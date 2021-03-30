Судья КС Кичун пожаловался на большую зарплату: Необоснованно высокая - около 300 тыс. грн в месяц. Это дополнительный элемент ненависти к суду
Судья Конституционного Суда Украины Виктор Кичун считает чрезмерно большой зарплату судей. В среднем она составляет около 300 тысяч гривен.
Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кичуна, "необоснованно высокая" зарплата судей порождает неприязнь людей к Конституционному Суду.
"Это, знаете ли, тоже является дополнительным элементом ненависти к судьям КСУ, что они, мол, получают гигантские зарплаты, а выносят такие сомнительные решения", - добавил он.
Он считает необходимым восстановить доверие к КСУ среди граждан. Этому будут способствовать "справедливые для общества" решения.
"Надо выносить решения, которые объединяют. Я считаю, что таким могло бы стать, например, решение о языке (имеется в виду закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". - Ред.). Чтобы показать сплоченность, чтобы не было групп интересов, чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа", - заявил Кичун.
Напомним, Виктор Кичун был назначен судьей КСУ 18 февраля. Его кандидатуру выдвинула фракция "Слуга народа".
Пожалуйста, подождите...
Просто наш тупой обыватель думает так, как ему по ящику сказали, или в интернете. Аналитических способностей же нет
говорять про перевищення зеленським повноважень та усунення тупицького з посаду у неправовий спосіб.
щодо особистості самого тупицького суперечностей, як на мене, не існує.
Шановний, Вас дурять. Україна по Конституції - "демократична правова держава" (ст.1), в якій діє "верховенство права" (ст. 8) і в якій громадяни "рівноправні" (ст. 24). Якщо будь яка антиконституційна дія Тупицького (чи положення закону "Про Конституційний Суд України") протирічить цім статтям Конституції, то зняти його з посади не тільки ПРАВО, а і ОБОВ'ЯЗОК президента України як "гаранта Конституції" (ст.102). Бо ПРАВОВА СИСТЕМА це не якась окрема стаття в Конституції чи в Законі, а комплекс взаємопов'язаних статей, які НЕ СУПЕРЕЧАТЬ одна одній.
Візьміть, наприклад, Закон про Судоустрій, Розділ Х (прикінцеві положення), п.24в. По ним судді КС і ВС отримують свої зарплати в середньому 300тис.грн (Тупицький понад 400тис.грн на місяць). Чи це хоч якось корелює з середньою зарплатою в Україні 10,7тис.грн (тобто в 40 разів менше ніж у Тупицього)? Чи то "рівноправ'я", коли пенсія суддів КС призначається на основі ст.27 Закону про КС "є 50% від "винагороди" + 2% за стаж роботи суддею понад 20років і нічим не обмежена" (навіть 300тис.грн на місяць), а пенсії "звичайних" громадян призначаються згідно закону про пенсійне страхування і обмежені 16тис.грн?
Згідно цієї "суддівської реформи Порошенко" (закони підписаних ним в 2016 і 2017 роках), порушена Конституція, громадяни стали нерівноправним, країна тоталітарною, а саме поняття ПРАВО спаплюжено. Чи ви погоджуєтесь зі своїм юридичним статусом раба в нової реальності і будете і далі наполягати на праві узурпаторів вас дурити?
PS. До речі в США зарплата всіх 9 суддів ВС лише в 5 разів вище середньої зарплати в країні (~$250тис. на рік брутто), а найвища зарплата бюджетника (президента США) $400тис. на рік брутто (7 середніх зарплат) при середній зарплаті в країні $58тис. на рік. Пенсія ж суддів (і взагалі громадян США) призначається в залежності від їх внесків в Пенсійний фонд на протязі роботи, а не окремому якомусь закону, який дають перевагу можновладцю. А податки з брутто-доходів сплачують всі громадяни США (і взагалі ВСІХ демократичних країн) по одній для всіх в країні пропорційній шкалі. Це і є рівноправ'я, верховенство права і ринкова економіка (тобто демократичні цінності), а не те тоталітарна мафіозно-феодальна брехня, якою вас годують.
