Тупицький понад 400тис.грн на місяць). Чи це хоч якось корелює з середньою зарплатою в Україні 10,7тис.грн (тобто в 40 разів менше ніж у Тупицього)? Чи то "рівноправ'я", коли пенсія суддів КС призначається на основі ст.27 Закону про КС "є 50% від "винагороди" + 2% за стаж роботи суддею понад 20років і нічим не обмежена" (навіть 300тис.грн на місяць), а пенсії "звичайних" громадян призначаються згідно закону про пенсійне страхування і обмежені 16тис.грн?

Згідно цієї "суддівської реформи Порошенко" (закони підписаних ним в 2016 і 2017 роках), порушена Конституція, громадяни стали нерівноправним, країна тоталітарною, а саме поняття ПРАВО спаплюжено. Чи ви погоджуєтесь зі своїм юридичним статусом раба в нової реальності і будете і далі наполягати на праві узурпаторів вас дурити?

PS. До речі в США зарплата всіх 9 суддів ВС лише в 5 разів вище середньої зарплати в країні (~$250тис. на рік брутто), а найвища зарплата бюджетника (президента США) $400тис. на рік брутто (7 середніх зарплат) при середній зарплаті в країні $58тис. на рік. Пенсія ж суддів (і взагалі громадян США) призначається в залежності від їх внесків в Пенсійний фонд на протязі роботи, а не окремому якомусь закону, який дають перевагу можновладцю. А податки з брутто-доходів сплачують всі громадяни США (і взагалі ВСІХ демократичних країн) по одній для всіх в країні пропорційній шкалі. Це і є рівноправ'я, верховенство права і ринкова економіка (тобто демократичні цінності), а не те тоталітарна мафіозно-феодальна брехня, якою вас годують.
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30.03.2021 12:08 Ответить
знаєте, в мене не виникає бажання дискутувати з людиною, яка або перепощує написане т.зв. "викривачами всесвітньої змови", або, що не краще, сама "дійшла" то того, що ви оце понаписали.
який "юридичний статус раба", яка "тоталітарна країна"?

давайте припинемо спілкування зробивши кожен свої висновки. дякую.
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30.03.2021 12:33 Ответить
Перепощую? Тоді приводьте ссилку на оригінал.
Я ж прямим текстом цитую Конституцію
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон Про Конституційний Суд

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text

І закон про Судоустрій

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text

Вказую конкретні статті в Конституції і законах, які їй прямо суперечать. Крім пари синтаксичних помилок є лише одна описка, не Розділ Х, а Розділ ХІІ (перехідні положення) регулюють ОКЛАДИ суддів КС і ВС (75 прожиткових мінімумів працездатних осіб на 1 січня), які разом за доплатами за стаж, посаду, ступінь і т.п. формують зарплати суддів. Редагувати ж після відправлення неможливо. Так що дискутувати вам треба не зі мною, а з законами і Конституцією.
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30.03.2021 13:19 Ответить
я ж не наполягав на перепощуванні, я навів варіанти - або/або.
дискутувати мені б довелося з вашими висновками, які ви зробили ознайомившись з законодавством, а я цього не бажаю.
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30.03.2021 13:27 Ответить
Ваше право зарити голову в пісок, якщо навіть прямі посилання на декілька рядків статей законів ви не має бажання прочитати, щоб створити власне враження про сутність проблеми. Але ж не звинувачуйте мене в тому, що я викрив "всесвітню змову". Я привів лише голі факти, які інтерпретувати по іншому просто неможливо. Або рівноправ'я, демократія і "один закон для усіх", або "нерівноправ'я", тоталітаризм (авторитаризм) і "для кожної касти свій закон". Такі реалії, які пояснюють чому у нас, в відмінності від всіх демократичних країн, ніяк не хочуть йти реформи. Суспільно-політичний устрій залишився "совецький", нерівноправний. Ось всі розмови і крутяться навколо персоналій, в той час як повинні йти про базис системи.
Пробачте, що знову навантажив тим, що вам не цікаво.
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30.03.2021 13:48 Ответить
1. тоталітаризм, серед іншого, характеризується сталістю (незмінністю) влади.
таким чином, говорити про тоталітарізм створений порошенком це викривлювати дійсність.
2. наводячи, як приклад нерівності громадян, різницю в зарплаті та пенсійному забезпеченню ви говорите не про рівність громадян, ви говорите про "уравняловку", а це підміна понять та саме те, чим "годували" за совка.
3. рівність громадян в правах та свободах (наведена вами 24 стаття Конституції), це зовсім не про рівність у матеріальних статках. це не про радянське уявлення про комунізм (де у всіх все однакове та у всіх всього порівну), це про демократію (де у всіх мають бути рівні можливості для реалізації, розвитку, забезпечення себе як громадянина, особистості та представника біологічного виду).

4. "юридичний статус раба", який фігурує у вашому першому коментарі, потребує, як мінімум, посилання на нормативно-правовий акт, яким такий статус передбачений/закріплений/визначений.

5. процитую: "Ось всі розмови і крутяться навколо персоналій, в той час як повинні йти про базис системи".
закликаючи до обговорення системи ви, в той же час, ведете мову саме про персоналії, точніше про одну - тупицього. й при цьому стверджуєте, що правову систему можна ігнорувати заради впливу на персоналію - колізія.

6. коли ви кажете про верховенство права, то ми маємо розуміти, що той самий зеленський перебуваючи на посаді президента обмежений в своїх повноваженнях законодавством, в тому числі й Конституцією. й повноважень щодо звільнення суддів КС в нього нема.

7. проштовхування тези про те що "президент як гарант Конституції може діяти в непередбачений законодавством (неправовий) спосіб аби захистити Конституцію" це і є пропаганда тоталітаризму.
от ви написали, що дії тупицького є антиконституційними й тому гарант зобов'язаний їх припинити.

при всій моїй неповазі, ба більше, - огиді по відношенню до тупицького, при всьому моєму внутрішньому переконанні, що він негідник й злодій - які його дії є антиконституційними? не злочинними, а саме антиконституційними?

