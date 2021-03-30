Уведомлен о подозрении чиновник, нанесший 24 млн грн ущерба махинациями с пользованием земучастков Минюста, - СБУ

Руководитель госпредприятия заключил заведомо невыгодные для государственного предприятия договоры с субъектом хозяйственной деятельности, чем нанес предприятию ущерб в особо крупных размерах. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Правоохранители установили, что руководитель государственного предприятия системы Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Министерства юстиции Украины заключил ряд договоров с субъектом хозяйственной деятельности, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур.

"Условия соглашения, которые противоречили интересам государственного предприятия и были экономически необоснованными, чиновник с руководством центрального органа управления не согласовал. Сейчас следователи управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции сообщили о подозрении руководителю предприятия. В уголовном производстве процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора, расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников СБУ", - отмечают в Нацполиции.

Кроме этого отмечается, что досудебное расследование по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины продолжается. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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В свою очередь пресс-центр СБУ уточняет, что речь идет о выявлении коррупционного механизма пользования земельными участками государственных предприятий Министерства юстиции. По предварительным оценкам государственному бюджету нанесен ущерб почти на 24 млн грн.

"Земля противоправно использовалась чиновниками для выращивания сельскохозяйственных культур. Оперативники спецслужбы установили, что руководитель государственного предприятия подписал договоры с коммерческой структурой о предоставлении сельскохозяйственных работ и услуг. За выполненные работы госпредприятие решило реализовать бизнесмену весь собранный урожай. Но чиновники значительно занизили показатели и продали зерно по значительно заниженной стоимости", - объяснили в СБУ.

Также уточняется, что проведенная экспертиза подтвердила факт махинации.