який "юридичний статус раба", яка "тоталітарна країна"?
давайте припинемо спілкування зробивши кожен свої висновки. дякую.
Я ж прямим текстом цитую Конституцію
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
Закон Про Конституційний Суд
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text
І закон про Судоустрій
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text
Вказую конкретні статті в Конституції і законах, які їй прямо суперечать. Крім пари синтаксичних помилок є лише одна описка, не Розділ Х, а Розділ ХІІ (перехідні положення) регулюють ОКЛАДИ суддів КС і ВС (75 прожиткових мінімумів працездатних осіб на 1 січня), які разом за доплатами за стаж, посаду, ступінь і т.п. формують зарплати суддів. Редагувати ж після відправлення неможливо. Так що дискутувати вам треба не зі мною, а з законами і Конституцією.
дискутувати мені б довелося з вашими висновками, які ви зробили ознайомившись з законодавством, а я цього не бажаю.
Пробачте, що знову навантажив тим, що вам не цікаво.
таким чином, говорити про тоталітарізм створений порошенком це викривлювати дійсність.
2. наводячи, як приклад нерівності громадян, різницю в зарплаті та пенсійному забезпеченню ви говорите не про рівність громадян, ви говорите про "уравняловку", а це підміна понять та саме те, чим "годували" за совка.
3. рівність громадян в правах та свободах (наведена вами 24 стаття Конституції), це зовсім не про рівність у матеріальних статках. це не про радянське уявлення про комунізм (де у всіх все однакове та у всіх всього порівну), це про демократію (де у всіх мають бути рівні можливості для реалізації, розвитку, забезпечення себе як громадянина, особистості та представника біологічного виду).
4. "юридичний статус раба", який фігурує у вашому першому коментарі, потребує, як мінімум, посилання на нормативно-правовий акт, яким такий статус передбачений/закріплений/визначений.
5. процитую: "Ось всі розмови і крутяться навколо персоналій, в той час як повинні йти про базис системи".
закликаючи до обговорення системи ви, в той же час, ведете мову саме про персоналії, точніше про одну - тупицього. й при цьому стверджуєте, що правову систему можна ігнорувати заради впливу на персоналію - колізія.
6. коли ви кажете про верховенство права, то ми маємо розуміти, що той самий зеленський перебуваючи на посаді президента обмежений в своїх повноваженнях законодавством, в тому числі й Конституцією. й повноважень щодо звільнення суддів КС в нього нема.
7. проштовхування тези про те що "президент як гарант Конституції може діяти в непередбачений законодавством (неправовий) спосіб аби захистити Конституцію" це і є пропаганда тоталітаризму.
от ви написали, що дії тупицького є антиконституційними й тому гарант зобов'язаний їх припинити.
при всій моїй неповазі, ба більше, - огиді по відношенню до тупицького, при всьому моєму внутрішньому переконанні, що він негідник й злодій - які його дії є антиконституційними? не злочинними, а саме антиконституційними?
на моє глибоке переконання зеленське звільнило тупицького на радість, так би мовити, натовпу. на "запит суспільства", щоб вчергове сподобатись, щоб подати себе як борця з "старою" системою.
Не дії Тупицького антиконституційні, а сам закон про КС і Судоустрій в частині пільг і привілей (в т.ч. і їх зарплати, пенсії, пільги про додаткові винагороди, медичні і т.п.) антиконституційні і не сумісні з принципами рівноправ'я і демократії. Вашу позицію і заангажованість в відстоюванні інтересів правлячої касти і їх бажанні панувати і мати державної казни доходи не співставні з доходами "звичайного люду" зрозумів, але не виправдав. Бо така позиція веде лише до знищення державності України. Бо є елемент ненависті не лише до КС (як написано в заголовку), а і до всієї державної машини.