на моє глибоке переконання зеленське звільнило тупицького на радість, так би мовити, натовпу. на "запит суспільства", щоб вчергове сподобатись, щоб подати себе як борця з "старою" системою.
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30.03.2021 15:03 Ответить
Ну ось, таки бажаєте
Не дії Тупицького антиконституційні, а сам закон про КС і Судоустрій в частині пільг і привілей (в т.ч. і їх зарплати, пенсії, пільги про додаткові винагороди, медичні і т.п.) антиконституційні і не сумісні з принципами рівноправ'я і демократії. Вашу позицію і заангажованість в відстоюванні інтересів правлячої касти і їх бажанні панувати і мати державної казни доходи не співставні з доходами "звичайного люду" зрозумів, але не виправдав. Бо така позиція веде лише до знищення державності України. Бо є елемент ненависті не лише до КС (як написано в заголовку), а і до всієї державної машини.

І дарма ви вважаєте, що нарід не розуміє вашої брехні і не знає як обстоїть справа в справжніх демократичних країнах, антиподом яких ми є. Приклад США я приводив, аналогічно, хоча і з деякими варіаціями, влаштована держмашина в інших демократичних країнах. Держслужба (зарплата з бюджету) - то почесна, але неприбуткова і справа. Хочеш багатства - не припадай спрагло до бюджету, а йди в бізнес і на вільному ринку конкуруй, заробляй своє багатство, і САМОСТІЙНО плати податки на доходи пропорційно доходам на члена родини. На користь собі і інших громадян держави. Тому демократичними цінностями є РІВНОПРАВ'Я, ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І РИНКОВА ЕКОНОМІКА, а все інше - симуляція демократія і брехня, за якими криється спрага до наживи і в кращому випадку байдужість до долі держави.
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30.03.2021 17:22 Ответить
Не дії Тупицького антиконституційні, а сам закон про КС і Судоустрій в частині пільг і привілей
але ж зеленське не скасовує вказані вами закони в цих частинах, не вносить до ВР законопроект про внесення змін. натомість він скасовує указ про призначення тупицького в неправовий спосіб, що ви, з вашої логіки та вашого трактування норм Конституції, вважаєте, цілком правовим - най так і буде у вашому прочитанні.

щодо всього іншого.

чого я власне очікував. спробувавши дискутувати з наведеними вами тезами, аргументами та вашим трактуванням норм права та понять, отримав звинувачення у заангажованості щодо владної верхівки та у брехні - таке.
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31.03.2021 08:46 Ответить
А де я виправдовував Зеленського чи, навпаки, звинувачував тільки Порошенко?
Я говорив завжди про суспільно-політичну СИСТЕМУ. Тоталітарну (авторитарну), мафіозно-феодальну, середньовічну, антиконституційну... В якій хто би не став президентом першим ділом як гарант Конституції повинен би скасувати БАЗИС (базові закони, які суперечать фундаментальним положенням Конституції з 1 і 2 розділу, принципам демократії і декларації прав людини). Інакше його система розчинить у собі. Шоб бути демократом і повністю відповідати Конституції Зеленському як гаранту Конституції потрібно було просто скасувати порошенківські закони, які порушують базові статті Конституції в т.ч. закони про КС і Судоустрій. Ось тільки він, на жаль, не демократ. Як і Порошенко.

А з брехнею я погарячкував, пробачте. Переважно доводиться дискутувати з упоротими тролями тому політкоректність тут зайва. Вони масово під маскою порохоботів сіють розбрат в Україні, відвертають дискусію від ідеологічної складової, переводять на протистояння особистостей і регіонів України, намагаються створити враження про Україну як фейл-стейт, 73% громадян якої не державні. Хоча, я вважаю, як раз навпаки. Більшість з цих 73% зрозуміли хибність нашого тупикового тоталітарного шляху і навіть ризикуючи відважились на зміни.

Ви не брешете, ви помиляєтесь. Не ображайтесь.
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31.03.2021 10:02 Ответить
1. оскільки мій коментар стосувався виключно неправомірності дій зеленського щодо звільнення тупицького, то ваш коментар про те, що зеленське не тільки мало право, а й було зобов'язане це зробити, не міг бути прочитаний мною ніяк інакше, як підтримка цих його дій.
2. "Згідно цієї "суддівської реформи Порошенко" (закони підписаних ним в 2016 і 2017 роках), порушена Конституція, громадяни стали нерівноправним, країна тоталітарною..." перетворення порошенком країни на тоталітарну не відповідає дійсності. щодо того, що мається на увазі під рівноправність прав та свобод громадян я вже висловився.

3. власне, якщо хто й намагається "створити враження про Україну як фейл-стейт", то це виключно прихильники проросійських політсил (опзж, об, замайбутнє, шарій та інш.). прихильники порошенка? не чув від них таких заяв.
4. "Більшість з цих 73% зрозуміли хибність нашого тупикового тоталітарного шляху" - важко усвідомити хибність того, чого не існує, але їм, як ви стверджуєте, вдалося.
5. "...і навіть ризикуючи відважились на зміни." - некислі такі "державники" - ризикувати державністю на догоду телевізору та шлунку.
ви направду намагаєтесь когось переконати, що голосування за неукраїнське, недолуге, самозакохане зеленське це державне мислення? вдається?
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31.03.2021 10:37 Ответить
1. Ні, я вас підштовхував до думки, що в при нинішній суспільно-політичній системі говорити про право і правомірність взагалі сенсу немає. Суцільні правові колізії. Бо ПРАВОВА СИСТЕМА - це не один закон, це комплекс законів, які бездоганно відповідають Конституції. Єдиний можливий вихід при наший системі - політичне рішення володаря (диктатора, президента...). Звісно, таку неправову систему, до якої привела в т.ч. і судова реформа Порошенка, треба якось змінювати.

