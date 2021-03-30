Судья КС Кичун пожаловался на большую зарплату: Необоснованно высокая - около 300 тыс. грн в месяц. Это дополнительный элемент ненависти к суду

Судья Конституционного Суда Украины Виктор Кичун считает чрезмерно большой зарплату судей. В среднем она составляет около 300 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кичуна, "необоснованно высокая" зарплата судей порождает неприязнь людей к Конституционному Суду.

"Это, знаете ли, тоже является дополнительным элементом ненависти к судьям КСУ, что они, мол, получают гигантские зарплаты, а выносят такие сомнительные решения", - добавил он.

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Он считает необходимым восстановить доверие к КСУ среди граждан. Этому будут способствовать "справедливые для общества" решения.

"Надо выносить решения, которые объединяют. Я считаю, что таким могло бы стать, например, решение о языке (имеется в виду закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". - Ред.). Чтобы показать сплоченность, чтобы не было групп интересов, чтобы показать, что мы все представители в КСУ от украинского народа", - заявил Кичун.

Напомним, Виктор Кичун был назначен судьей КСУ 18 февраля. Его кандидатуру выдвинула фракция "Слуга народа".