І дарма ви вважаєте, що нарід не розуміє вашої брехні і не знає як обстоїть справа в справжніх демократичних країнах, антиподом яких ми є. Приклад США я приводив, аналогічно, хоча і з деякими варіаціями, влаштована держмашина в інших демократичних країнах. Держслужба (зарплата з бюджету) - то почесна, але неприбуткова і справа. Хочеш багатства - не припадай спрагло до бюджету, а йди в бізнес і на вільному ринку конкуруй, заробляй своє багатство, і САМОСТІЙНО плати податки на доходи пропорційно доходам на члена родини. На користь собі і інших громадян держави. Тому демократичними цінностями є РІВНОПРАВ'Я, ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І РИНКОВА ЕКОНОМІКА, а все інше - симуляція демократія і брехня, за якими криється спрага до наживи і в кращому випадку байдужість до долі держави.
але ж зеленське не скасовує вказані вами закони в цих частинах, не вносить до ВР законопроект про внесення змін. натомість він скасовує указ про призначення тупицького в неправовий спосіб, що ви, з вашої логіки та вашого трактування норм Конституції, вважаєте, цілком правовим - най так і буде у вашому прочитанні.
щодо всього іншого.
чого я власне очікував. спробувавши дискутувати з наведеними вами тезами, аргументами та вашим трактуванням норм права та понять, отримав звинувачення у заангажованості щодо владної верхівки та у брехні - таке.
Я говорив завжди про суспільно-політичну СИСТЕМУ. Тоталітарну (авторитарну), мафіозно-феодальну, середньовічну, антиконституційну... В якій хто би не став президентом першим ділом як гарант Конституції повинен би скасувати БАЗИС (базові закони, які суперечать фундаментальним положенням Конституції з 1 і 2 розділу, принципам демократії і декларації прав людини). Інакше його система розчинить у собі. Шоб бути демократом і повністю відповідати Конституції Зеленському як гаранту Конституції потрібно було просто скасувати порошенківські закони, які порушують базові статті Конституції в т.ч. закони про КС і Судоустрій. Ось тільки він, на жаль, не демократ. Як і Порошенко.
А з брехнею я погарячкував, пробачте. Переважно доводиться дискутувати з упоротими тролями тому політкоректність тут зайва. Вони масово під маскою порохоботів сіють розбрат в Україні, відвертають дискусію від ідеологічної складової, переводять на протистояння особистостей і регіонів України, намагаються створити враження про Україну як фейл-стейт, 73% громадян якої не державні. Хоча, я вважаю, як раз навпаки. Більшість з цих 73% зрозуміли хибність нашого тупикового тоталітарного шляху і навіть ризикуючи відважились на зміни.
Ви не брешете, ви помиляєтесь. Не ображайтесь.
2. "Згідно цієї "суддівської реформи Порошенко" (закони підписаних ним в 2016 і 2017 роках), порушена Конституція, громадяни стали нерівноправним, країна тоталітарною..." перетворення порошенком країни на тоталітарну не відповідає дійсності. щодо того, що мається на увазі під рівноправність прав та свобод громадян я вже висловився.
3. власне, якщо хто й намагається "створити враження про Україну як фейл-стейт", то це виключно прихильники проросійських політсил (опзж, об, замайбутнє, шарій та інш.). прихильники порошенка? не чув від них таких заяв.
4. "Більшість з цих 73% зрозуміли хибність нашого тупикового тоталітарного шляху" - важко усвідомити хибність того, чого не існує, але їм, як ви стверджуєте, вдалося.
5. "...і навіть ризикуючи відважились на зміни." - некислі такі "державники" - ризикувати державністю на догоду телевізору та шлунку.
ви направду намагаєтесь когось переконати, що голосування за неукраїнське, недолуге, самозакохане зеленське це державне мислення? вдається?