2. Ваше висловлювання принципово хибне. Бо називати "рівноправ'ям" (ст.24 Конституції) положення коли різні верстви населення живуть по різних законах (пенсійних, наприклад), а країну демократичною, справедливою і соціальною (ст.1 Конституції) де Судді з бюджету отримують зарплату в 40 разів більше, ніж середня зарплата в державі, може лише зомбований або заангажований (пробачте за прямоту). Приклад ВСІХ демократичних держав підтверджує це положення, де максимальна зарплата бюджетника коливається в межах 5...8 середніх зарплат в державі. До сплати податків. Таке як у нас можливо лише при махрових диктатурах або (соромливо затуляє очі) "країнах третього світу" чи "перехідних".

3. Хто його знає. Я вже давно різниці між порохоботами і кремлядями не бачу
І ті, і ті за диктатуру, сильну руку, ПРОТИ демократії і РІВНОПРАВ'Я (хоча на словах і за, але розуміють це в суто тоталітарному сенсі). Шляхи для досягнення свої цілей теж однакові - електоральний успіх будь-якою ціною: брехня, демагогія, лише б Порошенко (Путлер) черговий раз своєю пикою посвітив і проголосив якусь банальність. Набридло всім.

4. Ви крілика бачите? Ні? А він є!
І "звичайний люд" його бачить і всіма силами тікає світ за очі де все не так, бо вважає що країна, в якій правляча верхівка отримує зарплати в 40 разів більше його, а пенсії в сотні разів більше, де немає ПРАВА, СПРАВЕДЛИВОСТІ, немає (і не принципово не може бути) РОЗВИТКУ приречена.

5. Угу. Бо альтернатива в 2 колі була ще гірша. Самозакоханий антидемократичний брехун. Який підписав не тільки антиконституційні закони про КС і Судоустрій, але і такий самий антиконституційний ПКУ, Закон про держслужбу і т.д. Взагалі по його словам 144 реформи. Додам, майже всі - ТОТАЛІТАРНІ, кардинально (на 180град) протилежні тим, що діють в демократичних країнах. І щоб задурити нарід і прийняти цю брехливу лабуду проекти законів фарісейськи освячувались висновками "Венеціанської комісії" і брехливим кишеньковим РПР. Скочування до жорсткої диктатури при його повторному обранні було б неминуче. Так що Бубочка для нас ще подарунок небес.
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31.03.2021 12:24 Ответить
лише щодо трьох тез:
- "І ті, і ті за диктатуру, сильну руку, ПРОТИ демократії і РІВНОПРАВ'Я".

наша з вами оцінка реальності розходиться й в цьому.

якщо я не помиляюся, за часів порошенка журналісти, активісти, депутати, громадськість різко реагували навіть на звернення "люба" (здається), щодо журналістки та й чи не кожна дія отримувала порцію критики (часто-густо заслуженої).
натомість зеленське виганяє чиновника з наради називаючи його злодієм та чортом; дзвонить в антимонопольний щоб не було перешкод щодо купівлі ахмєтовим якоїсь шахти, яку сам й пропонує менеджеру ахметова; дзвонить голові банківської установи щодо зменшення відсотків по кредитам - власне оце й є ознаки диктаторської поведінки, поведінки наполєончика, який законодавства не знає та й знати не бажає оскільки воно - цар. але його виборці від такої поведінки в захваті. тож для мене очевидним є те, що "міцної руки" прагнуть саме віддані прихильники зеленського (ну й кацапського лайна теж).
- "Скочування до жорсткої диктатури при його повторному обранні було б неминуче.". це виключно припущення, ми ж пам'ятаємо, що історія не визнає умовного способу.
- "Так що Бубочка для нас ще подарунок небес." відверто кажучи я навіть не знаю як на таку маячню реагувати.
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31.03.2021 12:46 Ответить
Тоталітарна державна машина сформувалась не в часи Порошенка, а ще в часи Сталіна і зараз працює практично без змін. Порошенко лише перевів цю машину зі стану де-факто в стан де-юре. Тобто "узаконив" тіньові (корупційні) доходи держслужбовців без огляду на Конституцію. Головними носіями цієї системи є (був) не Порошенко, а клерки (бюрократія): внуки, правнуки, пра-пра-внуки тих перших совецьких клерків, які прийшли на зміну царським. Їх число - легіон, їх живильне середовище - бюрократія. І у них, безумовно, за такий час сформувалась своя внутрішня субкультура, до якої виборні (змінні) лиця мають лише опосередковане відношення. Їх можна змінити тільки змінивши правила гри с тоталітарних на демократичні і правила ієрархії з вертикальних на підкоряння закону, який діє страшніше і невідворотніше, ніж гнів начальства.

Часів Порошенка не було, бо він лише використав систему на свою користь, а не почав змінювати її. Не прийняв демократичні закони про КС і про Судоустрій, не затвердив демократичний ПКУ, який міг би стати знаряддям для перебудови системи, бо привів би в дію механізм, коли витрати клерків автоматично співвідносились до їх доходів і податків на доходи. Що при невеликих зарплатах держслужбовців (як во всіх демократичних країнах) мало стимулювати їх автоматичний ісхід з держструктур і заміну на новий демократичний персонал, який керується не лише командами начальства, а і новими законами (верховенство права).

Порошенко ж показово злив таку можливість, яка була йому надана Майданом, і країна залишилась у старому (тоталітарному) стані. Як там воно виглядало ззовні неважливо. Головне, що тоталітарний принцип "я начальник - ти дурень і навпаки" залишився, і країна залишилась без перспектив розвитку.

Поясню про "подарунок небес"
Диктатора з Зеленського (в відмінності від Порошенка) принципово не вийде. Як би він себе не поводив. А країна в будь-якому випадку повинна зробити цей революційний перехід до демократії, якщо хоче мати перспективу. Не боротись з наслідками (системною корупцією і т.і.), а наполегливо (як американці) постійно стверджувати що нашою основою є демократичні цінності (а не армовіра) і міняти старе законодавство. Так що у Зеленського, якщо він не самогубець, є лише два шляхи. Або почати міняти закони на демократичні (виключити статті, які порушують 2 перших розділи Конституції), або відповісти за свою бездіяльність. Наслідком такої відповідальності як раз і повинен бути консенсус на такі реформи. Я би кому не хотілось рулити країною по старому.
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31.03.2021 14:18 Ответить
Диктатора з Зеленського (в відмінності від Порошенка) принципово не вийде.