2. Ваше висловлювання принципово хибне. Бо називати "рівноправ'ям" (ст.24 Конституції) положення коли різні верстви населення живуть по різних законах (пенсійних, наприклад), а країну демократичною, справедливою і соціальною (ст.1 Конституції) де Судді з бюджету отримують зарплату в 40 разів більше, ніж середня зарплата в державі, може лише зомбований або заангажований (пробачте за прямоту). Приклад ВСІХ демократичних держав підтверджує це положення, де максимальна зарплата бюджетника коливається в межах 5...8 середніх зарплат в державі. До сплати податків. Таке як у нас можливо лише при махрових диктатурах або (соромливо затуляє очі) "країнах третього світу" чи "перехідних".
3. Хто його знає. Я вже давно різниці між порохоботами і кремлядями не бачу
І ті, і ті за диктатуру, сильну руку, ПРОТИ демократії і РІВНОПРАВ'Я (хоча на словах і за, але розуміють це в суто тоталітарному сенсі). Шляхи для досягнення свої цілей теж однакові - електоральний успіх будь-якою ціною: брехня, демагогія, лише б Порошенко (Путлер) черговий раз своєю пикою посвітив і проголосив якусь банальність. Набридло всім.
4. Ви крілика бачите? Ні? А він є!
І "звичайний люд" його бачить і всіма силами тікає світ за очі де все не так, бо вважає що країна, в якій правляча верхівка отримує зарплати в 40 разів більше його, а пенсії в сотні разів більше, де немає ПРАВА, СПРАВЕДЛИВОСТІ, немає (і не принципово не може бути) РОЗВИТКУ приречена.
5. Угу. Бо альтернатива в 2 колі була ще гірша. Самозакоханий антидемократичний брехун. Який підписав не тільки антиконституційні закони про КС і Судоустрій, але і такий самий антиконституційний ПКУ, Закон про держслужбу і т.д. Взагалі по його словам 144 реформи. Додам, майже всі - ТОТАЛІТАРНІ, кардинально (на 180град) протилежні тим, що діють в демократичних країнах. І щоб задурити нарід і прийняти цю брехливу лабуду проекти законів фарісейськи освячувались висновками "Венеціанської комісії" і брехливим кишеньковим РПР. Скочування до жорсткої диктатури при його повторному обранні було б неминуче. Так що Бубочка для нас ще подарунок небес.
- "І ті, і ті за диктатуру, сильну руку, ПРОТИ демократії і РІВНОПРАВ'Я".
наша з вами оцінка реальності розходиться й в цьому.
якщо я не помиляюся, за часів порошенка журналісти, активісти, депутати, громадськість різко реагували навіть на звернення "люба" (здається), щодо журналістки та й чи не кожна дія отримувала порцію критики (часто-густо заслуженої).
натомість зеленське виганяє чиновника з наради називаючи його злодієм та чортом; дзвонить в антимонопольний щоб не було перешкод щодо купівлі ахмєтовим якоїсь шахти, яку сам й пропонує менеджеру ахметова; дзвонить голові банківської установи щодо зменшення відсотків по кредитам - власне оце й є ознаки диктаторської поведінки, поведінки наполєончика, який законодавства не знає та й знати не бажає оскільки воно - цар. але його виборці від такої поведінки в захваті. тож для мене очевидним є те, що "міцної руки" прагнуть саме віддані прихильники зеленського (ну й кацапського лайна теж).
- "Скочування до жорсткої диктатури при його повторному обранні було б неминуче.". це виключно припущення, ми ж пам'ятаємо, що історія не визнає умовного способу.
- "Так що Бубочка для нас ще подарунок небес." відверто кажучи я навіть не знаю як на таку маячню реагувати.
Часів Порошенка не було, бо він лише використав систему на свою користь, а не почав змінювати її. Не прийняв демократичні закони про КС і про Судоустрій, не затвердив демократичний ПКУ, який міг би стати знаряддям для перебудови системи, бо привів би в дію механізм, коли витрати клерків автоматично співвідносились до їх доходів і податків на доходи. Що при невеликих зарплатах держслужбовців (як во всіх демократичних країнах) мало стимулювати їх автоматичний ісхід з держструктур і заміну на новий демократичний персонал, який керується не лише командами начальства, а і новими законами (верховенство права).
Порошенко ж показово злив таку можливість, яка була йому надана Майданом, і країна залишилась у старому (тоталітарному) стані. Як там воно виглядало ззовні неважливо. Головне, що тоталітарний принцип "я начальник - ти дурень і навпаки" залишився, і країна залишилась без перспектив розвитку.
Поясню про "подарунок небес"
Диктатора з Зеленського (в відмінності від Порошенка) принципово не вийде. Як би він себе не поводив. А країна в будь-якому випадку повинна зробити цей революційний перехід до демократії, якщо хоче мати перспективу. Не боротись з наслідками (системною корупцією і т.і.), а наполегливо (як американці) постійно стверджувати що нашою основою є демократичні цінності (а не армовіра) і міняти старе законодавство. Так що у Зеленського, якщо він не самогубець, є лише два шляхи. Або почати міняти закони на демократичні (виключити статті, які порушують 2 перших розділи Конституції), або відповісти за свою бездіяльність. Наслідком такої відповідальності як раз і повинен бути консенсус на такі реформи. Я би кому не хотілось рулити країною по старому.
ви все пропустили, він вже ним стає.
чи на вашу думку скликання позачергового засідання законодавчого органу задля засудження протесту громадян не є ознакою диктатури, що насувається?
якщо ні, то двайте дочекаємось вироків суду хлопцям за розмальовані стіни, може хоч тоді ви нарешті побачите паростки диктатури.
PS. Те, що я говорю - то прописні в демократичному світі істини. Не треба ніяких "венеціанських комісій", щоб їх освоїти і оцінювати "на демократичність" і "європейськість" приймаємі закони. Це настільки просто, що лише багаторічне тоталітарне зомбування нашої підсвідомості не дає нам їх прийняти і дає змогу негідникам дурити всю державу заради своїх корисних цілей.
Посудіть самі. Демократичну державу (в відмінності від тоталітарної) створюють для загалу. Тому головний постулат в ній - РІВНОПРАВ'Я. Щоб він виконувався для величезної маси людей вибирають достойників, які готові служити загалу за невеличку, прийнятну для всіх плату (звідси і обмеження максимальної зарплати з бюджету 7 середніх зарплат), яку збирають з загалу пропорційно доходам громадян на члена родини. Звідки і податкова система, коли податки на доходи платить кожний громадянин самостійно. Доходи менше прожиткового мінімуму - податки 0%. Великі доходи - шкала пропорційно збільшується і доходить іноді і до 50%. Але це прийнятно УСІМ, бо така шкала для всіх без винятку.
Щоб достойники не зловживали своїм становищем за їх ВИТРАТАМИ встановлюється пильний нагляд не тільки під час їх служіння загалу, а і 5...10 років після. Крім того достойників розділяють на три категорії: законодавці, виконавці і судді. Законодавці створюють закони, виконавці ці закони виконують, а судді перевіряють чи всі дії громадян відповідають законам (ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА).