ви все пропустили, він вже ним стає.
чи на вашу думку скликання позачергового засідання законодавчого органу задля засудження протесту громадян не є ознакою диктатури, що насувається?
якщо ні, то двайте дочекаємось вироків суду хлопцям за розмальовані стіни, може хоч тоді ви нарешті побачите паростки диктатури.
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31.03.2021 20:17 Ответить
Не говоріть дурниць. Хотіти і стати - різні речі. Тим більше, що немає ніяких явних ознак, що він їм хоче стати, а є лише чергова хвиля штучно збурюваної паніки підконтрольними олігарху ПеПо ЗМІ. Такі хвилі були вже безліч разів, потім все розсіювалось, але "осад залишався". Так завжди діє пропаганда. А пропаганда, в відмінності від правди, завжди брехлива і є знаряддям ТОТАЛІТАРНИХ кланів, які переслідують свої власні, а не спільні для всіх громадян держави цілі. Демократичні сили говорять правду і намагаються об'єднувати загал на спільних інтересах.

PS. Те, що я говорю - то прописні в демократичному світі істини. Не треба ніяких "венеціанських комісій", щоб їх освоїти і оцінювати "на демократичність" і "європейськість" приймаємі закони. Це настільки просто, що лише багаторічне тоталітарне зомбування нашої підсвідомості не дає нам їх прийняти і дає змогу негідникам дурити всю державу заради своїх корисних цілей.

Посудіть самі. Демократичну державу (в відмінності від тоталітарної) створюють для загалу. Тому головний постулат в ній - РІВНОПРАВ'Я. Щоб він виконувався для величезної маси людей вибирають достойників, які готові служити загалу за невеличку, прийнятну для всіх плату (звідси і обмеження максимальної зарплати з бюджету 7 середніх зарплат), яку збирають з загалу пропорційно доходам громадян на члена родини. Звідки і податкова система, коли податки на доходи платить кожний громадянин самостійно. Доходи менше прожиткового мінімуму - податки 0%. Великі доходи - шкала пропорційно збільшується і доходить іноді і до 50%. Але це прийнятно УСІМ, бо така шкала для всіх без винятку.

Щоб достойники не зловживали своїм становищем за їх ВИТРАТАМИ встановлюється пильний нагляд не тільки під час їх служіння загалу, а і 5...10 років після. Крім того достойників розділяють на три категорії: законодавці, виконавці і судді. Законодавці створюють закони, виконавці ці закони виконують, а судді перевіряють чи всі дії громадян відповідають законам (ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА).

Всі ці положення записані в загальних розділах Конституції - загальні положення, які і є основою функціонування демократичної держави. Інши розділи лише конкретизують їх і без відповідності загальним положення просто втрачають сенс (держава стає тоталітарною - не для загалу, а для обраних). Закони, які приймають законники теж повинні відповідати фундаментальним постулатам. Для цього часто вводять посаду президента, головна функція якого слідкувати за конституційністю законів (підписує їх) і представницька функція (голова держави). Того йому і платять з казни найбільшу зарплату в державі - 7 середніх зарплат. Є ще і інши громадяни, які часто отримують зарплату з казни і служать цілям загалу: вчителі, медики, поліція... Їх зарплата формується по тим же принципам як і держапарату, але внаслідок того, що вони мають менше можливостей скористатись своїм положенням слідкувати за їх витратами сенсу немає. Достатньо слідкувати за сплатою податків. Всі інши громадяни діють на вільному конкурентному ринку і того їх брутто-зарплати обмежені лише ринковими механізмами (РИНКОВА ЕКОНОМІКА).

А тепер з цієї точки зору подивіться на всю діяльність Порошенка (і Зеленського) на посаді президента (особливо на закони, які вони підписують) і припиніть бути порохоботом. Вам це не лічить. Справляєте враження чесної розумної людини.
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01.04.2021 08:08 Ответить
вашу позицію щодо рівня заробітних плат держслужбовців я давно зрозумів.
тож немає сенсу в кожній відповіді наводити приклади світових демократій (відверто кажучи, поки в мене немає можливості ознайомитись з їхнім досвідом, а "на слово" вірити я не схильний).
"Не говоріть дурниць. Хотіти і стати - різні речі."
бачте як, але ж як це корелюється з вашим: "Скочування до жорсткої диктатури при його повторному обранні було б неминуче.".
на відміну від вас я наводжу приклади диктаторської, авторитарної поведінки зеленського.
"Тим більше, що немає ніяких явних ознак, що він їм хоче стати" - здається мені, ви вперто не бажаєте помічати очевидного чи може бачите але дурите мене та інших?.
"лише чергова хвиля штучно збурюваної паніки підконтрольними олігарху ПеПо ЗМІ" - цікава ваша оцінка всього того,що розповсюджали під час перегонів змі коломойського.
ви дарма вважаєте мене порохоботом, я просто щиро ненавиджу той малороський шмат лайна, який ви, серед інших, привели до влади.
що ж, давайте почекаємо чим та коли закінчиться його "правління".
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01.04.2021 08:54 Ответить
Навіщо вірити на слово, якщо це написано кожному куті?

Зарплата президента США
https://www.elle.ru/celebrities/novosty/kakaya-zarplata-u-prezidenta-ssha/

Зарплата суддів в США
https://zarplata-es.com/zarplaty-sudej-v-ssha/

Не переплутайте лише за рік чи за місяць (частіше за рік, бо податки платяться по результатах року, а не місяця). І прийміть до уваги, що частіше всього зарплата приводиться ДО обкладання податками. Бо ПІСЛЯ залежить від багатьох факторів (від кількості членів родини, від шкали оподаткування і т.п.).

Аналогічну статистику можна нагуглити по Європі і взагалі по всьому світу. Тільки не читайте наші (українські) коментарі до цієї сухої статистики. Вони ЗАВЖДИ перекручені в тому сенсі, що ці зарплати визначаються не принципами демократії і законами країни, а залежать від того, що зарплати повинні бути настільки великими, щоб судді не брали хабарі. Ну, ви зрозуміли

Середній дохід на члена родини в США (в рік), в залежності від якого вираховують поправку в Законі про зарплати бюджетників є статистичною величиною і є біля $58тис. на рік. З ходу не вдалося нагуглити, але $400тис. / 7 = $57,14тис. Як я і казав. А складаються ці $57,14тис. з середніх щотижневих зарплат громадян і т.д. і т.п.

Щасливо. Надіюсь, ми порозумілись і ділити нам немає чого.
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01.04.2021 10:06 Ответить
Пардон, описАвся. Звісно, на члена родини цей середній річний трудовий дохід в США не ділиться. Кількість членів родини важлива лише при сплаті податків.
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01.04.2021 10:21 Ответить
Molli, ты для начала попроси этих некоторых патриотов показать тебе хоть одного честного судью живущего только на зарплату и без пнтхаузов , маетков, элитного автопарка, милионных вкладов , родственников успешных бизнесменов и т.д. вот когда мне такого покажут, я поверю, что они в нашей Украине всетаки есть. а пока выбачайте, не верю!!! у нас надо всю судебную систему для начала развалить , затем принять новые законы, и строить заново!!! главное старые кадры вообще на службу не брать! иначе так и будет коррупционное болото!
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30.03.2021 12:14 Ответить
Заедь в любой районный суд в каком нибудь Мухосранске и посмотри на пентхаусы судей, их яхты в местном ставке и их элитные Ланосы.
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30.03.2021 13:54 Ответить
Он при Януковича был назначен.
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30.03.2021 10:06 Ответить
Какие 1мин 823 тысячи? В декларации за 19 год оно указало зарплату почти 4.5 млн гривен за год.
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30.03.2021 10:33 Ответить
ТАК ТО ЗАРПЛАТА ОКЛАД А В ДЕКЛАРАЦИЯХ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ДОПЛАТЫ ЗА ВРЕДНОСТЬ ЗА ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ УЧЕННУЮ СТЕПЕНЬ ЛЕКЦИИ СЕМИНАРЫ КОМАНДИРОВКИ БЮОЛЬНИЧНЫЕ ОТПУСКНЫЕ.... ЗА ПЕРЕРАБОТКУ ЗА ГОСТАЙНУ МАТЕРИАЛЬНАЯ ДОПОМОГА ПРЕМИИ....
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30.03.2021 12:01 Ответить
Я подумал, что вы имели ввиду зарплату 1млн 823 тыс за ГОД.
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30.03.2021 12:17 Ответить
ага в час....
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30.03.2021 12:19 Ответить
В декларациях указывается все.. Даже имущество несовершеннолетних детей
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01.04.2021 13:46 Ответить
Так стань судьей КС и тоже протирай штаны за 300 тыс.. Это же так просто. Всего делов.
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30.03.2021 13:52 Ответить
При Президенте Зеленский начали назначать нормальных судей.
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30.03.2021 10:05 Ответить
да, я вот замечаю, что и день стал длиннее при нем, последнее время.
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30.03.2021 10:10 Ответить
спісібо за ваш комєнт,пани Мендель!
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30.03.2021 10:32 Ответить
https://censor.net/ua/user/320765, кого саме?
кичуна? що вам про нього відомо окрім того, що він вже протягом 30 років є другом веніславського, який, в свою чергу, є представником президента в КСУ?
ну й того, що він є досить небідною людиною (https://public.nazk.gov.ua/documents/034f14c9-bdaa-4f58-a0be-cbabcbef73e8 декларація ): й збереження, й нерухомість, й золоті злитки - "все як має бути".
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30.03.2021 11:05 Ответить
проблема не в уровне зарплат судей! проблема - в коррупции этих органов! ведь по факту им эти 300 000 грн, как мне 100 грн! они ведь все долларовые мультимиллионеры! их всех надо проверять от и до, включая родственников! откуда взялись доходы, машины, недвижимость... и это касается не только судей! иначе коррупцию не победить
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30.03.2021 10:12 Ответить
абсолютно согласен. Да хоть миллион ЗП, если при этом будут адекватные решения.
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30.03.2021 10:27 Ответить
Та ти шооо??? Воїн в окопі отримує 10 тис + сутку 300 грн за 0. А цей один непотріб отримує як 15 воїнів, і знаходиться не в таких умовах і жре не те що воїни. Так що проблема як раз що і в грошах!
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30.03.2021 10:28 Ответить
про армию давай не будем! ты знаешь численность нашей армии? а сколько женщин в армии? это отдельная тема... реформой там у нас и не пахло. Профессиональная армия - это, к сожалению, не про ВСУ (((
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30.03.2021 10:34 Ответить
Тоді цифри легше. Лікарі!!! Мінімалка. І на рахунок армії мені не потрібно розповідати. Знаю що там і як там. Розмова йде про соціальну прірву бюджетника. Прокурори, судді, менти і лікарі, вчителі, пенсіонери. + Державні компанії. Комусь мільйони а більшість мінімалку.
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30.03.2021 10:44 Ответить
согласен! разрыв большой! только правильнее должна быть повышена зарплата рабочих и служащих. 1 - 2 тыс долларов. Но сговор олигархов никогда не даст этого сделать! многие предприятия могут без проблем поднять зарплату работников в 2 раза... но этого не будет, пока кровопийцы правят страной
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30.03.2021 10:56 Ответить
Розмова йде про бюджетників і навіть тих хто працює в державних компаніях. Який відношення мають олігархи до тієї самої Укрзалізниці?? Я розумію приватна компанія є в тебе надбрибуток так і ставлю собі яку хочу зарплатню і своїм працівникам також. Але за рахунок державного бюджету собі ставити такі зарплати а іншим мінімалку це просто пздц!
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30.03.2021 11:04 Ответить
Ну ты не совсем прав. Даже про укрзализницу. Есть крупные контракты на поставку всякой лабуды с частных предприятий, которые принадлежат кому? Именно, олигархату. И там уже все, и цена, и откат... все идет на лапу олигарху и его служителям
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30.03.2021 18:04 Ответить
а почему же не надо про армию? 7ой год войны! и что сделано? да практически ничего! кого-то очень устраивает такая наша армия... проще захватить страну((
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30.03.2021 10:57 Ответить
Так той самий Укроборонпром, з непотрібним це все і робить, а вірніше нічого не робить а чисто тупо крадуть державні кошти за якусь реставрацію хлама!
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30.03.2021 11:07 Ответить
В коррупцию умеет 90% украинцев, а ты видишь проблему только в судьях?
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30.03.2021 11:50 Ответить
Тебе надо для начала прочитать значение слова КОРРУПЦИЯ! У нас основная масса простых рабочих и работников обычных предприятий) к ним коррупция не имеет отношения, разве что в том, что они потом недополучают зарплату и соц блага
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30.03.2021 18:03 Ответить