Всі ці положення записані в загальних розділах Конституції - загальні положення, які і є основою функціонування демократичної держави. Інши розділи лише конкретизують їх і без відповідності загальним положення просто втрачають сенс (держава стає тоталітарною - не для загалу, а для обраних). Закони, які приймають законники теж повинні відповідати фундаментальним постулатам. Для цього часто вводять посаду президента, головна функція якого слідкувати за конституційністю законів (підписує їх) і представницька функція (голова держави). Того йому і платять з казни найбільшу зарплату в державі - 7 середніх зарплат. Є ще і інши громадяни, які часто отримують зарплату з казни і служать цілям загалу: вчителі, медики, поліція... Їх зарплата формується по тим же принципам як і держапарату, але внаслідок того, що вони мають менше можливостей скористатись своїм положенням слідкувати за їх витратами сенсу немає. Достатньо слідкувати за сплатою податків. Всі інши громадяни діють на вільному конкурентному ринку і того їх брутто-зарплати обмежені лише ринковими механізмами (РИНКОВА ЕКОНОМІКА).
А тепер з цієї точки зору подивіться на всю діяльність Порошенка (і Зеленського) на посаді президента (особливо на закони, які вони підписують) і припиніть бути порохоботом. Вам це не лічить. Справляєте враження чесної розумної людини.
тож немає сенсу в кожній відповіді наводити приклади світових демократій (відверто кажучи, поки в мене немає можливості ознайомитись з їхнім досвідом, а "на слово" вірити я не схильний).
"Не говоріть дурниць. Хотіти і стати - різні речі."
бачте як, але ж як це корелюється з вашим: "Скочування до жорсткої диктатури при його повторному обранні було б неминуче.".
на відміну від вас я наводжу приклади диктаторської, авторитарної поведінки зеленського.
"Тим більше, що немає ніяких явних ознак, що він їм хоче стати" - здається мені, ви вперто не бажаєте помічати очевидного чи може бачите але дурите мене та інших?.
"лише чергова хвиля штучно збурюваної паніки підконтрольними олігарху ПеПо ЗМІ" - цікава ваша оцінка всього того,що розповсюджали під час перегонів змі коломойського.
ви дарма вважаєте мене порохоботом, я просто щиро ненавиджу той малороський шмат лайна, який ви, серед інших, привели до влади.
що ж, давайте почекаємо чим та коли закінчиться його "правління".
Зарплата президента США
https://www.elle.ru/celebrities/novosty/kakaya-zarplata-u-prezidenta-ssha/
Зарплата суддів в США
https://zarplata-es.com/zarplaty-sudej-v-ssha/
Не переплутайте лише за рік чи за місяць (частіше за рік, бо податки платяться по результатах року, а не місяця). І прийміть до уваги, що частіше всього зарплата приводиться ДО обкладання податками. Бо ПІСЛЯ залежить від багатьох факторів (від кількості членів родини, від шкали оподаткування і т.п.).
Аналогічну статистику можна нагуглити по Європі і взагалі по всьому світу. Тільки не читайте наші (українські) коментарі до цієї сухої статистики. Вони ЗАВЖДИ перекручені в тому сенсі, що ці зарплати визначаються не принципами демократії і законами країни, а залежать від того, що зарплати повинні бути настільки великими, щоб судді не брали хабарі. Ну, ви зрозуміли
Середній дохід на члена родини в США (в рік), в залежності від якого вираховують поправку в Законі про зарплати бюджетників є статистичною величиною і є біля $58тис. на рік. З ходу не вдалося нагуглити, але $400тис. / 7 = $57,14тис. Як я і казав. А складаються ці $57,14тис. з середніх щотижневих зарплат громадян і т.д. і т.п.
Щасливо. Надіюсь, ми порозумілись і ділити нам немає чого.
кичуна? що вам про нього відомо окрім того, що він вже протягом 30 років є другом веніславського, який, в свою чергу, є представником президента в КСУ?
ну й того, що він є досить небідною людиною (https://public.nazk.gov.ua/documents/034f14c9-bdaa-4f58-a0be-cbabcbef73e8 декларація ): й збереження, й нерухомість, й золоті злитки - "все як має бути".
Подписался бы лучше Андрей Тупица.
Видно нет выхода и приходится им "слугам народа" терпеть чтобы так жить не хило -безбедно этим врагам Украины оборотням в мантиях.