А ну понятно. Никто себя коррупционером не считает - "да я обычный работяга на обычном предприятии, а деньги дал чтобы малого в садик устроить, потому что по другому никак".
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30.03.2021 20:31 Ответить
еще раз, для особо одаренных природой: ВЗЯТОЧНИК и КОРРУПЦИОНЕР - это два разных понятия! де бил
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31.03.2021 16:00 Ответить
Что-то ты совсем свой ник не оправдываешь.
Подписался бы лучше Андрей Тупица.
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31.03.2021 16:08 Ответить
Може проведемо референдум стосовно рівня зарплат які фінансуються з державного бюджету, бо Рада не зможе.
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30.03.2021 10:34 Ответить
Питання не в 300 штуках, а в можливості під прапором борцуна сісти в крісло Тупіцького і очолити КС. Потім можна, як і Арахамія розказувати про відпочинок на Мальдівах за 200 баксів за добу на всю сім'ю.
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30.03.2021 10:43 Ответить
Ви знаєте Кічуна? Чи аби звіздонути щось?
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30.03.2021 11:39 Ответить
Так в чому проблема? Перераховував би на лікування поранених воїнів, чи на користь дітей-сирот загинувших воїнів, а якусь частину залишав би собі на прожиття.
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30.03.2021 10:53 Ответить
А ещё и плюс, да и гораздо побольше чем даже зарплата добряча доплата от: олигархов, бандитов, сепаратистов, коррупционеров.... за поддержание или запрещение разных правильных и неправильных законов и постановлений, согласно Конституции Украины.
Видно нет выхода и приходится им "слугам народа" терпеть чтобы так жить не хило -безбедно этим врагам Украины оборотням в мантиях.
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30.03.2021 11:02 Ответить
Япона мать .жируют живут в раю в другом измирении .по просту дармоеды
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30.03.2021 11:09 Ответить
при том пожизненно
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30.03.2021 11:15 Ответить
а в цього чуйка є
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30.03.2021 11:18 Ответить
Віктор Іванович Кічун - дуже порядна людина і дійсно спеціаліст з конституційного права. Його призначення - рідка в останній час подія зі знаком плюс!
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30.03.2021 11:38 Ответить
интересно, а у порядочного Кичуна как дела с пентхаузами, маетками, поршами и мэрсами, яхтами, счетами в банках, богатыми жёнами и детьми? можешь поручится в этом плане за Кична. что то не врится в сказки про белую ворону.....его бы просто в свой кагал судьи не взяли! все в КС богатые и только один бедный Кичун живет так бедно что ему даже зарплата не нужна!!! пока мы не поломаем в Украине гнилую коррупционную систему судоустройства и производства, не примем новые законы и не разгоним старую шоблу взяточников, будет по прежнему болото!
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30.03.2021 12:23 Ответить
Преподаватель в Харьковской юракадемии.
А вы Шариковым в театре не подрабатываете? Наверное первым бы бежал, "шарль", если бы яхты и мерсы предложили, трепло?
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30.03.2021 17:22 Ответить
во-первых - аргумент ты конечно офигенны привёл, типа если судье предлагают то нужно быстро бежать и брать а то заберут другие судьи? кстати ты так и не ответил на вопрос у твоего любимого Кичуна это самое что ты перечислил имеется? а Швондер?
во-вторых - я не юрист и на юрфаке никогда не учился, я инженер связи закончил киевполитех, работаю в сфере мобильной связи, никто мне ничего не предлагал и навряд ли предложит, своей работой я доволен, платят нормально, получаю от своей работы моральное удовлетворение.
в-третьих посмотри в словаре как на англиском и на французком пишется имя шарль или чарльз. я не шарль....
в- четвертых - плохому твой преподаватель Кичун своих студентов учит, раз они все после учебы начинают взятки брать!
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30.03.2021 21:26 Ответить
Все ясно
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31.03.2021 09:37 Ответить
что тебе ясно? ты так на мой вопрос и не ответил о статках кичуна? во- вторых , какой он судья, если он препод и никогда судьёй не был? это как например , препода мореходки , всю жизнь преподававшего теорию, взять и сразу капитаном огромного сухогруза назначить..... что то тут не так.....
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31.03.2021 11:10 Ответить
Нашлась одна овца в стае волков или нашелся "ВОЛК" в стаде "бАрАнОв"
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30.03.2021 11:40 Ответить
не верю в непогрешимость бедного судьи Кичуна, решил себя спасти? просто он самый хитрый из всей щоблы.....а если статки семьи проверить а кичун?
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30.03.2021 12:31 Ответить
Как-то не привычно - судья жалуется на большую зарплату.
Наверное клея нанюхался, либо пари проиграл.
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30.03.2021 12:12 Ответить
Чи його внутрішній голос підказав, що смаженим запахло.
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30.03.2021 12:29 Ответить
Фамилиё у этого судейки "кичун", как бы должен собою кичиться, в том числе и такой зряплатой, выдавая себя за нечто. Это конечно не тупицкий - эта фамилиё, как каинова печать на всех без исключения, украинских судах. Ну и кичун тоже не плохо. Лидер судейских скандалов носящий фамилиё "волк", с той же подлой судейской породы: (какая справедливость бывает у волков: ты виноват уж тем, что хочется мне кушать).
В одного исторического убийцы - все знают это, - только одна буква "т" вместо "К" в фамилии, сотворила чиновническое чудо - этот из мелкого гебнявого, питерского подонка, превратился в настоящего упыря.
Вот, в историю Украины вплели, призначив в эфсэбее! на должность смотрящего некоего Ермака ( в истории московитов был уже некто, носящий этот пароль, они поют о нем: "Ревела буря гром гремел, И беспрерывно гром гремел, И ветры в дебрях бушевали. Ко славе страстию дыша, В стране суровой и угрюмой, На диком бреге Иртыша Сидел Ермак". Наверняка этот символ, был внедрен нам неспроста. Иначе б, украинское шапито, призначили на лубянке с фамилией "вицин", или "никулин". Вот такие дела. В москве любят кичиться историйкой, и постоянно над этим работают, проводя длинной рукой разные кривые параллели в судьбах людей. Чтоб покупать таких подонков и судей, кремлевским, даже теперь не надо платить самим; мы - украинцы - платим этим ***** позорным, из своего кармана, чтоб они нас убивали!!!
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30.03.2021 12:28 Ответить
Вы знаете этого человека, или просто потрепать языком охота? Здесь много таких тусуется...
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30.03.2021 17:37 Ответить
300 тыс. гривен это ж можно вместо бездельника с такой зарплатой , содержать 150 стариков-пенсионеров с пенсией 2 тыс. гривен...мля, такой зарплаты в 10 тыс. евро даже в Штатах у судейских нет..... это вы все бывшие и теперешние президенты Украины виноваты - на.бали вас судейские построив государство в государстве!!!!
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30.03.2021 12:29 Ответить
Не пишіть дурню. https://zarplata-es.com/zarplaty-sudej-v-ssha/
Верховный суд США - ежемесячный оклад судей по годам

01.01.2020$ від 22 130 до $ 23 141

с применением текущих налоговых ставок на доход в США, суммы 22 130 USD и 23 141 USD после уплаты налогов будут составлять, примерно 13 566 USD - 14 091 USD в месяц чистыми.

З цих 300 тис. грн, також необхідно вирахувати податки.
Реалії життя, і те соціалістичне лайно, яким забиті макітри більшості українців, не мають нічого спільного.
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30.03.2021 14:28 Ответить
если даже убрать 50 тыс на податки , то всеравно судье на руки 250 тыс это , что мало при средней зарплате в Украине??? или надо больше чем судьям в Штатах им положить,? потому мы ж страна покруче и побагаче чем СшА? это значит у моей матери, у которой после последнего зелёлного повышения пенсия составила аж 2150 гр. в голове социалистичное лайно забито? самому то не стыдно такое писать а Серёга? или ты сам из этой касты неприкасаемых?
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30.03.2021 21:47 Ответить
Не існує ніякої середньої зарплати. Це середня по держ.сектору. решта у тіні. Одному Богу відомо, яка реальна середня в Україні. А видумаєте простий пенсіонер у США жирує? Ні не соромно. Суддя ВС, це рівень міністра, ваша мама міністром працювала? Не думаю..
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31.03.2021 08:23 Ответить
моя мама была ветеринаром. ну речь сейчас даже не об этом. меня больше бесит даже не их зарплата , а следующее - судья не отвечает за свои решения, недоторканый и вообще суд система государство в государстве... это как объяснишь?
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31.03.2021 11:04 Ответить
Я знаю декількох сильних ветеринарних лікарів, які мають власні клініки. Щось я не бачив, щоби вони жили гірше, ніж наші (місцеві) судді.
У нас три гілки влади, судова окрема. Вона і не може залежати від виконавчої, хоча неопосередковано залежить від законодавчої.
Я можу пояснити дуже просто. Тупий народ, голосує за клоунів, а ті, знаючи пролетарсько-люмпенську начинку більшості нашого народу, грабують його і переводять стрілки на інших. Судді, прокурори і т.п. Це ж просто, заздрість страшна річ. Достатньо сказати, що у нього сто тис.зарплата і усе... ненависть забезпечена.
Відповідальність за рішення? а що це, як ви собі це уявляєте на практиці? Я неодноразово пропонував поставити цю гілку влади під контроль народу, надавши право учасникам судового процесу відправляти суддів, після прийняття рішення на поліграф (на предмет корупційного інтересу) з обов'язковим звільненням через втрату довіри у разі відмови, або непроходження, але це ж має зробити ВРУ, а туди, наш народ обрав зелену худобу, якій це даром не потрібно. Навіщо робити щось дієве, якщо можно нас.рати людям у голову з екрана ТВ і перевести на суддів стрілки? Ви хіба не бачите, що їм потрібен не чесний суд, а СВІЙ!
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01.04.2021 10:20 Ответить
от ведь нонсенс да серж - влади нужен свой суд, народу нужен свой суд - неподкупный, честный и справедливый, а судьям нужен свой суд - неконтролируемый остальными, позволяющий брать хабари и жить безбедно. и шо нам делать серж кто в этой ситуации прав а кто нет? наверное народ? как ты думаешь? хорошо второй вопрос к тебе ? за что платят огромные деньги судьям КС? что они такого героического совершают? ну ладно районный судья, может бояться мести уголовников отправленных им на кичу. а тут шо ж такого героического? да боевой летчик или командир корабля, практикующмй хирург кардиолог получают во много раз меньше. ты привёл неудачный пример с владельцами ветклиник! да у них доход большой, но они частные. понимаешь ч а с т н ы е... а у нас что суды уже приватизировали? (хотя иногда можно сказать что таки ДА, особенно у справах олигархов типа изи каломыйского или ахметки, фирташа, пинчука и т.д.)..
и последнее, судьи обижаются на гонения на них , заздристь, неприязнь и др. но заметь никто из них не тикает с этих посад самостоятельно, держаться зубами руками ж.пами и др. частями тела пока уже за шкибот не возьмут, вот тогда резко увольняються или тикают в др.страны как судья чаус или не помню фио тот шо йульку и луцика судил...ты наверное сам из судейских поэтому так эту касту неприкасаемых защищаешь...
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01.04.2021 11:38 Ответить
почну з кінця, я адвокат.
рівень зарплати залежить не від можливості помсти, а від відповідальності. Чим більш важливі рішення ухвалює людина, чим більшого рівня освіти, досвіду чи кваліфікації воно потребує, тим більша зарплата.
да боевой летчик или командир корабля, практикующмй хирург кардиолог получают во много раз меньше... бойовий пілот так, але це питання до народу, чому йому плювати на власну армію. Народ, якому на неї не плювати, не проголосує за Клоуна головнокомандувача. Щодо парктикуючого хірурга - кардиолога... ти взагалі в курсі скільки такий спеціаліст заробляє? Реально, а не на папері? Там більшість судді в прольоті із своїми зарплатами.