А вы Шариковым в театре не подрабатываете? Наверное первым бы бежал, "шарль", если бы яхты и мерсы предложили, трепло?
во-вторых - я не юрист и на юрфаке никогда не учился, я инженер связи закончил киевполитех, работаю в сфере мобильной связи, никто мне ничего не предлагал и навряд ли предложит, своей работой я доволен, платят нормально, получаю от своей работы моральное удовлетворение.
в-третьих посмотри в словаре как на англиском и на французком пишется имя шарль или чарльз. я не шарль....
в- четвертых - плохому твой преподаватель Кичун своих студентов учит, раз они все после учебы начинают взятки брать!
Наверное клея нанюхался, либо пари проиграл.
В одного исторического убийцы - все знают это, - только одна буква "т" вместо "К" в фамилии, сотворила чиновническое чудо - этот из мелкого гебнявого, питерского подонка, превратился в настоящего упыря.
Вот, в историю Украины вплели, призначив в эфсэбее! на должность смотрящего некоего Ермака ( в истории московитов был уже некто, носящий этот пароль, они поют о нем: "Ревела буря гром гремел, И беспрерывно гром гремел, И ветры в дебрях бушевали. Ко славе страстию дыша, В стране суровой и угрюмой, На диком бреге Иртыша Сидел Ермак". Наверняка этот символ, был внедрен нам неспроста. Иначе б, украинское шапито, призначили на лубянке с фамилией "вицин", или "никулин". Вот такие дела. В москве любят кичиться историйкой, и постоянно над этим работают, проводя длинной рукой разные кривые параллели в судьбах людей. Чтоб покупать таких подонков и судей, кремлевским, даже теперь не надо платить самим; мы - украинцы - платим этим ***** позорным, из своего кармана, чтоб они нас убивали!!!
Верховный суд США - ежемесячный оклад судей по годам
01.01.2020$ від 22 130 до $ 23 141
с применением текущих налоговых ставок на доход в США, суммы 22 130 USD и 23 141 USD после уплаты налогов будут составлять, примерно 13 566 USD - 14 091 USD в месяц чистыми.
З цих 300 тис. грн, також необхідно вирахувати податки.
Реалії життя, і те соціалістичне лайно, яким забиті макітри більшості українців, не мають нічого спільного.
У нас три гілки влади, судова окрема. Вона і не може залежати від виконавчої, хоча неопосередковано залежить від законодавчої.
Я можу пояснити дуже просто. Тупий народ, голосує за клоунів, а ті, знаючи пролетарсько-люмпенську начинку більшості нашого народу, грабують його і переводять стрілки на інших. Судді, прокурори і т.п. Це ж просто, заздрість страшна річ. Достатньо сказати, що у нього сто тис.зарплата і усе... ненависть забезпечена.
Відповідальність за рішення? а що це, як ви собі це уявляєте на практиці? Я неодноразово пропонував поставити цю гілку влади під контроль народу, надавши право учасникам судового процесу відправляти суддів, після прийняття рішення на поліграф (на предмет корупційного інтересу) з обов'язковим звільненням через втрату довіри у разі відмови, або непроходження, але це ж має зробити ВРУ, а туди, наш народ обрав зелену худобу, якій це даром не потрібно. Навіщо робити щось дієве, якщо можно нас.рати людям у голову з екрана ТВ і перевести на суддів стрілки? Ви хіба не бачите, що їм потрібен не чесний суд, а СВІЙ!
и последнее, судьи обижаются на гонения на них , заздристь, неприязнь и др. но заметь никто из них не тикает с этих посад самостоятельно, держаться зубами руками ж.пами и др. частями тела пока уже за шкибот не возьмут, вот тогда резко увольняються или тикают в др.страны как судья чаус или не помню фио тот шо йульку и луцика судил...ты наверное сам из судейских поэтому так эту касту неприкасаемых защищаешь...