Приватні і що з того? Це тільки форма власності. Якщо щось державне хоче по якості конкурувати із приватним, воно приречено платити не менше, а якщо ні, то навіщо воно взагалі існує?
А тепер повернемось із твого світу телевізійних ілюзій, до українських реалій, до офіційної статистики і так, що ж ми насправді маємо? А ось що: "Станом на 12 січня 2020 року визначена кількість суддів становить 7295. Таким чином, якщо говорити про відновлення довіри до судової влади, з 2015 року майже половину суддів було змінено. Однак зараз цей процес фактично зупинений, адже не діє ВККСУ. Фактична кількість суддів - 5395, з яких 394 судді не мають повноважень. Загальна кількість судів в Україні - 761, при цьому 1900 посад суддів є вакантними. Тобто в кожному суді не вистачає майже 3 суддів."
І нарешті.. не знущайся, цьому народу, ніякий чесний суд не потрібний. Їм потрібний СВІЙ суд. Суд, який буде карати їх ворогів і закривати очі на злочини вчиненні ними та їх друзями. Візьми любу резонансну справу. Чи то Стерненко, чи ще щось подібне. Хоч десь ти чув - "ми вимагаємо щоби кожен винуватий поніс покарання,а кожен невинуватий був звільнений"?
Звісно, що ні. Їх світ побудований на своїх та ворогів. Друзям усе, ворогам Закон. А суд, який посадить корупціонера і їх онука, що зарплату у конверті отримує в сусідні камери, от такий суд їм даром не потрібний.
Мені плювати, що потрібно владі. Вона робить рівно те, що від неї вимагає народ. Ця нічого, а тепер пригадай, що від неї народ вимагав на виборах? Нічого! Так за що цю владу звинувачувати?
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01.04.2021 11:54 Ответить
не убедил - какая видповидальность у судьи если он не несет ответственности за свои решения? какая квалификация если препода юрфака назначают сразу судьёй КС (кичун)?
зарплату и государство в государстве судьи (карманные у президентов) постепенно шаг за шагом через своих презиков пробили себе сами , сочиненными самими же законами, через президентов которым было удобно карманно-телефонное правосудие, это все - и кравчук и кучма и ющ и янек и порох и зельц. судьи их слушались , а презы в благодарность подписывали подсунутые им сочиненные и удобные для судей указы. так появилась срашная недоторканость спец пенсии и зарплаты и др. короче государство в государстве. я правильно мыслю?
теперь о некомплекте судей. та не переживай, свято место пустотне бывает.....
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01.04.2021 12:22 Ответить
какая квалификация если препода юрфака назначают сразу судьёй КС (кичун)?

Для подібних звинувачень потрібно було запитати мою думку про цей суд. Я неодноразово писав, що це непотріб, який не має права на існування в Україні. Він має бути ліквідований, а частина його повноважень, у скороченому обсязі передана до Верховного суду.
То до чого тут Кучми і т.п.? Я взагалі проти існування такого суду.
В той же час, відношення українців ДО УСІХ суддів однакове. Завдяки тому ж телевізору, 99% вважає, що усі судді, навіть у задрипаних райцентрах мають чверть мільйона зарплату і є олігархами.
Щодо некомплекту. Може і так, але останні 10 років в Україні саме такий некомплект суддів. Дійшло до того, що в деяких апеляційних судах не має 3-х суддів, щоби колегію для розгляду справ зібрати... чого мені тут переживати? Це ж не тільки моя країна, якщо вам усім пох.р, ну то й живіть так як живете.
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01.04.2021 13:39 Ответить
Я не против того, чтобы судьи КСУ получали такую зарплату, если все их действия будут направлены на отстаивание законных интересов украинского государства и украинского народа. Но если их деятельность направлена против интересов государства и народа, то им надо давать не такие зарплаты, а продолжительные тюремные сроки.
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30.03.2021 17:10 Ответить
КСУ не має жодного відношення до захисту прав громадян, народу. Вони захищають тих, хто має право до них звернутися...
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31.03.2021 08:26 Ответить
Суд - это такое место где можно купить ровно столько правосудия, насколько у Вас хватит денег! не благодарите, автор не я.
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31.03.2021 10:59 Ответить
а що і де в цьому житті, з того, що залежить від людини, не можно купити за гроші? Не на все може вистачити, це так, але такого, що не можно купити, не існує. У всього є своя вартість
Не дякуйте, це аксіома.
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01.04.2021 10:22 Ответить
да ты оказуется циник и мизанроп еще тот, впрочем как и все правоведы вертящие законами как дышлом... а совесть? а адвокат? я не набожен, но смертные грехи никто не отменял... кстати они примерно одинаковы и в православии и в католицизме и в исламе и в иудаизме и в буддизме.... это чтобы верующий любой верыне отвертелся и внимал.
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01.04.2021 12:08 Ответить
 
 