рівень зарплати залежить не від можливості помсти, а від відповідальності. Чим більш важливі рішення ухвалює людина, чим більшого рівня освіти, досвіду чи кваліфікації воно потребує, тим більша зарплата.
да боевой летчик или командир корабля, практикующмй хирург кардиолог получают во много раз меньше... бойовий пілот так, але це питання до народу, чому йому плювати на власну армію. Народ, якому на неї не плювати, не проголосує за Клоуна головнокомандувача. Щодо парктикуючого хірурга - кардиолога... ти взагалі в курсі скільки такий спеціаліст заробляє? Реально, а не на папері? Там більшість судді в прольоті із своїми зарплатами.
Приватні і що з того? Це тільки форма власності. Якщо щось державне хоче по якості конкурувати із приватним, воно приречено платити не менше, а якщо ні, то навіщо воно взагалі існує?
А тепер повернемось із твого світу телевізійних ілюзій, до українських реалій, до офіційної статистики і так, що ж ми насправді маємо? А ось що: "Станом на 12 січня 2020 року визначена кількість суддів становить 7295. Таким чином, якщо говорити про відновлення довіри до судової влади, з 2015 року майже половину суддів було змінено. Однак зараз цей процес фактично зупинений, адже не діє ВККСУ. Фактична кількість суддів - 5395, з яких 394 судді не мають повноважень. Загальна кількість судів в Україні - 761, при цьому 1900 посад суддів є вакантними. Тобто в кожному суді не вистачає майже 3 суддів."
І нарешті.. не знущайся, цьому народу, ніякий чесний суд не потрібний. Їм потрібний СВІЙ суд. Суд, який буде карати їх ворогів і закривати очі на злочини вчиненні ними та їх друзями. Візьми любу резонансну справу. Чи то Стерненко, чи ще щось подібне. Хоч десь ти чув - "ми вимагаємо щоби кожен винуватий поніс покарання,а кожен невинуватий був звільнений"?
Звісно, що ні. Їх світ побудований на своїх та ворогів. Друзям усе, ворогам Закон. А суд, який посадить корупціонера і їх онука, що зарплату у конверті отримує в сусідні камери, от такий суд їм даром не потрібний.
Мені плювати, що потрібно владі. Вона робить рівно те, що від неї вимагає народ. Ця нічого, а тепер пригадай, що від неї народ вимагав на виборах? Нічого! Так за що цю владу звинувачувати?
зарплату и государство в государстве судьи (карманные у президентов) постепенно шаг за шагом через своих презиков пробили себе сами , сочиненными самими же законами, через президентов которым было удобно карманно-телефонное правосудие, это все - и кравчук и кучма и ющ и янек и порох и зельц. судьи их слушались , а презы в благодарность подписывали подсунутые им сочиненные и удобные для судей указы. так появилась срашная недоторканость спец пенсии и зарплаты и др. короче государство в государстве. я правильно мыслю?
теперь о некомплекте судей. та не переживай, свято место пустотне бывает.....
Для подібних звинувачень потрібно було запитати мою думку про цей суд. Я неодноразово писав, що це непотріб, який не має права на існування в Україні. Він має бути ліквідований, а частина його повноважень, у скороченому обсязі передана до Верховного суду.
То до чого тут Кучми і т.п.? Я взагалі проти існування такого суду.
В той же час, відношення українців ДО УСІХ суддів однакове. Завдяки тому ж телевізору, 99% вважає, що усі судді, навіть у задрипаних райцентрах мають чверть мільйона зарплату і є олігархами.
Щодо некомплекту. Може і так, але останні 10 років в Україні саме такий некомплект суддів. Дійшло до того, що в деяких апеляційних судах не має 3-х суддів, щоби колегію для розгляду справ зібрати... чого мені тут переживати? Це ж не тільки моя країна, якщо вам усім пох.р, ну то й живіть так як живете.
Не дякуйте, це аксіома.